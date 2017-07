Test Tile Mate

Rett over nyttår kom en test av en sporingsbrikke kalt Tile Slim. I motsetning til de fleste andre slike på markedet var denne rettet mot lommebøker, og følgelig også veldig tynn. Nå har selskapet sendt oss sin «vanlige» versjon.

Hils på Tile Mate – den sterkeste konkurrenten til Chipolo Plus.

Sporingsbrikker har én oppgave i livet: å finne mistede ting. Dette fordrer at brikken er festet til tingen, og at den har kontakt med en mobiltelefon og en app.

Tiles app har siden sist blitt frisket opp på en rekke punkter, og ser nå lekrere ut enn den tidligere har gjort. Det samme har skjedd med selve sporingsbrikken, som ser betydelig mer tiltalende ut enn forgjengeren.

Tile Mate er andre produkt i porteføljen, ved siden av sin lommebokvennlige slektning Tile Slim. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Designet er litt endret, med en tofarget finish på de to halvdelene – og en tydelig Tile-logo i front, i det som også er en hendig og sirkelrund knapp. Byggematerialet er stadig plast.

Tile Mate er faktisk generasjon to: Her er vår test av den første Tile-brikken »

Funksjonaliteten deler den med forgjengeren – det store nye er at størrelsen er redusert med 25 prosent, og designet forbedret. Dette uten at det går utover batteritiden, visstnok. Vanntett etter IP57-standarden er den også, i likhet med Slim.

Men er dette nok til å gjøre brikken til et godt kjøp?

App – Finpuss siden sist

Du får gode instruksjoner. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/skjermdump/montasje

Det er i utgangspunktet litt begrenset hvor mye man kan forbedre med en sporingsbrikke, gitt de små mengdene plass som finnes på innsiden. Stort batteri og GPS er derfor ikke snakk om.

I stedet lener brikken seg utelukkende på Bluetooth Low Energy og en mobilapp kalt «Tile». Der den opprinnelige hadde tendenser til dårlig formattering og en veldig tydelig favorisering av iOS-grensesnittet (også funksjonelt), er dagens versjon en mer eller mindre plettfri sak.

Det var den nesten da vi testet Tile Slim også, men et par mindre forbedringer her og der – samt litt mer responsivitet – gjør at den nå er helt i toppsjiktet.

Lynrask i bruk

Appen er en ren og pen sak. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/skjermdump/montasje

Navigasjonen går lynraskt, alt ser pent og pyntelig ut og veien gjennom Tile-menyene er logisk og fornuftig. Dermed er den omtrent på par medChipolos app, men sistnevntes løsning ligger stadig hårfint foran – fordi den grafisk er litt lettere å forstå seg på. Her finner du eksempelvis dynamisk fargede menyelementer, som til enhver tid matcher brikken du håndterer i appen.

Fronten er enkel. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Ser du bort fra slike småting, er de to appene omtrent nøyaktig like gode. Tile gir deg også en forside med oversikt over brikkene og telefonen(e) dine som startskjerm, og derfra kan man navigere seg til både kartoversikt, innstillinger og de individuelle enhetenes meny.

Brikkene kan ringes via en tydelig, grønn knapp i sin egen meny, og har du mistet telefonen din kan du ringe den via knappen i midten av Mate.

Om du mister brikken helt, kan andre brukere passivt varsle deg via sine apper. Du vil også alltid kunne se det siste stedet ble sett av telefonen i appens kart.

I bruk – Greit god på lokalisering

Hvis du faktisk mister brikken og det den skal spore, har du to ting å gå etter: signalstyrke (som vises ved å trykke på brikkeikonet i appen) og lyd. Lyden aktiveres ved å trykke på «Find»-knappen, gitt at du befinner deg innenfor rekkevidden (som reelt sett er omtrent 20 meter).

Det lille hullet er høyttaleren. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Dette gjelder for øvrig alle slike brikker på markedet, og av alle de nå til sammen 20 slike vi har testet (inkludert Mate) er Tile absolutt i toppsjiktet.

Hva angår lyd er derimot ikke brikkene helt i teten. Mate spiller opp til 88 dB, to ned fra forgjengeren. Og Chipolo Plus? Opp til 100 dB.

Lydforskjellen merkes i praksis

Dette er merkbart i bruk. For å simulere en kjent situasjon, «mistet» vi både Plus og Mate i en park og vandret ut av rekkevidden deres.

Ganske riktig ga begge appene oss beskjed om at brikkene var utenfor rekkevidde etter omtrent 50-60 meter, og pekte oss høflig i retning der de sist ble sett.

Maksimal høreavstand utendørs. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Ved å spille av brikkene vekselvis og gå stadig nærmere forsøkte vi å høre forskjeller, og ganske riktig greide Chipolo Plus lettere å trenge gjennom bakgrunnsstøyen. Appen koblet seg også mot brikken 5-6 sekunder før Tile.

Nå er det selvfølgelig langt fra umulig å høre Mate heller. Verre er det om den ligger under eller bak noe. Da kan de 12 dB-ene bety forskjellen mellom å bruke 1 eller 10 minutter på å finne nøkkelknippet.

Konklusjon – Litt for dårlig, litt for dyr

Mate er ikke store saken. Her ved siden av Galaxy S7 Edge,. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Vi har som nevnt allerede testet søstermodell Slim her. Der går vi dypere inn i produktet. Spørsmålet her blir enkelt og greit: er det grunn til å kjøpe Mate i stedet for en Chipolo-brikke?

Det korte og enkle svaret på dét er nei.

Som tidligere nevnt er ikke Mate en dårlig sporingsbrikke, og det at den snart vil komme i ordinært salg rundt om i landets elektronikkjeder er helt klart et stort pluss. App, funksjonalitet og design er det heller ikke mye å utsette på.

Tile Mate er en del tynnere enn Chipolo Plus. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Som eneste produsent har også Tile begynt å lisensiere ut teknologien sin til andre produsenter, slik at også for eksempel nødladere og nøkkelringer nå har innebygget sporingsfunksjonalitet.

Chipolo Plus til venstre (veldig slitt etter lengre tids bruk), Tile Mate til høyre. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Dersom dette tar av vil det straks gjøre hele Tile-platformen langt mer attraktiv, og la hele bruksopplevelsen gli mer sømløst inn i hverdagen.

Dagens brikker er også nyttige for rotekopper som undertegnede – men det er jo en ekstra «dings» du må tenke på.

Hovedproblemet til Mate er dog at den, uansett hvordan du snur og vender på det, er dyrere enn Chipolo Plus/Classic – også nesten alltid om du regner med tollen.

Én Tile Mate koster 300 kroner, én Chipolo Plus koster 200 kroner, og med flerpakninger kommer Chipolos brikker enda bedre ut. Både lydnivå, appen og det at du får syv farger å velge mellom er små, men viktige, positive fortegn for Chipolo.

Hovedfordelen Tile foreløpig har, er at brikkene kan plukkes opp direkte i fysiske, norske butikker – og det kan jo være vel så viktig for å gjennomføre et kjøp.

Fortsatt kongen på haugen Chipolo Plus Chipolo Plus troner som den hårfint beste brikken på markedet. Hater du å miste ting, er det rett og slett denne som er førstevalget. Alternativt kan du kjøpe Classic-modellen, som har litt andre egenskaper – men til gjengjeld har utskiftbart batteri. Lommebokvennlig Tile Slim Skal du ha brikken din festet til en datamaskin eller i en tynn lommebok, sier du? Da er det egentlig bare ett alternativ på markedet – og det står Tile selv for. Tile Slim har vi tidligere testet, og den fungerer svært godt til tross for bittelitt lav lyd og litt stiv pris.

Les også samletesten vår av den opprinnelige Tile og Chipolo:

SAMLETEST: Disse brikkene var nyttigere enn vi trodde »