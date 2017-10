Test Sony WH-1000X

I Norge kjøper vi stadig dyrere trådløse hodetelefoner – gjerne med aktiv støykansellering, som gjør turen til og fra jobb så fredfull som mulig. Bose var lenge alene om denne funksjonen, men nå har stadig flere produsenter gitt selskapet kamp om beinet.

En av disse er Sony, som i fjor tok markedet med storm med sine MDR-1000X. Øreklokkene var så gode at de etter vår mening vippet Boses QC35 ned fra tronen som de aller beste på støydemping.

Nå står Sony klar med en arvtager, WH-1000XM2, som sammen med to mindre søsken skal prøve å videreføre de gode egenskapene til dagens 1000X.

Vi har allerede testet to andre alternativene:

Sony MDR-1000X til venstre og Sony WH-1000XM2 til høyre. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Nært beslektet i utseendet

Du skal ha et trent øye for å se store forskjeller på dagens 1000X og den nye M2-utgaven. Det betyr likevel ikke at du får en traust og kjedelig hodetelefon av den grunn.

Hodetelefonene har nemlig et pent design, hvor mye av fokuset rettes mot selve klokkene. Disse er avrundet og flotte å se på, med en overflate som kan minne om skinn. Den nye modellen leveres i fargene sort eller champagne.

Noe av det vi liker godt med disse hodetelefonene er de rene overgangene mellom bøylen og klokkene, hvor Sony får disse til å se ut som et helt stykke – selv om de består av flere ledd.

Om du skal ha dem med på reise så kan de fortsatt foldes sammen i et eget etui. Altså kan du fint få plass til disse i ryggsekken, trygt bevart uten at de blir klemt i stykker av andre harde ting som bøker.

Fortsatt god passform

Bærekomforten på den nye WH-1000X er like god som dagens MDR-1000X. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Dessuten sitter hodetelefonene godt på hodet. De klemmer ikke mer enn de skal, og komforten er det lite å utsette på. Selve putene er myke og komfortable, og minner oss mye om det samme skinnet som sitter på dagens 1000X-modell.

Selve bøylen er også meget god polstret, med det samme skinnet som du finner igjen på putene. Det er også godt med tilpasningsmuligheter slik at du fint skal kunne finne den beste passformen.

Med andre ord er komforten så god som den blir, og du kan uten problemer sitte med disse på hodet over flere timer av gangen. Samtidig blir de ikke ubehagelig varme, slik at du blir svett på ørene.

Beholder en av de mest nyttige funksjonene

Fordelen med aktive støydempende hodetelefoner er at de utelukker mye av den dagligdagse støyen fra omgivelsene. Problemet er at det også gjør det mer risikofylt å traske i sine egne tanker på vei til jobb.

Samtidig så blir det vanskeligere å få med seg beskjeder når noen prøver å snakke til deg.

Heldigvis har Sony beholdt en av de funksjonene vi likte spesielt godt på dagens 1000X, nemlig muligheten til å holde hånden flatt mot den høyre klokken for å aktivere de utvendige mikrofonene, slik at du kan høre hva som blir sagt. Musikken dempes mens du bruker denne funksjonen.

TEST: Trådløse hodetelefoner med aktiv støydemping: Unna vei Sony, her kommer de beste trådløse klokkene vi har testet

En av de få forskjellene på MDR-1000X og den nye WH-1000XM2 er antall knapper. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Fortsatt kronglete betjening

Klokkene også flere kontrollmuligheter. Blant annet kan du stryke fingeren opp og ned for å justere volumet, pause eller starte musikken, samt spole i innholdet.

I teorien er det hendig å ha slike muligheter rett på hodetelefonene, slik at du ikke trenger å fiske frem mobilen hele tiden. Problemet er at disse justeringsmulighetene er kronglete å bruke.

Som på forrige generasjon, krever det mye tilvenning før du treffer med disse kontrollene. Du må belage deg på å gjøre mye rart i starten, og det blir fort noen irritasjoner på veien før bruken sitter godt nok i fingrene.

Automatikk til fryd og irritasjon

Appen er den samme som de andre nye 1000X-modellene. Her kan du blant annet aktivere den automatiske funksjonen. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Det første som avslører at det er M2-modellen vi holder i hendene er antall knapper på den ene klokken. Mens dagens 1000X har tre knapper, har den nye modellen kun to.

Grunnen er at disse er mer automatiske når det gjelder å hjelpe deg med å velge hvilken modus du kan bruke.

Via en egen app kan du slå på funksjonen som merker hva du driver med. Dersom du sitter stille vil en modus aktiveres, mens om du reiser deg opp og går fra jobb vil klokkene endre til en annen.

Fordelen er at du kan definere innstillingene separat for de ulike modusene. Ut av esken er hodetelefonene stilt inn slik at de slipper inn mye lyd fra omgivelsene når du går, mens den kjører på med støydemping når den merker at du setter deg på bussen eller tar toget.

I tillegg er det en egen modus som merker at du sitter stille, og da slippes stemmer igjennom.

Generelt liker vi veldig godt denne automatiske funksjonen, og at du selv kan finustere hvor mye av de ulike egenskapene som skal brukes på de ulike modusene.

Som med de to andre modellene vi har testet i denne serien er det imidlertid et men her. Hver gang klokkene merker at du har endret bruksmodus, får du nemlig et varsel i form av et pling, hvor det du hører på blir skrudd ned i noen få sekunder før volumet skrus opp igjen.

I starten var det litt fascinerende å se hvor raskt og presist klokkene klarer å skille mellom de ulike modusene, men etter hvert blir varslene bare irriterende. Her hadde det vært greit å kunne slått dette av i appen.

Bedre støykansellering – spesielt på flyet

En annen forskjell fra dagens 1000X-modeller er at 1000XM2 har fått en ny sensor. Denne skal måle trykket der du befinner deg, spesielt om du sitter om bord i et eldre fly.

Trykket når du flyr er nemlig en god del lavere enn om du står med beina trygt plantet på jorda. Er du på tur i eldre fly er forskjellen større enn om du flyr nyere fly som for eksempel Dreamliner eller A380.

Ved hjelp av denne sensoren skal den aktive støykanselleringen gjøre en bedre jobb enn tidligere – ved å ta høyde for nettopp trykket.

Siden vi ikke hadde noen flyturer på kalenderen i testperioden, sendte vi digitalredaktør i VG, Ola Stenberg, ut på tokt. Han bruker til vanlig støykansellerende hodetelefoner fra Bose når han er ute og reiser. Her er hans erfaring i egne ord:

Ola Stenberg tok utfordringen på strak arm, og testet støydempingen i de nye WH-1000X for oss. Foto: Ola Stenberg

«Det er vanskelig for meg å slå fast hvor mye den klarer å kompensere - eller ikke, men jeg pleier å måtte utlikne trykk jevnlig når jeg flyr. Det gjorde jeg ikke på denne flyturen, hvor hodetelefonene var på hele turen.

Dette var en tur med rask opp- og nedstigning, som skulle bety en bra test for trykk-systemet. Appen viste 1.0 atm før takeoff. Jeg gjorde en manuell optimalisering på vei opp og på maks høyde. Den viste da henholdsvis 0.9 og 0.8 atm. Gjorde en ny test like før landing - den viste da 1.0 igjen.

Opplever at hodetelefonene som veldig solide på lydtetthet på flyet. Også verdt å nevne at «putene» på mine ganske store ører ikke skaper ubehag - tvert imot føles de bra nettopp fordi de er myke.»

I tillegg må vi si at støykanselleringen har blitt bedre selv når du tar buss eller tog. Støyen fra utsiden er noe mindre enn dagens 1000X, samtidig som trykksensoren tar hensyn til om du endrer hårsveis eller tar på deg solbriller.

Med andre ord er ikke denne sensoren bare en gimmick. Den viser seg å gjøre en god jobb med å heve støyreduksjonen enda et hakk opp – spesielt om du flyr mye. Bare det å slippe å utligne trykket kan for mange være verdt oppgraderingen. Og ikke minst befester denne sensoren WH-1000X som de beste hodetelefonene på markedet når det kommer til støydemping – og med det rykker fra konkurrenter som Bose.

50 prosent bedre batteritid

Da vi testet dagens 1000X-serie lot vi oss imponere over batteritiden. Hele 20 timer kan du bruke disse mellom besøkene hos laderen. Med 1000XM2 er du langt unna å trenge lading når du nærmer deg 20 timers bruk.

Sony har nemlig gjort en del forbedringer som gjør at du nå kan forvente 30 timer med bruk før batteriet takker for seg. Eventuelt hele 38 timer om du kobler hodesettet til med kabel.

Vi har i skrivende stund brukt hodesettet i rundt 25 timer, og fortsatt sier stemmen når du slår på klokkene at det er medium med batteri igjen. Så at de klarer seg i fem timer til er det all grunn til å tro.

TEST: Libratone Q Adapt In-Ear: Disse gir Bose kamp om støydempingstronen

Et hendig etui passer på hodetelefonene når du er på tur. Samtidig har de meget god batteritid. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Lydkvalitet

Når det kommer til lydkvalitet så er båndene tette mellom dagens 1000X og den kommende 1000XM2. Det betyr at du får lydkvalitet fra aller øverste hylle når du skal kose deg med musikk.

Bassen er fortsatt et knepp kraftigere for deg som liker et så nøytralt lydbilde som mulig. Den er med andre ord ganske så frempå i lydbildet.

Men likevel passer denne forsiktige dominansen fint om du hører på for eksempel rock- eller popmusikk, hvor det kan være greit å få litt ekstra trøkk i bunnen. Det er ikke feil å få en rockelåt til å få frem stortrommen litt mer markant.

En av de store styrkene til disse klokkene er hvor luftig og åpent de serverer musikken. Dynamikken mellom de ulike toneleiene er god, og skarpheten i diskanten er akkurat passe uten at den blir ubehagelig.

Det betyr at du får mye lytteglede uten at det blir stressende eller slitsomt å høre på. Om vi for eksempel setter på noe fra Pink Floyd kan du fint nyte gitarsoloene til David Gilmour selv når han drar på mot de skarpeste tonene.

Vi savner litt mer markant mellomtone. Det hadde ikke skadet om spesielt stemmer var et hakk mer kraftig og nyansert, noe du for eksempel får med B&O H9.

Sammenlignet med for eksempel Bose QC35 så er det først og fremst åpenheten og de skarpere detaljene som er bedre med Sony sitt alternativ. Likevel er det fortsatt noe å hente på lydkvaliteten opp til B&O H9, som fortsatt er det beste alternativet om vi kun ser på lyden.

Konklusjon

Sonys nåværende hodetelefoner med aktiv støydemping, MDR-1000X, er fortsatt en av de aller beste alternativene på markedet. Med oppfølgeren WH-1000XM2 fortsetter Sony å imponere.

Først og fremst ligger forskjellene i hvordan disse nye øreklokkene har blitt å bruke. Med den nye utgaven får du blant annet en automatikk som oppdager hva du driver med, og justerer graden av aktiv støydemping og hva som skal slippes gjennom av lyd etter det.

De nye 1000X-modellen er mer enn gode nok til å få et Anbefalt-stempel Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

En annen endring er at Sony har lagt til ny sensor som gir deg justeringer av lyden ettersom hvilket trykk det er der du befinner deg. Med andre ord tar de høyde for at du sitter på et fly, og dermed gjør nødvendige justeringer for å få det beste resultatet. Her slipper du blant annet å utligne trykket under reisen.

Samtidig er de også et knepp hvassere i andre situasjoner, som for eksempel når du sitter på toget eller bussen.

Oppsummert er WH-1000XM2 de beste hodetelefonene på markedet akkurat nå med støykansellering, noe som gjør at de vipper Bose ned fra tronen med god margin.

Lydkvaliteten er ikke mye forandret fra forgjengeren MDR-1000X. Det betyr at du fortsatt har en lydkvalitet som er bedre enn Bose på de fleste områder, hvor du blant annet får bedre detaljer i de lyse områdene.

Akkurat nå selges den forrige modellen til en billigere penge, så dersom du vurderer den nye modellen versus den gamle, ligger forskjellen i om du reiser mye med fly, og om du liker at klokkene justerer seg automatisk etter hva du gjør.

Totalt er dette fortsatt et hodesett som rører seg helt i toppen av listen, og er uten tvil noe vi fint kan anbefale deg.

Gode alternativer til Sony WH-1000XM2

Om lyden er aller viktigst B&O Play BeoPlay H9 Sony WH-1000XM2 er bedre enn disse på støykanselleringsdelen, men på ren lydkvalitet er B&O Play H9 uten tvil de aller beste trådløse hodetelefonene vi har testet. Prisen er ganske stiv, men for prisen får du en byggekvalitet som er helt overlegen, hvor aluminium og ekte skinn står på menyen. Bærekomforten er også helt topp, og lyden et par klasser over hva både Sony og Bose leverer.