Test Sony Xperia 10

Sony pleide å være designkonservative. Med de nye Xperia-modellene bryter de med det. Xperia 10 er billigst i utvalget, og har både uvanlig lang skjerm og tre helt rammeløse sider.

Bare helt øverst har Sony latt en del av rammen stå igjen. Her er høyttaleren og frontkameraet plassert.

Fingerleseren er flyttet tilbake der Sony ofte har hatt den tidligere – på siden av telefonen. Det er i grunnen en utmerket plassering, siden tommelen lander der i utgangspunktet for høyrehendte.

Venstrehendte må bruke peke- eller langfinger.

Enkle materialer

Den ekstra lange, eller brede, skjermen er knall til videotitting, men til vanlig bruk i høyden kan den bli litt i lengste laget for tomler flest. Men telefonen er uansett i treigeste laget å bruke. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Designmessig er Xperia 10 ellers ganske enkel i formen. Her er det blå plast på baksiden. Telefonen er ikke vanntett. En litt stilig tut i glass og metall stikker ut med to kameraøyne nesten øverst på baksiden, med en LED-blits over seg.

Allerede her har vi dessverre en liten høne å plukke med Sony. For med hverken glass eller metall sentralt i byggematerialene henger Xperia 10 godt etter andre rimelige telefoner. Dette har blitt standardmaterialer i mobiler helt ned til 2000 kroner nå. Ser vi til Moto G7 Plus koster den 3000 kroner og er fuktsikret både med pakninger og nanobelegg, vel å merke uten å være helt tett.

På den positive siden; det er ganske ålreit å holde en Xperia 10.

Den er smal og ligger godt i hånden. Men til tross for noen tilpasninger til den lange 21:9-skjermen må jeg støtt bruke begge hender for å betjene apper på den lange skjermen. Avstanden fra topp til bunn av telefonen er stor.

Det er litt irriterende at av-/på-knappen og volumtastene på siden av Xperia 10 nær går i flukt med siden av telefonen. De ligger så dypt nedsenket i rammen at det kan være vanskelig å kjenne hvor de er eller å trykke dem ned. Tydeligere knapper enn dette hadde vært en fordel.

Dette skiller billigste og dyreste Xperia 10 fra hverandre:

Sony Xperia 10 Sony Xperia 10 Plus Skjerm, størrelse og vekt: LCD IPS LCD IPS 6 tommer 6,5 tommer 2520 x 1080 piksler, 21:9 (FHD+) 2520 x 1080 piksler, 21:9 (FHD+) 15,6 x 6,8 x 0,84 cm 16,7 x 7,3 x 0,83 cm 162 gram 180 gram Prosessor, RAM og lagring: Snapdragon 630 Snapdragon 636 8 kjerner (Cortex A53) 8 kjerner (Cortex A53 + A73) Adreno 508 Adreno 509 3 GB RAM 4 GB RAM 64 GB lagring, MicroSD-kort 64 GB Kamera 13 MP (1/3") + 5 MP bokeh-kamera 12 MP (1/2.8") + 8 MP bokeh/zoom 8 MP 8 MP Batteristørrelse og viktige egenskaper: 2870 mAh 3000 mAh Fingerleser i låsetast, støtte for USB PD-hurtiglading (vanlig lader i esken) Fingerleser i låsetast, støtte for USB PD-hurtiglading (vanlig lader i esken) Fra 3 500 kroner (Annonselenke: Beste pris i Prisjakt) Fra 4 000 kroner (Annonselenke: Beste pris i Prisjakt)

Kanskje står det seg bedre på brukeropplevelse og programvare tenker du? Det håpet vi også.

Men dessverre er det relativt lite positivt å si om brukeropplevelsen på denne telefonen. Ytelsen går i rykk og napp. Det er knapt den ting som ikke oppleves som tregt og slitsomt å gjøre her. Og treghetene melder seg ofte på verst mulig tidspunkt. Å rekke å svare på noens spørsmål ved et raskt hopp fra meldingsapp til e-post eller nettleser kan plutselig ta en relativt lang stund. Det samme gjelder hopp inn og ut av kameraappen.

Noen ganger viser det seg bugs her også. En pussighet jeg har sett noen ganger i testperioden er brytere som har danset rundt midt mellom av og på i et sekund eller to, før animasjonen har fortsatt til posisjonen bryteren skulle.

I testperioden har vi forsøkt å nullstille Xperia 10 uten at det hjalp nevneverdig på ytelsen. Det har heller ikke kommet oppdateringer i testperioden.



Baksiden av Xperia 10 er i matt plast. Øverst et par kameraøyne og blits. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Ikke så verst med delt skjerm

Til tross for at mange tregheter fungerer skjermdeling overraskende greit på Xperia 10. Når du oppretter ny e-post fra Gmail-klienten byttes det andre vinduet ut. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Sony skryter selv av at den store skjermen tillater deg å gjøre flere ting samtidig. Og de har bygget inn snarveier for å dele skjermen mellom to ulike apper. Man skulle kanskje ikke tro funksjonen var særlig nyttig med ytelsen Xperia 10 byr på. Men akkurat dette fungerer faktisk ganske fint til tider.

Ved å holde på appikonet kan du starte en app som hovedapp i skjermdelemodusen, og appen du starter etterpå vil få den andre halvdelen av skjermen. For å bytte ut app nummer to trykker du bare på hjem-feltet og velger en ny app. I mellomtiden krøller hovedappen seg sammen i toppen av skjermen. Løsningen virker enten du holder telefonen på høykant eller i landskapsmodus, og appvinduene blir omtrent kvadratiske.

Løsningen fungerer fint til du støter på en app som ikke støtter skjermdeling. Da får du bare en kjapp unnskyldende feilmelding, før hovedappen du alt har startet forsvinner. Det kan by på litt forvirring. Hvis du har Gmail fremme og velger å forfatte en ny e-post erstattes app nummer to av et vindu for den nye meldingen.

Den lange filmskjermen

Den ekstra brede skjermen gir en mer fordypende opplevelse i film, og kan gi det i enkelte spill – uten at vi har merket den helt store forskjellen der. Spill opererer uansett som regel ikke med «sørgebånd» rundt innholdet, men tilpasser seg skjermer av ulike størrelser og aspekter.

Hvis Sony ønsket å gjøre Xperia 10 til den beste filmtelefonen i sin prisklasse hadde det imidlertid ikke kostet mye å sementere inntrykket med en god løsning for stereolyd rundt skjermen.

Støtte for HD-kvalitet i Netflix er på plass her. Men enn så lenge er det ikke mange steder du faktisk får sett 21:9-video. Heldigvis har Youtube støtten på plass, og der funker det greit.

Fingerleseren er flyttet til siden av telefonen igjen. Der er også de fysiske knappene på telefonen. De sitter imidlertid så senket i rammen at de kan være vanskelige å finne og trykke på. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Som kameramobil

Dette er overraskende god kveldsytelse fra kameraet i en mobil som ellers sliter med dårlig programvare. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Kamerakvalitet går ofte hånd i hånd med mobilytelse. Men Xperia 10 er et unntak. Det må likevel sies at kameraet her er blant de tregeste funksjonene på telefonen. Det tar tid både å hoppe inn og ut av appen, og det tar tid for telefonen å gjøre seg ferdig med hvert bilde.

Men bildene den faktisk tar blir helt ålreite. Den plages ikke nevneverdig med bevegelsesuskarphet - i hvert fall ikke før det blir skikkelig mørkt.

Hvis den har noen større utfordringer på kvalitetsfronten er det snakk om en del bildestøy og noen utfordringer med riktig eksponering i motlys.

Faktisk imponerer den lille tassen når det blir mørkt, og selfiekameraet er også helt ålreit.

Hadde den opplevde ytelsen i menyer og ulike bruksscenarier vært like god som resultatene fra kameraet kan bli hadde dette faktisk vært en ganske ålreit telefon.

Til slutt

Sony sliter litt med å treffe innertieren med produktene sine for tiden. Xperia 10 er imidlertid den så langt største blemmen fra selskapet. Det går ikke fort her, og til prisen opplever vi også både byggematerialer og batteritid som ned mot grensen til akseptabelt. Til 3500 kroner nærmer vi oss midten av mobilprisstigen - og mellom 3000 og 4000 kroner er det vanlig å få en telefon som har minst én svært sterk side.

Nokia 7 Plus har fantastisk batteritid og meget god skjerm. Moto G7 Plus har flotte byggematerialer og er nær vanntett. Til rett over 4000 kroner får du Xiaomi Mi 8 som har toppmodellmaskinvare og ansiktsgjenkjenning stilet etter Apples FaceID.

Sony Xperia 10 har trege menyer, ålreit kamera og ekstra lang skjerm. Det er langt fra nok til denne prisen.

