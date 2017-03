Test Microsoft Surface Book

I et halv års tid har både amerikanere, briter og tyskere fått stifte bekjentskap med det vi bare kunne mistenke å være en av de friskere satsningene i bærbarmarkedet på lang tid, nemlig Microsoft Surface Book.

Surface Book, hybriden vi håper skal gjøre det like skarpt på både underholdningsbiten hjemme i sofaen og produktivitet på arbeidsplassen, slo oss under avdukingen i fjor høst som et svært gjennomtenkt produkt. Selv om det absolutt ikke har skortet på virkelig gode Windows-baserte hybridmaskiner den siste tiden (bare sjekk ut topplisten vår!) er det noe spesielt når det kommer fra Microsoft selv. Hva klarer Microsoft å få til når de har bygget en maskin fra grunnen av, spesiallaget for Windows 10, for å stanse den stadig økende Mac-andelen?

Microsoft Surface Book Skjerm: 13,5" TN, 3000x2000 (3:2-format)

Prosessor: Intel Core i5-6300U

(2 kjerner @ 2,4 – 3 GHz, 15W TDP)

Grafikk: Intel HD 520

Lagring: 128 GB PCIe-SSD

Minne: 8 GB 2133 MHz (DDR4)

Kamera: 5MP (Windows Hello) + 8MP (Bak)

Vekt: 1,55 kg (+0,2 kg lader)

Vekt nettbrett: 0,73 kg

Mål: 2,4 x 31,3 x 23,2 cm (HxBxD)

Operativsystem: Windows 10 Pro

Pris: Fra 16 000 kroner

Se oppdaterte priser hos Prisguide.no »

For Mac-veksten, kanskje spesielt i Norge, er ikke noe å kimse av. Selv da vi hentet vårt testeksemplar var Microsofts Surface-ansvarlige i Norge, Christian Almskog, klinkende klar på at Norge er et skikkelig Mac-land.

Det var imidlertid én annen, hyggeligere sak for Microsoft Almskog gjorde et poeng ut av, nemlig at Norge visstnok er det landet i verden hvor størst prosentdel av befolkningen kjører Windows 10 på enheten sin. Vi er altså både et Mac- og Windows 10-land.

Ved å bruke denne argumentasjonen, og samtidig gå sammen med de andre kjøpesterke Nordiske landene for å skape et større marked for Surface Book, klarte Microsoft Norge å overbevise toppledelsen i statene om å sende noen av maskinene hitover, noe som leder oss til denne testen på selve lanseringsdagen for Surface Book i Norge.

Én enhet for både sofaen og arbeid

Foto: Niklas Plikk, Tek.no

Microsoft går med sin Surface Book etter kreative personer, den påvirkningssterke gruppen som i sin tid skal ha sin del av skylden, eller æren, for Mac-bølgen som skylte over oss.

Der det selvsagt er viktig for Microsoft å vise at selskapet kan lage en premium bærbar på høyde med Apples MacBooks er det imidlertid ikke slik at selskapet nå går i tottene på egne Windows-partnere som Lenovo, HP og Asus. Fremfor noe annet er målet nemlig å demonstrere hvilke muligheter og hvilket potensiale som ligger i Windows 10, og hvordan partnerne deres best kan utnytte dette i sine produkter for å øke andelen Windows 10-produkter på verdensbasis.

Har Microsoft lykkes i dette? Vel, etter noen dagers testing er det tydelig for oss at Surface Book ikke er noen revolusjon for bærbare, eller hybrider i den forstand, men uansett en svært vellykket kombinasjon. Til sammen gir maskinen en følelse av at lista for hva en kan forvente av en premium Windows-bærbar akkurat har steget et hakk.

For, der en har hatt hybrider – gode hybrider som sådan – på markedet noen år allerede, er Surface Book en av de aller mest suksessfulle så langt.

Grunnen til det er enkel: I sin Surface Book har Microsoft tatt med seg det beste fra tradisjonelle bærbare og blandet dette med alle de gode elementene vi kjenner fra deres egen Surface Pro 4. Resultatet er en hybrid som vi for første gang føler ikke tvinger brukeren til å inngå et eneste kompromiss verken når det kommer til underholdning- eller arbeidsdelen.

Her ser du de forskjellige konfigurasjonene og prisene (prislenker går til vår kommersielle partner Prisguide.no)

Core i5, 8GB RAM, 128GB SSD – 15 990 kroner <-- Modellen vi har testet

<-- Modellen vi har testet Core i5, 8GB RAM, 256GB SSD – 19 995 kroner

Core i7, 8GB RAM, 256GB SSD, GeForce 965m – 25 495 kroner

Core i7, 16GB RAM, 512GB SSD, GeForce 965m – 29 995 kroner

Core i7, 16GB RAM, 1TB SSD, GeForce 965m – 35 995 kroner

En PC som kan bli et nettbrett, ikke omvendt

Som hos den halvannet år gamle Surface Pro 4 har Surface Book to separate deler. Et tastatur, og en berøringsskjerm hvor også de fleste komponentene sitter. Der Surface Pro 4 fungerer supert som et nettbrett, og lar deg koble til et tastatur for mer produktivitetsarbeid, ville imidlertid undertegnede ikke gått til innkjøp av en slik kombinasjon om den forventede arbedisfordelingen mellom lett underholdningsbruk og produktivitet var relativt jevnt fordelt. Surface Pro 4 er i første rekke et nettbrett med mulighet til å bygges ut til en bærbar datamaskin for noe produktivitetsbruk. Ikke bare gir dette seg til syne når en ser på konstruksjonen av selve tastaturet, men også når en tar i betraktning at det er svært kostbart tilleggsutstyr og altså ikke følger maskinvaren.

Disse punktene styres mot kontaktene på tastaturet ved hjelp av magneter. Foto: Niklas Plikk, Tek.no

Surface Book kommer på sin side som en fullgod bærbar maskin ut av boksen, med mulighet til å plukke skjermen av tastaturet – eller vende den – for å sitte igjen med et ypperlig nettbrett også. Som en bonus får du en ekstra USB-port over Surface Pro 4 sin éne ensomme, og en minnekortleser. Dette uten å punge ut omtrent 2000 kronene Surface Pro 4-docken koster.

Forskjellen mellom den rimeligste Surface Book og Surface Pro 4 er altså at sistnevnte må bygges opp med flere dyre ekstra moduler, som tastatur og en egen dock, for å gå fra et nettbrett til å ligne en tradisjonell bærbar PC. Surface Book har til forskjell alt dette ut av esken, og det i en form som fremmer produktivitet i langt høyere grad samtidig som underholdningskonseptet og sofa-surfingen Surface Pro 4 er godt bevart.

Tastatur og pekeplate

Tastaturet er godt nok, men har en litt hul følelse og støyer litt vel mye synes vi. Foto: Niklas Plikk, Tek.no

Noe av det vi gledet oss aller mest til med Surface Book var å få en enhet med alle kvalitetene til Surface Pro 4, bare med en skikkelig tastaturdel integrert. Greit, den nye tastaturtypen som Surface Pro 4 ble lansert med er mye bedre enn tidligere Type Cover, men ut over av dette faktisk måtte skaffes som tilleggsutstyr følte i alle fall undertegnede at tradisjonelle bærbare fremdeles leverte bedre med tanke produktivitet. Verken stabilitet, tastevandring eller jevnt over skrivefølelsen til et Type Cover-tastatur kan måle seg med et tradisjonelt tastatur. Ikke minst er Surface Pro 4, grunnet den ustabile skjermstøtten, ikke en særlig god match for bruk på fanget eller ujevnt underlag der den kan velte når som helst.

Umiddelbart hever Surface Book seg flere hakk når det kommer til skrivefølelse. Her får du et fullgodt tastatur som har godt med vandring (1,6 mm) for tastene og mye bedre stabilitet enn Surface Pro 4 sitt Type Cover.

Det hvite baklyset i tastene kan reguleres i tre nivåer og lyser lekkert opp i halvmørket, uten særlig lysblødning, mot de lysegrå og matte tastene. Med i en totalvurdering av tastaturet hører imidlertid ikke bare ros, for vi synes nemlig tastene er noe støyende og høres litt «hule» ut. Blant annet tastene til MacBook Pro 13 (2015) og HP Spectre gir en mer tilfredsstillende tilbakemelding rent lydmessig.

Pekeplaten er stor, presis og blant de bedre for Windows-PC-er. Foto: Niklas Plikk, Tek.no

Når vi kommer til pekeplaten må det først bemerkes at vi heller ikke her liker lyden så godt, der den er både svært høylytt og hul når den trykkes ned. Andre maskiner, som Apples MacBook har pekeplater som kan trykkes ned uten å lage en lyd, så vi forstår ikke hvorfor Microsoft ikke klarer bedre her. Heldigvis må du ikke trykke den ned om du ikke vil.

På den positive siden har pekeplaten vokst videre fra Surface Pro 4s Type Cover, slik at den nå byr på skikkelig danseplass for fingrene dine. Faktisk er arealet på denne omtrent identisk som hos MacBook Pro før fjorårets overhaling.

Overflaten er laminert av glass, så den er selvsagt både glatt og jevn, noe som gir deg mulighet til å navigere presist og raskt rundt omkring, være seg ved hjelp av flerfingerbevegelser eller vanlige enkelt- og dobbelttrykk.

Om du forventer Apple-presisjon for musepekeren får du ikke helt det, noe vi faktisk hadde håpet Microsoft kunne ordne for oss nå som de designet sin egen maskin fra bunnen av. Det sagt oppleves Microsofts presisjonspekeplate (det er faktisk navnet dens) som en av de bedre, der den blant annet stiller i samme klasse som HPs ekstremt gjennomførte Spectre 13.

Perfekt skjerm

I nettbrettmodus kommer du enda nærmere skjermen, som i alle fall vi rett og slett ikke kan få nok av. Det er det flere grunner til, men først og fremst vil vi nevne det individuelt kalibrerte og svært presise panelet samt 3:2-forholdet Microsoft har gått for.

3:2-forholdet funger selvsagt langt bedre for et nettbrett enn en 16:9-skjerm, men også i vanlige Windows-applikasjoner liker vi den ekstra høye skjermen. 16:9-skjermer, som 95 prosent av Windows-bærbare leveres med, er rett og slett ikke like lett å være produktiv på som 16:10-skjermer eller der hvor det er plass til mer tekst i høyden. Forholdet gjør at panelet får den utradisjonelle oppløsningen 3000 x 2000 piksler. Fordelt på det 13,5-tommer store IPS-panelet gir det oss en pikseltetthet på hele 276 PPI.

Skjermen må oppleves. Skarp, nøyaktig og en form vi virkelig liker. Pennen festes til skjermen ved hjelp av magneter. Foto: Niklas Plikk, Tek.no

Microsoft imponerte oss allerede med skjermen på sin Surface Pro 4, og denne gang gjør de det igjen. Med et nær perfekt kalibrert panel ut av boksen er det en fryd å studere bilder en finner på nettet, og for profesjonelle bilde- og filmredigerere er det gull verdt at skjermen er så ærlig som mulig. Panelet støtter 100 prosent av sRGB-skalaen, og med en lysstyrke på 390 nits og kontrast på 1700:1 er det rett og slett klasseforskjell fra mange andre maskiner der ute. Videre gjør skjermen er ganske god jobb med å jage vekk uønskede reflekser, selv om det selvsagt ikke er av det helt matte slaget.

Foto: Niklas Plikk, Tek.no

Der skjermen skal fungere som et nettbrett, og ofte sveve nærmere nesetippen din enn andre paneler er det selvsagt viktige egenskaper.

Som et nettbrett er det imidlertid også viktig at skjermen responderer skikkelig på berøringene dine, og her gjør Surface Book-skjermen en helt ypperlig jobb.

Foto: Niklas Plikk, Tek.no

Om vi i testperiode sveipet nedover, rullet nettsiden nedover. Beveget vi to fingre fra hverandre forstørret vi bildene vi så på, og om vi dro et objekt falt det ikke av før vi lettet på fingeren.

Design

Noe som helt klart er til Surface Books fordel er det utrolig flotte designet. Her er det rene linjer og enhetlige gråtoner i spill, ikke snurten å se til stygge klistremerker som eller er kjent å herje Windows-bærbare.

Selv undersiden av maskinen er så stilren at kun en liten Microsoft-logo og et enhetsnummer har fått plass.

Der andre produsenter gjerne hadde latt USB-porten være blå, Mini DisplayPort-utgangen være sort og minijack-utgangen grønn for å nevne noen, er alle portene her farget hvite.

Litt inspirasjon er nok hentet fra MacBook, men Microsoft har også innovert når det kommer til skjermhengselen. Foto: Niklas Plikk, Tek.no

To USB-porter og en minnekortleser ser du her. Den andre siden skjuler en Mini DisplayPort og strømkontakten, mens laderen også byr på en ekstra USB-kontakt. Foto: Niklas Plikk, Tek.no

Når vi først er innom portene igjen, er det ikke litt artig at Microsoft på sine siste Surface-enheter, Surface Book inkludert, har «lånt» prinsippene bak Apples nå skrinlagte MagSafe-kontakt for lading av enheten? Det er veldig betryggende at ladekontakten holdes på plass av magneter, og umiddelbart kan frigjøres om noen skulle komme borti ladekabelen. Alternativet ville vært å se Surface Book-en velte eller falle i gulvet.

En ekstra nikk skal også Microsoft ha for at de utstyrte selve ladeboksen med en ekstra USB-port. Det bringer totalen opp til tre USB-porter, noe som bør tilfredsstille de fleste.

Designet er også tydelig gjennomtenkt når vi kommer til den spesielle skjermhengselen, hvor brettdelen lar seg frigjøre fra hovedenheten ved hjelp av et raskt trykk på en tast. Magnetisme sørger for å lede skjermen på riktig spor og automatisk låse den fast igjen når det er på tide å skrive en lengre e-post eller behandle bilder.

Mange lurer kanskje på om ikke gapet mellom tastaturet og skjermen i lukket tilstand vil tiltrekke seg mye skitt og greier som kan skade maskinen. Det er selvsagt en større risiko for at fremmedelementer finner veien til skjermen når det er fri passasje, men har du egentlig en masse smågrus eller sand i sekken eller bagen din sammen med den bærbare? I sa fall, ta en opprydding her, så går det nok veldig bra.

Takket være den litt rare og muligens kontroversielle skjermhengselen kan du også bruke Surface Book i flere ulike posisjoner. Både «teltmodus», filmmodus og tegnemodus kommer i tillegg til nettbrettmodus. Et par av modusene skal vi gå litt innpå.

Foto: Niklas Plikk, Tek.no

Ytelse

Vi har ytelsestestet Surface Book en rekke forskjellige scenarioer, slik som Cinebench, Handbrake og 3DMark, i tillegg til en håndfull spill. Stort sett var resultatet som forventet – innstegsmodellen vi har fått til test er ingen kamphane, men den duger til de enkleste tingene.

Du kan sjekke alle ytelsesmålingene våre på side 2 »

Nettbrett- og tegnemodus

Nettbrettmodus er nok modusen som vil bli mest brukt ut over standardoppsettet, og mens vi har vært borti avtakbare skjermer tidligere er Microsofts Surface Book overlegen. Ikke bare er skjermen som nevnt helt nydelig både å se på og navigere rundt på, men brettdelen veier med sine snaue 730 gram ganske lite tatt i betraktning at vi har å gjøre med et massivt nettbrett på 13,5 tommer. Det gir deg, for å si det mildt, svært god oversikt, og det er ikke noe i veien for å kjøre to vinduer side-ved-side i nettbrettmodus. Opplevelsen av å se film på et 13,5-tommers nettbrett på toget, lese en ebok eller lange PDF-dokumenter på vei til jobb er veldig god, og vekten gjør det behagelig å holde selv over litt lengre strekk. Vekten er nok også noe av grunnen til at Microsoft ikke gikk for et 360-graders-design som Lenovos Yoga-serie, Asus UX360, HPs Spectre x360 eller Dells XPS 13 2-i-1.

Skjermpennen overbeviser og inspirerer til tegning. Foto: Niklas Plikk, Tek.no

Med Surface Book følger det en egen penn for å ta notater eller tegne direkte på skjermen i den såkalte tegnemodusen. Tegnemodus kommer du til ved å poppe opp skjermen, rotere den 180 grader og sette den på plass igjen. Når du så legger skjermen ned blir den ikke liggende helt paddeflat, men får takket være den buede skjermhengselen en svak vinkel som gjør det lettere og mer komfortabelt å bruke pennen. Microsoft har med sine Surface-produkter ofte gjort et poeng av pennens mange bruksområder og hendige funksjoner, men for at noe skal bli mye brukt må det ut over å være skikkelig bra også være svært tilgjengelig.

Heldigvis fant Microsoft på sin Surface Pro 4 ut at pennen kunne hektes på den ene siden av nettbrettet ved hjelp av magneter, og denne løsningen er nå videreført med Surface Book. Selv i sekken holder den seg på plass så lenge vi har siden med pennen vendt opp.

Resultatet av dette er at pennen er mer «for hånden» enn dersom den sitter festet i en hempe eller ligger i en lomme, som igjen betyr at vi i større grad kan gripe den og bruke den når det passer seg slik.

Når Surface Book hvilker slik er den vinklet for bedre komfort når du tegner eller skriver med pennen. Foto: Niklas Plikk, Tek.no

Pennen er kanskje ikke noe alle kommer til å bruke, men vi nekter ikke for at vi nok ville utforsket de digitale tegneferdighetene våre mer om vi hadde Surface Book lengre til låns. Ut over å ta raske notater, skrible ned matematiske formler, lage digitale scrap-bøker rett i Microsofts OneNote, finnes det nemlig et flust av gode tegneapper i Windows Store. Også Photoshop kunne vi tenke oss å utforske mer ved bruk av pennen, som nok kan gi vel så god kontroll som pekeplaten eller kanskje også en mus med litt trening.

Pennen opplevdes som behagelig å holde i og bruke, og ifølge spesifikasjonene har den en trykkfølsomhet på 1024 trinn. Det betyr at skjermen gjennom pennen «merker» hvor hardt eller løst du trykker, slik at du enkelt kan få slikt som tykkere eller tynnere streker og penselstrøk når du tegner.

(Foreløpig) konkjusjon

Foto: Niklas Plikk, Tek.no

Vi rakk ikke å måle batteridriftstiden til Microsofts NDA-gikk ut, så frem til vi venter på at resultatene fra batterimålingen våre blir klare lar vi karakterfeltet stå tomt og deler i stedet denne foreløpige konklusjonen me dere.

Som du sikkert forstår av den øvrige teksten er vi ganske positive til Microsofts Surface Book fra de dagene vi har hatt med maskinen så langt. Hybriden er ingen revolusjon, men når hvert element holder høy kvalitet i seg selv, designet med den snodige men velfungerende hengselen innbyr til ulike bruksmoduser, nettbrettet er en fornøyelse å bruke og opplevelsen krydres av ekstrafunksjoner for kreative sjeler i form av skjermpennen har Microsoft gjort mye riktig.

De har gjort akkurat nok til at mange Surface Pro 4-brukere kan tenkes å fristes over grunnet tilleggsfokuset på produktivitet og et skikkelig tastatur, for når det kommer til annet enn byggekvaliteten og tastaturet er jo egentlig mye kjent for gamle Surface-brukere. De vet å sette pris på den sylskarpe, presise 3:2-skjermen, automatisk innlogging med biometrisk Windows Hello-kamera og mulighet for nettbrettmodus på toget eller i sofaen.

Så får tiden vise om Microsoft også klarer å hale noen Mac-bukere over til Windows-land igjen. Det har lenge virket umulig, men med Surface-familien, og da særlig Surface Book har nok selskapet en større mulighet enn noen gang tidigere.

Vi er så langt bare skeptiske til prisen, som virker noe høy tatt i betraktning komponentene du får. For 17 000 kroner får du for eksempel en ganske stusselig 128 GB-SSD, noe som er for lite på en proffmaskin som Surface Book. I tillegg skulle vi gjerne sett Intels nyeste prosessorgenerasjon, Kaby Lake om bord.

Nå er nå likevel Surface Book endelig kommet til Norge, og vi får bare håpe at vi blir enda høyere prioritert neste gang Microsoft oppdaterer serien så vi da slipper å vente i hele seks måneder, til maskinvaren nesten er utdatert, før vi ser noe til dem. Tar man i betraktning at ytelsen jevnt over likevel er på linje med hybridmaskinene som stod på vår testbenk i hele fjor høst, kommer en dog ikke så alt for skjevt ut av en Surface Book-handel den dag i dag heller.

Salgsstart for Surface Book er ikke før 20. april, men maskinen kan forhåndsbestilles fra og med i dag.

Prisguide.no er en kommersiell partner til Teknisk Ukeblad Media. De leverer oppdaterte priser, prisvarsling og produktinformasjon. Du kan lese mer om Prisguide her »