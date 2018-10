Test Tile Pro (2018) & Tile Mate (2018)

En høstkveld for tre år siden gikk undertegnede og funderte på hvilket produkt som skulle bli neste offer på testbenken, da det plutselig dukket opp noe interessant i nettleseren: sporingsbrikker.

Joda, jeg visste jo om dem – små dingser som hjalp deg med å ikke miste ting. Jeg visste bare ikke at det fantes så mange! Resultatet ble en svært godt lest samletest:

Det var tydeligvis ikke bare undertegnede som hadde mastergrad i å miste nøkkelknipper, lommebøker og diverse annet. Senere ballet det på seg med enda en samletest, og etter hvert enkelttester. For to år siden pekte Chipolo Plus seg ut som kongen på haugen, mens i fjor tok konkurrenten Tile tilbake tronen med sin Tile Pro. Fra i fjor har dessuten Power og Elkjøp hatt innkjøpsavtaler med Tile direkte, så tilgangen ble hakket enklere.

De nye modellene (under) kan byttes batteri på – noe fjorårets ikke kunne. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

I år er Tile nok en gang tilbake med nye produkter, i form av nye Tile Pro og Tile Mate. Den noe jålete Style-modellen fra i fjor er droppet, og erstattet med to fargevalg for Pro-modellen: hvit eller sort.

Årets største nyhet er nettopp det vi klagde mest over i fjor: mangelen på utskiftbart batteri. Både Mate- og Pro-modellen fra i fjor skriker nå nytteløst etter utskiftning i appen til undertegnede, noe som aldri vil være tilfelle for de nye brikkene.

For dem vil det simpelthen være snakk om en kjapp tur i skrivebordsskuffen for å fiske frem et nytt klokkebatteri, og – vips! – ett år til med strøm.

Mye nytt på programvaresiden

For en god del vil det imidlertid være enda enklere enn som så. Sammen med de nye brikkene kommer nemlig en hel del nytt i programvaren, spesielt i form av seks nye «premium»-egenskaper. Dette koster enten 35 euro (330 kroner) for et helt år, eller 3,5 euro per måned (33 kroner), og inkluderer gratis batteribytte hvert år så lenge Tile-enheten er i bruk – for et ubegrenset antall enheter. Batteriene vil simpelthen sendes med posten i forkant av at brikkene går tom for strøm (noe Tile vet gjennom appen) – enkelt og greit.

Programvaren er som før, men har et par nye tillegg. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/skjermdump/montasje

Tidligere har Tile hatt et program der Tile-brikker kunne resirkuleres og sendes inn, gitt at batteriene ikke var utskiftbare. Årets løsning gir imidlertid mye mer mening, og er etter undertegnedes mening det optimale alternativet. Kudos!

Lukene er vannsikret. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Videre vil premium-brukere kunne dele brikkene sine ubegrenset med andre, noe som før var gratis for alle med noe mindre funksjonalitet. Man gir og man får. 30 dagers posisjonshistorikk er også inkludert i abonnementet, samt mulighet for smarte varsler. I praksis betyr det siste at du kan velge ulike brikker du vil ha varsel fra om du skulle glemme dem hjemme, mens andre ikke vil varsle deg.

Tile tilbyr også en utvidet premiumgaranti på tre år for alle nye Mate- og Pro-enheter (altså ikke de eldre modellene), og i løpet av den tiden vil Tile erstatte din enhet om den skulle feile. I Norge, med fem års garanti, er dette i praksis bare en litt enklere måte å skaffe en erstatning på.

Sist, og kanskje minst, får du også tilgang til premium-kundeservice gjennom appen. Her kan du rett og slett sende en melding direkte til noen i Tile, og få umiddelbar respons og hjelp med det du måtte lure på. Hvor stort supportbehovet er for et så enkelt og lite produkt som Tile-brikker må imidlertid fåglarna vite – undertegnede har i alle fall ikke hatt behov de siste tre årene.

Hei Siri! Finn Tile-en min a'!

Du kan nå bruke Siri for å finne Tile-brikkene dine. Kjekt! Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/skjermdump/montasje

Nytt av året er også at Tile nå har innebygget støtte for Apples stemmeassistent Siri direkte i appen, slik at du kan lære den til å gjenkjenne fraser som den over. Skjønt, noe litt mer skjønnskrevet er nok å foretrekke – spesielt på norsk.

På engelsk er imidlertid Siri svært flink, og både ringer og viser deg brikken på kartet lynraskt om du ber henne finne den for deg. Dette er selvfølgelig individuelt for hver brikke, og om du kaller dem mer logiske ting som «Keys» og «Wallet» vil du selvsagt også høres et hakk mindre nerdete ut der du står og prater til telefonen din.

Foreløpig er både stemmestyring og noen av premium-funksjonene kun tilgjengelig på iOS – men Tile lover at de ganske raskt vil ha på plass lignende løsninger for Android. Om Google Assistant blir tilgjengelig fullt så raskt vites imidlertid ikke.

Hva med rekkevidde og lydnivå? Er det bedre enn før?

Jepp, Tile er fortsatt totalt overlegne på sporing. Selv opp til 90 meter er de nye brikkene dønn sikre på tilkoblingen, og lyden kan høres enda bedre enn i fjor. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/Skjermdump/montasje

Vi skal ikke dykke like dypt ned i programvaren som i fjor – vil du lese mer om det kan du ta en titt på våre tidligere Tile-tester. I bunn og grunn er det meste likt, og du kan både ringe brikken fra appen, ringe telefonen fra brikken, se hvor brikken sist var i et kart og merke brikken som mistet slik at andre med Tile-appen kan hjelpe deg med å finne den.

Viktigere enn alt dette er de to kjernefunksjonene til enhver sporingsbrikke: rekkevidden og lydstyrken. I fjor så vi et realt generasjonsløft, hvor Tile regelrett gruset alt av tidligere sporingsbrikker – både sine egne og andres. Plutselig kunne man finne brikkene i godt over 90 meters åpent lende, der man før knapt klarte 30. Lydstyrken var også veldig mye høyere.

Hoppet er ikke langt nær like stort i år, men joda: lydstyrken er et knepp bedre, og den gode rekkevidden er stadig på plass. Den største forskjellen i år er egentlig at kontakten mellom appen og brikken er dønn stabil, selv over 90 meter unna. Selv med litt vind spiller spesielt Pro mer enn høyt nok til at det er enkelt å høre den.

Mate har noe lavere rekkevidde, og kan finnes fra mellom 50-60 meter unna i våre tester. Lydstyrken er også noe lavere, og byggekvaliteten litt dårligere. Felles for begge er som nevnt at de kan skiftes batteri på, og som en konsekvens er de ikke lenger vanntette. Lukene er imidlertid sikret med gummipakninger, og Tile lover at brikkene derfor vil overleve for eksempel stormvær eller et sprinkleranlegg.

Konklusjon – Er det lov å rett og slett ikke ha noe å klage på?

Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Vent, vent, vent... joda, vi kan klage på at brikkene ikke kan senkes ned i vann! Men så må vi også spørre oss selv: når får vi egentlig bruk for det? Det viktigste er jo at de overlever den halvtimen i regnet fra du mister nøkkelknippet under joggeturen til du finner det igjen – og det skal de da vitterlig gjøre.

Pro-brikken er med sin enda bedre rekkevidde og lydstyrke den optimale modellen i våre øyne, og har dessuten beholdt det gummierte, bestandige overflatematerialet fra i fjor og den solide metallrammen. Etter et helt år i bruk kan undertegnedes forrige Pro Sport-modell knapt sies å ha slitasje, noe som ikke er tilfelle for Mate-brikkene eller andre plastbrikker. Så koster den da også mer enn Mate-brikken; 349 kroner må du ut med for én Pro-brikke. Men det er billigere enn i fjor, og du får dessuten ganske mye mer for pengene dine.

Tile Pro Sport fra i fjor er stadig et alternativ til en lavere pris, men den nye Pro-modellen (midten) er den virkelige stjernen. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Viktigst er helt uten tvil at du aldri vil trenge å kjøpe en helt ny brikke, men heller bare kan bytte batteriet. Knallbra!

Mate-brikken selges på sin side fra 249 kroner, og leverer i og for seg helt ålreit funksjonalitet. Dog, kun det faktum at den etter et par måneder på et nøkkelknippe vil se fullstendig maltraktert ut takket være den hvite hardplasten gjør den mye mindre appellerende. Rekkevidden er heller ikke like pålitelig. Om du derimot skal ha den i for eksempel en veske eller en sekk, kan den være et ålreit alternativ – og du kan jo kjøpe en av hver om du ønsker.

Apropos: brikkene vil bli tilgjengelige i flerpakninger både på nettet og i butikk, der du også får en liten rabatt per brikke.

Uansett: vi ser ingen grunn til å ikke anbefale spesielt Tile Pro på det varmeste. Om du – som undertegnede – finner på å legge igjen nøklene på kopirommet i et stort offentlig bibliotek og oppdager det først tre timer senere, vel, tro meg: du vil være glad du hadde en brikke på spetakkelet.

