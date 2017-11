Test Ulefone S8 Pro

Undertegnede har testet mange billigmobiler de siste årene.

Dette er en mobilklasse som har hatt en rivende utvikling i denne perioden, der både design, funksjonalitet og byggekvalitet har tatt virkelige sjumilssteg på kort tid.

Ulefone S8 Pro Størrelse: 14,64 x 7,22 x 0,92 cm

Vekt: 184 gram

Skjerm: 5,3 tommer, 1 280 x 720 piksler, IPS LCD, 277 ppi, 2,5D-glass

Maskinvare: MediaTek MT6737, 4 x Cortex-A53 @ 1,3 GHz, Mali T720 MP GPU, 2 GB RAM

Lagringsplass: 16 GB + minnekortplass

Operativsystem: Android 7.0 Nougat + Ulefones tilpasninger

Teknologi: 4G/LTE (alle bånd), fingeravtrykksleser, PumpExpress 2.0 hurtiglading, tvilling-SIM

Kamera: 8 + 5 megapiksler hovedkamera, f/2.2, HDR, tvillingblits + 2 megapiksler frontkamera, f/2.2, blits

Batteri: 3 000 mAh, utskiftbart

Utviklingen her til lands har de siste årene båret preg av kinesernes inntog, og dagens testprodukt stammer nettopp fra det fjerne østen.

Dette er en prisgunstig mobil. Fryktelig prisgunstig, faktisk – du må ikke ut med mer enn sparsommelige 998 kroner for å få tak i Ulefone S8 Pro. Det er ikke mange markedsnye mobiler i dag som sniker seg under den magiske tusenkronersgrensen, men her har vi altså én.

Men hva i all verden for slags mobil får du egentlig for en liten håndfull hundrelapper?

Svært god byggekvalitet og lekker metallramme

Et litt uvanlig, men også pent design. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

For det første får du en telefon som er bygget som en tanks. Ulefone S8 Pro har en skikkelig tjukk metallramme rundt kroppen, med skråstilte kanter som sender tankene hen til HTCs designspråk for et par år tilbake.

Dette sørger for en vridningsstabilitet av de sjeldne. Finishen på metallet er dessuten bedre enn vi har sett i mange andre metalltelefoner til en liten penge, og rundt Micro-USB- og hodetelefoninngangen har man pakninger i plast – akkurat som på toppmodellene.

I bunnen finner vi små mikrofonhull, men kun én av de to radene skjuler en faktisk høyttaler. Dessverre låter også denne ene høyttaleren som Bee Gees med kikhoste, i alle fall om volumet er noe høyere enn aller lavest. Med andre ord: det skjærer, og er lite behagelig å høre på.

Foruten høyttaleren er imidlertid S8 Pro en overraskende veldesignet og godt bygget telefon. Fronten har dessuten 2,5D-glass over den 5,3 tommer store IPS LCD-skjermen, noe som gir enda mer premium-følelse.

Denne følelsen rives noe ned av den avtagbare, gummierte baksiden – her er det plast som gjelder. Så trekkes inntrykket igjen noe opp av fingeravtrykksleseren, de doble kameraene og tvilligblitsen.

Kort sagt: her er det litt blanda drops – men for det meste positive drops.

Skjerm med noen merkelige nykker

De negative dropsene kommer når vi forsøker å bruke telefonen. Vi oppdaget ganske raskt at S8 Pro egnet seg dårlig til all form for spilling utover enkle ting som Candy Crush, Hill Climb Racing og til nøds litt enklere 3D-spill.

Skjermen i seg selv duger mer enn fint til videotitting og slikt, og her vil du slite med å merke at den er såpass billig. Joda, det er riktignok «bare» 720p-oppløsning, men gitt prisen er dette mer enn skarpt nok.

4G-støtte er det også, selv på båndene vi har her i landet.

Før telefonen kunne skrus på måtte vi fjerne en liten plastlapp over batteriet. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Hovedproblemet med skjermen er at den av en eller annen grunn lever sitt eget liv på hjemskjermene. Det later til at den mistolker navigeringen vår, og plutselig hopper motsatt vei av det vi ønsker. Dette virker ikke å skje i på nær langt like ofte inne i apper og andre steder, så vi antar det er et programvareproblem. Det er uansett irriterende, men løser seg om man bare husker på å være litt ekstra tydelig i navigeringen. Store, bestemte sveip har nemlig som regel alltid ønsket effekt.

Ikke verdens beste ytelse

Kameraet kunne vært bedre...

Når det kommer til ren ytelse, er ikke dette noen slugger. MediaTek-brikken på innsiden er inngangsbrikken til produsentens 4G-støtte, og foruten dette og hurtigladestøtte er det lite snadder å by på. Fire halvslappe kjerner klokket til 1,3 GHz er ikke mye å skryte av, og heller ikke Mali-grafikken er veldig imponerende.

Totalt sett betyr dette at du innimellom må vente på at telefonens skal tegne appene på hjemskjermen, at en app skal lastes inn eller at en kommando skal utføres.

Til tross for dette, er mye av navigeringen ofte mer enn rask nok. Det skjer mer periodevis at telefonen går inn i strikkmotor-modus, og da gjerne om den får mye å tenke på på én gang. Med andre ord: vær påpasselig med å lukke apper innimellom, og ikke ha for mange faner oppe i Chrome.

Gjør du dette, vil opplevelsen være relativt trivelig – spesielt siden det er tilnærmet ren Android på innsiden.

Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Konklusjon – Utrolig hvor mye telefon du får for pengene

Den billigste telefonen undertegnede hadde testet før Ulefone S8 Pro, var Lenovo C2 Power. Her fikk du et langt dårligere design, ingen metallramme, ingen fingeravtrykksleser og betydelig dårligere skjerm. Kameraet var heller ikke storartet, om enn litt bedre enn i S8 Pro, faktisk.

Den største forskjellen på de to er at S8 Pro har noen merkelige nykker vi ikke helt forstår oss på, først og fremst den merkelige skjermoppførselen. Dette kan man som sagt venne seg til, så helt krise er det ikke – og det skjer nesten utelukkende på hjemskjermene, ikke i apper.

Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Alt i alt er vi ganske imponerte over hvor mye telefon du får for pengene her. I løpet av testperioden fikk både teknologientusiaster og mer normalt interesserte gjette prisen, og anslagene varierte mellom 2 500 og 3 500 kroner. De aller fleste ble forbløffet da vi fortalte at prislappen kun var på skarve 998 kroner. Det er helt klart ikke en bragd Ulefone klarer uten skavanker, men så vet vi heller ikke om det kun er vår testmodell som lider av skjermproblemet.

Hadde skjermen oppført seg nogenlunde normalt, ville vi nok anbefalt telefonen. Slik det er nå, vil vi anbefale den under tvil. Skal du bare ha en smarttelefon som «funker», er dette mer enn nok i bøtter og spann. Men går du litt opp i pris, kan du også finne alternativer som oppfører seg langt bedre og også har kameraer som faktisk ikke gjør feriebildene til skamme.

