Tier og Voi – To forskjellige utleietjenester for elektriske sparkesykler

Her i hovedstaden har snøen vært borte noen uker nå, så det er ikke rart at vi ser tegn på vår i busker og bed.

Folk som forviller seg inn til midten av byen kan se et et splitter nytt vårtegn også, da i form av rødoransje og mintgrønne elsparkesykler omkring i sentrumsgatene.

Nå har både private ståhjulinger og elektriske sparkesykler vært i trafikkbildet en stund, men det nye er at det har kommet på plass et par selskaper som leier ut slikt.

Tidligere i år var det så mange som elleve forskjellige tilbydere av elektriske sparkesykler som hadde meldt sin interesse.

To tjenestetilbydere: Tier og Voi

Hittil er det likevel kun to selskaper som er på veiene og fortauene, nemlig tyske Tier og svenske Voi. Begge disse er også virksomme i en del andre storbyer.

La oss begynne med en kjapp kikk på de to tilbyderne og konkurrentene:

Tier Voi Pris 10,– / 1,5 kr 10,– / 2,- kr Sykkeltype Ninebot by Segway Ninebot by Segway Toppfart ~20 km/t ~20 km/t Rekkevidde Ukjent Ukjent Aldersgrense 18 år 18 år Vektbegrensning Ukjent Ukjent Tilgjengelig i tidsrom Til ca. klokken 22:00 Til ca. klokken 22:00 Geosperre / kan brukes hvor Varierer / se kart lenger ned Varierer / se kart lenger ned Antall i Oslo Ukjent Ukjent

Som du kan se, er det mye likt her – og det er mye vi ikke vet. For med unntak av hvor mye tjenestene faktisk koster, er de to tilbyderne relativt tilbakeholdne med informasjon om hva de faktisk har plassert ut rundt i gatebildet. Ikke får vi vite antallet, og ikke sies det noe særlig om spesifikasjoner.

Men slikt som rekkevidde vil naturligvis henge sammen med om sykkelen er utstyrt med et ekstrabatteri eller ikke. Akkurat i skrivende stund ser det ut til at Tier har et slikt på alle sine sykler, mens Voi har sykler både med og uten et ekstra batteri på styrerøret.

Merk at dette bokstavelig talt kan endre seg over natten. I begynnelsen av denne uka fant vi ingen sparkesykler fra Tier med ekstrabatteri. Så kom en morgen da plutselig alle vi så hadde fått det.

Kjent og god modell

De to konkurrentene har satset på den samme sykkelmodellen – om enn med noen få forskjeller. Voi-syklene har eksempelvis en ekstra skvettlapp.

Tier og Voi: Samme sykkel, forskjellig stil. Foto: Vegar Jansen, Tek.no

Logisk nok har også de to selskapene forskjellige, men lignende systemer for å finne og bruke elsparkesyklene.

I utgangspunktet snakker vi altså likevel om den samme sykkelen – en delingsvariant av Ninebot by Segway KickScooter ES2. Da vi prøvde den i fjor konkluderte vi med at den var bedre enn lillebror ES1 – men for rask i henhold til lovverket som sier at den ikke skal gå fortere enn 20 km/t.

For Tier og Voi er dog ikke dette noe problem, ettersom de står fritt til å laste opp sin egen fastvare med fartssperre. Vi har målt med GPS, og toppfarten på flatmark ligger på nettopp 20 km/t på disse modellene.

Ellers skiller delingsvarianten seg fra den vanlige ES2 ved å mangle fjæring bak, og den kan heller ikke slås sammen av vanlige brukere. Dette gjør at syklene vil kunne tåle litt mer juling.

Spreke, både med og uten batteri

Vårt inntrykk er at utleiesyklene fra Tier og Voi er ganske spreke rent ytelsesmessig. De holder selvfølgelig fartsgrensen, men ellers virker de omtrent like sterke som Ninebot by Segway ES2 med ekstrabatteriet påmontert.

De er dog ikke like behagelige å bruke. Ettersom fjæringen bak mangler, gir de oss også en litt stivere kjøreopplevelse.

Mellom syklene til Tier og Voi – med eller uten ekstrabatteri – kunne vi ikke merke noen ytelsesforskjell av betydning, hverken på flatmark eller i bakkene.

Tier er billigst

Selv om syklene er nesten identiske er det dog andre forskjeller som bør vurderes. Prismessig er Tier det rimeligere alternativet, ettersom de tar en krone og femti øre per kjøreminutt, mens Voi koster to kroner.

En kjøretur på ti minutter vil da koste 30 kroner med Voi og 25 kroner med Tier.

En annen ting er at selv de to tilbyderne til dels dekker litt forskjellige geografiske områder utenfor bykjernen. Mer om dette litt senere.

Unøyaktig GPS

Mobilappene til de to tilbyderne er også ganske like, både på godt og vondt. Ingen av dem er nemlig helt til å stole på. I teorien skal du kunne se hvor nærmeste ledige kjøretøy er i tilbyderens app, men dette er ikke så nøyaktig som det burde være. Det gjelder både Tier og Voi.

Noen ganger finner man en sykkel som ikke er på kartet i det hele tatt, mens andre ganger skjer det motsatte – at to-tre sykler står samlet, men bare én vises på kartet.

Et av de største irritasajonsmomentene med både Voi og Tier er unøyaktig GPS. Disse tre syklene var parkert rett ved siden av hverandre, men på kartet var det over 50 meter mellom dem.

Foruten dette kan vi vel bare si at tjenestene fungerer. Etter hva vi er erfarer og tilbyderne sier, er det også slik at både kjøretøyene og appene mer eller mindre kontinuerlig evalueres, optimaliseres og endres for å fungere best mulig.

Slik virker det

Idéen bak sparkesykkelutleie er enkel – man plasserer dem på strategiske steder rundt i byen og satser på at forbipasserende skulle få lyst til å suse av gårde i stedet for å bruke beina eller andre transportmidler.

Smartmobil er nødvendig: Du leier ved å skanne sykkelens QR-kode i tilbyderens mobilapp. Foto: Vegar Jansen, Tek.no

En slik elsparkesykkel kan da «låses opp» med en app på mobilen. Så kjører du dit du ønsker, setter sykkelen fra deg og avslutter økten i den samme appen. Da blir kjøretøyet ledig for å brukes av andre.

Betalingsmodellen er omtrent den samme som drosjer bruker – men langt rimeligere. Altså betaler du en fast startsum for å få tilgang til sykkelen, og deretter løper en fast takst per minutts bruk. Hvor langt du kjører spiller ingen rolle.

Det betyr dog ikke at du kan gjøre helt som du vil. Som alle andre elektriske sparkesykler kan du ikke kjøre lenger enn batteriet holder. Videre er syklene utstyrt med GPS-systemer slik at de vet hvor de befinner seg, og de som driver utleie kan definere et bestemt «bruksområde» for disse.

I Oslo er naturligvis sentrum utgangspunktet for bruksområdet, og så brer det seg ut derfra. Tier og Voi har satt bruksgrensene på litt forskjellige steder, og kan endres med noen tastetrykk fra tilbydernes side.

Bare i løpet av tiden vi har brukt på denne testen, har disse grensene forandret seg.

Per i dag dekker Voi et litt større område enn Tier. Men det kan fort forandre seg.

Ved siden av å sette bruksområdegrensene, kan også utleieselskapene definere soner innenfor disse der sykkelen heller ikke kan settes fra seg. Dette kan være slikt som parker, kirkegårder, gågater og andre spesielle områder. Innefor disse områdene får du ganske enkelt ikke avsluttet kjøreøkten.

Bymiljøetaten i Oslo har også rådet tilbyderne til å sperre for parkering omtrent femti meter fra kaikanter og elver. I noen mindre siviliserte deler av verden er det nemlig individer som finner glede i å kaste ting på sjøen.

De elektriske sparkesyklene krever naturligvis både stell og strøm, så på kvelds- og natterstid har Tier og Voi folk på plass som får hentet inn sparkesyklene. Derfor er heller ikke tjenestene tilgjengelig etter klokken ti på kvelden.

På natten blir sparkesyklene ladet opp og om nødvendig fikset på. Når de er klare til dyst, settes de ut på passende steder.

Voi benytter seg også av såkalte «hunters» – privatpersoner som får betalt for hver sykkel de lader opp.

Foreløpig konklusjon: En spennende begynnelse

Skal vi dømme etter populariteten i en del andre byer rundet om i verden, er det bare å venne seg til synet av elektriske sparkesykler i gatene først som sist.

Tidlig morgen i Oslo. På ettermiddagene er det mindre orden i elsparkesykkelrekkene. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

For dette er bare starten på den nye og store bølgen av elektriske småkjøretøy som skal inn i bybildet. Støyende og forurensende biler skal ut, og da må andre transportmidler inn.

Tier og Voi kommer derfor ikke til å være alene i Oslo særlig lenge. I løpet av våren kommer det til å dukke opp flere tilbydere som ønsker at du og jeg skal benytte oss av nettopp deres elsparkesykkeltjeneste.

Hvor trangt det blir på gatene gjenstår å se, og vi kan uansett ikke si så mye om hva vi kan forvente av parkeringskaos og ulykker.

Men hos brodefolket i øst har elsparkesykkelinntoget faktisk gått ganske rolig for seg, så det er ingen grunn til å male noe svart på forhånd.

Etter å ha prøvd både Tier og Voi, er vi egentlig tålelig fornøyde. Javisst er det godt med rom for forbedringer, men over de få ukene tjenestene har vært i drift, har det også vært nærmest daglige endringer og fikser.

Alle byer og befolkninger er jo forskjellige, så vi regner ganske enkelt med at slike tjenester trenger å «kjøres inn» i en periode – der problemer oppdages og lukes ut – før alt fungerer som det burde.

Med flere slike tjenester på vei, er det liten tvil om at 2019 kommer til å bli året der mikromobilitetsbølgen treffer for fullt. I hvert fall vil folk i hovedstaden merke den godt.

Ja, vi liker dette:

