Test Ulefone Power II

Pass på! Dette er en mobiltelefon som ikke selges gjennom større forhandlere i Norge, i likhet med mange andre «Kina-mobiler». Telefonene vi tester kommer likevel fra norske leverandører, slik at vi kan være helt sikre på at programvaren virker som den skal uten å kreve mye arbeid. Prisene vi vurderer ut fra kan være vesentlig høyere enn de laveste i utlandet. Enkelte nettverksteknologier er kanskje ikke er støttet av telefoner som ikke i første rekke er bygget for Europa.

Det startet med merker som Huawei, ZTE og Lenovo, som i flere år har hatt en rekke mer eller mindre suksessfulle mobiler på det norske markedet. I senere år har også andre som Xiaomi, Oppo, OnePlus og UMIDIGI fått innpass, med en rekke spennende modeller.

Eksempelvis...

Sist ut i denne lange rekken er Ulefone, som debuterer på vår testbenk med billigmodellen Ulefone Power 2. I likhet med mange andre kinesiske modeller er dette en skummel telefon for de etablerte merkene på det norske markedet, fordi det er en forlokkende kombinasjon av spesifikasjoner og pris vi har med å gjøre.

I Power 2 sitt tilfeller er det ikke overraskende batteriet som er det store esset i ermet, og som vi går nærmere inn på i dypdykket på side to i saken innfrir det så det holder. Ikke én gang måtte vi lade batteriet før etter to dagers bruk, og da brukte vi telefonen mye.

Hurtiglading er også på plass, så om du først skulle være i knipe strømmessig får du raskt saft inn i batteriet igjen.

Masse, masse ekstrautstyr med i esken

Det medfulgte enorme mengder ekstrautstyr i esken til Power 2. Selve esken var også ganske fin og forseggjort, noe vi egentlig ikke forventet av en telefon til under 2 500 kroner. I videoen under kan du se både åpning av esken og vårt første møte med alt ekstrautstyret:

Som du kan se ble vi møtt av alt fra et fint deksel i imitert lær, skjermbeskytter i temperert glass og hurtiglader – men også et par andre umiddelbart mindre forståelige ting.

Det vi trodde kanskje var en nøkkelring, viste seg å være en støtte du kunne feste bakpå selve telefonen, og det som først så ut som en litt unyttig USB-overgang viste seg å være en kabel for å lade andre telefoner med det enorme batteriet til Power 2.

Her er alt ekstrautstyret i, samt telefonen selv:

Det medfølger ganske mye stæsj med Power 2. Mest artig er ladekabelen som lar deg lade andre telefoner med Power 2, samt lærdekselet. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Ingen med teknohjertet på rette staden sier noen gang nei til ekstrautstyr, men alt dette i en telefon med denne prislappen? Det hadde vi ikke forventet, rett og slett.

Mer enn bare batteriet som gjør Power 2 god

Power 2 med lærdekselet. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Men det er ikke bare den nesten vulgært gode batteritiden som gjør Ulefone Power 2 til en svært god telefon i våre øyne. Kort oppsummert er dette hovedargumentene for at Power 2 kanskje burde bli din neste budsjettmobil:

Design : Telefonen er nesten utelukkende gjort i aluminium, og har avrundet 2,5D-glass på fremsiden. Lekkert!

: Telefonen er nesten utelukkende gjort i aluminium, og har avrundet 2,5D-glass på fremsiden. Lekkert! Opplevd ytelse : Tross litt svak prosessor er det tonnevis med minne her, og sammen med god programvare gir dette Power 2 en opplevd ytelse vi hittil kun har sett i toppmodeller og enkelte Motorola-modeller.

: Tross litt svak prosessor er det tonnevis med minne her, og sammen med god programvare gir dette Power 2 en opplevd ytelse vi hittil kun har sett i toppmodeller og enkelte Motorola-modeller. Lagring : Mange billige mobiltelefoner gir deg lite lagringsplass. Her får du hele 64 GB å boltre deg på internt. Pluss minnekort-støtte.

: Mange billige mobiltelefoner gir deg lite lagringsplass. Her får du hele 64 GB å boltre deg på internt. Pluss minnekort-støtte. Skjerm: 5,5 tommer og 1920 x 1080 piksler gir samme pikseltetthet som i en iPhone 7 Plus. Jepp, du hørte riktig – og det gjør skjermen veldig god til denne prisklassen å tilhøre.

Videre er telefonen også stappfull av nyttig funksjonalitet, og noe av det er såpass intuitivt og genialt at du høyst sannsynlig vil savne det om du går over til en annen mobil senere. Eksempelvis kan du – uansett hvilken app du har åpen – sveipe opp og ned med to fingre for å styre volumet. Genialt!

Konklusjon: Moto G5 Plus har endelig fått konkurranse

Ulefone Power 2 har et unibody-design i metall. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Vil du ha mer detaljert informasjon om Power 2, ytelsesgrafer og – ikke minst – flere bilder henviser vi deg til side to av denne saken. Her forteller vi den korte versjonen av historien, og den lyder slik: dette er kort og godt ett av de beste mobilkjøpene du kan gjøre i denne prisklassen.

Kameraet stikker såvidt ut, og er godt for prisen. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Inntil nå har det knapt vært noen tvil om hvilken telefon som kunne gi deg mest for pengene for under 3 000 kroner, med Motorola Moto G5 Plus som den soleklare ledestjernen. Også forgjengeren Moto G4 Plus er stadig høyaktuell – og begges store styrke ligger i de strålende kameraene.

Et like strålende kamera får du ikke med Power 2, men til gjengjeld får du omtrent like god opplevd ytelse som i Moto-modellene (som i seg selv er imponerende), men også en batteritid som gruser stort sett alt annet på markedet. 64 GB intern lagring er heller ikke til å kimse av – dette får du rett og slett ikke i noen andre telefoner i denne prisklassen. Punktum.

Videre får du også mye nyttig funksjonalitet, og en knallgod skjerm sett opp mot prisen. Designet står heller ikke tilbake for mye, med metall og kurvet 2,5D-glass på nær sagt alle kanter. Fingeravtrykksleser får du også – og den er presis og rask.

Det største ankepunktet vi kan komme på er at du burde installere en ny Ulefone-temapakke herfra, siden Ulefone selv har gått for et ganske grelt standardtema.

Kort sagt en svært god totalpakke – og alt sammen for under 2 500 kroner. Vi har ingen kvaler med å anbefale Power 2 på det varmeste, men om du heller vil ha noe annet kan vi anbefale følgende modeller:

Anbefalte alternativer:

Motorolas oppgraderte budsjettmodell Motorola Moto G5 Plus 32GB Moto G5 Plus er klassens kanskje beste kjøp, med metallkropp, fingeravtrykksleser og upåklagelig ytelse. Og et kamera som er bedre enn i mange toppmodeller. Kinesisk konkurrent med penere grensesnitt UMI Plus UMi Plus har også et ganske svært batteri, om enn ikke like stort som i Power 2. Ytelsen er imidlertid upåklagelig, og designet kanskje hakket penere. Legg til enda lavere pris, like god skjerm og bedre kamera – så er det et godt alternativ. Enda billigere Moto-modell Motorola Moto G5 Moto G5 finnes også uten Plus-betegnelse, og er stadig fantastisk god. Og kanskje viktigst: en tusenlapp billigere.

