Test Sony WF-1000X

Vi nordmenn hører mye på musikk. Og flere av oss har sikkert opplevd irritasjonen over å fiske frem ørepropper med en ledning som har tidenes floke å by på.

Er du lei av å nøste opp i ledninger er løsningen å gå trådløst.

En av produktene som er i vinden om dagen er såkalte pods, ørepropper som er helt frie for ledninger. Nå begynner disse små pluggene å få aktiv støykansellering på toppen av det hele.

Sony er førstemann ut i vår testlab, hvor selskapet lanserte hele tre nye produkter i sin 1000X-serie, deriblant dagens testmodell WF-1000X.

Prisen er forventet å ligge rundt 2500 kroner, altså det samme som veiledende pris på de beste alternativene vi så langt har testet, selv om disse nå fås fra cirka 2000 kroner.

Sony WF-1000X er ganske dype av seg. Noe som gjør at de stikker litt vel langt ut fra hodet. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Relativt kompakte

Sammenlignet med vanlige øreplugger blir disse trådløse enhetene noe større, men de er fortsatt nette og lett av seg. WF-1000X leveres som enten sort eller champagnefarget.

Utformingen er det lite å utsette på, og materialvalgene like så. Den ytre delen er i en metall-lignende overflate som gir et godt kvalitetsinntrykk.

Om det er noe vi skal sette fingeren på, så må det være at proppene bygger litt vel mye i dybden. Altså blir de stående noe langt ut fra hodet. Det byr ikke på problemer med tanke på hvor godt de sitter, men heller det estetiske.

Det følger også med et etui, som i tillegg til å tjenestegjøre som ladestasjon, og er et beskyttende skall når du ikke bruker proppene. Dette etuiet er ganske storvokst av seg, hvor vi har sett langt mindre varianter som fortsatt kan lade proppene i flere omganger. Spesielt etuiet til Apples Airpods er svært minimalt av seg.

Krever tilpasninger

Det følger med en rekke hatter som burde gi gode muligheter til å finne noen som passer deg godt. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.noOle Henrik Johansen / Tek.no

Siden disse proppene har aktiv støykansellering er det ekstra viktig at du treffer riktig med hettene som skal inn i øret. Heldigvis er det godt med alternativer i esken, hvor du har fire ulike størrelser med tradisjonelle gummi-hetter.

Du har også tre ulike skumvarianter, som oppleves som en slags hybrid. De er noe mer klebrige enn hva slike skumhetter tradisjonelt er, og det er bare en fordel.

For vår del falt valget på de tradisjonelle gummihettene, da de satt best. Her er det uansett greit å ta seg tid til å finne noe som passer best mulig. Det er nemlig ikke bare støykanselleringen som lar seg påvirke, men også lyden – og spesielt bassen. Desto tettere forsegling pluggen klarer å skape, desto bedre blir bassgjengivelsen.

Nyttig autofunksjon

Sony har tenkt lengre enn bare å legge til aktiv støykansellering i disse proppene. De har laget en ny funksjon, Adaptive Sound Control, som aktivt følger med på hva du gjør med proppene på.

Sonys app er enkel å bruke. Et pluss er t du kan definere hvor mye støykansellering du ønsker. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Kort fortalt prøver proppene å avgjøre om du sitter på t-banen eller bussen, slapper av eller om du er ute og går. Avhengig av hva de tror du gjør endrer proppene innstillingene for støykanselleringen, hvor de blant annet slipper igjennom mer detaljer fra omgivelsene dersom du er ute og går.

Automatikken bruker om lag 30 sekunder på å skjønne hva du foretar deg, og du blir varslet hver gang de bytter modus med en liten pling-lyd. Denne kunne vi tenkt oss å få slått av, men fant aldri noen mulighet for dette. Det er faktisk ganske irriterende i lengden, for musikken stoppes også mens den plinger fra seg. Likevel må vi si at denne funksjonen fungerer overraskende godt. Vi har testet proppene i flere miljøer og situasjoner, og frem til nå har de truffet blink hver gang.

En fordel med dette systemet er at du kan gå inn og justere de ulike modusene etter eget ønske, dersom standardinnstillingene ikke faller helt i smak. Dette gjør du via en egen dedikert app (Sony Headphones Connect), som i seg selv er enkel og ryddig i bruk.

Stabil oppkobling – stort sett

Disse proppene er altså helt trådløse, og de kommuniserer med mobilen din via Bluetooth-teknologi. Under vår testperiode har proppene stort sett klart seg godt når det kommer til synkronisering mellom telefonen og proppene.

Under perioden testet vi med et par av Sonys egne telefoner, LG G6, iPhone 7 Plus og Samsung Galaxy S7 og S8. De to sistnevnte ga oss imidlertid litt hodebry.

For mens de andre enhetene ikke hadde noe problemer med å være stabile, falt proppene noen ganger litt ut med Samsung-telefonene. Det er et fenomen som er meget irriterende.

Det som skjer er at den ene kanalen faller ut et kort øyeblikk, før den kommer tilbake. Når den gjør det faller den andre kanalen ut i stedet, før de to gjenforenes igjen sekundet etter. Akkurat som om produktet prøver å synkronisere kanalene. Dette skjer oftere med S8 enn S7.

Stein Jarle mener: Førsteinntrykket av WF-1000X sammen med en iPhone 7 Plus var at de spilte ganske «aggressivt» - diskanten opererte helt på grensen til skjærende, og det var rett og slett litt slitsomt å høre på. Med en Android-telefon som kilde (og dermed Aptx-kodeken) blir det langt bedre. Diskanten er litt mer tilbakelent, og det hele låter mer velbalansert og langt mer behagelig. Detaljnivået er brukbart, lydbildet relativt luftig og de sitter i tillegg veldig godt på plass i ørene, tross at de egentlig ikke har noen ordentlig festeanordning annet enn friksjonen fra putene. Undertegnede hadde kanskje satt pris på litt dypere og mer fyldig bass til opptempomusikk, men det er en smakssak. WF-1000X klarer heller ikke formidle nerven i stemmen til Kari Bremnes på samme måte som de aller, aller beste, men dette er definitivt blant det bedre jeg har hørt i pods-kategorien - i alle fall fra Android-telefoner. Stein Jarle Olsen, testansvarlig i Tek.no

Via appen kan du dog korrigere problemet, ved å velge at oppkoblingen skal prioritere stabilitet fremfor kvalitet. Problemet er bare at proppene tvinges til å kjøre en lavere kvalitet, noe som de fleste neppe er fornøyd med. Her må en løsning på banen.

Suveren lydkvalitet

Likevel er disse proppene et gnistrende produkt – om du får en stabil overføring. For lydkvaliteten er det svært lite å utsette på.

En av de store styrkene til denne proppen er dynamikken og kontrollen mellom ulike toneleiene. Her er den balansert og kontrollert uansett hvor høyt du spiller, med en potent bass som er akkurat passe vektet.

I tro 1000X-stil så er dette et produkt som gir deg god kvalitetslyd, og som klarer seg fint med det aller meste av musikksjangere. Diskanten er akkurat passe skarp og detaljert når du bruker Android-telefoner, og balanserer helt på kanten om du kjører en iPhone – hvor den blir enda et knepp skarpere.

Du skal lete lenge etter et par ørepropper som holder følge med disse fra Sony, selv med tråd. Vi har under årenes løp testet mange slike propper, og disse sklir rett inn som en av favorittene.

Disse proppene kan også brukes som handsfree, men her er ikke kvaliteten fullt så imponerende. Riktignok så går det fint å høre hva du sier via mikrofonene, men det blir den samme kvaliteten som om du bruker telefonen på høyttaler.

God støykansellering

Sony byr i tillegg på aktiv støykansellering i disse proppene, noe vi på forhånd tenkte hørtes litt unødvendig. Propper pleier jo å sperre mye av støyen fra omgivelsene i seg selv.

Det er få knapper på selve proppene. En av disse lar deg kontrollere de ulike lydmodusene manuelt. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Vi har testet disse proppene på alt fra fly til buss, og vi må si at kanselleringen fungerer overraskende godt. Fortsatt vil du få enda et hakk hvassere resultat med hodetelefoner med samme teknologi, som for eksempel storebror i samme serie, men likevel er dette en behagelig funksjon å ha tilgjengelig på farten.

Spesielt kommer funksjonen til sin rett når du er ute og flyr, eller sitter på et støyende tog. Selv med funksjonen slått på oppgir Sony en batteritid på totalt ni timer, altså rundt tre timer per opplading, hvor etuiet kan by på to ladinger før det også trenger en tur til strømkontakten.

Konklusjon

Sony var imponerende gode da de lanserte sitt første støykansellerende hodesett MDR-1000X. Det er med andre ord store sko som skal fylles når de nye proppene til selskapet skal bære det samme produktnavnet – og det gjør dem til gangs.

For rundt 2500 kroner får du et par helt trådløse ørepropper som har meget god lydkvalitet – og attpåtil har aktiv støykansellering.

Du kan lade proppene rett i etuiet. Samtidig har det også NFC-støtte for deg som har en telefon som har det. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Det største problemet med disse proppene er om du har en Samsung-telefon. Proppene fungerte utmerket da vi testet med Sony, LG eller iPhone, men med Samsung-telefonene var det hikke med oppkoblingen, hvor kanalene falt ut i korte øyeblikk. Dette kan muligens være et problem hos telefonen og ikke selve proppene, men vi fant i alle fall ikke noen innstilling som bøtet på problemet i telefonen.

Likevel er proppene i sitt ess på alle andre enheter vi har prøvd, og vi vil ikke bli overrasket om det kommer en oppdatering som får orden på problemet.

Frem til det eventuelt skjer, er vi tvilende til å gi disse proppene et Anbefalt-stempel som gjelder for alle som vil bruke dem. Men bruker du en annen telefon enn Samsung kan du se frem til noe av det aller beste vi har prøvd og brukt av ørepropper.

En svak nier.

