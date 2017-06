Test Sony Xperia XZ Premium

Xperia XZ Premium Størrelse: 15,6 x 7,7 x 0,79 cm

Vekt: 195 gram

Skjerm: 5,5 tommer, 3840 x 2150 piksler (UHD), HDR

Maskinvare: Qualcomm Snapdragon 835, åtte kjerner, 4xKryo@2,45GHz + 4xKryo@1,9 GHz, Adreno 540, 4 GB RAM

Lagringsplass: 64 GB UFS, plass for MicroSD

Operativsystem: Android 7

Teknologi: Hurtiglading, Qnovo Adaptive Charging, Bluetooth 5.0

Kamera: 19 megapiksler, 1/2.3" sensor, f/2.0, 4K-video, 960 bilder per sekund/saktefilm

Batteri: 3230 mAh Pris og tilgjengelighet: 7500 kroner, månedsskiftet mai-juni

Skal mobilen ha skjermrammer, eller skal den ikke ha skjermrammer? Og hvor går egentlig grensen for hva som er for stort? Eller for den saks skyld, hvor små kan rammene være før direkte skjermberøringer når man holder telefonen blir et problem?

Dette er hyppig diskuterte tema i våre kommentarfelt, og innad i redaksjonen. Japanske, og bittelitt svenske, Sony Mobile hever seg foreløpig godt over diskusjonen, og turer frem med det ene produktet etter det andre som slett ikke likner på Xiaomi Mi Mix, LG G6 eller Samsungs Galaxy S8. Er det positivt?

Vel, som i kommentarfeltene våre ender jeg i stor grad opp med å se på dette som smak og behag. Personlig foretrekker jeg produkter uten skjermramme, fordi selve skjermen kan bli så mye større. Og etter å ha brukt omtrent det som kan gå av produkter har jeg opplevd både de som er i overkant sensitive langs kantene, og telefoner man omtrent må sjonglere med for at en feiltasting skal skje.

Med en skjerm på 5,5 tommer som har tre-fire millimeter polstring på hver langside og halvannen centimeter over og under, er ikke Xperia XZ Premium noen liten telefon. Den er faktisk noen hakk større enn Apples iPhone 7 Plus, og det uten å ha større skjerm.

Plus-variantene i iPhone-serien, helt siden iPhone 6 Plus kom i 2014, har vært en prøveklut for hva mange tåler av mobilstørrelse. Uten å ha gjort noen større undersøkelser, har jeg inntrykk av at mange har prøvd, men endt opp med å selge giganten til fordel for en mindre telefon. Det er ikke selvsagt - personlig foretrekker jeg store telefoner, og Apples Plus-varianter, fordi jeg har store hender og størrelsen gir plass til solid batteritid for de fleste av disse produktene.

Xperia XZ Premium er vel så stor som Galaxy S8+, men skjermen er mindre og rammene er større. Begge telefoner er uansett store, og krever litt tilvenning om du har hatt mindre telefoner før. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Men det er likevel lurt å være obs på akkurat hvor stor Xperia XZ Premium er. Det er ikke noe hyggelig å kjøpe feil, så om du er usikker på egne mobilnever; prøv telefonen i en butikk før du handler den.

Hvis du derimot er forberedt på størrelsen det er snakk om her, er Xperia XZ Premium i aller høyeste grad en spennende telefon.

Der andre nevnte mobilprodusenter har satset på å fri oss fra rammene, og på sett og vis lage en helt ny mobilopplevelse for de av oss som ønsker det, virker det som om Sonys strategi er å finpolere den klassiske «firkanten» som vi har blitt så godt vant med gjennom rundt regnet ti år.

Og vi snakker bokstavelig talt om en polert mobil her. Sonys representant virket litt skuffet over at det var svarte utgaver vi fikk til test. Skuffelsen besto visstnok i at den sølvfargede utgaven kan fungere omtrent som et speil, slik at man kan selvportrett med hovedkameraet.

Det så vi forsåvidt godt da vi lagde en bildespesial på Xperia XZ Premium på Mobile World Congress

Vårt eksemplar omtales som Deepsea Black, og avhengig av lyset kan hele telefonen veksle mellom å se svart, grønn og blå ut. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Vel! Selv om vårt testeksemplar ikke er i sølv kan den fortsatt brukes som speil. Så lenge mobilen heter Xperia XZ Premium, er den antakeligvis det blankeste stykket mobilteknologi du kan slå pølseklypene per dags dato. Hårfint foran gagatsvarte iPhoner, U Ultra-mobiler fra HTC og Samsungs nevnte S8. Dette er voldsomt, voldsomt blankt, og jeg ser ansiktet mitt i baksiden på den nesten uansett hvor lite lys det er rundt meg. Så skulle jeg være i selvportrettmodus har jeg muligheten.

Men det fine med den mørke utgaven er at den har en tendens til å ta til seg fargen i lyset rundt, slik at avhengig av hva slags lyssetting du har kan telefonen gå fra tydelig grønt til tydelig blått. Den ser strengt tatt sjelden helt svart ut.

Volumknappen er endelig flyttet til toppen av høyre langside. Legg også merke til det elegante lille søkket ned til låsetasten med innebygget fingerleser. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

I vår sniktitt påpekte vi fingermerkene en sånn telefon ubønnhørlig får. Men vi kan ikke gå videre uten å gi Sony noen stjerner i margen for ekstremt godt oleofobisk belegg.

Det oleofobiske belegget sørger for at fingeravtrykk og fett ikke setter seg så godt på telefonen, og det virker usedvanlig godt på vår testtelefon. Den kan være full av fingeravtrykk, gjerne uten å ha blitt tørket av på et par dager. Men en kjapp tur ned og opp av lommen, og telefonen ser omtrent ny ut igjen.

Det skal sies at vår svarte utgave nok tjener bittelitt på fargen sin i akkurat dette henseendet. Det er nok noe mer synlig på den speilblanke utgaven, men fortsatt er dette veldig bra. Til sammenlikning på testeksemplaret av Galaxy S8+ tørkes av jevnlig. Den tar tilsynelatende til seg fettmerker fortere, og de sitter noe bedre - selv om det strengt tatt ikke er noe stort problem for Samsungs modell heller.

Ekstremt lyssterk ved behov

Skjermen er skarp, og kan bli skikkelig lyssterk når HDR-innhold spilles av. 4K-oppløsningen brukes bare når innhold så som spill, bildevisning eller video kan dra nytte av det. Ellers kjører denne, som Xperia Z5 Premium, stort sett i full-HD-modus når man blar rundt i menyene. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

En ting det stadig er litt vanskelig å få fullstendig grep om nytten av er den voldsomme skjermen i Xperia XZ Premium. Den er alene på mobilmarkedet om å kunne vise innhold med 4K-oppløsning, og den er blant relativt få mobilskjermer som også kan vise HDR-innhold.

For å ta oppløsningen først. Akkurat som i Xperia Z5 Premium er det ikke slik at alt på en XZ Premium vises i 4K. Telefonen jobber stort sett med lavere oppløsninger, så som full-HD når de vanlige menyene skal vises.

Men hvis appen og innholdet støtter det, skal oppløsningen skrus opp, og da er altså 4K, eller UHD, den maksimale som kan vises.

Oppløsningen er nå så sin sak. Om du faktisk får sett noe særlig forskjell på innhold i 1440p og 4K er ikke godt å si. Du skal iallfall rimelig nærme skjermen for å oppfatte enkeltpikslene her.

Det som er en vesentlig viktigere oppgradering er HDR-støtten. Og den er vesentlig viktigere fordi du ikke behøver å nistirre på skjermen for å se den. I sine mest ekstreme utslag synes den for deg, og for omtrent alle rundt deg.

Innhold med HDR er foreløpig litt begrenset, men Youtube-appen for Android støtter 4K og HDR, og Amazons strømmetjeneste, Prime Video, skal i løpet av kort tid oppdatere Android-appen sin med tilsvarende støtte. Også Netflix har varslet HDR-støtte i sin mobilapp, men har foreløpig ikke sagt noe særlig om eventuell oppløsning.

Det finnes i tillegg noe innhold som kan lastes ned rundtom, men i hovedsak er dette demovideoer og reklamer, som ikke er all verdens egnet til noe annet enn å se effekten.

Det er spesielt kjekt at skjermen kan vise HDR, men også 4K kan vise seg å bli et fortrinn. Per dags dato er det stort sett Youtube eller nedlastede filmsnutter man må bruke for å se fenomenet i praksis, men Amazon Prime Video vil støtte både 4K og HDR i løpet av relativt kort tid, og ligger forhåndsinstallert på telefonen. En «jukse-HDR» av typen man finner på Samsungs Galaxy S8 finner man imidlertid ikke her. Kun noen valg som kan sprite opp fargegjengivelsen litt. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Innhold er det altså litt av allerede, og mye mer på vei av. Og når XZ Premium-skjermen viser seg på sitt aller drøyeste, kommer skarpe lys omtrent ut av skjermen. Påstanden kan virke pussig. En skjerm gir jo alltid fra seg lys, men der resten av bildet er noenlunde normalt, kan plutselig lyset av en lommelykt på mobilskjermen lyse opp godt utenfor skjermen.

Hvis du har en nattugle til nabo og ser lyset i vinduet endre seg i takt med innholdet på storskjermen i stua, er det litt den samme effekten en HDR-mobil kan gi. Den er særdeles uvant å få fra en så liten skjerm.

Der Sonys telefon i utgangspunktet må treffe på materiale som er laget for teknologien for å, bokstavelig talt, skinne, kan konkurrenten Samsung late som. De har nemlig en skjerminnstilling for medieapper som kan lage en slags jukse-HDR av hvilket som helst innhold. Dermed kan man, som jeg gjorde, se på gamle Grimm-episoder mens naboen på flyet lurer fælt på hva det er som blinker så voldsomt på bordet ditt.

I disse fortsatt ganske tidlige HDR-dagene hadde det vært kjekt om også Sony hadde en liknende funksjon.

Uansett teller listen over viktige telefoner med HDR-støtte nå minst tre telefoner og ett nettbrett; Xperia XZ Premium, LG G6, Samsung Galaxy S8 og Galaxy Tab S3.

Vi kan nok trygt anta at som den relativt rimelige og naturlige skjermoppgraderingen HDR utgjør, vil utvalget øke videre gjennom året som kommer. Og med det kommer innholdet også. At Xperia XZ Premium er tidlig ute, og til dels foran - med 4K-støtte inkludert, gjør den til et meget godt valg for deg som ser mye video på farten.

Stereo-lyd i front

De to høyttalerne gjør en grei nok jobb til at XZ Premium kan brukes uten hodetelefoner til litt Netflix, Youtube eller andre mediesysler. Blir lyden for heftig bør man imidlertid bytte til hodetelefoner. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

En relativ sjeldenhet på dagens mobilmarked er gode stereohøyttalere rundt mobilskjermen. Sony har hatt stereolyd på en del enheter, men har ikke kunnet vise til telefoner med særlig god ekstern lyd likevel. Det samme kan sies for mange av mobilprodusentene som bruker samtalehøyttaleren som ekstra høyttaler til multimediebruk. Det blir som regel litt tynt fra venstre kanal om man holder mobilen i landskapsmodus.

HTC har vært de sterkeste på mobil stereolyd med sine Boom Sound-løsninger, men de er det nå langt mellom. Og dermed er det vel stort sett Apple og deres iPhoner Xperia XZ Premium må bryne seg på.

Stereolyden i Xperia XZ Premium er ikke fullt på høyde med den iPhone 7 Plus presterer, men heller ikke langt unna. Den er dårligere i lavere mellomtone, og skurrer fortere enn iPhone gjør. Man kan uansett glemme å høre skikkelig bass fra disse høyttalerne.

Lydvalgene i Xperia XZ Premium er mange. Noen er nyttige, andre gir litt mindre igjen. Men det burde ikke være noe problem å tilpasse seg frem til en lydprofil man liker her. Har man trådløse hodetelefoner støttes dessuten LDAC-overføringen som skal gi tapsfri lydoverføring hvis begge deler støtter formatet, som primært er et Sony-format. Altså bør høyttalere eller hodetelefoner også komme fra Sony for å få den oppgraderte trådløse lyden. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Der den er litt bedre er på selve stereoperspektivet, ettersom Sonys telefon dytter begge kanalene rett frem mot deg, når du ser på video.

Til lyd uten for mye bass og dynamikk fungerer faktisk høyttalerne helt fint, for eksempel til en liten sesjon med Netflix eller Youtube.

Hodetelefonkontakten lever stadig i beste velgående i Sony-land, og lyden i den som bor på toppen av Xperia XZ Premium er knallgod, med en rekke innstillinger som lar deg tilpasse det som kommer ut. Oppskalering av lyd til noe som likner på høyoppløst lyd, og en rekke ulike lydmoduser med surround-aktige varianter finnes her. I tillegg får du en equalizer der du kan regulere lydkvaliteten trinnløst.

På toppen av dette har telefonen Sonys vante løsning der den stiller inn lyden etter akustikken i øregangene dine. Skrur du på bryteren for «Automatisk optimalisering» skal telefonen bruke hodetelefonenes iboende mulighet til å fungere som mikrofoner til å justere lyden slik at den blir best mulig.

Lyden er meget god, og kan bli ganske høy i typiske portable hodetelefoner, men veldig høy blir den ikke. Inneværende toppmodeller fra både Samsung og Huawei spiller vesentlig høyere, og har også svært god kvalitet på lydutgangene.

Bluetooth 5.0, men få bonusfunksjoner

Googles sedvanlige batteri med gratisapper følger med. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

En ting Samsungs Galaxy S8 har fått en del oppmerksomhet for, er at den er først til markedet med Bluetooth 5.0. Men ikke bare det, den kommer også med et lite, men ekstremt nyttig, utvalg funksjoner. Sonys Xperia XZ Premium har også denne standarden for trådløs datautveksling, og vil dermed for eksempel dra nytte av økt båndbredde og rekkevidde. Men de artige bonusfunksjonene som Samsung har fått til er ingen steder å se her.

Der man hos Samsung kan koble til to samtidige hodetelefoner og spille av den samme lyden, vil XZ Premium bare være tilkoblet én av gangen. Det er jo litt skuffende, gitt hvor usedvanlig nyttig det kan være å kunne koble til to samtidige hodetelefoner i disse stadig mer trådløse tider.

Mulighet til å aktivere den vanlige hodetelefonutgangen er det heller ikke her. Erkekonkurrent og Android-stormakt Samsung lar deg for eksempel kjøre ulik lyd via Bluetooth og kablede hodetelefoner, slik at du kan sende musikk til en høyttaler, mens du selv sitter begravet i Netflix med kablet lyd i sofaen. Samsungs telefon henter frem en egen meny om man kobler til flere enheter, enten det er to Bluetooth-hodetelefoner (som imidlertid må klare seg med samme lyd) eller en kombinasjon av Bluetooth og kablede enheter, som kan ha forskjellig lyd.

Den ene ekstrafunksjonen som er delt her, er at Sonys XZ Premium kan la volumet styres av Bluetooth-hodetelefoner som støtter det. Det er imidlertid strengt tatt ikke en BT 5.0-funksjon, men snarere noe som har begynt å spre seg utenfor Apple-sfæren i det siste.

Knallsterk opplevd ytelse

Å surre rundt i menyer eller apper går svinaktig fort på Xperia XZ Premium. Vi har ikke fått gjort ytelsestester på vårt produkt på grunn av sperrer i programvaren. Men det er åpenbart at menysystemet Sony har lager ikke krever så voldsomt mye, og at Snapdragon 835-brikken inni telefonen har store mengder armslag når den skal tegne opp animasjoner og effekter. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Den opplevde ytelsen på Xperia XZ Premium kan beskrives med ett ord; vanvittig.

XZ Premium stopper aldri. Ikke for noe. Alle animasjoner jeg har sett fly forbi på skjermen har vært perfekte. Dette er den eneste telefonen med et produsentspesifikt menyskall over Android jeg så langt har brukt som kan rivalisere den opplevde ytelsen man får fra et rent Android-produkt, så som Nexus-modeller, Pixler og til dels Motorola.

Selv om Samsungs Galaxy S8 også er svært rask fra a til b, opplever man av til at den stotrer litt på animasjonene som skal skje mellom to steg i menyopplevelsen. Den har lynende rask maskinvare den også, i enkelte markeder samme maskinvare som XZ Premium, men fullt så kjapp oppleves den likevel ikke.

Sony har alltid vært flinke på denne delen av brukeropplevelsen i topproduktene sine, om enn ikke alltid like flinke lenger ned i prisklassene. Men blar du opp 7500 kroner for en XZ Premium kan du i hvert fall være trygg på at det eventuelt er du, og ikke telefonen, som er sinken.

Menysystemet er for det meste slik vi kjenner det fra Sonys Xperia-telefoner. Det skiller seg litt grafisk fra ren Android, men ligger tross alt ganske nærme i struktur og ytelse. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Vårt testeksemplar er blant de aller første Sony har følt seg trygge på å låne ut til presse, og dermed er det sperret for faktiske ytelsestester. Disse vil bli lagt til så fort vi får et kommersielt eksemplar i hende. Etter sigende skjer det om rundt tre uker fra publiseringsdato.

Basisfunksjoner og batteritid

Sony har vært opptatt av batteritid de siste årene, og på ett tidspunkt proklamerte de at Xperia Z-toppmodellene skulle klare omtrent to døgn relativt tung bruk. Det har blitt mer vanlig med telefoner som tåler ti timer og litt til i bruk, og dermed veiver ikke Sony akkurat det flagget like høyt lenger. Men XZ Premium har fortsatt en batteritid som føles mer enn tilstrekkelig. Og igjen er det noe med programvaren som imponerer meg litt.

Med mange smarte funksjoner bygget inn for å spare strøm her og der, er det mange av dagens telefoner som nærmest kan oppleves litt ustabile på strømfronten. Starter du feil app, kan du plutselig oppleve å se prosentene tikke unna påfallende raskt på en del telefoner.

Det ser ikke ut til å være tilfellet for XZ Premium, der strømprosenten flytter seg med skilpaddehastighet omtrent uavhengig av hva man gjør. Telefonen har i skrivende stund vært i bruk i en uke, og jeg har ikke opplevd noen merkbare variasjoner i dette mønsteret. Om det er mulig å beskrive batteritid som «robust» lever XZ Premium opp til den beskrivelsen.

Sony har tidligere hatt en litt merkelig strategi der hurtigladere har vært regnet som tilbehør solgt utenom. Det er en strategi de deler med flere for de rimeligere modellene, mens relativt få har gjort det for de dyreste, slik Sony enkelte ganger har gjort. XZ Premium kommer imidlertid med hurtiglader i esken, slik at det går lynraskt å fylle opp igjen når den er tom.

Under en luke skjuler det seg skuff til SIM-kortet og en separat liten garasje for minnekort. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Samtalekvaliteten er upåklagelig, og volumet kan bli ganske høyt under samtale. Tastaturløsningen som følger med er Swiftkey, en av de tre-fire mest velkjente tasteløsningene for mobiler. Jeg er ikke veldig glad i denne løsningen, fordi jeg synes det er vanskelig å venne fingrene til at tastene bytter plass og størrelse på skjermen når man for eksempel velger symbolvisningen.

Men her må man også forholde seg til at mange tusen mennesker elsker sveipebasert inntasting, og her er det Swype og Swiftkey som regjerer, selv om også Googles Gboard og en rekke andre har hatt liknende funksjonalitet en stund.

Kort fortalt. Tastaturet vil passe noen, mens andre vil la seg irritere. Heldigvis er det ganske enkelt å velge et annet tastatur om Swiftkey ikke er favoritten. I testperioden har jeg uansett levd ganske godt med de uvante tastene.

Film med 960 bilder i sekundet

Kameraet har blitt vesentlig bedre enn i tidligere Sony-flaggskip, men det mangler stadig det lille ekstra når det blir virkelig mørkt. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Kameraet i Xperia XZ Premium deles mellom den og Xperia XZs, den oppgraderte utgaven av Xperia XZ.

En funksjon som er nokså unik i mobilsammenheng for disse to telefonene er muligheten til å ta korte snutter med ekstrem saktefilm. Super Slowmotion, som Sony kaller det, går ut på at kameraet knipser bilder med en hastighet på 960 bilder per sekund. Det får aldri knipset fulle 960 bilder, ettersom det kun holder på i rundt 0,18 sekunder før bufferminnet som er bygget inn i selve bildebrikken er fullt.

Således kan det nesten ses mest på som en bonusfunksjon, når Sony først har gått for en ny måte å bygge brikkene sine på. Men det er en veldig artig bonusfunksjon.

Test av 960 fps-opptak med Sony Xperia XZ Premium og Xperia XZs. Opptakene er fra Sonys europeiske lanseringsdag for XZ Premium i Portugal.

I vår test av Xperia XZs slet jeg veldig med å treffe hendelser og objekter i bevegelse. Blant annet måtte jeg gi tapt for fem biler som alle kjørte forbi i normal hastighet rett etter ekstremt saktevaiende gresstuster. Men etter både å ha brukt XZs og XZ Premium en stund, har jeg begynt å treffe mer og mer. Det blir ikke perfekt hver gang, men sjansen for å treffe har definitivt gått opp. Min mistanke om at dette nok handler om øvelse og vane virker å være bekreftet.

Og resultatene blir veldig stilige, gitt optimale forhold. Men telefonene krever alvorlige mengder lys for å gi gode resultater. Tenk strålende, blendende solskinn, eller svært kraftige fotolamper eller arbeidslys.

For å oppnå de seks sekundene man får ut av det lille øyeblikket saktefilming må kameraet ned i 720p-oppløsning, noe som gjør at man mister en hel haug detaljer sammenliknet med den fulle 4K-oppløsningen det er i stand til å filme med. Har du i tillegg dårlig lys blir bildet grumsete oppå det allerede ganske drastiske detaljtapet.

Selv om det blir enklere å treffe over tid, er dette først og fremst noe som er kjekt å ha, og neppe noe du burde kjøpe telefonen spesifikt for.

Bilder tatt med Sony Xperia XZ Premium Bilde i mørke omgivelser fra Xperia XZ Premium. Samme bilde tatt med Galaxy S8+. Det er litt skarpere, men detaljnivået er ikke fantastisk her heller.

Meget godt kamera

Xperia XZ Premium i en busk. Denne telefonen kler alle omgivelser. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Kvaliteten på Xperia XZ Premium-kameraet er nok en gang identisk med den vi finner på XZs-modellen. Telefonen skal kunne gi bittelitt ulikt resultat under enkelte omstendigheter, på grunn av kraftigere innmat og andre bildebehandlingsløsninger i den nye Snapdragon 835-brikken. Men innhøstingen av lys og rådata er altså lik mellom XZ Premium og XZs.

Den viktigste likheten mellom de to er at også denne telefonen har kvittet seg med hovedirritasjonen for Sonys mobilkamera. Her er det ikke merkbar komprimeringsstøy, selv ved kameraets fulle oppløsning på 19 megapiksler.

Når først det problemet er vekk er det i grunnen ikke fantastisk mye å plukke på her. Kameraet gjør relativt gode eksponeringer også under kinkige forhold.

Under de mørkeste forholdene sliter det imidlertid. Det er fortsatt slik at Samsungs toppmodeller kan levere akseptable bilder omtrent helt ned til bekmørke.

Ut på tur, aldri sur. Denne krabben ble utsatt for paparazzifotografering med Sonys nye flaggskip, og virket ikke så misfornøyd med det. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Men en ulempe Samsungs telefoner har, er at de lager mye strølys av eventuelle lyskilder i bildet. Enten får man små lysprikker i bildet, tenk J. J. Abrams og «lens flare» i filmer som de nye Star Trek-utgavene. Det er kjekt nok når det er planlagt og brukt som effekt, men litt mindre kjekt når det plutselig er en stor, hvit og overeksponert lysprikk midt i bildet. En annen mulighet er kraftig lysskjær som kamuflerer selve formen på lyskilden.

Sonys telefon gjør ikke disse tingene. Der det er lyskilder i et ellers mørkt bilde, holdes eksponeringen av disse objektene ganske god, og selv om alt rundt er bekmørkt, kan man stadig se den generelle formen på lampen eller lyskilden ganske godt.

Så kanskje er Sonys telefon bedre i den forstand at det den får med på bildet er riktigere når mørket faller på. Men om jeg skulle valgt telefon på kamerakvalitet alene, ville nok valget stadig havnet på en Samsung-toppmodell, enten S7 eller S8. De gangene jeg har lyst til å ta bilder, har det en tendens til å være ganske dunkelt, og selv om mange etter hvert kommer nærme, er det få som oppnår fullt brukbare bilder i disse situasjonene. Og Xperia XZ Premium faller merkbart kort på denne fronten.

Gi den godt lys, og den er imidlertid med på notene med en gang. Og eksponeringsmessig treffer den også godt, så den har et meget kompetent kamera som er vesentlig bedre enn alle tidligere Xperia-modeller, XZs holdt utenom.

Til slutt

Vil du egentlig ha en telefon som ser futuristisk ut helt uten rammer, eller foretrekker du å ha noe å holde i når du bruker mobilen din?

Det er egentlig det viktigste spørsmålet du bør stille deg før du vurderer mobilene i dagens bukett toppmodeller. LG og Samsung, samt til dels Xiaomi som var først, men kan være vanskelige å få tak i, har alle satset på rammeløse design og skjermer som dekker omtrent hele forsiden av telefonene sine.

Andre igjen, som Huawei, HTC og Sony har foreløpig ikke gått for slike løsninger, uten at noen av dem har levert direkte bomskudd så langt.

Men Sonys Xperia XZ Premium leverer så til de grader på brukeropplevelse, og på en måte som selv bjørnesterke Galaxy S8 har litt trøbbel med å nå opp til. For noen er de små, sporadiske menyhakkene på vei fra a til b nok til å tenke at her er det fusk i maskineriet, selv om det i praksis går så fort som man forventer å åpne funksjoner.

Xperia XZ Premium har ingen slike nykker. I tillegg har den en design som er sterkt iøynefallende selv om den fortsatt har rammer. Den er vanntett, den har greit med innebygget lagringsplass, og den har et knallbra kamera med en bonusfunksjon som ingen andre telefoner kan skilte med.

Sony beviser dermed at de innrammede telefonene slett ikke er døde. I hvert fall ikke foreløpig.

