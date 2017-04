Test TP-Link Talon AD7200 vs Netgear Nighthawk X10

Ja, tittelen stemmer: Vi har fått inn to superrutere som begge støtter det sagnomsuste 60 GHz-båndet til å overføre data, nemlig TP-link Talon AD7200 og Nighthawk X10 AD7200. Begge har støtte for både 2.4 GHz, 5 GHz og (den ett år gamle) verdensnyheten 60 GHz.

Selv om det er langt mellom prislappene på disse to snasne sakene, er spesifikasjonene på ruterne ikke så altfor ulike.

Er du i overkant nerdete, vet du kanskje også at det per i dag knapt finnes enheter som støtter 60 GHz-bånd. Unntaket er Acer TravelMate P468, som du kan lese vår test av her.

Annet enn denne laptopen er alternativene foreløpig bare å skaffe seg enda en ruter, for eksempel til media bridging-formål. Det koster riktignok gjerne finskjorta å investere i to av disse ruterne, men for kresne medieslukere, ihuga (lokal)fildelere eller bedrifter kan det faktisk være ganske så praktisk å kunne utnytte den høye opp- og nedlastingsfarten 60 GHz byr på. Høy fart på lokal opplasting kan også være nyttig i sammenheng med teknologi knyttet til både virtuell og utvidet virkelighet.

Ta en titt på rutetabellen under for å ta spesifikasjonene på hver ruter i nærmere øyensyn. Vil du vite mer om både harde fakta om rekkevidde og ytelse og egenskaper og mer subjektiv synsing om design og byggekvalitet, blar du om til neste side.

Netgear Nighthawk X10 AD7200 TP-link Talon AD7200 Prosessor 1.7 GHz, fire kjerner 1.4 GHz, to kjerner RAM 1 GB DDR3 RAM, 512MB NAND flash 512 MB RAM (2xDDR3), 256 MB flash-minne Frekvensbånd 1 x 2,4 GHz, 2 x 5,0 GHz, 1 x 60 GHz (Smart Connect på alle) 1 x 2,4 GHz, 1 x 5,0 GHz, 1 x 60 GHz (Ingen Smart Connect) Trådløs teknologi 802.11a/b/g/n/ac/ad 802.11a/b/g/n/ac/ad Overføringshastighet 4600 + 1733 + 800 Mbps 4600 + 1733 + 800 Mbps Antenner 4 eksterne, 1 intern 8 eksterne, 1 intern Porter 6 x gigabit ethernet, 1 x gigabit WAN, 2 x USB 3.0. 4 x gigabit ethernet, 1 x gigabit WAN, 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0. Størrelse 22,4 x 16,8 x 7,3 cm 23 x 23 x 4,3 cm Vekt 1,8 kilo 1,1 kilo Cirkapris 4900,- 3200,-

Både TP-link og Netgear hevder at de har produsert verdens raskeste hjemmeruter. Riktignok kom TP-links Talon AD7200 i januar 2016, og rakk da å bli verdens første 60 GHz-ruter. Nighthawk X10 ble sluppet i oktober 2016, og mente å da være verdens raskeste ruter – altså implisitt at den er raskere enn TP-Links Talon.

Jevn ytelse

Ingen av ruterne har problemer med å gjøre gigabit ethernet-tilkoblingen til flaskehalsen på 60 GHz-båndet. Nighthawk X10 er definitivt kjappest på 2.4 GHz-båndet, mens det er jevnere på 5 GHz-båndet. Og Nighthawk X10 sin dekningsgrad virker å være litt bedre enn Talon sin, som du kan se på varmekartene på neste side.

Det er for øvrig verdt å merke seg at selv om Talon yter marginalt bedre enn Nighthawk X10 på 5 GHz-båndet, virker begge 60 GHz-ruterne å yte svakere enn de 60 GHz-løse konkurrentene vi har testet i samme leilighet, for eksempel Asus RT-AC5300, Linksys EA9500 Max-Stream og ZyXel Armor Z1.

Futuristisk superhastighet

Som tidligere nevnt er det nesten ingenting som har støtte for dataoverføring via 60 GHz-båndet, men det er jo likevel interessant å se hva slags hastighet den klarer å levere. Vi sjekket ytelsen, som du kan lese mer om på side to, og oppdaget raskt at 60 GHz-båndet rett og slett er for raskt for vårt testoppsett.

Ruterne vi tester har også en annen lyte: 60 GHz-båndet er på verdensbasis foreløpig kun støttet av én enkelt laptop – Acer TravelMate P648. For å dra nytte av den høye hastigheten må man ellers anskaffe enda en ruter med 60 GHz-støtte og sette denne i mediebro-modus. Så fort enheter med støtte for GHz-båndet blir mer utbredt kommer vi til å oppgradere testoppsettet vårt, slik at dette ikke blir et hinder lenger.

En annen ting å legge merke til er at Nighthawk X10 ikke bare har støtte for 60 GHz, men også en såpass kraftig prosessor (1,7 GHz versus TP-links 1,4 GHz) at den har støtte for Plex Media Server. Det vil si at den er kraftig nok til å lese og transkode videofiler selv, så du slipper å ha en dedikert PC for å gjøre denne jobben, i tillegg til ruteren.

Rik på finesser

Ytelsen er ikke veldig ulik på de to testruterne, men Nighthawk X10 kan skilte med noen stjerner i margen sammenliknet med TP-Links Talon. I tillegg til Plex Media Server-funksjonalitet får du nemlig seks vanlige gigabit-ethernet-porter (mot fire på Talon) og en 10 gigabit-ethernetport, noe den er rimelig alene om på rutermarkedet foreløpig.

En 10 gigabit-ethernetport er praktisk for eksempel om du skulle ha en avansert NAS som kan skilte med samme port, og denne muligheten gjør X10 hakket mer fremtidssikker enn Talon.

Vår oppfatning er likevel at Nighthawk X10s finesser er såpass nyttige at den slår Talon på målstreken. Særlig ytelsen på 2.4 GHz-båndet var svært imponerende. Men så kjøper man kanskje ikke en ruter med 60 GHz-bånd hvis man er helt avhengig av god dekning i rom som er langt unna ruteren?

Mesh-nettverk fremfor 60 GHz?

Med rimelig lik ytelse på duellkandidatene ellers ser vi likevel kanskje ikke så mange grunner til å betale omtrent 30 prosent mer for Nighthawk X10 – med mindre man blir mo i knærne av tanken på 10 gigabit-ethernet, seks porter, en firekjerners 1.7 GHz-prosessor og Plex server-funksjonalitet.

I denne prisklassen beveger vi oss dessuten over i landskapet for en annen nyvinning på nettverksfronten, nemlig mesh-nettverk. Disse består av flere enheter som til sammen sørger for å teppelegge selv svært store boligarealer med nettverk. Vår favoritt så langt, Netgear Orbi, koster i skrivende stund rundt 4800 kroner, og om du ikke spesielt har behov for 60 GHz vil det sannsynligvis for mange være et langt bedre valg.

Om du ikke skulle kjenne på den helt store hasten med å sette opp en 60 GHz-mediabro eller har planer om å skaffe deg en Acer Travelmate P648, finnes det altså andre rutere med bedre ytelse, særlig på 5 GHz-båndet. Hvis du kun trenger en kraftig enkeltruter, koster den kraftigste vi så langt har sett på, Asus RT-A5300, rundt 4500 kroner, mens for eksempel Linksys WRT3200ACM byr på svært gode hastigheter om du ikke har en veldig stor bolig å dekke til under halve den prisen.

Prisguide.no er en kommersiell partner til Teknisk Ukeblad Media. De leverer oppdaterte priser, prisvarsling og produktinformasjon. Du kan lese mer om Prisguide her »