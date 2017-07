Test WD My Passport SSD

Den fortreffelige 2,5-tommers harddisken har mange gode egenskaper, men har også fått god konkurranse fra eksterne SSD-er – som typisk vil være raskere, mindre, lettere og mer robuste enn sine snurrende slektninger.

Det betyr dog ikke at en SSD alltid vil være et bedre valg. Skal du eksempelvis bruke disken til frakoblet backup risikerer du faktisk at SSD-en mister dataene etter noen måneder (Tek Ekstra), så for arkivering er faktisk en vanlig HDD et bedre valg.

Men for dagligdags transport av større filer eller som en generell lagringsplass kan en ekstern SSD være et smart valg, og hvis det er en ekstern arbeidsdisk du er ute etter, er den overlegen en tradisjonell snurredisk.

40 gram harddisk

Dagens testobjekt er en slik ekstern SSD, og det er den store harddiskfabrikanten Western Digital som står bak produktet. WD eier for øvrig også merkevaren SanDisk, og noen av våre faste lesere vil kanskje huske den ekstreme SanDisk Extreme 900 Portable SSD som vi testet i fjor.

Men denne gangen er det en modell med en mer forlokkende prislapp som står for tur: WD My Passport SSD. Vårt testeksemplar har en kapasitet på 256 GB, men den er også å få tak i med 512 GB og én terabyte innabords.

WD My Passport SSD med 256 GB veier inn til 40 gram på redaksjonsvekta. Den er litt høyere og litt smalere enn et kredittkort, med 90 x 45 x 10 millimeter som nøyaktige mål. Halve SSD-en er i sort plast, mens et metallskall utgjør den andre halvparten.

WD skryter av at disken er bygd for å kunne gå i bakken fra to meters høyde. Vi kan bekrefte at den i hvert fall tåler ett slikt fall.

Inni skallet sitter en M.2 SATA-disk, noe som gjør at den i visse tilfeller kan bli ganske varm. Mer om dette får du på neste side.

USB Type-C

WD My Passport SSD kommer ferdig formatert med exFAT som filsystem. Dette betyr at du kan ta den rett ut av esken og plugge den i en Windows-PC eller Mac uten å måtte formatere den først. Du kan til og med plugge den rett i en Android-mobil dersom den har riktig kontakt eller du har en egnet overgang.

Du står selvsagt også fritt til å gi den et annet filsystem om du skulle ønske dette.

Dataoverføring til og fra disken går over USB 3.1 Gen 2, som altså er den foreløpig siste USB-standarden. Du kan også koble den til over en vanlig USB 3.0- eller USB 2.0-port, men da vil du ikke kunne utnytte den fulle hastigheten som disken kan gi.

Ved siden av at vi har USB 3.1 Gen 2 er USB-porten rent fysisk den relativt nye og «vendbare» USB Type-C (Ekstra) som vi ser på stadig flere stasjonære og bærbare PC-er.

Det betyr likevel ikke at du trenger en slik på datamaskinen din. Teknisk sett er altså USB bakoverkompatibel, og selv om den medfølgende ledningen er USB-C i begge ender, følger det også med en overgang til USB Type-A – altså den porttypen som er å betrakte som standard.

Yter som den skal

Programvare følger med, eller kan lastes ned.

Western Digital skryter av en overføringshastighet på opptil 515 megabyte per sekund, og det stemmer bra med våre målinger – vel å merke så lenge du kobler den til en datamaskin med den nyeste USB-standarden.

Skulle PC-en kun ha USB 3.0, snakker vi snarere om en topphastighet på omtrent 440 megabyte per sekund. Gitt at du har en datamaskin med rask nok SSD innvendig også, naturligvis.

WD My Passport SSD har maskinvarebasert 256-bit AES-kryptering og kan passordbeskyttes, noe som gjør den velegnet til å lagre sensitive data uten at du må ta i bruk tredjeparts krypteringsprogramvare.

For å sette passord og/eller låse opp disken vil du belage deg på programvaren som allerede ligger på disken: WD Discovery. Denne finnes for Windows og macOS, og dersom du skulle ha formatert SSD-en er det også mulig å laste den ned fra produktets hjemmesider.

Dette programmet inkluderer WD Drive Utilities, som kan brukes til å slette, formatere og sjekke helsetilstanden på disken.

I tillegg kan programmet brukes til å laste ned «apper» eller ymse tilleggsmoduler fra både tredjepartsleverandører og produsenten selv. Fra WD har vi WD Backup og WD Security.

WD Backup er et enkelt program for sikkerhetskopiering, faktisk så enkelt at du med fordel heller kan bruke det som er innebygd i operativsystemet.

WD Security lar deg sette passord og kan få datamaskinen til å automatisk låse opp SSD-en når du kobler den til. Men det betyr ikke at du er nødt til å installere programvaren på alle PC-er du ønsker å bruke den på. Dersom disken passordbeskyttes, får du en liten ekstrapartisjon med et program du kan kjøre direkte for å låse den opp.

Du bør for øvrig ikke glemme passordet. Uten dette er det ingen måte å få tilgang til dataene dine på.

Konklusjon

WD My Passport SSD er ikke noe spesielt komplisert produkt, og det trenger det da heller ikke være. Her trenger du bare åpne esken og ta den i bruk – hverken formatering eller installasjon er nødvendig.

Du kan dog godt benytte deg av den medfølgende programvaren WD Discovery dersom du har tenkt å holde et øye med diskens status, og hvis du ønsker å passordbeskytte innholdet er det faktisk påkrevd at du installerer dette på en eller annen PC.

Med 256-bit AES-kryptering og relativt beskjeden størrelse er den et soleklart og nærtil likestilt alternativ til den hendige Samsung T3. Men med USB 3.1 Gen 2 er My Passport SSD et hakk raskere under sekvensiell lesing og skriving. Den inkluderte kabelovergangen fra Type-C til Type-A er en annen fordel med WD-disken.

Samsung T3 er på sin side rimeligere når kapasiteten går opp. Går du for varianten på 500 GB kan du i skrivende stund spare flere hundre kroner på å plukke Samsung T3 over WD My Passport SSD.

Skulle du være ute etter å spare mest mulig, får du for øvrig langt mer lagringsplass for pengene dersom du går for en konvensjonell ekstern harddisk i stedet for en SSD. Men den vil ikke være like robust eller rask.

Det eneste vi vil plukke på ved WD My Passport SSD er at den faktisk kan bli ganske så varm når den blir satt til å skrive store datamengder av gangen – men det er langt fra dagligdags bruk for de aller fleste. Derfor kan vi likevel anbefale den for den gjengse forbruker.

For de mer mer ekstreme bruksmønstre vil vi snarere peke på SanDisk Extreme 900 Portable SSD, som foruten å by på lavere driftstemperatur også er langt kjappere.

