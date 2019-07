Test Urbanears Rålis

Noen ganger kommer det produkter inn på testbenken som vi nærmest umiddelbart blir positivt overrasket over. Et slikt produkt var den knallgode Marshall Stockwell II, som vi testet for kort tid siden og ga strålende skussmål. Marshall-høyttalerne med blåtann eller nettverksfunksjoner er egentlig ikke laget av Marshall i det hele tatt, men produseres i stedet av svenske Zound Industries ved siden av søstermerket Urbanears. Flere av lydproduktene deres har kommet godt ut i testene våre.

Utenom telefoner da, det får de ikke til. Men om du noensinne har hørt på en av disse høyttalerne, så skjønner du også hvorfor vi liker dem så godt; de er rimelige, funksjonelle, pene og svært vellydende. Og akkurat dét forventer vi også at dagens testkandidat er.

Hils på Rålis, Urbanears' nyeste og første bærbare trådløshøyttaler.

Billigere enn sitt mindre søsken

Rålis har en veiledende pris på 1.990 kroner, men går i skrivende stund for 1.490 kroner. Uansett hvilken pris du vurderer den ut ifra er det en ganske iøynefallende prislapp. Den tidligere nevnte Stockwell II koster 2.500 kroner, og Rålis er omtrent like stor som to slike limt inntil hverandre. Lyden er også dertil mer voluminøs, og gitt at begge stammer fra samme selskap er nok ikke størrelses- og prisforskjellen tilfeldig. Urbanears selger ingen trådløse høyttalere i samme størrelsesorden som Marshall, og omvendt.

Samtidig er Marshall-høyttalerne i langt større grad pyntegjenstander, i form av at de både er mye mer forseggjorte og representerer en «stil». Rålis er derimot designet for å gjemme seg bort i omgivelsene, med et helspennende, rent og rektangulært plastskall med metallgriller på begge sider. Alt sammen ensfarget, som er typisk Urbanears.

Personlig blir undertegnede nokså lett besnæret av minimalisme, og Rålis sitt design fremstår derfor som tiltalende. For andre kan det mer passende ordet være «kjedelig». Byggekvaliteten er det uansett ingenting å utsette på, og høyttaleren er sprutsikker etter IPX2-standarden. Ganske praktisk, i og med at denne dingsen faktisk er bærbar.

Praktisk er det da også med stroppen som henger fast i Rålis. Ved hjelp av denne kan du enkelt ta den med deg rundt, eksempelvis ut i en park eller rundt omkring på plattingen.

Spiller svært klart og høyt for størrelsen

Og ut vil du ha den, for Rålis spiller svært høyt. Mye høyere enn man skulle forvente fra en såpass liten dings, og mer enn høyt nok til å klare seg i både parker og på plattinger. Faktisk vil vi trekke frem spesielt det siste som et sannsynlig bruksscenario; skal du reise mye, er noe slikt som en Megaboom 3 langt mer praktisk. Om du derimot forflytter Rålis innenfor et litt begrenset geografisk område, som på en veranda eller platting, så er den både langt mer vellydende og mer anvendelig enn Megaboom-en.

Lydmessig spiller Rålis balansert, med svært god instrumentseparasjon og detaljnivå. Den har også skikkelig godt med trykk i bånn – langt mer enn vi er vant med fra Urbanears' produkter. Dét er ikke ment som hverken kritikk eller ros, for utendørs kan det være en god ting å få litt ekstra tyngde – og du kan alltids justere dette ved hjelp av en equalizer. Det er rett og slett bare litt uvant.

Rålis spiller også høyt. Svært høyt, gitt størrelsen – akkurat som den enda mindre Stockwell II. Noe vi oppdaget midtveis i testen var også at den faktisk sender lyd to veier, ikke bare ut fra fronten. På baksiden sitter også en bassrefleksport og lade/lydinngangen. Ganske praktisk, gitt at den ikke blir så plasseringsfølsom som enkelte at Urbanears' tidligere høyttalere har vært.

Litt mindre praktisk er det at du ikke får noen fysiske knotter for å justere volum eller diskanten/bassen her, som på Marshall-produktene. Faktisk vil vi kritisere den litt for at stegene mellom volumnivåene er litt vel lange; ofte vil vi gjerne bare ha litt mer volum, og så ender vi opp med et knepp mer enn det vi ønsker. Småpirk, men også noe som kunne vært fikset veldig enkelt – og noe en trinnløs vriknott er helt fri for.

Apropos bassen vi nevnte tidligere: Rålis takler kjellertung bass bedre enn eksempelvis Stockwell og mindre høyttalere gjør. Ikke overraskende, gitt at vi faktisk har en bassrefleksport her. Nå påstår vi på ingen måte at dette er «the be all and end all» for bassgjengivelse, men det kan være riktig så trivelig å høre på eksempelvis Billie Eilish' monsterhit «bad guy» eller «Too Much Information» av Dele Sosimi Afrobeat Orchestra. Det er det slett ikke alltid på bærbare høyttalere, altså.

Til prisen er det vanskelig å få mer fylde og volum

Vi digger Rålis, på samme måte som vi digget Marshalls Stockwell II og tidligere høyttalere fra denne kanten. Per nå ville nok mange selskaper med like gode produkter og etter hvert godt rykte som Zound Industries vært fristet til å sette opp prisene og øke profitten, men Rålis er som nevnt svært godt priset.

Spesielt til dagens pris på kun 1.490 kroner er det vanskelig å se for seg et bedre alternativ i denne størrelsesklassen – spesielt om vi snakker kombinasjonen volum og fylde samtidig. Mange høyttalere kan sjekke av ett av disse punktene, men sjelden begge.

Her får du imidlertid full pakke, og ikke minst en bærbar og trådløs pakke. Liker du ikke blåtann er det også mulighet for å koble inn den gode gamle hodetelefoninngangen her, men gitt hvor få telefoner som lanseres med dette i dag blir nok dette alternativet stadig mer uaktuelt.

Det er for øvrig også Bluetooth 5.0 Rålis er utstyrt med, som betyr at du med en kompatibel enhet både vil ha bedre signal og betydelig økt rekkevidde enn tidligere iterasjoner av standarden tillot.

Totalt sett anbefaler vi Rålis på det varmeste – men den er altså ikke helt feilfri. Litt kjedelig design må det være lov å si at den har, og plast er og blir et litt billig byggemateriale. Ripe- og smussutsatt er det også. Ja, også var det denne volumsytingen til undertegnede. Men ellers? Lite å utsette – både på produktet og for deg som potensiell kjøper.

