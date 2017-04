Test Sony Xperia XZs

Sony Xperia XZs Størrelse: 14,6 x 7,2 x 0,81 cm

Vekt: 161 gram

Skjerm: 5,2 tommer, 1920 x 1080 piksler, LCD IPS

Maskinvare: Snapdragon 820, 4 kjerner, 2 x Kryo @ 2,15 GHz + 2 x Kryo @ 1,6 GHz, Adreno 530 GPU, 3 GB RAM

Lagringsplass: 32 GB, plass for MicroSD

Operativsystem: Android 6 Marshmallow, oppgraderes til Android 7 Nougat

Teknologi: Fingersensor, Qnovo ladeteknologi, QuickCharge 3.0 (hurtiglader medfølger ikke)

Kamera: 19 megapiksler, 1/2.3" sensor, f/2.0, 4K-video, 960 bilder per sekund/saktefilm

Batteri: 2 900 mAh Pris: Fra 5 300 ( Fra 5 300 ( Sjekk laveste pris hos vår kommersielle partner Prisguide.no)

Xperia XZs er Sonys foreløpige oppdaterte flaggskip. De har en enda mer toppspesifisert modell på vei, den ekstreme Xperia XZ Premium, men foreløpig er det altså en ny utgave av XZ-modellen fra i fjor som gjelder. Et helt nytt kamera er på plass, og ellers har telefonen fått litt mer RAM og ny programvare. Prisen ventes også å bli forholdsvis fornuftig; rundt 5 500 kroner i det startskuddet for salget går.

Den viktigste forskjellen på gammel og ny Xperia XZ er kameraet, og det er også det denne testen vil fokusere på. Vil du lese enda mer om Sony-flaggskipet kan du lese testen vår av den originale Xperia XZ-testen vår fra i fjor høst.

Klin umulig å treffe med saktefilmen

Det store salgspoenget til Sony Xperia XZs er at den kan filme i såkalt «super slowmotion», som vil si at den klarer å ta hele 960 bilder i sekundet med en oppløsning på 720p (HD). For å klare dette har Sony plassert en egen lagringsenhet i kamerasensoren som mellomlagrer videoklippet, før det blir lagret på mobilen som vanlig. Mellomlagringen har bare plass til rundt 0,2 sekunder med filming i 960 bilder i sekundet, som ikke akkurat høres veldig imponerende ut på papiret. Men ser man på klippene i vanlig hastighet blir de 0,2 sekundene strukket ut til seks sekunder med virkelig imponerende saktefilm.

For å benytte seg av den nye slowmotion-funksjonen er du først nødt til å aktivere filming i kameraappen, og så trykke på den nye superslowmotion-knappen. Deretter filmer du som vanlig, og trykker på den røde slowmotion-knappen i de øyeblikkene du vil sakke ned tiden. Og her møter du første utfordring – hvordan skal du klare å trykke akkurat i riktig tid når du har et knapt sekund på deg til å fange akkurat det du skal ta opp? I praksis blir det til en forholdsvis håpløs opplevelse å prøve å treffe noe med saktefilmfunksjonen.

Hvis det du skal filme derimot foregår kontinuerlig er det mye greiere å bruke funksjonen. Da vil man alltids få en del klipp som fungerer bra og som kan redigeres inn i en større helhet. Men også her er det merkbart at utholdenheten til løsningen er ganske dårlig. Du må inn for å redigere etterpå, hvis opptaket skal bli noe særlig å se på.

Med denne løsningen tar man opp video kontinuerlig, for så å avbryte opptaket for ekstremsaktefilm i små perioder. Og prøver man seg frem flere ganger for å treffe riktig med saktefilmfunksjonen får man et lengre videoopptak som starter og stopper rykkvis. Ikke noe særlig å se på, med andre ord. Da må man heller sope ihop eventuelle fulltreffklipp man har og klippe det inn så det passer i etterkant.

En fryktelig morsom gimmick

Den synligste forskjellen på Xperia XZ og Xperia XZs er den lille kameratuten som stikker ut på baksiden av den nye utgaven. Her får du både et bedre og et morsommere kamera å leke med. Bilde: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

I testperioden forsøkte jeg å ta saktefilm av katten som hoppet fra vinduet mitt. I stedet tok jeg visst saktefilm av katten som snuste ut i luften et øyeblikk, før videohastigheten var normal da katten faktisk hoppet. Innbitt på å forsøke å få noen actionsekvenser på minnekortet ble det til at jeg slo leir i bilen og forsøkte å se om jeg klarte å saktefilme biler som kjørte forbi.

Fem forsøk. Fem bom. Jeg har nydelig saktefilm av gresstustene i en grøft som svaier ærverdig i vinden, men videoen er for lengst blitt kjapp igjen idet bilene kjører forbi. Dette er klin umulig. I hvert fall uten store mengder øvelse.

Skjermen her er lyssterk og fin, og mer enn godt nok leselig selv i sterkt sollys. Bilde: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

En annen begrensende faktor for ekstremkameraet i Xperia XZs er lyset. Sony lar oss få leke med relativt høye oppløsninger her, og 720p med så korte lukkertider betyr at telefonen krever svært store mengder lys for å gi god kvalitet.

Vanlig direkte sollys gjør definitivt nytten utendørs, mens innendørs bør du nesten ha noe slags flombelysning om du ikke også vil ha støy på opptakene. Det skal sies at støyen gjemmes relativt greit og ikke er så plagsom som den kunne vært, men bildet blir i hvert fall ikke fullt så skarpt som det kunne vært.

Hovedinntrykket av saktefilmfunksjonen i Xperia XZs er at det først og fremst er en gimmick. Men det er en fryktelig morsom gimmick, som man gjerne prøver på nytt og på nytt. Bare ikke planlegg at du skal klare å filme noe flyktig med løsningen. Du er rett og slett neppe treffsikker nok.

Mange trodde Galaxy S8 ville få super slowmotion også, men det skjedde ikke.

Les vår sniktitt på Samsung Galaxy S8 her »



Bildekvaliteten på stillbilder, da?

Xperia XZs klarer seg greit ned til skumring. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Kameraløsningen i XZs er ny i sin helhet, og er den samme som vi kommer til å få se i Xperia XZ Premium som skal i salg i sommer. Den kan ikke bare ta video i ekstrem saktefilm, men den skal også ta bedre bilder enn tidligere Xperia-modeller.

Oppløsningen har gått bittelitt ned, fra de massive 23 megapikslene som var vanlig Sonys toppmodeller før, til 19 megapiksler nå. Som tidligere er telefonen stilt til en noe lavere oppløsning som standard, og endrer du ikke på innstillingene tar den bilder i 17 megapiksler.

De siste årene er det spesielt én egenskap som har ergret meg ved Xperia-kameraene. Joda, de kan ta høyoppløste bilder, men ved full størrelse og 23 megapiksler har som regel bildene vist tydelig digital støy. Akkurat hvor den kommer fra skal være usagt, men det kan minne om støyen som oppstår om man komprimerer bilder for hardt. Større samlinger piksler utgjør små rektangler i bildet som ikke er synlige før man viser det ved full størrelse.

Bevegelser i mørket tåler den i hvert fall ikke. Se flere av testbildene, inkludert noen bilder fra Galaxy S7 og fra Xperia XZ i karusellen nederst. Bilde: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Denne irriterende effekten er helt borte i bildene fra Xperia XZs. Bildene den knipser holder jevnt over veldig god kvalitet enten man kikker på dem i mindre størrelser eller blåser dem opp til fullstørrelse.

Eksponeringen blir stort sett ganske riktig også, men som alle kamera sliter telefonen mer når det er veldig vanskelige forhold med mye lys kun enkelte steder i bildet og skygger i resten. Helt best i klassen er den ikke på dette, men den er slett ikke dårligst heller.

Dette er et noenlunde kjapt kamera som ikke bruker lang tid utover tiden det tar å trykke på den fysiske utløsertasten eller på skjermen. En ting jeg har lagt merke til er imidlertid at autofunksjonen ønsker å gi kameraet så god tid som mulig, og derfor bruker litt lengre lukkertid enn jeg helst skulle ønske når jeg vimser rund og bedriver pek-og-skyt-fotografering. Resultatet er at man stundom får bevegelsesuskarpheter i bildene.

Skrur du på de manuelle funksjonene kan du sette ekstremt korte lukkertider hvis du vil, ned til en firetusendels sekund. Det er mer enn tilstrekkelig til å fryse detaljer så lenge lyset holder.

Samtidig er heller ikke autofunksjonen i nærheten av å være håpløs. Alt som trengs for å få et godt bilde er å være seg litt ekstra bevisst at man må holde telefonen rolig mens bildene tas.

Grei i mørket, men ikke best

Når mørket virkelig faller på begynner Xperia XZs å slite litt mer. For det første har Xperia XZs litt problemer med å bestemme seg om eksponeringen, så gjentatte eksponeringer kan noen ganger bli lysere med en del støy, eller nesten kliss mørke, med støyen godt skjult i de detaljløse svarte områdene.

Det sagt yter telefonen godkjent i det som er en nesten umulig disiplin for mobilkamera. Inntrykket av bilder tatt med Galaxy S7 ved siden av er at de er noe mer detaljerte, men en annen viktig forskjell er at Samsungs telefon klarer kunsten å skjule støyen samtidig som lyset trekkes opp. Bildene får litt samme preg som når du går bananas med «skjønnhetsmodus» på selfiene dine, og ender opp med dukkehud, bare at det i testbildene mine er asfalten som blir helt slett og fin etter Samsungs bildebehandling.

Så XZs-kameraet er ikke helt på høyde med Galaxy S7 når mørket faller på. Men tar vi med at Xperia XZs har en ekstrem saktefilmfunksjon, tar veldig gode bilder ellers på døgnet og også knipser bilder i bakgrunnen når det er bevegelser i bildet, slik at du svært ofte kan velge blant allerede eksponerte, og ofte bedre, bilder enn det du tok selv er dette en meget god totalpakke.

Fortsatt en utmerket brukeropplevelse

Brukeropplevelsen i Sonys litt påkostede mobiler er som regel rask og god. XZs er intet unntak. Den er dessuten ørlite grann mer fremtidssikker enn forgjengeren, med en gigabyte mer RAM. Bilde: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

I bunn og grunn er dette stadig en Xperia XZ. Foruten det nye kameraet har Sony lagt til en gigabyte RAM sammenliknet med den gamle modellen, og nye XZs leveres med Android 7.1.1. Siden vi ikke har vurdert Xperia XZ med den nye programvaren kan det være greit med en ny titt.

Som vanlig er det et relativt kjapt og enkelt menysystem Sony kjører. De visuelle forskjellene mellom Android 6.0.1 som XZ ble levert med og den nye utgaven er relativt få. Appmenyen er fortsatt en sideskrollende affære, med et eget panel for appsøk.

Nedtrekksmenyen er relativt standard for Android 7, med varslinger og et sett hurtigvalg.

En av endringene Sony har gjort er at de har laget ny grafikk for hjemmeskjermene, der et sett ringer flytter seg rundt på telefonen for å indikere hva man kan gjøre med den. Hvis telefonen er låst samler de seg omtrent ved der låsetasten bor, mens de trekker nedover på skjermen og samler seg rundt ladekontakten om telefonen er tom for strøm.

De fleste vet at de kan åpne telefonene sine med fingeren eller lade telefonen når den er tom, så spesielt nyttig kan vel ikke denne løsningen sies å være. Men den er jo litt stilig, og påvirker tilsynelatende ikke ytelsen negativt.

Selve menyopplevelsen er ikke så mange hakk unna ren Android, og den virker lettdrevet og rask. Men det blir tidvis litt mye mas fra medfølgende apper her. Hvorfor så mange av de Sony-spesifikke appene har ting å fortelle meg aner jeg ikke. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Hvorfor alle varslingene?

Spesielt Lounge og What's New er apper som aller mest virker som reklamekanaler det er like greit å skru av. Det skal sies at Xperia Lounge innimellom har ting man faktisk vil ha til telefonen sin, så som enkelte gratistilbud på innhold og liknende. Men for det aller meste er disse appene skrot som Sony burde ryddet vekk fra en ellers knallgod opplevelse. I hvert fall på de litt dyrere telefonene. På vår telefon klaget forresten Lounge-appen over at den var utgått på dato, mens det ikke fantes noen nyere versjon å oppdatere til. Det er alltid tillitvekkende. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Et par irritasjonsmomenter er verdt å nevne her. Sony vil veldig gjerne varsle om veldig mye. Når telefonen er ny får du varslinger fra følgende knippe apper:

[Xperia] Lounge

Movie Creator

Video & TV SideView

Nyheter

What's New

I tillegg er telefonen utstyrt med sikkerhetsprogramvare fra AVG som er gratis en periode før det koster penger om du vil ha full funksjonalitet. Swiftkey har stått for tastaturet, et tastatur mange liker men som jeg liker ganske dårlig, av den enkle grunn at tastelayouten endres avhengig av om man er i vanlig tastemodus, i talltastemodus eller i tegnmodus. Dermed er det litt utfordrende å venne fingrene til hvor alt er hen sammenliknet med andre tasteløsninger som beholder tasteplasseringene men heller endrer innholdet på tastene.

Det er altså litt mye skrot rundt i menyene, og selv om fjerning av en varsling og eventuell deaktivering av appen lar seg gjøre, tar det nok en liten stund før man er kvitt varslinger om en hel del ulike ting. De som kommer fra Xperia Lounge og What's New er i stor grad konkurranser og reinspikket markedsføring, for eksempel.

I en tid der både HTC og Huawei med hver sine modeller (U Ultra/Sense Companion og Honor Magic) prøver å dra antallet unødvendige varsler ned på telefonene våre, er det med et lett oppgitt grynt jeg konstaterer at Sony fortsatt legger til ved på varslingsbålet.

Ser bittelitt annerledes ut enn originalen

Ser man bort fra den lille kameratuten er designen ellers som på Xperia XZ. Dette er forresten en telefon som er ganske god på å samle fingeravtrykk, og det kan være vanskelig å få dem av igjen uten en våt klut eller liknende i nærheten. Bilde: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

En annen ting du kanskje vil se forskjell på mellom XZ og XZs er fargene. Sony bruker visstnok en annen type lakk på den nye varianten, mens materialet under skal være det samme i begge modellene.

Rent designmessig er det knapt mulig å se forskjell på de to telefonene. Den enkleste måten å identifisere en Xperia XZs på er ved å se etter den lille kameratuten på baksiden. Den ordinære XZ-modellen har kamera som går i flukt med baksiden.

Kameratuten har forresten en skråskåret metallring rundt seg, slik at den ikke tar med seg alt du måtte bære med deg opp av lommene dine.

Ytelsen er som før

Den ekstra gigabyten RAM inni XZs kan påvirke ytelsen noe om du bruker telefonen tungt, men i de vanlige målingene slår den ikke ut. Maskinvaren som bor på innsiden av Xperia XZs er ellers den samme som i forgjengeren, altså Qualcomms Snapdragon 820-brikke. Den har fire kjerner, to raske og to trege men strømsnille. Fullt så rask som de heftigste produsentspesifikke brikkene fra Huawei, Samsung og Apple er den imidlertid ikke.

En ny Sony-modell basert på oppfølgeren, Snapdragon 835, er på vei. Men foreløpig er det altså fjorårets toppbrikke som gjør seg gjeldende her, og i opplevd ytelse er den fortsatt mer enn god nok. Du kan nok også regne med at den vil være kjapp nok til det aller meste av apper i lang tid fremover.

For moro skyld tar vi med ytelsestster fra Xperia XZ med den originale Android 6.0.1-utgaven den ble levert med. Den ble oppdatert til Android 7 rundt juletider og skal ellers ha samme ytelse som XZs på samme Android-versjon.

Til slutt

Xperia XZs starter sitt liv i salgshyllene med priser fra 5300 kroner. Da XZ kom for et drøyt halvår siden kostet den 7000 kroner. Helt frem til nylig har den ligget mellom fem hundre og tusen kroner opp fra startprisen XZs får. Og det gjør den altså med et vesentlig forbedret kamera enn den vanlige XZ-modellen.

Når den fortsatt er både vanntett, velbygget og rask i bruk betyr det at Sonys inneværende toppmodell har funnet veien fra å være bittelitt dyr til å bli direkte prisgunstig. Det er imponerende og veldig bra for en Xperia-serie der ikke alle endringer den senere tiden har blitt like godt mottatt. XZs viser at Sony er klare til å krige litt om markedsandelene igjen.

XZs er faktisk blant markedets mer prisgunstige toppmodeller fra salgsstart. Men vær obs på at også fjorårets Galaxy S7 nå er blitt ganske rimelig å kjøpe, så selv om Samsungs kamerafortrinn ikke er like stort lenger, har du altså to designmessig svært ulike telefoner å velge blant til omtrent samme pris.

Gode alternativ til Xperia XZs

Samsungs velprøvde toppmodell Samsung Galaxy S7 32GB Galaxy S7 er i ferd med å bli avløst i disse dager. Men prisene har gått ned siden telefonen var ny, og for såvidt under 5000 kroner får du en vanntett telefon med svært rask innmat og et vanvittig godt kamera. Den er ikke like spenstig som XZs på videofunksjonalitet, og den er vesentlig mer knuselig enn Sonys telefon, men fortsatt ett av de aller beste Android-valgene du kan gjøre. Prisgunstig nesten-flaggskip Huawei Honor 8 32GB Vi trekker støtt frem Huaweis Honor 8 som en prisgunstig og trivelig telefon. Nå slipper du unna med drøyt 3600 kroner, noe som absolutt er innafor for en telefon med prestanda og design som kun skiller seg marginalt fra en rekke av toppmodellene på markedet. En du må vente litt på? LG G6 Hvis du virkelig vil ha en telefon som vekker oppsikt er det tre av dem på vei. LG G6 og Samsungs Galaxy S8 har begge skjermer som dekker hele forsiden, med minimalt av ramme rundt. LG har sitt ekstra vidvinkelkamera på baksiden som sin «superkraft», mens Galaxy S8 har det fenomenale kameraet fra S7 med litt bedre programvare og høyere ytelse lagt til. Ser vi til Sony, er deres Xperia XZ Premium på vei. Der får du samme kamera som i XZs, men i kombinasjon med 4K-skjerm og vesentlig høyere ytelse.

