Test Sony Xperia XA1

Sony hadde i flere år mange gode og – ikke minst – vanntette modeller i Xperia Z-serien sin, som skilte seg ut på markedet i positiv forstand. Ja, det var på et punkt slik at du knapt kunne få kjøpt en Xperia uten at den var vannsikret i en eller annen grad. Av ukjente grunner valgte de i fjor å skrote både denne tilnærmingen og hele Z-serien, og lanserte med brask og bram X-serien som arvtager.

Det gikk ikke så bra.

Både her på huset og ellers rundt om i verden høstet hovedmodellen Xperia X mer kritikk enn lovprising – og enda verre gikk det med den billige(re) designmodellen Xperia XA.

Sony Xperia XA1 Størrelse: 14,5 x 6,7 x 0,8 cm

Vekt: 143 gram

Skjerm: 5 tommer, 1280 x 720

Maskinvare: MediaTek Helio P20, åtte kjerner, Cortex A53@2,3 GHz, Mali T880 MP2 GPU, 3 GB RAM

Lagringsplass: 32 GB, plass for MicroSD

Operativsystem: Android 7 Nougat

Teknologi: USB-C, proprietær hurtiglading (Pump Express+ 2.0), Qnovo Adaptive Charging skal ta bedre vare på batteriet

Kamera: 23 MP, 1/2.3" sensorstørrelse, f/2.0, fasedeteksjonsfokus, frontkamera: 8 MP

Batteri: 2300 mAh Pris: Fra 2 990 kroner

For omtrent to måneder siden lanserte imidlertid Sony oppfølgeren til sistnevnte, i form av Xperia XA1. Uengasjerende navn til tross – kanskje har Sony ryddet i sysakene siden sist?

Fortsatt en designtelefon – men kjedeligere enn sist

Xperia XA-serien er ment å være Sonys budsjettalternativ for deg som er mer opptatt av design enn rå ytelse. Xperia XA1 leverer varene her, men i undertegnedes øyne var Xperia XA enda lettere å skjelne i butikkhyllene. Dette går først og fremst på at årets modell er blitt enda mer firkantet og anonym, og dernest at fargevalgene er begrenset til sort og hvitt. Nå er det riktig nok ikke alle som ønsker seg en telefon i limegrønn eller lakserosa utførelse, men i Xperia XA fikk du i det minste valget.

Xperia XA1 bjeffer etter toppmodellen designmessig – spesielt Xperia XZ (uten "S"). Legg merke til den flate toppen og bunnen. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Kant-til-kant-skjermen er imidlertid stadig her, og ser fortsatt like lekker ut – på langsidene av telefonen er det knapt rammer å snakke om. Forrige generasjon var plaget av at skjermen reagerte på berøringer langs kantene, men dette har Sony tatt tak i. Nå skal det målrettede berøringer til for at det skjer noe – bra!

Apropos rammer: Det virker som om det Sony har skrapt av på sidene simpelthen har flyttet seg... til toppen og bunnen. Xperia XA1 vinner sannsynligvis den tvilsomme æren av å ha de tykkeste bunn- og topprammene på markedet i dag – og det har også økt med et par millimeter fra forgjengeren.

Rammene gjør telefonen mer uhåndterlig enn den ellers trenger å være, spesielt den fem tommer store skjermen tatt i betraktning.

Fra venstre mot høyre: Xperia X, Xperia XA, Xperia XA1 og Galaxy S7 Edge. Xperia XA1 er ganske mye større enn forgjengeren, til tross for like stor skjerm. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Som du kan se av bildet over er det ikke mange millimeterne som skiller telefonen fra den også kantløse Galaxy S7 Edge – og den har en 5,5 tommer stor skjerm! En annen ting er at Xperia XA opplevdes langt mer håndterlig også fordi den var rundere i formen og dermed lå bedre i hånden. Formfaktormessig skjønner vi ikke helt hva Sony har tenkt med Xperia XA1.

Designet ellers er som snytt ut av nesa på Xperia XZ, og side om side skulle du nok slitt med å se forskjell rent umiddelbart. Alle sidene er kledt i matt, anodisert aluminium, avrundet langs sidene og helt flat i topp og bunn. På sistnevnte sider har man også kostet på seg sølvfargede, matte aluminiumslister for å friske opp designet litt.

Designet har utviklet seg en del fra forgjengeren – men mest i topp og bunn. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Ellers er det få overraskelser her. Hodetelefoninngangen finner vi fortsatt i toppen, og ladeinngangen – denne gangen USB Type-C – i bunnen sammen med en høyttaler.

Volumknappen sitter «riktig» plassert, over den lille strømtasten. Men fingeravtrykksleser... nei. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Fingeravtrykksleser har man ikke funnet plass til, takket være de tynne siderammene – men du får den sedvanlig gode, runde strømknappen. Sony ser også endelig ut til å ha skjønt at volumknappene faktisk som hovedregel burde være å finne på oversiden av denne – men det fant de kanskje strengt tatt ut først med den knallgode billigmodellen Xperia E5.

Sony satser stadig på MediaTek – men nå i kraftigere utgave

Xperia XA1 er på papiret en modell som burde ha gode forutsetninger for å gjøre det bedre på testbenken enn Xperia XA. Prosessoren er oppgradert fra kinesiske MediaTeks Helio P10 til Helio P20, hvilket enkelt forklart gir raskere og mer energieffektive kjerner, en bedre grafikkdel og en mer moderne arkitektur.

Med 3 GB minne (RAM) burde det heller ikke være noen flaskehals på mellomlagringssiden. Ytelsestester forteller oss om et lite hopp på nær sagt alle grafene, i alle fall på papiret:

Programvaremessig snakker vi om Android 7.0 Nougat, koblet med Sonys Xperia UI på toppen. Dette er en god kombinasjon, som gir et oversiktlig og pent grensesnitt. Det ligger relativt tett opptil standard Android, hvilket jo nesten alltid er en fordel.

Det betyr blant annet at appveksleren, varslingsmenyen og hurtigmenyen er mer eller mindre identisk med den du finner i mange andre Android-telefoner. Innstillingsmenyen har man endret en del på, men det er etter undertegnedes mening til det bedre; her er det enkelt og ryddig å finne frem, kanskje enda mer enn i helt «ren» Android.

Grensesnittet i Xperia UI er godt. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

På hjemskjermfronten er det lite nytt under solen, foruten grensesnittet vi allerede kjenner fra toppmodellen – Xperia XZs. Nytt av året er at Google Now er å finne direkte til venstre for hovedskjermen. Appmenyen er stadig på plass, så du slipper å ha alle appene på hjemskjermen. Design er selvsagt smak og behag, men vi synes Sony har truffet en god balanse med grensesnittet sitt – det oppleves funksjonelt og intuitivt.

Sviktende opplevd ytelse – og mange irriterende problemer

Nei, for 3 000 kroner får du ikke vanntett Sony-mobil. Det du får, er derimot MYE urent trav. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Så var det heller ikke grensesnittet som spente bein på Xperia XAs ferd oppover karakterskalaen – det var ytelsen. Dessverre er vi nesten nødt til å melde om at Sony heller ikke denne gangen ser ut til å spille på lag med MediaTek hva angår opplevd ytelse.

Ganske mye går litt tregt, rett og slett. Vi har tidligere stiftet bekjentskap med andre telefoner med samme brikkesett, som har oppført seg langt bedre, så hva Sony gjør galt er vi neimen ikke helt sikre på.

Her både hakker og henger det litt oftere enn vi skulle ønske, og hjemskjermen må innimellom tegnes opp helt på nytt. Ikonene fremstår da som halvgjennomsiktige, ubrukelige gelébokser i opptil flere sekunder.

Det kanskje mest irriterende enkeltproblemet er varselmenyen, som svært ofte henger seg fullstendig opp. Den kan riktig nok sveipes opp og ned, men henger da brått etter kun litt bevegelse. Dermed må man sveipe kanskje 10 ganger før man når toppen eller bunnen, eller varselet man faktisk lette etter.

Slik ser det ut før (nede) og etter (oppe) at bildene har fått lastet seg inn. Og husk på at dette tar laaaang tid... (Bildeutsnittene er forstørret). Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Dernest er det også helt vanvittig hvor lang tid det tar før bilder tegnes i full oppløsning i Album-appen. Her tar det uten unntak minst 6-7 sekunder før bildet ikke lenger er en grumsete forhåndsvisning, men selv da får du ikke et fullt opptegnet bilde. Vent et par sekunder til, så «faller» resten av detaljene inn. Dette synes selv i vanlig fullvisning, men blir spesielt synlig om man zoomer inn i bildet. Og ikke tro at om et bilde først er lastet inn, så forblir det opptegnet. Neida, her virker det som om telefonen gir slipp på pikslene så fort de ikke lenger er på skjermen.

Også det å knipse selve bildene viser seg å være problematisk. Inne i kameraappen tar det alt fra et øyeblikk til et par sekunder før et bilde faktisk tas, og innimellom lurer vi på om telefonen i det hele tatt registrerte kommandoen – før den plutselig knipser i vei! Resultatet? En mengde uklare bilder og ikke minst bilder av bakken og lårene til undertegnede, som rakk å ta ned telefonen for å sjekke om noe var galt før bildet endelig ble knipset.

«Hurtigfunksjonen» til kameraet – å holde kameraknappen nede i et sekund – er dessuten langt fra hurtig. Det tar uten unntak mellom 3 og 4 sekunder for appen å åpne seg, og samme opplevelse – om enn noe raskere – har vi svært ofte med hjemknappen. Upraktisk.

...men kameraet i seg selv er strålende

Kameraet er svært godt. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Siden vi først er inne på kameraet, så burde det nevnes at dette i seg selv er strålende. Kanskje ikke så overraskende, siden dette er Xperia XA1 sitt store trekkplaster. Her har man altså tatt det 23 megapiksler store kameraet vi tidligere fant i Xperia X og X Performance, og dyttet det inn i budsjettmodellen. Eller? I virkeligheten er det ikke fullt så enkelt.

Grensesnittet i Sonys kameraapp.

På videofronten er det bittelitt fattig i Xperia XA1. Kamerabrikken er mer enn klar for både 4K-film og 1080p-opptak i 60 fps, noe Helio P20-brikken dessuten er spesifisert for – men av videovalg er det kun 1080p @30 fps som er tilgjengelig. Eller lavere oppløsning, selvfølgelig.

Ettersom maskinvaren i utgangspunktet er kapabel, mistenker vi at dette nesten er en programvarelås fra Sonys side. Synd, for i ustø mobilvideoer kan 60 bilder per sekund være gull verdt – men heldigvis har Sony lagt ved elektronisk videostabilisering.

Videokvaliteten generelt er god, spesielt prisen tatt i betraktning. Ser vi over på rene bilder, blåser Xperia XA1 det meste til under 3 000 kroner av banen. Bildekvaliteten bjeffer høyt og tydelig etter toppmodellene fra i fjor, og det er i seg selv et svært godt skussmål.

Makrobilder blir gode, og fokusen er rask. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Oppløsningen er som standard satt til 20 megapiksler, men Sony slipper i stor grad unna med dette. Støynivået er lavere enn hos X-serien på denne oppløsningen, men så var også disse modellene satt til 8 megapiksler som standard. Detaljnivået blir uansett svært godt, og i godt lys kan du fint klippe i bildene uten synlig tap (i klippingen under er det et ekstremt utsnitt, og tap):

Bildekvaliteten er generelt svært god. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

En annen ting Sony skal ha kudos for, er dynamikken i bildene. Selv i direkte motlys fanges det godt med detaljer, og de utbrente områdene begrenses ganske effektivt – selv sammenlignet med for eksempel Galaxy S7 Edge. Sistnevnte har imidlertid en stor fordel i mørke omgivelser, takket være sin store blenderåpning.

Dette er óg Xperia XA1 sin akilleshæl, men her er det få telefoner som virkelig gjør det bra. Og sammenlignet med bildene vi fikk fra forgjengeren, Xperia XA, gjør Xperia XA1 en fantastisk jobb. Om du tviler, bare titt på sammenligningsbildene under (legg spesielt merke til støynivået), der også Galaxy S7 Edge og Xperia X fikk prøve seg:

Galaxy S7 Edge var inntil nylig regjerende mester i kamerakvalitet og Xperia X er utstyrt med det opprinnelige 23-megapikslers kameraet. Derfor lot vi dem prøve seg med XA1 på et klassisk vanskelig motiv: skumring. Legg for øvrig merke til at Xperia-modellene får med betydelig mer i bildet, takket være vidvinkellinser:

La det ikke være noen tvil: kjøper du Xperia XA1, så får du en skikkelig slugger hva angår kamerakvalitet. Også frontkameraet knipser brukbare sjæliser, selv om den digitale sminken kan bli litt i overkant enkelte ganger. Her setter vi imidlertid enda mer pris på den generøse vidvinkelen, som lar deg få med store vennegjenger i bildet på én gang. Det er kanskje ingen venner i de mer eller mindre flatterende sjælisene mine under, men konseptet illustreres i det minste:

Frontkamerabilder fra Xperia XA1. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Skjerm, lyd og underholdning

Foruten kamera og design er det nok to andre ting de aller fleste er mest opptatt av: skjerm og lyd. Eller, kort sagt, underholdning. La oss starte med skjermen – en 5 tommers IPS LCD-variant med 1 280 x 720 piksler. Dette er i seg selv ikke en dårlig oppløsning på en slik skjerm, men til tre tusinger begynner det å bli litt lavt i 2017. Skjermen er heller ikke spesielt lyssterk, i den grad at den kan være direkte vanskelig å bruke utendørs. Fra omtrent femti prosent på lysstyrkeskalaen virker det ikke som om lysstyrken faktisk økes.

Lysstyrken er skjermens akilleshæl, sammen med den litt lave oppløsningen på 1 280 x 720 piksler. I denne prisklassen er det rett og slett ikke nok lenger. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Fargene er også heller uimponerende, sammenlignet med mye annet i samme klasse. Dette er spesielt skummelt fordi mange av fjorårets toppmodeller nå beveger seg ned mot Xperia XA1s utsalgspris – eksempelvis Xperia X.

Hodetelefonutgangen kunne gjerne hatt mer futt, men gitt at utstyret ditt ikke er så tungdrevet kan det fungere greit. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Lyden i bunnhøyttaleren er heller ikke spesielt engasjerende, selv om den spiller høyere enn den som satt i forgjengeren. I hodetelefonutgangen kan man savne noe futt til enkelte hodetelefoner, men til propper fungerer det tålelig godt. Dog, det er ikke på lydsiden Xperia XA1 har sin styrke. Samtalehøyttaleren er imidlertid klar og høylytt.

Underholdningsmessig klarer Xperia XA1 seg imidlertid godt, takket være en oppgradert grafikkbrikke i tospann med Helio P20-brikken. Spill flyter generelt godt, og her merkes den litt lave oppløsningen i langt mindre grad.

Også video fungerer fint på telefonen, og til begge formål er de tykke rammene faktisk en fordel – nesten litt som håndtak på en kontroller.

Men i alle tilfeller: bruk for guds skyld noe annet enn den begredelige bunnhøyttaleren som lydkilde. Om ikke for deg selv, så for omgivelsene dine.

Konklusjon – For mye urent trav, for mange gode konkurrenter

«Kollaps» beskriver Xperia XA1 godt på visse områder. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Xperia XA1 er et litt vanskelig bekjentskap. Det er en telefon som nærmest skriker etter å bli likt, takket være skjermen og designet. Samtidig er det ikke tidsriktig med så tykke rammer, og heller ikke praktisk – spesielt tatt i betraktning at du ikke får så mye igjen hverken i form av skjermareal eller for eksempel batteri.

To gode, to dårlige (høyre). Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Apropos batteritid, så er denne forbedret fra forgjengeren – trass i at selve batteriet er det samme. Men Sony greier her å skvise en god del mer saft ut av de 2 300 mAh-ene enn før, kanskje takket være den mer energieffektive prosessoren sammen med litt optimalisering. Skjønt, det er ikke til å stikke under en stol at du skal jobbe litt for å komme gjennom en dag med mer enn 5-10 prosent saft igjen ved leggetid.

STAMINA-modusen Sony er kjent for hjelper litt, men dreper samtidig både ytelse, tilkoblingsmuligheter og – ikke minst – lysstyrken på skjermen. Derfor er det kjærkomment at Sony har hurtiglading på plass, over Pump Express+ 2.0-standarden. En slik lader må du imidlertid kjøpe separat. Kjipt.

Kant-til-kant-skjermen er pen – men se på de enorme rammene! Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Lagringsmessig er 32 GB tidsriktig og tilstrekkelig, spesielt tatt i betraktning at du har mulighet til å utvide med minnekort på opptil 256 GB ved siden av.

Men så er det altså problemer her, og det går mest av alt på brukeropplevelsen. Telefonen er rett og slett litt treig og upålitelig, og slikt blir bare mer og mer utilgivelig nå for tiden – spesielt når det finnes så mye annet snadder der ute til omtrent 3 000 kroner. Også den dårlige skjermen, de lite ergonomiske (og latterlig tykke) rammene og ikke minst mangelen på fingeravtrykksleser er ganske prekær, og trekker mye ned.

Da hjelper det ikke at kameraet er knallbra (når det fungerer), eller at designet er pent. Nei, her må vi rett og slett anbefale en av telefonene under i stedet for:

Bedre billigmodeller enn Xperia XA1

Motorolas oppgraderte budsjettmodell Motorola Moto G5 Mange i redaksjonen har et varmt forhold til Motos G-serie, og fjorårets G4-modeller var dtet kanskje beste du kunne kjøpe i mellomklassen. Moto G5 er intet unntak, med metallkropp, fingeravtrykksleser og upåklagelig ytelse. Og en prislapp en hel tusing under Xperia XA1!. Prisgunstig nesten-flaggskip Huawei Honor 8 32GB Vi trekker støtt frem Huaweis Honor 8 som en prisgunstig og trivelig telefon. Nå slipper du unna med drøyt 3600 kroner, noe som absolutt er innafor for en telefon med prestanda og design som kun skiller seg marginalt fra en rekke av toppmodellene på markedet. Hvis det er Sony du skal ha Sony Xperia X 32GB Det høres kanskje vilt ut, men Sony Xperia X ligger stabilt GODT under Xperia XA1 i pris, og er en vanvittig mye bedre telefon. Langt sterkere prosessor, marginalt bedre kamera og ikke minst fingeravtrykksleser trekker opp – samt langt sterkere batteritid og bedre byggekvalitet. Ellers er dette klassisk Xperia, men bare mye bedre enn XA1...

