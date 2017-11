Test Star Wars Jedi Challenges

Knapt noen er flinkere til å lage merch tilknyttet sine egne filmer enn Disney. Denne gangen har de fått med seg Lenovo for litt teknologibasert stjernemoro.

Star Wars Jedi Challenges heter pakken. Den består av en brille du kan legge mobilen oppi, en slags lyssabel og et lite «fyrtårn» som skal hjelpe løsningen å orientere seg i rommet du bruker utstyret. I praksis en liten lysende golfballaktig sak som tåler å bli tråkket på.

Hele pakken koster omtrent 2800 kroner, og er dermed blant de dyrere mobilbaserte AR-/VR-løsningene du kan kjøpe.

... men hva er dette egentlig?

Siden dette er en AR-brille og ikke en tradisjonell VR-maske, kan man se gjennom speilene på innsiden, og man kan til en viss grad se det som foregår inni fra utsiden. Bilde: Niklas Plikk, Tek.no

Dette er en såkalt AR-brille, der AR står for Augmented Reality, eller utvidet virkelighet om vi skal oversette til norsk.

Masken inneholder to transparente speil som kan legge skjerminnhold fra mobilen over det du ser rundt deg. Den skiller seg altså vesentlig fra VR-briller som Google Daydream eller Samsung Gear VR ved at du faktisk ser det som er rundt deg når du bruker den. Det betyr også at den ikke er egnet for filmtitting eller andre ting som krever uforstyrret oppmerksomhet og svart bakgrunn.

Her vil alt som vises på «skjermene» inni brillen i praksis se ut som hologrammer oppå omgivelsene dine. Men selv om det utelukker en del bruksområder, gjør det også brillen mye bedre egnet for nettopp innhold som skal kunne nytes mens du fortsatt ser omgivelsene dine.

Funker den bare med ett spill?

Fyrtårnet som masken ser etter. Elementene i AR-verdenen bruker denne dingsen som utgangspunkt for plasseringen. Flytter du rundt på selve fyrtårnet flytter også innholdet seg. Bilde: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Foreløpig er det kun ett spill som hører til, men hvis vi skjærer gjennom Disney-tåka et øyeblikk kan dette bli mer enn et dyrt leketøy som risikerer å støve ned.

– Dette er begynnelsen på en plattform, får vi vite fra Lenovo i Norden.

Det betyr at det vil komme mer innhold fra Lenovo og deres partnere underveis, men det som virkelig er spennende - om Lenovo og Disney får dreisen på salget her; rett over nyttår åpner det API-er for teknologien. Dette er verktøy som lar utviklere lage sine egne apper og spill for brillen. Men for at utviklere skal flokke seg rundt et produkt må det også ha mange brukere, ellers har ikke appene noe publikum. Så her er alt foreløpig uvisst.

Ser vi på historien er det i stor grad nettopp disse mulighetene som har gjort iOS og Android til så store suksesser som de to plattformene har blitt. Og det virker avgjørende at muligheten i hvert fall finnes for produkter i nye kategorier, slik som dette.

Utfordrende å få tilgang på utfordringene

Foreløpig er det Star Wars som gjelder. Og appen Jedi Challenges kan lastes ned gratis både fra App Store og Google Play. Appen må brukes med maskinvaren som hører til. Det kunne vært en kjekk bonus om man kunne spille noen småspill uten å ha brillen tilgjengelig, slik at fremdriften holdes varm også når du ikke kan fly rundt med lyssabelen din.

Et utvalg telefoner støttes, men Lenovo tester hver enkelt og legger dem til i en liste. Så lenge mobilen størrelsesmessig passer og er sterk nok på maskinvarefronten skal den fungere. Men her bør du ta en tur til butikken selv for å prøve hvis du er interessert. Sterk maskinvare står som regel i ganske store telefoner, og mange av forsøkene med nye telefoner har stoppet opp i at mobilen har blitt for stor.

Inneværende iPhone 8 Plus og den vanlige Galaxy S8-modellen støttes, men den store iPhonen får bare akkurat plass, mens S8+ sliter med at den akkurat blir for lang for holderen telefonen skal bo i.

Irriterende teknopuslespill

Maske, mobilramme og kabel er komponentene som må kobles sammen. Ta for all del vare på de to alternative kablene som følger med, hvis du har planer om å bruke andre telefoner med brillen. Bilde: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Og her er vi inne på enda en komplikasjon for denne plattformen. Alle delene. Hele greia kan vanskelig beskrives som noe annet enn et puslespill - og det må settes sammen i riktig rekkefølge for å virke som det skal. Det gjør det komplisert og til dels irriterende å ha med denne maskinvaren å gjøre.

I stedet for en fast eller flyttbar kontakt på innsiden av brillen er mobilen koblet til med kabel. Det følger med tre kabler som alle har maskens MicroUSB som utgangspunkt, men ender i de tre aktuelle standardene der USB-C er den vanligste i nye toppmodeller. Hver kabelsnutt er så liten at du bør ha orden i sysakene for å ikke miste dem.

Det er også mange ting som må ha strøm her. Sabelen og masken må lades hver for seg, og mobilen må naturligvis også ha strøm. Mens det lysende fyrtårnet bruker to AA-batterier som strømkilde. Her er er det altså mye som kan få flatt batteri uavhengig av hverandre.

Selve kassetten du setter mobilen i er også kronglete å ha med å gjøre, og inkluderer en luke som sitter himla godt fast. I hvert fall i begynnelsen. Skyveklosser kan holde mobilen fast og tilpasses størrelsen på telefonen du bruker.

Android-telefoner må først kobles til masken med en av knøttekablene, før man kan avfeie alle advarsler eller spørsmål som kommer opp. iPhoner kobles rett til masken uten videre prosess. Bilde: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Før du kommer så langt skal du helst ha lastet ned appen, og satt den opp. Appen er til dels lite responsiv, uansett plattform. Du kan noen ganger trykke til krampa tar deg uten at det skjer noe. Dette er ett av de spillene som helst vil at du skal vente til all mulig informasjon er gitt i sin helhet, og det gir ikke alltid noen indikasjon på når du faktisk kan gå videre.

Brillen har knapper på seg, men de kan ikke alltid brukes til å navigere varsler som dukker opp på mobilskjermen. Hvis du har en Android-telefon vil den ønske å varsle om alt mulig når du kobler masken til.

Ønsker du å gi masken tilgang på mobilen? Akkurat dette punktet er nevnt i den rundt ti punkter lange sjekklisten du må gjennom hver gang du starter produktet. Men har du en Samsung eller en Huawei vil gjerne mobilen i tillegg laste ned og starte opp spilltilpasninger på telefonen, som betyr ytterligere turer ut og inn av masken for å bekrefte eller avkrefte rett på skjermen.

Men, ok - nå har vi fått plassert en iPhone 8 Plus og en Moto Z2 Force i brillen - og fått grønt lys på alle punkter i den omfattende sjekklisten. Kanskje er spillopplevelsen bedre?

Og nå til utfordringen - Jedi-utfordringen, altså

På sitt beste er Jedi Challenges veldig gøy. Men det er altfor kålete å sette opp og presisjonen er for dårlig. Bilde: Niklas Plikk, Tek.no

Spillet starter opp og gir deg en rekke veivisere innledningsvis. Det forklares godt underveis hvordan spillet skal brukes. Et trykk på «avtrekkeren» folder ut lyssabelen inni brillen, og du bruker avtrekkerknappen til å velge menyvalgene du titter på.

Jeg reagerer litt på at spillet ber meg om å finne anledninger til å kalibrere lyssabelen underveis i selve spillingen. Spillet tar altså utgangspunkt i at presisjonen her ikke er allverden, og å måtte se etter kalibreringsmuligheter midt i kampens hete er det ikke ofte jeg blir bedt om.

Det viser seg at det er behov for kalibrering. For titt og ofte, uten særlig forklaring, blir lyssabelen min skjev.

En egen knapp skal sørge for rettere sabel, men ganske ofte blir resultatet bare at sabelen er skjev i motsatt retning. Kanskje har det sammenheng med den påfallende lettvinte kalibreringen man går gjennom innledningsvis - der bare å løfte sabelen kan være tilstrekkelig til å fullføre halve kalibreringen.

Hele spillet er tidvis så upresist at det blir vanskelig å treffe laserstråler og roboter som kommer mot en.

Spillverdenen står ikke i ro

Plus-modellen av iPhone er den største telefonen som passer i masken. Andre store telefoner har en tendens til å bli for lange eller for brede. Bilde: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Og hele opptegningen av innhold har en tendens til å flytte seg rundt sammen med hodebevegelsene. Dukker det opp en ny robot i kanten av synsfeltet får man saktens se rett på den, men ikke før den har flyttet seg et greit stykke med bevegelsen din.

Her burde de to kameraene som er bygget inn i brillen sammen med den lysende golfballen egentlig ha fikset biffen.

Men lyssabelen sporer håndbevegelsene forholdsvis godt relativt til det du ser, er det fullt mulig å treffe ting, selv om lyset tidvis står i ganske drøy vinkel mot håndtaket du holder.

Det er udiskutabelt at dette føles veldig førstegenerasjon. Om enn til en mulig annengenerasjon vi tror kan bli veldig artig.

En uvanlig ting for mobile VR- og AR-løsninger er full bevegelsesfrihet. Det får du her. Du blir sporet i alle retninger du kan tenke deg å bevege deg. Men heller ikke dette fungerer særlig godt, og spillet virker ikke å bry seg så veldig om man rett og slett går forbi det rosa fyrtårnet, slik at ingen deler av løsningen ser det.

Ekstraspillene er morsomst

Ved siden av selve sabelfektingen kan du også spille Holo Chess, den litt sære sjakkvarianten fra filmene, eller en strategivariant som likner litt på Star Craft-spillene.

Faktisk er strategispillet noe av det morsomste du kan gjøre med dette settet, selv om - eller kanskje fordi - det ikke drar så veldig stor nytte av bevegelsessporingen i brillen. Her er det rimelig enkelt å kontrollere alt, og du bruker lyssabelen til verktøy som kan utplassere Obi Wan Kenobi, artilleritårn og mye mer.

Holo Chess minner mest om en variant av gamle Battle Chess-varianter, om enn på rundt sjakkbrett og med få «brikker». Det er så moro som en avart av sjakk kan bli, men det spørs vel om romvesener som denger hverandre er helt det sjakkentusiaster flest ser etter.

Til slutt

Bør du kjøpe denne pakken? Svaret er egentlig enkelt; nei. Selv om det med Star Wars som utgangspunkt og mye morsom maskinvare kanskje ser forlokkende ut, er hele opplevelsen her relativt dårlig. I hvert fall når du også tar prisen i betraktning.

De mange delene, den kronglete appen, den dårlige bevegelsessporingen og et våpen som nær sagt aldri er godt kalibrert når det går som hetest for seg gjør alle at dette er frustrasjon for 2800 kroner.

Du får ikke full bevegelsesfrihet i Samsungs Gear VR, men har du en Samsung-toppmodell av nyere dato er de mellom 400 og 1000 kronene du betaler for en brille til telefonen din en langt bedre investering. Da får du et økosystem som virker, og som er stappfullt av gode apper. Men lyssabelen får du altså ikke.

Eventuelt kan Googles Daydream View-brille være et alternativ. Men da får du ikke Oculus-butikken med alt innholdet - som er det som gjør Gear VR til den fine løsningen den er.