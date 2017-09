Test Sony WI-1000X

Sonys flaggskipserie 1000X debuterte med de meget gode støydempende hodetelefonene MDR-1000X i fjor, og på årets IFA-messe lanserte de ikke mindre enn tre oppfølgere: Et par nye around-ear-hodetelefoner, et par fullstendig trådløse øreplugger og et par trådløse øreplugger med nakkekrage, alle med aktiv støykansellering.

Det er sistnevnte vi har på testbenken i dag.

Nakkekragen er relativt lik den vi så på Sennheisers utmerkede Momentum In-Ear Wireless, men den er litt tykkere i hver ende, sannsynligvis for å gi rom for brukbar batteritid selv med aktiv støykansellering ombord.

Sony WI-1000X Form: Plugger (i øret)

Trådløs: Ja

Mikrofon: Ja

Aktiv støyreduksjon: Ja

Tilkoblinger: Bluetooth, NFC, 3.5 mm mini-jack

Min frekvensrespons: 3 Hz

Maks frekvensrespons: 40000 Hz

Batterilevetid: 10 t

Vekt: 71 g

Følsomhet: 101 dB Pris fra: (Oppdaterte priser fra Prisguide.no)

Nakkekragen har ellers de samme plussene og minusene som på andre liknende produkter. Først og fremst fungerer den som et slags «anker» som holder pluggene på plass og gjør at det ikke er noe som drar i ledningen, noe som gjerne er hovedårsaken til at øreplugger ikke sitter på plass.

Det følger med fire størrelser vanlige silikonputer, i tillegg til en slags hybridvariant av skum, som er litt mer silikonaktig og har mer friksjon enn vanlige skumputer. Sistnevnte følger det med tre størrelser av, så det bør være noe for de fleste ører her.

Ikke de beste for løping

Innholdet i eska: Bæreveske i tøy, ladekabel, flyadapter, microUSB-til-minijack-kabel og sett med puter i silikon og skum. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Jogging med disse kan du sannsynligvis glemme, da de har en tendens til å hoppe opp og ned på kragebeinet, noe som i alle fall for undertegnede ikke er spesielt behagelig. Det måtte i tilfelle være om vinteren, med skjerf under.

For ekstra komfort har Sony plassert en liten pute akkurat der kragen går over nakken. Det er smart, og vi har ingen problemer med å ha disse på oss over lang tid.

Designet er ellers lite oppsiktsvekkende. Selve elementhusene er ganske store, men det er som nevnt ikke noe problem annet enn muligens rent estetisk. Den gråaktige champagnefargen er imidlertid svært elegant.

Høy kvalitet på lyden

Lydmessig er det også mye å juble for her. Sony-pluggene spiller med stort engasjement, overskudd og glede. I basisinnstillingen "Flat" låter de nok hakket for livløst for undertegnedes smak, men med litt boost i bunnen blir det riktig så gøy.

Detalj: Aluminiumspanel rundt nakkebøyla. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

WI-1000X har et luftig og flott lydbilde, og Clear Bass-innstillingen gjør tilsynelatende at du kan gi dem den nødvendige dytten i bunn uten at det låter bløtt og seigt. Vi synes kanskje vokalen er plassert en smule for langt bak i lydbildet, og de låter på langt nær like aggressivt som pod-søsknene WF-1000X (som vi også har inne til test i disse dager).

Dette kan også avhjelpes noe i appen, men det låter iblant litt påtrengende og slitsomt om du tar for hardt i, så du må være litt forsiktig, spesielt om du har Apple-telefon. Lyd er åpenbart mye smak og behag, men det er uansett godt å vite at du kan gjøre små endringer uten at lydkvaliteten går ad undas.

I all hovedsak er vi meget fornøyde med lyden WI-1000X leverer, og de fungerer godt både til uptempo og roligere musikk. De spiller med både nerve, fylde og trøkk, selv om vi synes Sennheiser Momentum In-Ear kanskje har et bittelite overtak når det gjelder detaljnivå og oppløsning.

TEST: Trådløse hodetelefoner med aktiv støydemping: Unna vei Sony, her kommer de beste trådløse klokkene vi har testet

WI-1000X stikker middels langt ut av øret, men nakkekragen gjør at de sitter godt på plass. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Ikke helt på Bose-nivå

Knappene på innsiden av kragen er enkle å bruke - såfremt du har lært deg hva som sitter hvor. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Sonyene har imidlertid et par andre ess i ermet, og det første er aktiv støykansellering. Vi så med nevnte MDR-1000X at Sony ikke sto mye tilbake for markedsleder Bose på dette området, og det gjelder også her.

WI-1000X har selvfølgelig et godt utgangspunkt siden de er kanalplugger og dermed har svært god passiv støyisolasjon i seg selv.

På kontoret forsvinner alt som heter jevn støy fra ventilasjon og liknende, mens stemmer og andre ujevne lyder som er vanskeligere å kansellere vekk fortsatt høres godt. På dette området er nok Bose fortsatt et hakk foran.

Vi har foreløpig dessverre ikke hatt anledning til å teste dem på fly, men vi vil naturligvis oppdatere testen så fort vi har gjort det. Uansett har vi ingen grunn til å tro at de ikke vil yte godt også der.

På høyre side finnes en knapp for å åpne for lyder utenfra. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Justerer automatisk

WI-1000X har også sensorer som brukes til å avgjøre hvorvidt du sitter, går, løper eller befinner deg på kollektivtrafikk av noe slag. Disse fungerer i hovedsak ganske bra, og du kan manuelt endre innstillingene for de ulike modusene om du ønsker det. Sonyene byr på 20 ulike nivåer for lydgjennomslipp, i tillegg til full stillhet og en innstilling for å filtrere bort vindstøy.

Sensorene bruker rundt 30 sekunder på å forstå at du endrer modus, og hver gang det skjer spiller hodetelefonene en liten trudelutt og pauser musikken i noen brøkdeler av et sekund. Det er en smule irriterende, og vi skulle ønske det var mulig å skru av. Du kan imidlertid skru av autojusteringen om du bare vil ha full støykansellering til enhver tid, for eksempel.

Et annet lite ess i ermet som Sony-pluggene har sammenliknet med de aller fleste andre trådløse øreplugger er muligheten til å bruke dem med kabel. Det er et stort minus for eksempel med Boses QC30, som i praksis er umulig å bruke sammen med underholdningssystemet ombord på fly. WI-1000X løser dette med en kabel som har microUSB i ene enden og minijack i den andre, og det følger attpåtil med topluggsadapter for fly. Bra, Sony!

To av de beste trådløse kandidatene akkurat nå: Sony WI-1000X og Sennheiser Momentum In-Ear Wireless. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

TEST: Libratone Q-Adapt In-Ear: Disse gir Bose kamp om støydempingstronen

Stabil tilkobling, god til samtaler

Bluetooth-tilkoblingen er ellers dønn stabil, og vi har ikke hatt noen problemer verken med vår iPhone 7 Plus eller Samsung Galaxy 6S. Samtalekvaliteten er også god, og spesielt støyreduksjonen på mikrofonene er imponerende.

Alt av vind, trafikk og annet ble filtrert vekk i samtalen, og vår samtalepartner ble overrasket da vi sa at vi befant oss utendørs. Han bemerket imidlertid at stemmen min fremsto som litt ullen, og trodde kanskje vi var inne i en trappeoppgang eller liknende.

Batteritiden er oppgitt til 10 timer med støykansellering aktivert, og det virker å stemme godt overens med vår erfaring i løpet av testperioden. Det er i tilfelle i det øvre sjiktet for trådløse øreplugger, og spesielt med tanke på at det er støykanselleringskretser involvert her er det et relativt imponerende resultat.

Konklusjon

Vi har få kvaler med å anbefale Sony WI-1000X. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Sony synes virkelig å ha fått dreisen på produktene i 1000X-serien, og WI-1000X er stort sett alt vi ønsker oss av trådløse øreplugger – om du kan leve med nakkekragen, selvfølgelig. De har topp lyd, rimelig god støykansellering, lang batteritid og et par fine ekstrafunksjoner som krydder.

Prisen er imidlertid unektelig en innvending, for WI-1000X havner nok over 3000 kroner når de endelig innfinner seg i butikk. Det er mye penger for øreplugger, men samtidig er det såpass mye å like her at vi tviler på at du føler at det var bortkastede penger om du først åpner lommeboka.

De to nærmeste konkurrentene er nok Bose QC30 og Sennheiser In-Ear Momentum, som du kan lese litt mer om under.

PS: Sony opplyser at WI-1000X skal være i butikk i løpet av september.

Gode alternativer til Sony WI-1000X

Den aller beste støykanselleringen Bose QuietControl 30 Bose er som kjent helt på toppen om vi bare ser på selve støykanselleringsfunksjonen, men det er mye annet å like med QC30 også. De har det samme nakkekragedesignet som Sony-pluggene, men selve pluggene går ikke helt inn i øret, og dette er derfor et godt alternativ om du ikke liker kanalplugger. Lyden er god, om enn ikke i nærheten av like god som i WI-1000X, men de kan ikke brukes med kabel, så du er prisgitt dine egne enheter om bord på fly. Fabelaktig lyd og pent design Sennheiser Momentum In-Ear Wireless Den sannsynligvis aller beste lyden fra trådløse øreplugger som ikke koster mange tusen er det i dag Sennheiser som tilbyr. Momentum In-Ear er hakket mer detaljert og veloppløst enn Sony WI-1000X, men har til gjengjeld ikke aktiv støykansellering. De isolerer imidlertid veldig godt i seg selv, så om du kan ta til takke med det er det en god slump penger å spare ved å velge disse. Ellers er batterilevetiden god og de fungerer veldig godt til telefonsamtaler.

