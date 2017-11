Test Ulefone T1

Ulefone er en kinesisk produsent av smarttelefoner, som vi for inntil kort tid siden hadde sett skammelig lite av på testbenken vår.

I sommer hadde imidlertid undertegnede gleden av å få sette klørne i den svært så trivelige Ulefone Power 2, med et monsterbatteri på hele 6050 mAh (!).

Og nå nylig kunne vi dessuten publisere en test av enda en Ulefone:

Ulefone T1 Størrelse: 15,5 x 7,69 x 0,845 cm

Vekt: 181 gram

Skjerm: 5,5 tommer, IPS LCD, 1 920 x 1 080 piksler, 401 ppi, Gorilla Glass 3

Maskinvare: MediaTek Helio P25, 4 x Cortex-A53 @ 2,6 GHz + 4 x Cortex-A53 @ 1,6 GHz, 6 GB RAM, Mali-T880 GPU

Lagringsplass: 64 GB internt + minnekortplass

Operativsystem: Android 7.0 Nougat + Ulefones tilpasninger

Teknologi: 4G/LTE, fingeravtrykksleser, USB Type-C,

Kamera: 16 + 5 megapiksler, f/2.0, tvillingblits, KUN auto-HDR + 8 megapiksler frontkamera, f/2.0, frontblits

Batteri: 3 680 mAh, hurtiglading v/ PumpExpress 2.0 (9V, 2A)

Men hva da med dagens testtelefon? Hvor passer den inn? Vel, Ulefone T1, som den heter, er en telefon som virker å være myntet på en ganske spesifikk kundegruppe: de som er opptatt av design, men som heller ikke vil betale mer enn nødvendig for en ny telefon.

Disse er det imidlertid blitt tretten på dusinet av etterhvert, så det skal litt til for å skille seg ut i denne klassen. Spesielt når designet er såpass enkelt og minimalistisk som her. Faktisk minner det oss nok en gang svært mye om Apples tidligere toppmodell, iPhone 7 Plus, men kanskje enda mer om den nylig testede Xiaomi Mi A1.

Det betyr sort, anodisert aluminiumskropp med avrundede sider, 2,5D-glass over skjermen, 5,5 tommer stort LCD-panel og – ikke minst – et dobbelt kameraoppsett på baksiden. Dette må da vel bli bra?

Er dette egentlig zoom?

Men: Det Ulefone på alle mulige måter får til å se ut som et zoom-kamera, er i virkeligheten bare et dobbelt kameraoppsett for å lage bokeh-effekter i bildene dine. Veldig dårlige bokeh-effekter som sådan – omtrent akkurat like dårlig som det vi fikk ut av den langt billigere Ulefone S8 Pro.

Ser ut som begge har zoom-kamera? Jepp. Men kun Xiaomi Mi A1 har det.

I kameraappen sin imiterer Ulefone en løsning Apple opprinnelig implementerte, med en «1X»-knapp som kunne trykkes på. Om så ble gjort, ville telefonen bytte linse og gi deg 2 ganger zoom med en ny «2X»-merket knapp.

Ulefone har gjort det samme, bare at det her ikke er en ny linse som tar over jobben – det er rett og slett bare ren og skjær digital zoom. Med andre ord: du kan like gjerne knipse alle bildene dine i full størrelse, og heller beskjære dem i etterkant.

Kameraet i seg selv er dessuten ganske begredelig, så det skal vi ikke dvele mer ved her – du kan lese alt i selve testen vår av Ulefone T1 på neste side.

Designet er minimalistisk og ganske pent.

Dugelig med opplevd ytelse – hele 6 GB minne og 64 GB lagring!

Det som ikke er så begredelig, er ytelsen. Med hele 6 GB minne og en ganske potent åttekjerners Helio P25-prosessor er det fart i navigeringen her, og kun unntaksvis merket vi at telefonen måtte tenke litt ekstra. Det gikk imidlertid svært fort over, og multitasking, veksling mellom åpne apper og mange samtidige operasjoner spiser T1 til frokost, middag og kvelds.

Lagringsplass skorter det heller ikke på, med hele 64 GB innebygget som standard, i tillegg til minnekortplass. Minnekortplassen kan dessuten byttes ut med et SIM-kort, i tillegg til den andre SIM-kortplassen vi finner her. Praktisk! Fingeravtrykksleseren i front er også svært praktisk, og dessuten lynrask. Men litt rart er det at den også fungerer som tilbakeknapp i navigasjonen.

Batteritiden er helt innafor, om enn ikke imponerende, størrelsen tatt i betraktning. Vi snakker om et batteri som holder greit en hel dag med ganske tung bruk, men ikke noe særlig mer. Hurtiglading er imidlertid på plass, i form av PumpExpress 2.0 – og lader med dette og USB Type-C følger med i boksen.

Apropos boksen: her følger det med mye snadder. Det kan du se i GIF-en til høyre, og utstyret inkluderer blant annet en nyttig festering, deksel i imitert lær, skjermbeskytter og overgang fra USB Type-C til Micro-USB.

Nyttige programvaretillegg

En siste ting vi vil trekke frem her i oppsummeringen er de nyttige programvaretilleggene Ulefone gir oss i T1. Disse går vi igjennom i detalj på side to, men for å oppsummere kort kan vi fortelle at funksjonene inkluderer blant annet detaljstyring av databruken til apper (både over mobilnett og WiFi) og kontroll over LED-dioden på fremsiden slik at du vet hvilke varsler som er på vei inn.

Ekstrafunksjonaliteten og litt annet. Ren Android 7.0 Nougat finner vi på innsiden. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Du får også mulighet for å styre musikken når skjermen er av og – ikke minst – kunne knytte bokstaver opp mot enkelte apper. Du kan deretter tegne disse bokstavene på den avslåtte skjermen og hoppe rett til den gitte appen.

Dette er funksjoner Ulefone har finslipt over lengre tid, og hittil seneste iterasjon er også den hittil beste.

Designet er kanskje fint, men helheten er mangelfull. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Konklusjon – En telefon som burde vært bra, men som ikke er det

Så, hva blir konklusjonen vår her? Vel, til en pris på 2 590 kroner er ikke Ulefone T1 spesielt dyr, men den er heller ikke spesielt billig konkurransen tatt i betraktning. Faktisk kommer den relativt dårlig ut, med alle de beste billigmobilene undertegnede kommer på i farten et godt stykke eller rett under i pris.

Neida, T1 er ikke vanntett. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Spesielt den tidligere nevnte Xiaomi Mi A1 er en veldig sterk utfordrer, og gjør stort sett absolutt alt Ulefone T1 ikke får til helt korrekt. Kameraet er supert, og har en ekte zoom-brikke som ekstrakamera. Med denne kan du ta riktig imponerende bilder med dybdeeffekt, eller zoome tapsfritt. Telefonen er også garantert Android-oppdateringer helt frem til og med Android 9.0 (!), og har kliss ren Android fra Googles Android One-program.

Ulefone T1 fremstår som den dårligere versjonen av Mi A1, rett og slett. Skjermen er mer lyssvak, batteritiden dårligere, kameraene er forferdelige til sammenligning og ytelsen også hakket bedre i Mi A1.

Ekstrautstyr, ekstrafunksjoner, tung og god følelse i hånden og nesten ren Android trekker opp for Ulefone T1, men dessverre ikke nok. Derfor anbefaler vi den heller ikke i denne omgang – ta heller en titt på telefonene under!

