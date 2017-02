Test Ultimaker 3

Nederlandske Ultimaker ble stiftet i 2011, og kom for første gang på banen med sin Ultimaker Original litt senere samme år.

I 3D-skriver-kretser er Ultimaker blitt et anerkjent navn. Riktignok ligger Ultimaker i den dyrere enden av skalaen for 3D-skrivere for forbrukermarkedet, og både pris- og utseendemessig vekker Ultimaker assosiasjoner til den hvite utgaven av Apples iPhone. I denne testen skal vi se om Ultimaker 3 er tilsvarende brukervennlig og bra og om den gjør seg fortjent til en slik sammenligning.

Doble dyser

Ultimaker var på plass på CES (Computer Electronics Show) i Las Vegas både i 2015 og 2016, hvor selskapet ved begge anledninger lanserte oppgraderte og større varianter av flaggskipet, Ultimaker 2.

Ultimaker 3. Glassplaten er oppvarmet. Den kan tas ut for enklere fjerning av ferdige gjenstander. Foto: Aksel I. Edgar-Lund/Tek.no

I oktober 2016 ble det nye flaggskipet Ultimaker 3 og Ultimaker 3 Extended lansert på et eget show i New York City. Ultimaker 3 er selskapets første 3D-skriver utstyrt med doble dyser, som betyr at maskinen kan skrive ut med to materialer på én gang. For det første betyr det at du kan skrive med forskjellige farger, for det andre kan du skrive med et støttemateriale som er oppløselig i vann.

Dermed kan du skrive svært intrikate og komplekse gjenstander som ellers ville vært meget vanskelig å få til. På neste side i testen kan du se en liten filmsnutt av hvordan dette støttematerialet løser seg opp i vann.

I tillegg er maskinen utstyrt med videokamera slik at du kan følge med på utskriftene via direkte videooverføring i programmet Cura, eller på mobiltelefonen din med Ultimaker 3-appen. Vi ser nærmere på dette på neste side, Ultimaker 3 i bruk.

Extended-versjonen betyr i all hovedsak bare større byggevolum i høyden.

Tek har fått låne en splitter ny Ultimaker 3 fra norske 3DNet.

Solid førsteinntrykk

Doble dyser. Skifting av dyser er lekende lett. Foto: Aksel I. Edgar-Lund/Tek.no

Ultimaker 3 har en pen og stilren design som oser av kvalitet. Kassa er bygd av tykt, semitransparent pleksiglass og tykke, hvitlakkerte aluminiumspaneler. En rad hvite LED-lys på hver side i front gir god belysning. Skriveren kjennes kompakt og solid, her er det ingen deler som skrangler eller rister.

I den medfølgende hurtigstartveiledningen er det en QR-kode du kan skanne med mobilen, slik at du kan laste ned Ultimaker-appen. Produsenten anbefaler å følge veiledningen i appen for oppsett av skriveren. I appen er hvert skritt meget godt forklart og med gode bilder. Du får også veiledning på den lille skjermen foran på skriveren, og både kalibrering, dysebytte, spolebytte, wifi-oppsett og andre ting er svært godt og enkelt forklart.

Utskiftbare dyser. Foto: Aksel I. Edgar-Lund/Tek.no

Skriveren leveres med tre dyser (ekstrudere), hvorav to brukes for byggemateriale (PLA, ABS, CPE og nylon) mens den siste er beregnet kun for støttemateriale (PVA). Du kan altså skifte dysene avhengig av om du skal skrive med to byggematerialer samtidig, eller om du skal kombinere byggemateriale og støttemateriale. Dysene har mikrobrikker slik at skriveren til en hver tid vet hvilke dyser som er installert og hva slags materiale som dermed kan brukes. Her er det altså liten sjanse for å gjøre feil, en grundig og gjennomtenkt løsning.

Ultimaker 3 bruker filament med tykkelse på 2,85 mm, i motsetning til de andre skriverne vi har testet som bruker 1,75 mm. Angivelig kan man få mer nøyaktige utskrifter med den tynnere utgaven fordi den krever mindre trykk for å presses inn i dysen, mens den tykkere utgaven angivelig kan skrive hakket raskere nettopp fordi trykket er større. Men kvaliteten og hastigheten på utskrifter avhenger i stor grad av svært mange andre faktorer, som størrelsen på dyseåpningen, temperatur, skriverhodets hastighet og så videre. I praksis er forskjellen minimal.

På baksiden henger du spolene på spoleholderen. Foto: Aksel I. Edgar-Lund/Tek.no

Ultimaker leverer skriveren med to spoler filament, en med PLA (Polylactic Acid) og en med støttematerialet PVA (Polyvinyl Alcohol), begge spolene er på 350 gram. Spolene har ringer av papp med NFC-brikker i, og spoleholderen kan dermed registrere hva slags filament som ligger på hvilken spole, samt mengden filament på hver spole. Heldigvis har Ultimaker ikke falt for fristelsen til å forsøke å låse deg til kun å bruke filament fra dem, og maskinen fungerer også med spoler fra andre filamentprodusenter, også uten NFC-brikke. En spole PLA-filament fra Ultimaker koster ca. 300 kroner for 750 gram, mens en spole PLA fra 3DNet koster 215 kroner for én kilo.

Intrikat tannhjulmodell. Skrevet med støttematerialet PVA. Her er den etter et døgn i vannbad, hvor støttematerialet er smeltet bort, og dermed spinner tannhjulene rundt. Foto: Aksel I. Edgar-Lund/Tek.no

Byggeplattformen er av glass og den er oppvarmet, noe som gir god heft. Maks byggevolum er 21.5 cm x 21.5 cm x 20.0 cm. Alle dysene har en åpning på 0,4 mm. Kalibrering av byggeplattformen gjøres automatisk før hver nye utskrift. Glassplaten kan tas ut av skriveren, noe som er veldig praktisk fordi gjenstandene sitter så godt fast. Vi fant ut at det lønner seg å bruke den medfølgende limstiften og smøre litt lim på glassplaten, fordi da er det lettere å få løs gjenstandene.

Programvaren/sliceren som brukes med Ultimaker 3 er Cura, en gammel kjenning. Sist vi hilste på Cura var i forbindelse med Wanhao Duplicator I3 V2.1. Det ble et litt kleint møte og en del krangling før vi ble bedre kjent med hverandre. Årsaken til det er at Wanhao ikke hadde lagt ned noen særlig innsats for å introdusere oss skikkelig, det vil si tilpasse forhåndsinnstillinger i Cura til Duplicator-en.

Les vår test av Wanhao Duplicator I3 V2.1, hvor vi også tester en rekke ulike materialer.

Guy Fawkes i Cura. Foto: Aksel I. Edgar-Lund/Tek.no

Men Cura for Ultimaker er som hånd i hanske. Det skyldes at mannen som utviklet Cura, David Braam, ble rekruttert til og jobber i dag med å utvikle Cura videre for nettopp Ultimaker. Derfor er forhåndsinnstillingene i Cura skreddersydd for Ultimaker, igjen våger vi en sammenligning opp mot iOS og iPhone. Det er kanskje en drøy påstand, spesielt siden Cura er open source, men poenget er altså at her fungerer maskin og programvare som et veldressert tospann.

Cura støtter Windows, Mac OSX og Linux. Cura for Ultimaker er kompatibelt med de vanligste 3D-filtypene, .stl, .obj. og 3mf.

Vi har koblet Ultimaker 3 til wifi-nettet vårt. Prosessen er enkel, godt forklart, og Cura finner skriveren uten problemer ved første gangs installasjon. Der Dremel 3D40 famlet i mørket og aldri fant noe nett overhodet, sender vi skriverjobber trådløst til Ultimakeren på et blunk. Den overførte fila lagres i bufferminnet på skriveren, så du kan trygt slå av pc-en når skriveren jobber. Du kan også overføre filer via den medfølgende USB-pinnen (16 GB) og skrive ut direkte fra den.

Les vår test av Dremel 3D40 Idea Builder

Fleksibel og kraftig

Like under overflaten i Cura ligger det også drøssevis av justeringsmuligheter, noe som åpner for stor fleksibilitet når det kommer til hastighet, materialvalg og finpussing etter hvert som dine kunnskaper øker. Du kan skape dine egne profiler fra bunnen av, eller du kan bruke forhåndsprofilene som utgangspunkt og gjøre tilpasninger selv. Når du har funnet et optimalt oppsett kan du gi det navn og lagre det for senere bruk.

Stormtrooper med grått og blått filament. Bilde: Aksel I. Edgar-Lund/Tek.no

Vi har bare testet maskinen med PLA og PVA, men som nevnt støtter den også andre materialer. Fordi dysene er så enkle å bytte, er det også rimelig å anta at Ultimaker etter hvert vil tilby ekstrautstyr i form av dyser av stål og med forskjellig diameter på dyseåpningen. Da vil den kunne skrive med nær sagt hva som helst av materialer, så som metallfilament, karbon og andre materialer som krever hardere dysehode for ikke å bli utslitt.

Konklusjon

Ultimaker 3 er en gjennomført, elegant og fleksibel 3D-skriver med mange flotte finesser. Den veksler dyser som et automatgir og produserer nærmest sømløse overganger mellom filament i ulike farger. Brukervennligheten er fenomenal, og maskinen er en fryd å jobbe med. Kombinert med masse ressurser i form av brukerstøtte og et aktivt forum på Ultimakers hjemmesider, er dette en skriver vi skulle ønske vi hadde råd til selv. Og det er vel i grunn det eneste ankepunktet. Med en utsalgspris på omlag 37.500 kroner er prisen det eneste som holder Ultimaker 3 igjen fra å oppnå toppscore på vår skala.