Test Sony SRS-ZR7 / Sony SRS-ZR5

Skal du høre på musikk i dag, er sjansen stor for at du bruker strømming til å høre på favoritt-artistene dine. Uansett om du sitter hjemme eller er på farten, kan du hente ned musikken omtrent overalt.

Innenfor husets fire vegger har såkalte strømmehøyttalere gjort et kraftig inntog de siste par årene. I starten var Sonos omtrent alene om disse løsningen, men nå kommer stadig flere produsenter på banen.

Blant disse finner vi Sony. Den japanske giganten har to nye modeller klare, nærmere bestemt SRS-ZR5 og SRS-ZR7. Begge har en prislapp som er spiselige for de aller fleste, hvor du må ut med rundt to tusen kroner for den minste høyttaleren, mens storebroren koster deg om lag 2800 kroner.

ZR5 og ZR7 er robust utformet, samtidig som de er kompakte. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Stilrent og robust

Vi har allerede testet noen bærbare strømmehøyttalere fra selskapet, og ut av esken er det ingen tvil om at disse er i slekt.

De to modellene er kompakte og tunge. Gjengangeren for begge to er at de har rene linjer, og ganske anonyme overflater, som kun brytes av en blank ytterramme.

Test-eksemplarene som har funnet veien til oss er hvite, og det eneste som bryter opp de ellers så slette overflatene er betjeningsknappene på toppen av høyttalerne. Her har du en funksjonsknapp, i tillegg til to volum-knapper og en av/på-knapp.

De to modellene har høy vekt, og kombinert med gummiføtter med høy friksjon, står de også stabilt plassert på de fleste underlag.

Flust med tilkoblingsmuligheter

Om vi tar en kikk bak på de to høyttalerne ser vi raskt at du har flust med tilkoblingsmuligheter å velge mellom.

Her ser du tilkoblingene bak på ZR7. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Her ser du tilkoblingene bak på ZR5. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Begge modellene kommer med en HDMI-port, som lar deg koble høyttaleren opp mot TV-en din. Her kan du via appen legge til flere høyttalere, slik at du kan kjøre et hjemmekino-oppsett med disse modellene.

Videre har du en LAN-port om du ønsker å bruke kablet nett, i tillegg til at de også har støtte for både trådløst nett og overføring via bluetooth. Til å pare opp høyttalerne til for eksempel telefonen din, er NFC-funksjonen plassert på toppen av begge modellene. Du har også knapper som lar deg bruke WPS mot ruteren din, i tillegg til at det også er knapper som lar deg slå sammen flere høyttalere.

Dog er det noen forskjeller å spore på de to brødrene. Mens ZR7 bruker en ekstern strømadapter, kan ZR5 kjøres med en vanlig apparat-kabel. ZR7 har også en USB-B-port i tillegg til en vanlig USB-A-tilkobling, mens ZR5 kun har den vanlige varianten.

Begge modellene har som nevnt gode føtter, men de kan også festes til andre oppheng ved hjelp av skruefester på baksiden. ZR5 har et feste på baksiden, mens ZR7 kan skilte med to.

Appen er enkel i bruk. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Selv om dette er strømmehøyttalere så har begge også en analog jack-inngang om du skulle ha behov for det.

Ryddig oppsett og app

Skal du bruke disse høyttalerne i en multiromsløsning så er appen ditt enkleste alternativ. Den heter SongPal, og er ganske enkel av seg.

Det første du må gjøre er å legge til høyttalerne via appen. Dette er ganske fort gjort om du har en mobil med NFC, hvor du ved hjelp av tre til fire steg er klar til å bruke enhetene. Kort fortalt finner du høyttaleren, legger til nettverket du skal bruke den på, og til slutt gir høyttalerne navn.

Til å begynne med fikk vi ikke noe lyd ut av høyttalerne, og det viste seg at de var i ferd med å oppdatere seg. Informasjon om dette, samt om høyttaleren er koblet til nettverk eller bluetooth, dukker nemlig opp på toppen av høyttaleren.

Etter at de var ferdig med å oppdatere fungerte dog ting langt bedre. Appen er enkel å bruke, og den er ganske simpel – med andre ord er det enkelte ting som kan forbedres.

Det fine er at appen er stabil og ryddig, hvor du enkelt kan legge til høyttalere. I vårt tilfelle satte vi opp flere løsninger med de samme høyttalerne, og dette fungerte godt.

En ting vi dog savner er muligheten til å samkjøre volumet når du bruker flere høyttalere samtidig. I vårt tilfelle satte vi ZR7 som master, og trykker du på knappen for multiromsløsningen, kommer det kun volumkontroll opp for høyttaleren som er satt som slave.

Oversiden av høyttaleren viser hva den er koblet til, og ikke minst om den oppdaterer seg. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Mye lyd for pengene

Når det kommer til lyd så er dette to potente modeller vi har med å gjøre.

Om vi starter med ZR7, så gir denne deg mest trøkk for pengene. Her får du en kraftigere bass enn hva ZR5 kan skilte med. Generelt er bassen ganske kraftig, altså mer enn hva du kan regne som nøytralt. Bassen mister noe av fatningen om du skrur volumet opp mot maks, hvor den går over til å være litt vel buldrende etter vår smak.

Dog skal det sies at diskant og mellomtone gjør en såpass god jobb at totalen blir en hyggelig lydopplevelse – selv om den altså ikke er spesielt nøytral.

Ekstern strømforsyning faller ikke helt i smak hos oss. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Begge modellene har innebygget støtte for Sonys LDAC-funksjon, altså kan du strømme musikk i høyere kvalitet. Det gir spesielt utslag i de høyere toneleiene, hvor musikk, som for eksempel jazz, får flere detaljer å spille på.

ZR7 kan minne om en liten senterhøyttaler i et hjemmekino-oppsett, og den krever litt jobb med plassering før den yter sitt beste. Den er nemlig ganske retningsbestemt, så her bør du ha i bakhodet at den skal plasseres i hodehøyde – og pekende mot der du sitter – for å få den beste opplevelsen.

Som nevnt har ikke ZR5 den samme kraften i bassen – spesielt om du spiller på lavere volum – som det storebror ZR7 har. Likevel er det en velbalansert høyttaler vi snakker om til prisen du betaler.

Også her får du LDAC-støtte som hjelper deg med å få mer detaljer i spesielt de lysere tonene. Lydbildet du får servert er litt farget i «begge ender», altså er både bassen og diskanten litt for markant versus mellomtonen, og for en purist vil neppe dette være et førstevalg. Dog skal det sies at begge høyttalerne kan justeres en del via appens innebygde equalizer.

Også ZR5 krever litt omtanke når det kommer til plassering.

Konklusjon

Skal du kjøpe den noen små og kompakte strømmehøyttalere, kan Sonys nye ZR-modeller være et alternativ. Her får du gode produkter til en fornuftig pris, og som enkelt kan settes sammen til en multiromsløsning ved hjelp av en app.

Sonys nye strømmehøyttalere er gode og gjennomførte produkter. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Utformingen av disse høyttalerne passer godt for deg som ønsker noe med enkle og rene linjer. Disse produktene sklir inn i enhver bokhylle ubemerket, selv om du kan både se og føle kvaliteten når du holder dem.

Disse høyttalerne er nærmest altetende når det kommer til ulike tilkoblinger. Her kan du velge alt fra trådløst nett til analoge innganger, altså er det noe for en hver smak. De kan også kobles mot TV-en, og i så måte brukes til å få bedre lyd i flatskjermen din.

Den enkleste måten å bruke disse høyttalerne på skjer via Sonys egen app. Her blir du geleidet igjennom hvordan du kobler produktene til nettverket ditt, noe som gjøres aller enklest ved hjelp av NFC.

Appen i seg selv er ryddig og oversiktlig, men har fortsatt et forbedringspotensiale. Dog skal den ha pluss i margen for å være stabil – uten noen form for hikke som forringer brukeropplevelsen.

Lydmessig er disse to modellene gode, spesielt om du er glad i et litt basstungt lydbilde. Spesielt gjelder dette ZR7, som har en potent og kraftfull bass – dog mister den litt fatningen når du spiller på høyt volum.

Begge høyttalerne har en oppløst og kraftig diskant, men spesielt ZR5 kunne trengt enn noen mer fremtredende mellomtone. Ønsker du deg en mer nøytral gjengivning så kan noe av dette justeres i appen, men generelt er disse høyttalerne litt basstunge og skarpe i toppen.

Alt i alt er både SRS-ZR7 og SRS-ZR5 gode produkter som legger seg i en spiselig priskategori, og som ikke minst er enkle å bruke.

Mye lyd for pengene Sack it MOVEit Wi-Fi & Bluetooth Er du på jakt etter en strømmehøyttaler til rundt to tusen kroner så er denne høyttaleren fra Sack it noe du bør ta en nærmere kikk på. Dette er nok den beste høyttaleren vi har testet i denne prisklassen, hvor du blant annet kan ta dem med deg på tur. Dessuten har den alle de tilkoblingsmulighetene du måtte trenge.