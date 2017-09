Test Sony Xperia XZ1 Compact

For kort tid siden landet testen vår av Sonys Xperia XZ1, telefonen selskapet forsøker å nå de store breddene med. Med sine 5,2 tommer og heftige spesifikasjoner skiller den seg imidlertid ikke veldig ut fra konkurrentene, men Sony har et skikkelig ess i ermet.

Hils på Xperia XZ1 Compact, som i motsetning til fjorårets Compact-modell deler innmaten med den vanlige XZ1. Dermed snakker vi med ett om en vaskeekte toppmodell med skjerm på kun 4,6 tommer!

Sony Xperia XZ1 Compact Størrelse: 12,9 x 6,4 x 0,93 cm

Vekt: 140 gram

Skjerm: 4,6 tommer, IPS LCD, 1 280 x 720 piksler, 319 ppi, Gorilla Glass 5

Maskinvare: Qualcomm Snapdragon 835, åtte kjerner, 4 x Kryo @ 2,45GHz + 4 x Kryo @ 1,9 GHz, Adreno 540, 4 GB RAM

Lagringsplass: 32 GB internt + minnekortplass

Operativsystem: Android 8 Oreo + Xperia UI

Teknologi: Bluetooth 5.0, fingeravtrykksleser, vann- og støvtett (IP68), kameraknapp

Kamera: 19 megapiksler, f/2.0, elektronisk stabilisert, hybridfokus v/ laser og fasedeteksjon, saktefilm v/ 960 bps @720p + 8 megapiksler supervidvinkel, 18 mm, f/2.4

Batteri: 2 700 mAh, QC 3.0 (hurtiglading), Qnovo adaptiv lading

Batteri: 2 700 mAh, QC 3.0 (hurtiglading), Qnovo adaptiv lading

Pris: Fra 5 489 kroner

Det er det bokstavelig talt ingen andre selskaper som kan konkurrere med, akkurat nå.

Vel, foruten Apple og deres iPhone SE da. Det er imidlertid et viktig poeng at vi da både snakker om et totalt annerledes operativsystem, samt relativt utdaterte spesifikasjoner på flere viktige områder.

For Xperia XZ1 Compact har virkelig mye bra å by på, selv sammenlignet med heftige kolosser som Samsung Galaxy S8 og LG G6.

En særdeles lommevennlig telefon

XZ1 Compact ligger godt i hånden. Den tykke, men samtidig kompakte kroppen gir et godt grep om telefonen, og for undertegnede, som kommer fra en Galaxy S8 som hverdagstelefon, var det befriende å faktisk kunne bruke telefonen med én hånd.

Nå hører det med til historien at undertegnede har små herrehender, men de fleste vil nok sette pris på akkurat dette aspektet ved telefonen.

En annen ting å sette pris på, er at designet og ikke minst byggekvaliteten har fått seg et løft fra i fjor. I stedet for den blanke plasten har man nå utstyrt Compact-modellen med metallkanter i topp og bunn, og noe så sjeldent som glassfiberarmert plast i kroppen.

Dette har flere fordeler – kanskje først og fremst at dette estetisk føles som en metalltelefon. Plasten virker dessuten å være både mer hardfør og ripebestandig enn andre varianter vi har sett, så forhåpentligvis holder telefonen seg pen over tid også.

Størrelsesmessig er det kun iPhone SE som kan tukte Xperia-en.

Litt store rammer, men kraftige stereohøyttalere

På fremsiden står det ikke fullt så godt til, med relativt svære rammer både oppe, nede og langs sidene.

Stereohøyttalere, hodetelefoninngang og USB Type-C. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Glasset over skjermen har en svak 2,5D-utførelse, og det er gjort utskjæringer i både topp- og bunnrammen for stereohøyttalerne i front. Disse låter betydelig bedre enn i tidligere generasjoner, og spiller både høyere og renere i diskant og mellomtone.

Bassregisteret man kan ane i eksempelvis iPhone 7 har man imidlertid ikke vektlagt, men alt i alt er dette en av de soleklart bedre lydopplevelsene du får direkte fra en mobil i dag.

Titter vi tilbake til skjermen, så er det klart at det ikke er det heftigste på markedet vi sitter med her. Det er snakk om 1280 x 720 piksler smurt utover en 4,6 tommer stor flate, noe som gir en pikseltetthet på 319 ppi. Eller, som Apple ville sagt det: Retina. Det er nok til at du ikke ser enkeltpiksler i daglig bruk, men om du skuler nærme nok kan du uten større vanskeligheter få øye på dem. Dermed er for eksempel VR-bruk så godt som utelukket.

Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

På den annen side: du slipper å strømme innhold i noe mer enn 720p, så du kan jo spare litt datatrafikk der. Skjermen for øvrig er det dessuten ingenting å utsette på, og den fremstår både svært lyssterk, relativt fargerik og med ålreit kontrastnivå. Sony leverer sågar en egen bildemodus som skal være bortimot perfekt kalibrert, om du skulle ønske å bedrive profesjonell innholdsproduksjon på, eh, mobilen. HDR får du dog ikke, noe som er litt skuffende all den tid storebror Xperia XZ1 har dette.

Forrykende ytelse og splitter ny Android

Galaxy S8, Xperia XZ1 Compact og iPhone SE. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Det XZ1 Compact imidlertid deler med storebroren, er innmaten. Også her finner vi Qualcomms høvdingbrikke Snapdragon 835, 4GB minne (RAM) og Adreno 540-grafikkbrikken. Til sammen betyr dette forrykende god ytelse.

Med til historien hører det også at XZ1 Compact i likhet med storebroren er først ute på markedet med Android 8 Oreo, som knapt har rukket å være lansert før japanerne stappet det inn i telefonene sine.

Kanskje mest imponerende med Android 8: utrolig standbytid. Her tar man virkelig sjumilssteg hva angår å begrense batteribruk når telefonen ikke er i bruk. Dette går på bekostning av hvor ofte man får varsler, men Android lar deg også prioritere varsler fra enkelttjenester. Dermed kan du fortsatt få varsel om 50-årslaget til svigermor, til tross for splitter ny telefon.

Med 19 megapiksler kan du gjøre bittesmå utsnitt.. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Det hører også med til historien at Sony har gjort minimalt med Android-programvaren, og til tross for små kosmetiske endringer er det i bunn og grunn nokså standard grensesnitt du møter her.

På sett og vis er det et godt alternativ om du ønsker ren Android, men en litt alternativ «look». Du får også med Google Assistant, som i sin tid debuterte på Googles Pixel-telefoner. Synd den kun fungerer på engelsk og koreansk.

For å gjøre en lang historie kort: Sony har gjort en formidabel jobb med å kombinere programvare og innmat her. Legg til at kameraet også er relativt ålreit og har et par fiffige triks du ikke finner i andre telefoner, så har du en ganske tiltrekkende totalpakke.

Konklusjon – Står seg svært godt selv utenfor nisjen sin

Nei, nei, nei! Sony sender en vanlig lader (venstre) med i pakka, og selger hurtiglader (høyre) som ekstrautstyr. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

For undertegnede oppleves Xperia XZ1 Compact som et forløsende friskt pust i et mobilmarked der produsentene legger opp til at du enten må ha gorillahender eller belage deg på tohåndsbruk.

Men det er heller ikke til å legge skjul på at den posisjonerer seg godt inne i toppmodellterritorie, og der er det for tiden en formidabel kamp om tilværelsen.

For å sette det mer på spissen: Xperia XZ1 Compact har ikke en imponerende skjerm, sammenlignet med konkurransen. Den er ikke heldekkende, den er ikke hinsides høyoppløst og den har ikke HDR- eller OLED-teknologi. Men den er skikkelig ålreit i daglig bruk.

Det samme kan sies om telefonen i seg selv. Til tross for at selve kroppen ikke er i det mest eksklusive byggematerialet, oppleves den velbygget og god å holde. At den attpåtil er både kompakt og vanntett trekker selvsagt også opp.

Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Heller ikke kameraene, høyttalerne, teknologien eller programvaren står tilbake for andre toppmodeller, selv om førstnevnte kunne vært bedre i dårlig lys. Den høye oppløsningen, hybridfokus-teknologien og andre fiffige løsninger bøter imidlertid til en viss grad på dette.

Men de to stjernene som stjeler showet her, er uten tvil Snapdragon 835-brikken og Android 8-operativsystemet. Sammen sørger de for å gi pålitelig og forrykende god ytelse, både i vanlig bruk og i tunge applikasjoner.

Med en startpris ved lansering på 5 489 kroner er Xperia XZ1 Compact dessuten en relativt billig inngangsbillett til denne verdenen – ja, faktisk den potensielt billigste vi vet om akkurat nå med dette spesifikke brikkesettet. Og programvaren, den får du foreløpig faktisk bare hos Sony. Foruten i Googles egne telefoner, da.

Totalt sett betyr dette at vi anbefaler telefonen varmt, og om du har vært på utkikk etter noe kompakt og heftig er du kommet til rett sted. Vi er glade for at du er tilbake, Xperia XZ1 Compact – du har vært savnet!

Alternativer til Sony Xperia XZ1 Compact

