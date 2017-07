Test WD Blue PC SSD

For et drøyt halvår siden rullet vi ut en stor samletest av SSD-er som passet under juletreet – eller for den saks skyld på treet hvis du er åpen for litt alternativ pynt.

I dag tenkte vi å legge til en SSD i lista, da med WD Blue PC SSD. Den er hverken spesielt ny eller strengt tatt sensasjonelt spennende, men med tanke på Western Digitals navn og rykte som harddiskprodusent er de selvsagte å ha med i en vurdering.

Det er for øvrig ikke mange dagene siden Western Digital dro duken av en ny versjon av WD Blue SSD, da med 3D-NAND der minnecellene stables i høyden.

I skrivende stund er det dog den vanlige utgaven vi har fått tak i, og det er til og med i «tyggegummipakkestørrelsen» M.2 2280, selv om alle SSD-er i WD Blue-familien har SATA 6 Gbit/s-grensesnitt.

Alle M.2-diskene vi har testet hittil har jo vært utstyrt med PCIe-grensesitt for å kunne nyte høyere fart enn de vanlige 2,5-tommers SSD-ene. Så sammenlignet med disse har dagens testeksemplar kun én fordel, og det er størrelsen.

2,5 tommer eller M.2

Selv om WD Blue som M.2-pinne og som tradisjonell 2,5-tommer ser vidt forskjellige ut, listes disse med identiske spesifikasjoner av Western Digital. Her er det altså bare å velge den formfaktoren som passer deg best.

M.2 er kontakten, 2280 er bredden og lengden i millimeter. Foto: Vegar Jansen, Tek.no

Sånn sett er det verdt å ha i mente at 2,5-tommeren med den tradisjonelle SATA-kontakten er enklest å bruke, i hvert fall med litt eldre datamaskiner. M.2-utgaven krever både at du har et hovedkort med M.2-kontakt og at denne kontakten faktisk kan brukes med en SATA-SSD – det er nemlig noen av disse kontaktene som kun tar M.2-disker med PCIe-grensesnitt.

Hovedkortet vi benyttet til å teste disken, et Asus ROG Maximus IX Formula, har eksempelvis én M.2-kontakt som bare takler PCIe, mens den andre M.2-kontakten kan brukes både med SATA og PCIe. Så det er viktig å vite litt om dette før du handler inn en M.2-disk.

Selve disken kommer innpakket i en enkel eske uten programvare eller noe annet ekstra. Men hvis du kjører Windows, kan du laste ned WD SSD Dashboard fra Western Digitals nettsider. Dette programmet kan holde deg oppdatert om diskens helse, oppdatere fastvaren ved behov og har i tillegg noen kjekke verktøy innebygd.

Du kan også velge å bli varslet via e-post dersom det skulle oppstå noen uregelmessigheter med disken. Sånt liker vi.

Blått slår grønt

WD Blue og Green i skjønn forening. Foto: Vegar Jansen, Tek.no

WD Blue PC SSD har en lillebror i form av WD Green PC SSD. Med kapasiteter på 120 GB i tillegg til 240 GB kan den by på mindre plass og dårligere ytelse enn WD Blue. Samtidig skiller det ikke mer enn en hundrelapp i pris.

Med mindre du absolutt skal ha den minste og rimeligste M.2-SSD-en på markedet, er det derfor WD Blue du skal gå for av disse to. Blue kommer i kapasiteter på 250 GB, 500 GB og én terabyte. Western Digital oppgir marginalt høyere ytelse for de to sistnevnte kapasitetene.

Men ettersom vi tidligere har testet SSD-er til rundt tusen kroner, holder vi oss i det nabolaget. Vårt testeksemplar på 250 GB er derfor direkte sammenlignbart med andre SATA-SSD-er vi har hatt på testbenken.

I tabellen under har vi listet spesifikasjonene til testobjektet sammen med de fire diskene som kom best ut da vi testet ti SSD-er til under tusenlappen i fjor.

WD Blue PC SSD Crucial MX300 HyperX Savage Samsung 750 Evo Samsung 850 Evo Kapasitet 250 GB 275 GB 240 GB 250 GB 250 GB Minneteknologi TLC TLC MLC TLC TLC Oppgitt hastighet 540 MB/s les og 500 MB/s skriv 530 MB/s les og 500 MB/s skriv 560 MB/s les og 530 MB/s skriv 540 MB/s les og 520 MB/s skriv 540 MB/s les og 520 MB/s skriv

(500 MB/s skriv for M.2) Format og grensesnitt 2,5", 7 mm, SATA 6 Gb/s



M.2, 2280, SATA 6 Gb/s 2,5", 7 mm, SATA 6 Gb/s



M.2, 2280, SATA 6 Gb/s 2,5", 7 mm, SATA 6 Gb/s 2,5", 7 mm, SATA 6 Gb/s 2,5", 7 mm, SATA 6 Gb/s



M.2, 2280, SATA 6 Gb/s Garanti 3 år 3 år 3 år 3 år 5 år MTTF 1,75 millioner timer 1,5 millioner timer 1 millioner timer 1,5 millioner timer 1,5 millioner timer TBW 100 TB 80 TB 306 TB 70 TB 75 TB Vekt

2,5": 37 g

M.2: 7 g 2,5": 44 g

M.2: ukjent 98 g 42 g 2,5": 41 g

M.2: 7 g

WD Blue PC SSD gjør en anstendig figur når vi sammenligner spesifikasjonene med andre SATA-minnedisker i samme prisklasse. Den skilter kanskje ikke med noen spesielt imponerende egenskaper, men ser heller ikke ut til å ha noen svake punkter.

Våre tester, hvis resultater du kan kose deg med i monn på neste side, bekrefter også at Western Digital har skrudd sammen en SSD som holder seg i det øvre sjiktet når vi sammenligner med andre SATA-SSD-er med omtrent samme pris og kapasitet.

SSD-en har en bakside også, der det ikke er så mye å se... Foto: Vegar Jansen, Tek.no

Med hundre terabyte TBW (total bytes written) og beregnet levetid på 1,75 millioner timer, viser også Western Digital at de har trua på at dette produktet skal holde en stund.

Det er verdt å merke seg at i tillegg til WD Blue, kan Crucial MX300 og Samsung 850 Evo også anskaffes i både 2,5-tommers- og M.2-versjon.

Bortsett fra formfaktoren snakker vi da stort sett om den samme ytelsen – kun Samsung rapporterer inn litt lavere skriveytelse på sin M.2-utgave av 850 Evo. Men vi kan vel ikke helt se at det vil ha nevneverdig betydning under vanlig praktisk bruk.

Konklusjon

WD Blue PC SSD tilfører ikke noe nytt til SATA-SSD-er i tusenkronersklassen, men er et godt alternativ som passer inn blant våre anbefalte disker. Den troner ikke helt øverst på lista vår, men den er akkurat nå den rimeligste, og det teller selvsagt positivt.

Vår vinner fra vinterens samletest, HyperX Savage SSD, har ifølge Prisguide passert tusenkronersgrensa med klar margin. Den er heller ikke å få i M.2-versjon, hvis det er det du er ute etter.

Foto: Vegar Jansen, Tek.no

Holder vi oss til M.2-formatet, er dog både Crucial MX300 på 275 GB og Samsung 850 Evo gode alternativer. I ytelsestestene våre legger WD Blue seg gjerne i nærheten av disse to, men det er alltid Samsungen som er på topp. Under normal bruk er dog forskjellen så liten at du strengt tatt ikke skal kunne skille disse fra hverandre.

Og ser vi igjen på pris, er det i skrivende stund kun WD Blue som holder seg på den riktige siden av den magiske tusenkronersgrensa. Men det er ikke store spranget opp til konkurrentene, og da er det især Samsungen som frister med sitt mer avanserte V-NAND-minne og fem års garanti fra fabrikken.

Dette gjelder også for 2,5-tommersversjonen, hvis du ikke er villig til å bla opp for en HyperX Savage SSD.

Men selv om WD Blue ikke vil være vårt førstevalg, seiler den likevel opp og tar en plass blant SATA-favorittene våre. Med fin ytelse, lav pris og på papiret god pålitelighet, er dette en SSD som gjør jobben sin og vel så det.

Vi gleder oss til å se hva 3D-versjonen er god for når den etter hvert dukker opp i butikkene.

Aktuelle alternativer:

Prisguide.no er en kommersiell partner av Tek.no. De leverer oppdaterte priser, prisvarsling og produktinformasjon. Du kan lese mer om Prisguide her »