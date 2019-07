Test Sony Xperia 10 Plus

Det var nok mange teknologijournalister som undret seg da Sony annonserte Xperia 10, Xperia 10 Plus og Xperia 1.

Alle tre viste seg å være helt eksepsjonelt lange telefoner, med skjermer i kinoformat (21:9). Med andre ord ville innhold fra eksempelvis Netflix ta seg særdeles godt ut her.

Sony Xperia 10 Plus Størrelse: 16,7 x 7,3 x 0,83 cm

Vekt: 180 gram

Skjerm: 6,5 tommer, 2520 x 1080, IPS LCD, 21:9-aspekt, 422 ppi, Gorilla Glass 5

Maskinvare: Qualcomm Snapdragon 636, 8 x Kryo 260 @ 1,8 GHz, Adreno 509 GPU, 4 GB RAM

Lagringsplass: 64 GB + minnekortplass

Operativsystem: Android 9.0 Pie + Xperia UI

Teknologi: Bluetooth 5.0, hodetelefoninngang

Kamera: 12 megapiksler, f/1.8, fasedeteksjon + 8 megapiksler zoom, f/2.4, fasedeteksjon hovedkamera, 8 megapiksler, f/2.0 frontkamera

Batteri: 3000 mAh, Quick Charge 3.0

Pris: Fra 3.480 kroner

Skjermaspektet var selvsagt også grunnen til forundringen – er ikke så lange telefoner fryktelig upraktisk?

Vel, både ja og nei. Det har vi allerede funnet ut gjennom testene våre av Xperia 10 og Xperia 1.

I dag er det mellomste bror Xperia 10 Plus som skal til pers – en mellomklassemodell til 3.500 kroner. Vi befinner oss altså i en prisklasse med beinhard konkurranse, der produsenter som Motorola, Xiaomi og Nokia har gitt oss stadig mer for pengene i flere år nå.

Skjermen – Den åpenbare fordelen og ulempen

Xperia 10 Plus har et 6,5 tommers IPS LCD-panel med 2520 x 1080 piksler. Dette høres voldsomt ut, men tommene kommer først og fremst i høyden. Hadde vi kuttet bort de 600 ekstra pikslene slik at vi fikk det mer vanlige 1920 x 1080, ville skjermen målt 5,2 tommer – ganske kompakt i 2019.

Nettopp derfor er telefonen også svært lett å håndtere, tross størrelsen. Som nevnt er telefonen svært godt egnet for film, tross mangelen på HDR-støtte. Dette har vi også omtalt i brede ordelag i Xperia 1-testen, så ta heller turen dit hvis du vil vite mer om dét. (Kort fortalt: video i vanlig 16:9-format gir tykke rammer rundt bildet, som er en ulempe).

Den ultrabrede skjermen egner seg svært godt for filminnhold. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Så, med video unnagjort: hva annet er skjermen god for? Vel, for alle formål der du ønsker mest mulig innhold på skjermen samtidig er det genialt. Leser du nyheter ser du langt mer informasjon samtidig, og om du ofte leser mail på telefonen (som undertegnede) er dét nå en betydelig mer trivelig opplevelse. Det er i vertikal modus Xperia 10 Plus viser seg fra sine mest praktiske sider i hverdagen.

Ironisk nok er det også i vertikal modus den er minst praktisk. Trange og små lommer? Glem det. Sykle med telefonen i lomma? Plasser den riktig for å unngå brekkasje. Nå opp til «faner»-knappen i Chrome? På tide å finne frem venstrehånda.

...og slik kunne vi fortsatt. Som med Xperia 1 er det å leve med Xperia 10 Plus i stor grad snakk om å veie ulempene med skjermen opp mot fordelene. Xperia 1 har det i så måte lettere, med et OLED-panel i 4K-oppløsning og HDR-støtte. Kort sagt: råere blir det ikke.

Xperia 10 Plus stiller med en LCD-skjerm med vanlig 1080p-oppløsning, som riktignok blir greit lyssterk og på ingen måte skuffer med hverken kontrast eller farger. Det samme kan vi imidlertid si om langt billigere konkurrenter. Med andre ord: skjermens eneste virkelige ess er størrelsen.

Det er likt design, men svært ulik byggekvalitet på Xperia 1 og Xperia 10 Plus. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Designet – Enkelt, men funksjonelt og rent

Xperia 10 Plus har definitivt ikke et ess i ermet hva angår design. Her skiller telefonen seg ut negativt i prisklassen, på nøyaktig samme vis som lillebror Xperia 10. For å sitere oss selv fra Xperia 10-testen:

«Her er det blå plast på baksiden. Telefonen er ikke vanntett. [...] Allerede her har vi dessverre en liten høne å plukke med Sony. For med hverken glass eller metall sentralt i byggematerialene henger Xperia 10 godt etter andre rimelige telefoner. Dette har blitt standardmaterialer i mobiler helt ned til 2000 kroner nå.»

Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Skjermen og en liten plate der USB Type-C-inngangen ligger er gjort i metall, men det er det. Resten er blå plast, og det føles billig ut.

Ettersom telefonen er så voldsomt lang gjør også plasten oss noe bekymret for brekkasje. Telefonen har definitivt ikke en veldig rigid kropp, og forsøker vi å bøye den føles det som om vi (grøss) kunne ha brukket den om vi ville.

Det problemet er som regel ikke til stede i glass- og metallmobiler. De tynne rammene rundt skjermen, foruten i toppen, gir imidlertid et ganske moderne inntrykk i front – og at knappene er i metall setter vi pris på.

Hodetelefoninngangen i toppen er også en fin liten kilde til hverdagsglede, spesielt ettersom den enslige høyttaleren i bunnen er ganske spinkel.

Det settes også pris på at telefonen kommer med 64 GB-lagring internt, og at SIM-kortholderen tar både to SIM-kort og et minnekort samtidig. Ja, også er det en litt stilig metalltut til de to kameraene på baksiden, da.

Kamera – Overraskende kapabel kameratelefon

Det er stor forskjell på kameraene i Xperia 10 Plus (venstre) og Xperia 1 – men begge duger. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

På kamerafronten har Sonys billigmobiler stort sett vært en nokså begredelig affære i mange år. Fra den tamme 5-megapiksleren i Xperia U fra 2012 til fjorårets lyssvake Xperia XA2 – Sony har ikke prioritert dette segmentet nok.

I år ser vi imidlertid et skifte. Xperia 10 Plus har ikke bare et godt kamera – det kan faktisk konkurrere med de andre i klassen. Det samme gjelder forsåvidt Xperia 10, som vi ble positivt overrasket over, men Xperia 10 Plus er hakket bedre igjen.

På hovedkamerafronten får du to valg: standardkamera på 12 megapiksler og blenderåpning f/1.8, og zoom-kamera med 8 megapiksler og f/2.4. Desto lavere blenderåpning, desto mer lysfølsomt kamera. Zoom-kameraet fungerer med andre ord tålelig greit i godt lys, og bør velges bort når mørket faller på. Det hjelper også godt på med en god bokeh-effekt:

Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Hovedkameraet er ellers en veldig trivelig affære, og klarer seg godt også i svakere belysning. Vi påstår på ingen måte at det konkurrerer med Huawei eller Samsungs beste her, men det er sammenlignbart med det du får ut av en Xiaomi Mi A2 eller en Motorola Moto G7 Plus.

Sammenlignende bilder mellom Xperia 1 og Xperia 10 Plus. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Skjønt, Xperia-en sliter noe mer med å hente ut detaljer fra høylys og å holde støynivået i sjakk i de mørke områdene. Alt i alt er det lite å klage over, dog.

Du får også med god stabilisering her, så bildene blir sjelden uskarpe. Stabiliseringen overføres også til video, noe som er knallbra – og slett ikke vanlig i billigmobiler enda. Her skiller Sony seg rett og slett litt ut.

På frontkamerafronten kan vi heller ikke klage, selv om det ikke er direkte imponerende av noen grunn. Det tar ålreite bilder med god skarphet, og sliter litt mer i mørket. Forskjønnelseseffekter er det ingenting av, hvilket er godt. Det mest negative er nok at den høye skjermen ikke er spesielt kompatibel med Snapchat. Selfier tatt i Snapchat vil se veldig lange og rare ut hos noen som bruker en mobil som ikke er årsny og av Sony-typen.

Ytelse og bruk – En tydelig oppgradering fra lillebror Xperia 10

Ytelsesmessig står det ganske godt til i Xperia 10 Plus-land, med trykk på «ganske». Prosessoren på innsiden er en Snapdragon 636, med åtte Qualcomm-utviklede Kryo 260-kjerner. Det siste er viktig, ettersom Xperia 10 har en Snapdragon 630 med 8 Cortex-A53-kjerner. På papiret ser det likt ut, men Kryo-kjernene er både mer effektive og og raskere. Det svarer seg i opplevd ytelse, der Xperia 10 Plus er en ålreit sak å ha med å gjøre. I motsetning til Xperia 10 tar det sjelden særlig med tid før apper åpnes eller kommandoer registreres.

Ytelsestestene under viser også at Xperia 10 Plus legger seg tett opptil konkurrentene også syntetisk:

Med dét sagt: både Motorola og Xiaomi lager telefoner som oppleves mer snappy enn Xperia 10 Plus. Det er det ingen tvil om. Så selv om Sony-en er trivelig i bruk, bør ikke det forveksles med betegnelser som «lynrask» eller «silkemyk». For det er den ikke.

Der Sony treffer godt, er på programvaren. Her er det lite krimskrams, og et operativsystem tett opptil det Google leverer rett fra fabrikk:

Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/skjermdump/montasje

Det er rett og slett lite å klage på, og de små tingene Sony har forandret er stort sett visuelle ting eller små forbedringer her og der. Et eksempel på det siste er Stamina-modusen, som både er litt mer omfattende og bedre enn de ganske beskjedne strøminnstillingene Google gir oss rett ut av boksen.

Til sist er det verdt å nevne at Sony har en sidestilt fingeravtrykksleser i rammen, noe som er litt smak og behag. Ett er i alle fall sikkert: den er raskere og mer presis enn i tidligere iterasjoner. Batteritiden er også innafor, om ikke imponerende. Du kommer deg gjennom en dag, men ikke stort mer.

Konklusjon – Sony er inne på noe, men selger seg for dyrt

Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Sony har lenge forsøkt å finne godformen på budsjettmobilfronten, og vi begynner å se et visst mønster her. Gang på gang har de lansert modellporteføljer der toppmodellene er noe av det råeste og mest unike på markedet, mens de billigere variantene gjerne er ganske kjedelige og lite konkurransedyktige.

Det første skal vi ikke anklage Xperia 10 Plus for å være i 2019. Det unike skjermaspektet gjør dette tvert i mot til en ganske spennende telefon, og med et solid kamera, ålreit ytelse og mange små, gode ting her og der burde det være duket for en anbefaling.

Dessverre er det dette evinnelige maset om pris som ødelegger igjen for Sony, og det er kun deres egen skyld. Mens andre selskaper greier å lage både ålreite og regelrett fantastiske mobiltelefoner til 2-3.000 kroner leverer Sony en helt ålreit mobil til en god slump mer penger enn dette.

Det er ingenting veldig galt med Xperia 10 Plus, foruten ulempene skjermen medfører; den gir bare rett og slett ikke nok for pengene. Skrell av en tusenlapp og litt til, så hadde vi vært inne på noe – men for 3.500 kroner går det bare ikke.

