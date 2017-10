Test Variphone Go 2 Rock

Apple, HTC og Motorola har alle kuttet ut hodetelefonkontakten i sine mobiltelefoner. Og med det begynner en slags «trådløs revolusjon» for alle som ikke vil bruke overganger eller veldig dingsespesifikke USB-C-hodetelefoner.

Men hvis du vil ha den aller beste mobillyden kommer den fortsatt med kabel. Hvor bra kan det egentlig bli, innen rimelighetens grenser?

Det var en imponerende liten eske som dukket opp på kontoret da Go 2 Rock var ferdige. Under har den en tilsvarende plakett med navn på mottakeren og ordrenummer. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Vi har testet Go 2 Rock-øreproppene fra Variphone. Flere kilder er brukt i testingen, men LGs formidable V30 ble til slutt den mest brukte lydkilden. De to koster en del til sammen. Prisen for proppene er fra 5500 kroner, og mobiltelefonen legger seg et sted rundt 9000 kroner.

Dyrt altså, men ikke uhørt dyrt om man først kobler gode hodetelefoner med en toppmobil.

Formstøpte propper låter annerledes

For noen år siden gjorde vi en større test av formstøpte ørepropper. Dette er svært påkostede øreplugger der selve tuten som går inn i ørene er laget etter avstøpning av øregangen. Det skal altså bli 100 prosent tett mellom proppen og øregangen.

Esken har skum på innsiden, og en liten lomme til tilbehøret. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Én av oppdagelsene forrige gang var at formstøpt virkelig var noe for seg selv i lydgjengivelse. De har en tendens til å skape et vesentlig større lydbilde enn ordinære propper flest og de demper tilnærmet all lyd rundt deg. Selv om inngangsbilletten er ganske dyr skal det noe til å overgå lyden en god formstøpt propp kan gi fra seg.

Samtidig har de en tendens til å være svært avslørende for dårlige lydkilder. Så om du er misfornøyd med analoglyden fra mobilen din er neppe en formstøpt ørepropp den aller beste partneren for den.

Liker ikke alle kilder like godt

En ting som er lett å glemme når man jakter lydutstyr er hvordan ting spiller sammen. Det er ikke opplagt at en kombinasjon av hodetelefoner og kilde låter bra. Det er heller ikke opplagt at et høyttalersett trives med enhver forsterker. Akkurat hvor kresen en hodetelefon er på kilden varierer, og Variphones plugger legger seg omtrent midt i hopen.

Tilbehøret er en pussklut og et lite verktøy til å holde pluggene rene. Verktøyet er av samme variant som du får med så godt som alle formstøpte propper. Noen propper kommer i tillegg med fett som skal holde dem myke og enkle å få på plass i ørene, men det er ikke vanlig for propper i avstivet plast som disse. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Go 2 Rock låter ikke dårlig med noen kilder, men de låter definitivt bedre med de beste kildene.

I testperioden er det i hovedsak tre telefoner og to stasjonære forsterkere med hver sin DAC som ble brukt som lydkilder. Det stasjonære utstyret ga rett og slett fra seg i overkant mye støy for Go 2 Rock-proppene. Lyden som kom frem var god nok, men omgitt av i overkant mye brus. Følsomme propper og for lav signal-til-støy-fordeling (SNR) går ikke så godt sammen. Dermed var det over på det mobile utstyret.

HTC U11 med den fabelaktige lille overgangen som har innebygget DAC og forsterker var sammen med LG V30 de to kildene som virkelig skilte seg ut med Go 2 Rock-proppene. Samsungs Galaxy Note 8 låt greit, men ikke fabelaktig, og sleit med å oppnå bunndrag med greie mengder bass. Nå er ikke dette bassige propper i utgangspunktet, men der det faktisk foregår ting i de lavere tonene bør det bli med. Og det blir det med de to utvalgte kildene.

Selve musikken som ble spilt av kom fra tre ulike kilder; Youtube, Spotify og Tidal med tapsfri lyd. Et greit utvalg av kvalitetene du kan tenkes å støte på, altså.

Spiller nøytralt og detaljert

LGs fabelaktige V30 gjorde nytten som lydkilde under mesteparten av testingen. Tidal med tapsfri lyd sto for innholdet. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Go 2 Rock har to drivere i hver propp. Dermed kan den ene ta seg av bassen, mens den andre jobber med mellomtone og diskant. Det gir en svært uanstrengt lyd også når proppene må jobbe litt.

Diskanten er svært tydelig i lydbildet og låter presist og detaljert. Du hører det rimelig fort om ikke lydkilden er i stand til å levere fornuftig materiale til proppene, og dermed hører du det også fort om miksen på låta er middelmådig. Det skjer fra tid til annen, og da er det ofte spesielt diskanten som treffer taket. Samme låt høres gjerne helt akseptabel ut når den spilles av på bilanlegget som ikke er i nærheten av like påkostet med tanke på størrelsen.

HTC U11 har ikke innebygget hodetelefonkotakt. I stedet har den en veldig utradisjonell overgang, der det faktisk er en aktiv DAC og forsterker bygget inn i selve kabelen. Denne gjør seg ekstremt godt som kilde for Variphone-proppene. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Bassen håndteres godt, men dette er forholdsvis lyst spillende propper. Dermed blir det aldri for mye av den, mens det i noen tilfeller heller blir litt lite. Dette er musikerpropper for scene- og studiobruk først og fremst. De har altså ikke den litt ekstreme dypbassen som enkelte hodetelefoner for gatebruk har. Men de kan overtales til å gjengi den, om man spiller et heftig spor så som det klassiske subwoofer-testsporet «Bass I love You».

Så det er altså mer enn nok bass her, når låta tilsier det. Men ikke ellers. Det kan kreve litt tilvenning - spesielt om du liker lyden bassig og boppete, slik den er fra mange hodetelefonprodusenter i dag.

Mellomtonen er silkemyk og overskygges ikke av topp og bunn i lydbildet. Et lydbilde som forøvrig er bredt og fint. Her låter det i mye større grad enn med andre propper som om lyden kommer fra to forskjellige retninger. Det vanlige er at lyden høres litt ut til å samle seg midt mellom ørene, om ikke stereoseparasjonen er så tydelig at kun den ene siden spiller.

Det er vanlig med litt ulik kjemi mellom lydkilder og høyttalere eller hodetelefoner. Spesielt noe av det mest krevende utstyret kan låte veldig forskjellig avhengig av hva du kobler det til, og Note 8 hadde ikke særlig god kjemi med Variphone Go 2 Rock. Du bør altså være noenlunde sikker på at kilden har en lydkvalitet som passer til proppene om du skal ha dem til musikklytting. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Totalen her er så god at jeg flere ganger i testperioden har satt opp ufrivillige fårete glis. Når du plutselig hører fingerspillet i en låt der det tidligere ikke var hørbart, eller når det dukker opp en ekstra bassgang i bunnen av låta som ikke klarte å stikke seg ut i høyttalerne eller de andre hodetelefonene.

Gitt lydkvaliteten disse kan gi fra seg på sitt beste er det helt tydelig at de konkurrerer med noe av det ypperste du finner av hodetelefoner på markedet. Da føles de plutselig ikke fullt så dyre ut, selv om de koster en del.

Flott totalpakke

Variphone Go 2 Rock koster 5500 kroner for proppene i seg selv. Men det forutsetter at du har avstøpning av egne ører fra før. Hvis ikke koster det rundt 500 kroner oppå kjøpesummen. For den summen får du et sett øreplugger i valgfri farge, med utskiftbar kabel og med valgfritt deksel utenpå selve proppedelen. En særdeles kraftig eske i plast til å oppbevare dem følger også med, og initialer trykkes på propper, mens esken leveres med navneskilt der ordrenummeret også står på.

6000 kroner er mye penger, og du skal nesten helt til topps hos den gjengse hodetelefonleverandør før du finner noe like dyrt. Men så er det også relativt mange hodetelefoner mellom 4000 og 6000 kroner å observere på gaten, så markedet for påkostet lyd er det tilsynelatende ingenting i veien med.

Hvis du ikke synes store klokker er noe særlig, men heller vil ha noe som er knøttsmått og minst like bra på lydkvalitet kan Variphone Go 2 Rock være et prima valg. Om du ønsker deg en propp som leverer litt mer livlig og bassig lyd enn Variphones er Ultimate Ears UE4 Pro stadig et godt valg.

Blir begge løsninger altfor dyre? I så fall kan M-Fidelity HF-3 være riktig løsning. Her slipper du unna med 3000 kroner for proppene, og det er fortsatt en toveis propp med solid bassfundament når det trengs.

Men det er lurt å huske på én ting. Ørene våre vokser og endrer seg hele livet gjennom, og dermed er det ikke sikkert at proppene vil være like tette om ti år. Dette er altså ikke propper du bør kjøpe som en livsinvestering - men heller om du vil ha maksimal lydkvalitet fra en lydkilde du vet spiller godt fra før.