TEST: Sony Xperia XZ3

Sony Xperia XZ3 er den første telefonen med nye Android 9 Pie som reker innom til test. Den er også Sonys første telefon med OLED-skjerm og kurvede kanter. På disse kantene har Sony lagt inn funksjonen Side Sense, slik at du kan tappe langs sidene på telefonen for å aktivere ulike funksjoner.

Her er det altså veldig mye nytt å ta tak i, men vi begynner med det som er den andre store designendringen fra Sony på relativt kort tid.

Med overgangen til XZ2 tidligere i år byttet selskapet til et avrundet glassdesign, der de før som regel hadde metall i designene sine. Telefonene hadde noe i nærheten av puteform, med bakside som skrådde ut mot midten. Samme design, om enn i en litt mer stutt utgave, ble brukt i XZ2 Premium.

Men dette er Xperia XZ3, og her er puteformen så å si borte. I stedet minner designet langt mer om noe Samsung kunne funnet på. Vi snakker om en forholdsvis tynn glassmobil som i hovedsak er flat foran og bak, med unntak for kurvene langs kantene av telefonen.

Dette er et sammendrag - les hele testen på side 2 »

Sony Xperia XZ3 Størrelse: 15,8 x 7,3 x 0,99 mm

Vekt: 193 g Maskinvare: Qualcomm Snapdragon 845, åtte kjerner (8 x Kryo 835), Adreno 630 GPU, 4 GB RAM Skjerm: 2880 x 1440 piksler, 6.0 Tommer, P-OLED

Operativsystem: Android 9.0 Pie, Sony-tilpassede menyer

Batterikapasitet: 3300 mAh Pris fra: 7990 kroner

Irriterende få Android-nyheter

Sony slipper modeller i et rasende tempo. Det er litt paradoksalt at de skynder seg så sakte som de gjør i endringer mellom modellene. De slipper mange av dem, men det er relativt lite som skjer fra dings til dings.

I Xperia XZ3 har Sony klart å være svært tidlige på markedet med en ny Android 9-drevet telefon. Samtidig er nesten alle nyhetene i Googles operativsystem enten skrudd av eller gjemt i Sonys egne funksjonsnavn. Vil du ha et sveipegrensesnitt ala det de kommende Pixel 3-modellene får? Det må du nok se etter ... vel, i Pixel 3.

Xperia XZ3 ser ganske flott ut bakfra. Plassering av fingerleser og kameralinse er beholdt fra Xperia XZ2. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Oversikt over skjermtidsbruk som er en del av Android 9 får du i utgangspunktet heller ikke her - det kommer kanskje i en senere oppdatering, ettersom det foreløpig ikke er med i den ferdige utgaven av operativsystemet.

Den ene store programvarenyheten her er Side Sense. En funksjon som lar deg tappe eller sveipe opp og ned langs sidene av telefonen. Nyttigst her er et kjapt sveip nedover, som tar deg ett hakk tilbake i menyene. Det er superpraktisk på en superbred, eller lang om du vil, skjerm som dette, der tilbakepilene i apper gjerne havner evigheter unna der du når med tommelen din.

Men appmenyene du kan åpne ved å tappe på siden av skjermen er det ikke så veldig stor nytte i. Det er i praksis bare enda en hjemmeskjerm, der du fra før som regel har nok steder å åpne apper på.

Flott skjerm, middels kamera

Den nye OLED-skjermen har feiende flott bildekvalitet. Og det er kanskje først og fremst i mørket, på sengekanten, den er utmerket. For du kan stille lysstyrken helt ned i kjelleren. Denne fordelen har blitt fremhevet av Samsung tidligere, men med XZ3 er faktisk Sony blitt bedre i disiplinen. Her slipper du å bli blendet uansett hva du gjør, hvis du må sjekke et varsel før du egentlig har stått opp.

Den blir relativt lyssterk og god i vanlig bruk utendørs også.

Den største irritasjonen med Xperia XZ3 er at du må velge mellom den flotte OLED-skjermen og det kompakte designet du får her, og 4K-skjermen og det flotte kameraet i Xperia XZ2 Premium.

Helst ville vi hatt en kombinasjon av begge disse modellene. Hvis Sony virkelig skal vekke oppsikt med en telefonmodell i 2018, er det noe slikt de faktisk er nødt til å slippe. Dette er tross alt et år der selv gigantiske Samsung sliter med å utmerke seg. Så å ha tatt igjen tetfeltet er strengt tatt ikke nok.

Kameraet tar helt ålreite bilder, men det skal ikke mye skumring til før det begynner å bli uskarpt. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Det skal ikke den store skumringen til før XZ3 henter frem bevegelsesuskarphetene og detaljmangelen i bildene. Når både Samsungs S9- og Note 9-modeller, samt Huawei P20 Pro, greier seg fint i nær bekmørke blir dette litt magert.

Både som vanlig ringetelefon og underholdningsdings er XZ3 rimelig god. Den har helt ålreit, men ikke oppsiktsvekkende, batteritid. Den lader raskt og smart. Den har god lyd i samtale, og et litt dårlig skjermtastatur som det er lett å bytte ut.

Ekstern stereolyd er også bygget inn - men blir atter et område der konkurrentene likevel er flinkere. Iallfall om vi ser bort fra at XZ3 kan fungere som en slags subwoofer for hendene dine, der hele telefonen rister i takt med bassen.

Se flere bilder av og fra telefonen på side 2 »

Konklusjon og alternativer

Til sammen blir dette en meget god telefon. Sony gjør noen kurskorreksjoner som garantert vil være sunne for Xperia-serien i neste omgang. Men nær sagt som vanlig, blir det litt lite, litt sent. Hvorfor XZ2-kameraet hentes frem igjen når de har et bedre kamera i XZ2 Premium er vanskelig å forstå. Hvorfor de velger å skjule noen av de mest spennende Android 9-nyhetene når de først er såpass tidlig ute med plattformen er også mystisk.

Side Sense-funksjonen kunne vært nyttigere enn den er, hvis man kunne tilpasset den selv eller dersom Sony hadde kommet på noe mer spennende enn å kopiere Samsungs kantmenyer.

Det rekker liksom ikke helt i mål for XZ3, når vi snakker om en telefon til 8000 kroner. Det er absolutt en god telefon, men du finner ikke telefoner til over 6000 kroner i norske butikkhyller som er dårlige.

Samsung har blitt prisgunstig Samsung Galaxy S9 Plus SM-G965F 64GB Galaxy S9-modellene startet sitt liv i markedet som litt for dyre. De siste par månedene har de krøpet ned i akkurat passelige prisnivåer. For såvidt under 7000 kroner får du en telefon med et nesten uslåelig mobilkamera, raske og gode menyer og fin ytelse. Du får større batteri og du får også hodetelefonkontakt i disse modellene. Er du villig til å ta til takke med en bittelitt mindre telefon? Da sparer du enda mer på den ordinære S9-modellen. Uslåelig kamera Huawei P20 Pro Dual SIM Vil du ta bilder når det er kliss mørkt er Huawei det eneste mobilmerket du bør se på akkurat nå. Ryktene vil ha det til at vi kan få se spennende konkurranse blant annet fra Nokia, men akkurat som Samsung var først ut med å kapre "kveldsbildene", med sin Galaxy S7, er det P20 Pro som er mørkets konge. Her får du i tillegg mer lagringsplass enn i Xperia XZ3, og prisen er også en del lavere blitt. Eneste spørsmålstegn her; Huawei slipper Mate 20 Pro om drøyt to uker. Hvis P20 Pro er aktuell for deg ville jeg sett an mobilkjøpet til etter den 16. oktober. Masse telefon for lite penger Nokia 7 Plus Dual SIM 64GB Nokia 7 Plus har begått en liten bragd i år; den har avledet oppmerksomheten vår fra den tradisjonelt stødige Moto G-serien. For all del - Motorola er i sjeldent god form dette året, men Nokia 7 Plus har kuppet det rimelige til mellomdyre markedet. For 3500 kroner får du en telefon med diger og god skjerm, stort batteri, flott kamera og ren Android rett fra Google. For mange er det nøyaktig det en god telefon skal være. Kanskje har den ikke den kjappeste motoren på innsiden, men hva gjør det når menyene er lynraske likevel? Største trekk; Nokia 7 Plus er ikke vanntett.

Prisjakt.no er en kommersiell partner av Tek.no. De leverer oppdaterte priser, prisvarsling og produktinformasjon.