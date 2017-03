Test Synology DiskStation DS416play

For snart trekvart år siden hadde vi Netgear ReadyNAS 214 inne til test. Ikke bare var dette den første gangen på mange år at vi kikket på en slik sak fra Netgear, det var også den aller første NAS-en vi har vært borti med filsystemet Btrfs.

B-tree file system, som det også heter, sees gjerne på som et «nestegenerasjons» filsystem. Det gir gode muligheter for å ta øyeblikksavbildinger eller «snapshots» av filene dine, noe som gjør det enkelt og lite ressurskrevende å spore forandringer.

En annen ting med Btrfs er at den gir en viss beskyttelse mot «bitråte», der en fil av en eller annen forklarlig eller uforklarlig grunn korrumperes fordi én eller flere av bit-ene flippes. I motsetning til ext4-filsystemet, som brukes i mange NAS-er i dag, kan Btrfs fange opp slike problemer og – litt avhengig av situasjonen – fikse dem.

Dagens testobjekt Synology DiskStation DS416play er en annen NAS med Btrfs-støtte. Og i motsetning til den nevnte Netgear ReadyNAS 214, kan du med DS416play velge om filsystemet skal være Btrfs eller ext4.

Det er jo en fordel ettersom filsystemet er såpass nytt at ikke alle vil tenke på det som helt ferdig.

Fysiske egenskaper

Skinner av plast lar deg feste 3,5-tommers disker uten behov for skruer. Foto: Vegar Jansen, Tek.no

Oss bekjent er Synology DS416play selskapets rimeligste firebrønner med støtte for Btrfs. Men rent fysisk er den ingen revolusjon, med en design som er kliss lik den to årsmodeller eldre DiskStation DS414.

Plastskallet gjør at den ikke er spesielt tung, med en matchvekt på 2,06 kilogram uten harddisker. Installasjon av harddisker er for øvrig enkel og helt skrueløs så lenge du holder deg til 3,5-tommere – men NAS-en kan også brukes med 2,5-tommers disker.

Diskrammene kan ikke låses, men ettersom det blanke frontpanelet normalt sett skjuler disse er ikke dette et like stort ankepunkt som eksempelvis på konkurrenten Qnap TS-451A.

Forskjellen på DS414 og DS416play er åpenbar når vi ser på innmaten, da den nyere «play»-modellen har en sterkere prosessor med bedre støtte for moderne kodeker og kryptering. Samtidig bruker den mindre strøm.

Bak finner vi to LAN-porter, to USB 3.0, plass til kensingtonlås og strøminntak. To rolige 92-millimeters vifter sørger for luftingen. Foto: Vegar Jansen, Tek.no

DS416play er for øvrig ikke den første «play»-merkede NAS-en vi har testet fra Synology. Tidligere har vi sett på DS214play, men nå er det altså en ny generasjon som gjelder.

Det spesielle med disse modellene er at de i større eller mindre grad egner seg til å transkode videoinnhold direkte under avspilling. Det vil si at den kan skalere eller konvertere videoklipp etter hva innholdet skal vises på – noe som både kan spare båndbredde og gi bedre batteritid til mobile enheter.

Dette takler Synology DS416play takket være den tokjernede Intel-prosessoren Celeron N3060, som også sitter i en annen strømmevennlig NAS vi nylig testet, nemlig Qnap TS-451A.

DS416play er ellers utstyrt med 1 GB RAM, og skal ifølge Synology kunne kverne det meste av videoinnhold med kodekene H.264 eller H.265 (HEVC). Men ikke alt støttes sånn uten videre – den takler eksempelvis ikke DTS-lyd. (Akkurat dette kan dog macgyvres på plass med en tredjeparts ffmpeg-pakke.)

Merk deg også at Synologys NAS-er ikke har HDMI-utgang som vi finner på en rekke modeller fra Asustor og Qnap – du kan altså ikke koble en Synology rett til en skjerm og bruke den som et mediesenter.

Du må altså ha en annen enhet med skjermutgang i tillegg – det være seg en PC, et mediesenter, mobil, Apple TV, Chromecast eller lignende. Eller du kan la NAS-en strømme direkte til en «smart» TV.

Installasjon og bruk

Det er flere måter å få kontakt med en Synology-NAS på, men den enkleste er kanskje å installere programvaren Synology Assistant på en av datamaskinene på nettverket. Programmet finnes for Mac, Windows og Linux.

Alle Synologys NAS-er bruker operativsystemet DSM (Disk Station Manager), som kom i versjon 6.1 for omtrent en måneds tid siden. Blant hovednyhetene i den nye versjonen var altså enda bedre og utvidet støtte for Btrfs.

Så mens Synology opprinnelig kun støttet Btrfs på en liten håndfull nye enheter, kan det nye filsystemet nå også benyttes på noen av de eldre NAS-ene. Ulempen er at det ikke er noen mulighet til å konvertere et eksisterende ext4-filsystem til Btrfs – hele sulamitten må reformateres. Det kan bety en skikkelig flyttejobb for deg som har en stor og velfylt NAS.

Men ettersom DSM 6.1 med Btrfs og RAID automatisk skal kunne både detektere og reparere korrumperte filer, var det liten tvil om hva vi ønsket å bruke. Synology DS416play testet vi derfor med fire harddisker i RAID 5 med Btrfs som filsystem.

Operativsystemet DSM og alle de nedlastbare pakkene som kan by på utvidet funksjonalitet hører til Synologys styrker.

Av andre nyheter i DSM 6.1 nevner vi bedre integrasjon mot Seagates nye NAS-disker i form av et Seagate IronWolf Health Management-verktøy, samt utvidet krypteringsstøtte for delte mapper.

Operativsystemet er for øvrig velprøvd og kan utvides med en rekke nedlastbare pakker. Synology har også en liten haug mobilapper og en personlig skytjeneste som gjør at du enkelt kan få tilgang på innholdet uansett hvor du befinner deg.

DSM 6.1 kan du selv teste ut med en «live demo» på Synologys hjemmesider.

Når det kommer til ytelse har vi ikke noe spesielt å utsette på DS416play. Detaljerte resultater fra våre tester finner du på neste side >>>

Konklusjon

Synology DiskStation DS416play bygger på en velkjent design og et operativsystem med et svært godt rykte. Men nye DSM 6.1 er ikke kun allsidig og funksjonsrikt, for med en skikkelig implementasjon av filsystemet Btrfs tar det også med seg noe nytt inn i NAS-verdenen.

Når dette kombineres med enkel installasjon, en ganske strømmevennlig prosessor, lavt støynivå og god ytelse – enten det er snakk om ren filoverføring, kryptering eller strømming – er det ingen tvil om at Synology leverer en fin pakke med DS416play.

Men med en prislapp på litt over fire tusen kroner har denne boksen godt med konkurranse. Netgear ReadyNAS 214 er en slik som også kan by på Btrfs, men ellers er den langt fra like kjapp og sterk, så her kan Synology føle seg ganske trygge.

En adskillig hvassere rival blir da Qnap TS-451A, som er utstyrt med den samme prosessoren – og mer RAM – enn DS416play. Det er også lett å argumentere for at TS-451A er langt mer allsidig, ettersom den har HDMI-utgang, USB QuickAccess og kan brukes som en slags PC eller mediesenter. Det følger til og med fjernkontroll, og den kan utvide kapasiteten med ekspansjonskabinetter.

Qnapen mangler dog muligheten for Btrfs, som for noen vil kunne være et svært viktig poeng. Sånn sett er spørsmålet om du foretrekker de litt mer lekne egenskapene til TS-451A, eller vil prioritere de potensielt positive sidene ved Btrfs.

Tilhører du den sistnevnte kategorien og er på jakt etter en fin innstegsmodell med støtte for dette filsystemet, har vi ingen betenkeligheter med å anbefale Synology DiskStation DS416play.