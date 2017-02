Test Voyo V1 Mini PC

Vi har ingen fast artikkelserie der vi tester kinaprodukter, men hadde vi hatt det kunne vi sagt at tiden endelig var moden for å se nærmere på Voyo V1 Mini PC.

Det er i hvert fall dette den lille datamaskinen blir markedsført som eksternt.

Vi regner med at dette er for å prøve unngå klabb og babb med lover og advokater. På esken, dokumentasjonen og oppstartsskjermen kan vi nemlig se at denne heter Voyo Mac mini.

Joda: Mac mini, vi tuller ikke! Foto: Vegar Jansen, Tek.no

Vi kan tenke oss at det ikke er så populært hos produsenten av en annen Mac mini, men de er tydeligvis ikke så nøye på det i Kina.

Et knøtt av en PC

Voyo Mac mini/Mini PC er en liten datamaskin du vanligvis ikke får her på berget, men det er fullt mulig å bestille den fra det store utlandet. Vi ble tilsendt vårt testeksemplar fra Gearbest.com.

Prisen ligger på omtrent 2000 kroner før tull og avgifter.

For dette får du da denne lille metallkledte PC-en med Windows 10, 128 GB M.2 SSD, 4 GB minne og en «Apollo Lake» Intel Pentium N4200.

Prosessoren er lagd med 14-nanometersteknologi og har en TDP på kun seks watt. Den har fire kjerner og en grunnklokkefrekvens på beskjedne 1,1 GHz, men kan nå 2,5 GHz hvis forholdene tillater det.

CPU-en har en integrert grafikkløsning i form av Intel HD Graphics 505 og støtter 4K-oppløsning. Men med HDMI 1.4 er du begrenset til 30 Hz her.

Foruten SSD-en på 128 GB er datamaskinen utstyrt med ytterligere 32 GB lagringsplass – formodentlig loddet rett på hovedkortet. Denne plassen er trolig ment for å holde et mindre plasskrevende OS enn Windows 10, men på denne PC-en ender den da opp som en egen sekundær disk.

Voyo V1 har som sagt et ytre av metall og ser slett ikke så dum ut. Den kommer i flere farger også. Men vekten på kun tre hundre gram gjør at den umiddelbare kvalitetsfølelsen ikke er der når vi plukker den opp.

Vi skal likevel ikke klage for mye på dette, boksen føles ellers solid og er uten knirk eller gliper i skjøtene.

Foto: Vegar Jansen, Tek.no

På datamaskinens bakside sitter strøminngangen, gigabit LAN-kontakt, en minnekortleser for microSD, 3,5 millimeters jack for lyd ut, Mini HDMI-port og tre USB 3.0-porter. Varmluften blåses også ut her, etter å ha bli sugd inn fra en liten grill under fronten.

MicroSD-leseren kan du for øvrig bruke som nettopp en minnekortleser, men du kan også sette inn et kort med litt kapasitet og bruke det som ekstra «permanent» lagringsplass.

Eskens viktigste innhold. Foto: Vegar Jansen, Tek.no

Med i esken får du strømforsyning, en liten bruksanvisning på sjarmerende dårlig oversatt engelsk, en enda mindre 802.11n USB Wi-Fi-dongel og en kort HDMI-ledning, med Mini HDMI i den ene enden og vanlig HDMI i den andre.

Det er fint at HDMI-kabelen følger med, ettersom de færreste av oss har en slik liggende i skuffen. Men vi skulle likt å se en som var lenger enn femti centimeter. Ledningen fra strømadapteren er heller ikke spesielt lang, kun én meter.

Den lille wifi-dongelen er der ettersom Voyo V1 ikke har dette innebygd. Men denne løsningen vil naturligvis by på kortere rekkevidde enn om PC-en var utstyrt med innvendige antenneledninger. På vår testlab med dårlig trådløs dekning fikk den ikke inn et eneste aksesspunkt.

I stua hjemme fikk vi inn naboens nett, men ikke vårt eget gjennom et par vegger.

Dongelen kan dog byttes ut med en kraftigere sak om det skulle være ønske for det. Vi vet for øvrig heller ikke om den som følger med er godkjent for bruk i Europa – det er jo ikke noe gøy om den begynner å lage kluss i omliggende nettverk.

Foto: Vegar Jansen, Tek.no

Datamaskinen bør i hvert fall brukes på et sted med anstendig styrke på wifi-signalene dersom du skal skal ha den på nettverket ved hjelp av den medfølgende dongelen.

Kan oppgraderes

Foto: Vegar Jansen, Tek.no

Ved å fjerne de små påklistrede gummiføttene på PC-ens underside får vi tilgang til fire små skruer og kan fjerne bunnplaten.

Umiddelbart ser vi at det er lagt opp til å putte inn en tynn 2,5-tommer her, men hverken kabel eller skruer for dette medfølger.

Ytterligere åtte skruer senere kan vi ta ut hele hovedkortet. CPU og brikkesettet er skjult under kjøleløsningen, mens en M.2-SSD og RAM-modulen er fremme i dagen.

Vi kan ikke si vi har hørt om en Foresee SSD før, men dette merket tilhører faktisk en av Kinas største SSD-produsenter, Longsys.

Du har kanskje ikke hørt om Longsys heller, og det er ikke så rart – for inntil et par år siden het de faktisk Netcom.

Et navn som naturlig nok fungerer dårlig i vårt hjemlige marked.

Beskjeden ytelse

Den lille datamaskinen har en ytelse som står i stil, altså ligger i den lavere delen av skalaen. Det nærmeste vi har kommet de siste årene er Acer Revo Build M1-601, som også har en firekjernet Intel Pentium-prosessor.

Den ligger også prismessig i det samme landet. Men Voyo V1 er litt raskere og har mer lagringsplass. Acer M1-601 kan på sin side kjøre to skjermer samtidig og har innebygd wifi.

Hvis ytelse er viktig for deg, er Voyo V1 uansett ikke en PC du bør bruke penger på. Men til slikt som nettsurfing, kontorprogrammer og lettere bildebehandling vil den klare seg greit.

Faktiske ytelsestall finner du på testens neste side >>>

Et annet bruksområde kan være medieavspilling. Prosessoren støtter kodekene H.263 og H.264 i maskinvaren, men ikke den nye H.265 (HEVC).

I lyset fra TV-en blir naturligvis gullfargen noe ganske annet. Foto: Vegar Jansen, Tek.no

Likevel betyr dette at du kan få spilt av passende video i anstendig kvalitet – helt opp til 4K. Ved de lavere oppløsningene kan du dessuten forvente deg at den er helt lydløs, da prosessoren som nevnt ikke noe stort strømsluk.

Men når vifta først bestemmer seg for å fyre opp er den ikke spesielt subtil.

For det er ikke bare suset fra lufta som strømmer gjennom PC-en vi hører – også selve viftemotoren gir fra seg et lite hvin som ørene lett plukker opp.

Dette er ikke direkte katastrofalt, men innbitte støyallergikere vil nok prompte kjøpe inn en lenger HDMI-kabel slik at datamaskinen kan flyttes litt lenger unna skjermen – helst ned i en skuff.

Under lave belastninger er dog ofte ikke vifta i gang i det hele tatt, takket være den det lave strømforbruket. På vår enkle veggmåler trakk hele skaberakket mellom tre og tretten watt avhengig av belastning.

Konklusjon

Voyo V1 Mini PC, eller Mac mini om du insisterer, er ingen spesielt sterk PC. Men den kommer med alt inkludert – også operativsystemet Windows 10, og prisen er slett ikke avskrekkende.

Foto: Vegar Jansen, Tek.no

I hvert fall før du begynner å kalkulere inn det at du må bestille moroa fra det fjerne østen. For det betyr at du kan vinke farvel til norske forbrukerrettigheter og trolig får et prispåslag på grunn av moms og avgifter.

Men bortsett fra dette er Voyo V1 både kledelig og anvendelig for lettere bruksområder. Det vi kanskje irriterte oss mest over med denne PC-en var korte ledninger, svake wifi og viftesus.

Noe av dette lar seg enkelt gjøre noe med, mens vifta ikke nødvendigvis er like enkel å fikse. Men ikke alle vil reagere like mye på denne lyden, og slikt som filmavspilling kan den gjøre helt lydløst – i hvert fall i en vinterkjølig leilighet.

Uansett viser dette at Voyo V1 Mini PC er langt fra håpløs, men vi tror likevel de aller fleste ville blitt mer lykkelige med liten mediespiller eller litt kraftigere småtass, eksempelvis en ASRock Beebox-S eller en liten MSI Cubi.

Begge disse alternativene får du for øvrig også i rimeligere versjoner enn de som er testet over.