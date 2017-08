Test Sony SRS-XB30

Vi tester mange lydprodukter her på Tek, fra et lass forskjellige produsenter. Sony er det imidlertid en stund siden vi sist hadde inne noe fra, så nå begynte det å bli på tide: hils på SRS-XB30, japanernes nyeste tilskudd til det portable segmentet.

Sony SRS-XB30 Størrelse: 22,8 x 8,2 x 8,6

Vekt: 979 gram

Lyd: 2 x fulltone-drivere @ 48 mm + 1 x passiv radiator Frekvensområde: 20 Hz – 20 000 Hz

Farger: Blå, rød, hvit, svart

Tilkoblinger: Bluetooth 4.2, minijack, USB-A (strøm ut), laptop-AC inn (strøm inn)

Teknologi: LDAC, NFC, app, adaptivt LED-lys

Vannsikret: Ja, IPX5.sertifisert

Batteritid: 24 timer

Pris: Fra 1 690 kroner Finn beste pris på Sony SRS-XB30 på Prisguiden.no (Kommersiell partner)

For å kaste litt lys over modellnavnet: Sony opererer med (i hovedsak) tre serier portable høyttalere. Øverst har du ZR-serien, som de dyreste og mest avanserte modellene. Deretter følger HG-serien, som er mer raffinerte, men enklere og mer portable – og til slutt har du XB-serien. Dette er Sonys folkelige, billigere modeller, som skal appellere til de store massene.

XB30 har – som navnet antyder – to lillebrødre, XB20 og XB10, men også tre storebrødre i form av XB40, GTK-XB5 og GTK-XB7. Foreløpig er det kun sistnevnte vi har testet, men for begge GTK-modellene må portabiliteten sies å være høyst tvilsom.

Design – Gummiert, robust og tung sak

Dagens kandidat er derimot liten og kompakt, og XB30 har som alle de nye modellene i serien innebygde party-effekter i form av blinkende LED-striper og -dioder. Mer om dette om litt.

Designet er ikke skrikende på noen måte, men gir et massivt preg. De avrundede hjørnene demper dette noe, men både den svulmende grillen i front og den kraftig gummierte utsiden ellers bidrar til inntrykket.

Dette, kombinert med at høyttaleren er sprutsikker etter IPX5-standarden, betyr at den skal tåle litt mishandling og slitasje fra hverdagens strabaser. Det betyr også at den sannsynligvis fint vil overleve å bli glemt ute i regnet en natt, eller å bli mistet ned fra et bord. Det er kjekt.

XB30 kommer i fire forskjellige farger – her er to av dem.. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Størrelses- og vektmessig snakker vi om en dings som med et nødskrik kan sies å være enkelt håndterlig med én hånd. Nå hører det med til historien at undertegnede har relativt små herrehender, så for andre kan det være enklere. Det er uansett en tung sak, størrelsen tatt i betraktning. Den er eksempelvis omtrent like stor som UE Megaboom, men veier nesten dobbelt så mye.

Da er det bra at gummieringen er så omfattende, og at det er mønster i sidepanelene som gjør den litt enklere å håndtere. I bunnen har man også montert små gummiknotter som tar av for støt og hardhendt behandling.

Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Foruten strømknappen i metall er alle knappene i toppanelet også gummierte, og et par av dem har også LED-dioder.

Lyseffekter til besvær – eller til nytelse?

For å sprite opp partyfaktoren noe har man som nevnt montert lys på XB30. Dette er ganske omfattende saker, med en sammenhengende LED-stripe rundt hele den fremovervendte grillen, samt to kraftige LED-dioder på hver side på innsiden av grillen. Lyset tilpasser seg musikken, og blinker, pulserer og skifter farge i takt med det som mates ut av driverne.

Slik ser lyseffektene ut.

De lærde strides kanskje om dette er mest fancy eller mest cheesy, men all den tid lyset kan skrus enkelt av og på via en knapp på toppen kan man nesten ikke klage. Enten får man velge å irritere seg over det er der, eller så kan man se på det som en hyggelig (valgfri) bonus.

Lyset vil nok uansett ha mest for seg under omstendigheter der både godt selskap og promille er involvert, og da pleier også hemninger omkring hva som er dårlig estetikk og ikke å forsvinne i samme vending.

Algoritmene som styrer lyset virker faktisk ganske bra, spesielt om musikken som mates ut er av den basstunge og livlige typen. Forsøker å du spille Mozarts Requiem blir det imidlertid mest komisk – litt som å henge en diskokule i taket under en begravelse.

Generelt er ikke algoritmene så smarte at de forstår at det kanskje er best med én rolig farge når det ellers er rolig musikk som dyttes ut. Men igjen, lyset kan da såvisst skrus av.

Lyd og funksjonalitet – En blandet godtepose

Spesielt inntil en vegg blir bassen svært kraftig.. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Lyden må uansett kunne sies å være viktigere i en høyttaler enn lyseffekter, og her lover Sony i utgangspunktet ganske mye. Ikke bare er høyttaleren relativt stor, den har også to separate fulltone-elementer på 48 millimeter hver, samt en passiv radiator i midten. Sistnevnte har ingen egen driver tilkoblet, men beveger seg i takt med lufttrykket de to driverne på sidene genererer.

Dette er et velkjent triks, som sørger for at man får mye bass ut av selv små høyttalerkabinetter – men det er en kunst å gjøre det riktig. En passiv radiator vil lettere gi ulyd enn selvstendige basselementer om den presses for hardt, og generelt er mange billigere høyttalerløsninger kalibrert slik at de skal yte ekstra mye trykk i bunnregisteret. Da blir det fort ubalansert.

To sammen gir MYE lyd.. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Sony har gått for en fin mellomting, og lar deg velge om du vil ha mest mulig balansert lyd eller mest mulig bass via en «Xtra Bass»-knapp på toppen av XB30. Med knappen aktivert vil du få betydelig mer tyngde i bånn, men samtidig kastes også lydbildet litt over i blikkboksland.

Spesielt vokal og litt lysere mellomtoner høres tynne og spake ut, mens diskanten kan bli en tanke skjærende. Samtidig økes det maksimale volumet noe – og her har man virkelig skvist ut all lyd man kan til siste dråpe. XB30 spiller rett og slett fenomenalt høyt størrelsen tatt i betraktning – på bekostning av detaljnivå og balansen i lydbildet.

Kobler du to XB30 sammen blir det enda mer voluminøst – og du kan også enkelt velge stereokanal via sammenkoblingsknappen i toppen.

STOR TEST: Små trådløse høyttalere: Enkelte låter faktisk helt grufullt

Et lydmessig kompromiss mange vil kunne leve med

Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Til vorspiel og fest er alt dette selvsagt ypperlig, men for alle andre formål ønsker du å ha denne knappen deaktivert. Da blir lyden faktisk ganske god, og lydbildet langt mer detaljert – samtidig som volumet kan dras mer enn langt nok før ulyder melder seg.

Det mangler imidlertid stadig litt varme og fylde, og XB30 kan ikke sies å gjøre eksempelvis Bernhofts jazzete og kraftige stemme helt rettferdighet. I «Everyone's a Stranger» mister han litt av nærheten, og i «Lift Me Up 'Till The Morning Comes» kommer ikke budskapet like overveldende over deg som i enkelte andre tilfeller. Det samme gjelder også koralstykker og klassisk musikk, som helt tydelig ikke har XB30 som sin yndlingsarena.

Med dette sagt, så er det nok mange som er villige til å ofre litt lydkvalitet for å få høyere volum, røffere design og ikke minst mer bass. Bassmessig er det få høyttalere i samme størrelses- og prisorden som kan konkurrere med XB30.

SongPal-appen har blitt bedre enn før

Sony leverer selvfølgelig en app til XB30, i form av SongPal. Denne har vi prøvd tidligere også, men nå har den blitt frisket opp og langt bedre enn før. Ved hjelp av NFC-brikken i toppen av høyttaleren legger du enkelt produktet ditt inn i appen. Da får du eksempelvis både equalizer og mulighet til å sette opp smart automatisering via Sonys brillefine Smart Connect-app.

Slik ser SongPal-appen ut. Fargevalgene til høyre.. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje/skjermdump

Slikt er kjekt om man tar seg tid til å sette seg inn i det, men for enklere behov er det to ting vi vil trekke frem: lysstyring og stemmekontroll. Stemmekontrollen lar deg kommandere appen til å søke opp og starte en sang via enten Spotify, YouTube eller Google Play Musikk – og stort sett treffer den blink.

Enda nyttigere er imidlertid lysstyringen, som lar deg bytte ut det standard party-temaet med roligere varianter som for eksempel svak pulsering eller bare dus hvit belysning. Eller kanskje du bare vil deaktivere de sterke lysdiodene eller vise én enkelt farge? Mulighetene er mange.

Ønsker du ikke å bruke appen, kan du selvsagt også bare koble til direkte med blåtann.

Konklusjon – Kompakt høyttaler for den bass- og volumfrelste

Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

I utgangspunktet var vi litt skuffet over lydkvaliteten i XB30. Sammenlignet med en del annet der ute er lydkvaliteten bittelitt laber.

Stein Jarle mener: I et lukket rom hvor du går inn for å lytte kritisk til XB30 kommer den rett og slett litt til kort. Mellomtonen er flat og uengasjerende, detaljene drukner litt og det hele låter ganske blikkboks-aktig. Tar du den med deg ut eller er i andre situasjoner hvor volum er viktigere enn ren og skjær lydkvalitet, så er det mye mer å like. Den spiller veldig høyt, størrelsen tatt i betraktning, og det duger i massevis til en liten grillfest i parken eller liknende. Hvorfor Sony har valgt å ikke gå for micro-USB som ladeløsning er på sin side litt vanskelig å forstå, all den tid det virker å være standard for absolutt alle slike produkter i dag. Det gjelder spesielt ettersom batteritiden ikke er den helt store om du skrur volumet opp mot maks, med snaue tre timer musikk. Alt i alt en brukbar partyhøyttaler, men det finnes definitivt bedre alternativer. Stein Jarle Olsen, testansvarlig Tek.no

Etterhvert slo det oss imidlertid at mange kanskje ikke er ute etter de helt store lydopplevelsene når de kjøper et produkt som dette – de er simpelthen ute etter noe som spiller høyt og bassig nok til å fylle en stue under en fest, eller til å løfte stemningen under en omgang strandvolleyball. Det faktum at Sony har installert til dels glorete LED-belysning i hele sulamitten peker vel også i den retningen.

Sonys høyttaler er dessuten ganske enkel og oversiktlig i bruk, sammenlignet med en del konkurrenter. Knappene er store og tydelige, og man går seg ikke bort i kompliserte apper eller fancy berøringsflater som er mer estetiske enn funksjonelle.

For mange vil XB30 helt fint kunne fungere som en fleksibel og solid hverdagshøyttaler, men for de mer audiofile av oss vil den også potensielt kunne være litt skuffende.

Prisen på 1 690 kroner virker i så henseende litt på den stive siden, all den tid eksempelvis den strålende Libratone One Click og den helt vanntette og bassige JBL Charge 3 ligger et par hundrelapper under. Samtidig er det ingen av disse som spiller like høyt – eller som har LED-lys.

Totalt sett synes vi imidlertid det er litt vanskelig å anbefale XB30 all den tid den både er dyrere og mindre velspillende enn andre ting der ute. Men om du føler at du er i målgruppen for mye lyd, mye bass og kule LED-lys, så er det sannsynligvis midt i blinken.

En liten hake helt til slutt: ladeinngangen er av laptoplader-typen. Her burde det helt klart vært micro-USB på plass.

