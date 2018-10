Test Ulefone Power 3

Ikke hørt om Ulefone Power 3? Hva? Vel, Ulefone er ikke en like kjent produsent her til lands som i andre deler av verden – men det kan være i ferd med å endre seg. Stadig flere kinesiske produsenter får i disse dager importert sine telefoner til vestlige markeder, og som en konsekvens av dette ramlet Power 3 ned i undertegnedes testhender.

Ulefone Power 3 Størrelse: 15,9 x 7,6 x 0,98 cm

Vekt: 210 gram

Skjerm: 6 tommer, IPS LCD, 2160 x 1080 piksler, 402 ppi, 18:9-aspekt

Maskinvare: MediaTek Helio P23, 8 x Cortex-A53 @ 2,0 GHz, ARM Mali-G71 MP2 GPU, 6 GB RAM

Lagringsplass: 64 GB internt + minnekortplass

Operativsystem: Android 7.1.1 Nougat

Teknologi: Fingeravtrykksleser, 4G/LTE

Kamera: 16 megapiksler, f/2.0 + 5 megapiksler hovedkamera, 13 megapiksler, f/2.2 + 5 megapiksler frontkamera, frontblits

Batteri: 6 080 mAh

Pris: Fra 2 561 kroner Finn beste pris på Ulefone Power 3 på Prisjakt.no (Kommersiell partner) 15,9 x 7,6 x 0,98 cm210 gram6 tommer, IPS LCD, 2160 x 1080 piksler, 402 ppi, 18:9-aspektMediaTek Helio P23, 8 x Cortex-A53 @ 2,0 GHz, ARM Mali-G71 MP2 GPU, 6 GB RAM64 GB internt + minnekortplassAndroid 7.1.1 Nougat

Det er en telefon med et diger batteri – som navnet skulle tilsi. Dog, batteriet er ikke like absurd som i storebror Power 5, som vi testet for et par måneder tilbake. Der gjorde batteriet telefonen såpass tung at det rett og slett gikk ut over ergonomien.

Power 3 både ser ut og føles derimot nokså «normal». Dette i motsetning til fjorårsmodellen Power 2, som hadde et både mindre tiltalende og mer kontroversielt design. Power 3 har også blitt tynnere, tross marginalt større batteri.

Om det er en lekker mobil? Vel, i dagens mobilmarked er det ikke en smal sak å skille seg ut – og rent designmessig er det ingen store sprell her. Power 3 både ser og føles litt generisk ut, med en klassisk unibody-konstruksjon i metall og glass. Det gjør naturligvis også sitt for at telefonen føles solid, og vi klarte ikke å fremprovosere noen vridning eller knirking i chassiset.

Fronten prydes av 2,5D-glass med en 6 tommer stor IPS LCD-skjerm, forunt med 2 160 x 1 080 piksler. Dette gir en pikseltetthet på rett over 400 ppi, altså omtrent nøyaktig det samme som Apple de siste årene har definert som «Retina». De siste iterasjonene i X-serien har riktig nok hatt noe høyere pikseltetthet, men poenget er: for alle formål er dette en mer enn høyoppløst nok skjerm.

Videre er det også en nymotens skjerm i 18:9-formatet, med relativt små rammer oppe og nede og avrundede hjørner. Fargegjengivelsen og kontrasten ligger også et godt hakk over det vi så fra fjorårets Power 2. Ikke at det er noen HDR-støtte, altså – det er bare et jevnt over bedre panel.

Hva angår resten av utsiden, så finner vi to høyttalergriller i bunnen, hvorav kun én faktisk skjuler en ekte bråkmaker; den andre har bare en mikrofon. Hodetelefoninngangen har måttet vike. Power 3 har ellers to kameraer bak, samt to foran – og USB-C i bunnen.

Dette er forresten bare et sammendrag: Les hele testen på neste side »

God opplevd ytelse

Innvendig blir vi imidlertid litt mer bekymret. Her finner vi en MediaTek Helio P23-brikke, med åtte strømgjerrige Cortex-A53-kjerner. Tidligere har vi hatt svært blandede erfaringer med MediaTek, som da vi testet Sonys Xperia XA1. I fjorårets Ulefone Power 2 fant vi imidlertid en enda svakere MediaTek-løsning, men da med langt bedre resultater.

Uten å spekulere for mye i grunnen til dette, kan det tenkes at MediaTek gir bedre støtte og optimalisering til produsenter som utelukkende bruker deres prosessorer – i motsetning til Sony, som kun unntaksvis har gjort dette.

Uansett er ytelsen i Ulefone 3 også stort sett upåklagelig, spesielt i menysystemet og ved appveksling. De største hikkene merker vi i kamera-appen, som noen ganger vil bruke et sekund eller to på å bytte mellom front- og hovedkamera, eller på å starte opptak av video.

At det er nær sagt kliss ren Android vi finner på innsiden har nok også sitt å si for at dette oppleves som en smidig opplevelse. Bare synd at Androiden vi snakker om er Android 7.1.1 Nougat, altså versjonen Google slapp i 2016.

Vi tviler dessuten sterkt på at du vil få noen oppdatering, gitt at Power 2 enda ikke har fått noe siden i fjor.

Fantastisk batteritid i tilnærmet «vanlig» pakke

Men, over til det viktigste med Power 3: batteriet. Det er et batteri på 6 080 mAh som freser av gårde på innsiden her, og kombinert med den nokså strømgjerrige innmaten gir dette batteritid få kan måle seg med.

Faktum er at et digert batteri gir en trygghet få andre ting i vårt digitale liv kan gi. Det er også en stor fordel at batteriet er stort når telefonen tross alt har kvittet seg med hodetelefoninngangen; her blir sannsynligvis ikke lading og musikklytting samtidig et problem å snakke om.

Kameraene er ikke de beste.

Ulefone gir også med en hurtiglader i boksen, som skal kunne lade opp telefonen til 80 prosent kapasitet i løpet av litt over en time. Hurtigladestandarden er utviklet av Ulefone selv, og heter Fast Charge 4.0.

Det er flott at man får med hurtigladeren på kjøpet, men du burde med andre ord også holde godt fast på den, for du vil ikke kunne vandre ut på nærmeste elektrobutikk og kjøpe en ny som kan lade like fort.

Vi må også si at vi er litt imponerte over hvor kompakt Ulefone tross alt har greid å gjøre Power 3, gitt batteristørrelsen. Foruten litt høyere vekt og et par millimeter ekstra tykkelse oppleves telefonen for alle formål som ganske normal.

Konklusjon – Briljerer på alt utenom kamera og lyd

Power 3 sitt siste ess i ermet er prisen. For kun 2 690 kroner kan du plukke opp en mobil som i og for seg er svært mye produkt for pengene. Blant høydepunktene vil vi spesielt trekke frem skjermen og den gode opplevde ytelsen (spesielt mengden minne), samt den knallgode byggekvaliteten.

Andre små stjernedryss her og der er støtten for tvilling-SIM, fingeravtrykksleseren, frontblitsen og alt det medfølgende utstyret – deriblant både deksel og to skjermbeskyttere. Hurtiglader er også et helt nødvendig pluss å trekke frem, samt muligheten til å lade opp andre mobiler med Power 3 via USB Type-A-overgangen som følger med i boksen.

Vi setter også pris på at Android-en er såpass ren, noe som garantert vil hjelpe Power 3 med å holde seg rask over tid. Jo, også vil vi bare påpeke at du får 64 GB intern lagringsplass som standard – noe kun toppmodeller i år har begynt å gi deg uten tillegg i prisen.

På den negative siden må vi trekke frem lydløsningen i bånn, samt kameraet. Disse to tingene er uten tvil de to største synderne her, og om en av disse to er veldig viktige for deg burde du nok titte andre steder. Litt gammel Android og tvilsom mulighet for oppdatering er også noe å tenke på – også må du gi slipp på hodetelefoninngangen.

Om tingene vi nevnte øverst kan veie opp for det vi nettopp nevnte, og batteritid er viktig for deg, er vi imidlertid ikke i tvil: Ulefone Power 3 er et knakende godt og prisgunstig alternativ. Derfor vil vi definitivt anbefale den – bare ikke helt uforbeholdent.

Alternativ til Ulefone Power 3:

Samme pris, mye bedre totalopplevelse Xiaomi Mi A1 64GB Xiaomis Mi A1 er en mobil i Googles Android One-program, hvilket betyr ren Android og garanterte oppdateringer i flere år fremover. Ytelsen er det ingenting å si på, og kameraene er supre – og ett av dem er et zoom-kamera. Skjermen er også god, men ikke like god som hos Redmi 5 Plus. Her får du imidlertid også 64 GB lagringsplass – alt sammen for drøye 2 400 kroner. Samme pris, mye bedre totalopplevelse Xiaomi Mi A1 64GB Sjekk prisen her

I samarbeid med Xiaomis Mi A1 er en mobil i Googles Android One-program, hvilket betyr ren Android og garanterte oppdateringer i flere år fremover. Ytelsen er det ingenting å si på, og kameraene er supre – og ett av dem er et zoom-kamera. Skjermen er også god, men ikke like god som hos Redmi 5 Plus. Her får du imidlertid også 64 GB lagringsplass – alt sammen for drøye 2 400 kroner. Kongen av billige mobiler Motorola Moto G6 Plus (4GB RAM) 64GB For under 3 000 kroner kan du få en Moto G6 Plus med fantastisk kamera, knallskjerm med små rammer og en ytelse som kan måle seg med selv de kraftigste toppmodellene. Metalldesignet er heller ikke til å kimse av. Også er den vannresistent! Kongen av billige mobiler Motorola Moto G6 Plus (4GB RAM) 64GB Sjekk prisen her

I samarbeid med For under 3 000 kroner kan du få en Moto G6 Plus med fantastisk kamera, knallskjerm med små rammer og en ytelse som kan måle seg med selv de kraftigste toppmodellene. Metalldesignet er heller ikke til å kimse av. Også er den vannresistent! Kraftigere, billigere og raskere Nokia Nokia 7 Plus Dual SIM 64GB Nokia 7 Plus overrasket oss nylig da den gikk hele veien og dro i havn 10/10 på skalaen vår. Det er heller ikke uten grunn; dette er en svært rask, svært funksjonell og overraskende billig sak. For under 4 000 kroner får du knallbra kamera, robust og pent design og en ganske stor skjerm. Prosessorytelsen er kanskje ikke verdensledende, men det merker du knapt i bruk. Kraftigere, billigere og raskere Nokia Nokia 7 Plus Dual SIM 64GB Sjekk prisen her

I samarbeid med Nokia 7 Plus overrasket oss nylig da den gikk hele veien og dro i havn 10/10 på skalaen vår. Det er heller ikke uten grunn; dette er en svært rask, svært funksjonell og overraskende billig sak. For under 4 000 kroner får du knallbra kamera, robust og pent design og en ganske stor skjerm. Prosessorytelsen er kanskje ikke verdensledende, men det merker du knapt i bruk.

Prisjakt.no er en kommersiell partner av Tek.no. De leverer oppdaterte priser, prisvarsling og produktinformasjon.