Test Sony KD-65XE9305

Selv om Sony med brask og bram lanserte sin første OLED-TV under årets CES-messe i Las Vegas, har selskapet også beholdt fokuset på å lage LCD-skjermer.

For kort tid siden fikk vi vår første smakebit på hvordan 2017-modellene skulle bli, og ikke minst hva de ville koste. Nå har en av disse modellene funnet veien til vår testlab.

TV-en som nå står klar er 65-tommers utgaven av XE93, som er Sonys nyeste modell i toppsjiktet av LCD-TV-er. Det finnes imidlertid også en nesten identisk modell, XE94, men den finnes kun i 75-tommers utgave, og har en litt annerledes bakbelysning. I tillegg må vi ikke glemme ZD9, som kom helt på tampen av fjoråret. Den er fortsatt å regne som selskapets ypperste toppmodell, til tross for at den ble sluppet i 2016.

Den nye foten til XE9305 er flottere å se på en på den forrige XD93-modellen. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Sony KD-65XE9305 er TV-ens fulle navn, og i skrivende stund må du punge ut med rundt 36 000 kroner for å sikre deg et eksemplar av denne skjermen.

Design

Sony har i flere år hatt et stilrent uttrykk i sine TV-er, hvor fremsiden har vært preget av en stor sort flate. Dette gjelder også i høyeste grad XE93, som på mange måter har arvet utseende fra fjorårets XD93-modell.

Fremsiden er altså sort, og rammene er enkle og smidige. Med andre ord er det lite som tar oppmerksomheten vekk fra selve bildet på denne skjermen, som kun har en liten Sony-logo i midten av den nedre rammen – sammen med en liten lysende diode som viser at enheten står på eller mottar signaler fra fjernkontrollen din.

Her kan du se baksiden av XE9305 med og uten dekslene på

En forskjell fra fjorårets modell er at ytterkanten av rammen i år er delt. Den fremste delen som peker mot deg er sort, mens delen som peker bakover er i børstet aluminium. Overgangen mellom de to delene hadde en metall-farget rand på fjorårets modell, mens denne er borte på årets variant.

Ser vi på foten har denne forandret seg en god del – til det bedre, etter vår mening. Årets variant er i børstet aluminum, og har en liten vinkel mot fronten av skjermen som gjør den litt mer eksotisk enn fjorårets utforming.

Android-menyen er litt rotete sammenlignet med de beste variantene på markedet. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Via baksiden av foten kan du tre inn ledningene og gjemme disse hele veien inn til portene på baksiden av skjermen. Baksiden består nemlig av en rekke deksler som lar deg skjule kablene slik at du får et rent uttrykk. Dekslene har også mye av det samme mønsteret som vi finner på Sonys LCD-versting ZD9.

Brukervennlighet

Sony har de siste årene brukt Android som sin plattform på TV-er. Vår erfaring med denne programvaren er at den er ganske så ustabil, og hadde en rekke feil og småproblemer som til sammen gir deg en dårligere brukeropplevelse enn hos konkurrentene.

Dog skal det sies at Android i årets form begynner å komme seg. I utgangspunktet er utseendet ganske likt, men vi merker at det er noe færre problemer å spore, som for eksempel at filer ikke kan åpnes, og at TV-en får en del småfrysninger.

Likevel er ikke alt helt på stell enda. Innimellom dukker det opp noen korte tenkepauser, og fortsatt så må vi si at selve oppsettet med å plassere ulike funksjoner og apper på lange, tverrgående linjer oppleves mer rotete enn det burde.

XE9305s fjernkontroll er ikke rå å se på, men den er søle-sikker – en positiv ting i vår bok. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Samtidig er det ikke alt av forslag som endres etter ditt bruksmønster som treffer det vi normalt interesserer oss for. Her skal det dog sies at det muligens bedrer seg ettersom du får brukt skjermen over en lengre periode enn den vi har til rådighet når TV-ene testes.

Da vi testet Philips sin nye OLED-modell for et par uker siden, ble vi meget imponert over hastigheten og responsen under bruk. Dog kan vi ikke si at Sonys nye TV byr på den samme råskapen. Selv om TV-en er langt fra treg, savner vi fortsatt at den er litt kjappere i vendingene, spesielt etter å ha opplevd hvor raskt systemet kan være.

En funksjon som dog er imponerende presis, er hvor du kan snakke inn kommandoer via en mikrofon på fjernkontrollen. Her prøver vi oss med alt fra litt vanskelige setninger til å slå over på ulike dialekter, uten at vi klarer å vippe TV-en av pinnen. Dette er imponerende, og tidvis det beste vi har testet når det kommer til stemmegjenkjenning.

Fjernkontrollen er av den uoriginale varianten. Den byr ikke på noe peke-funksjon eller rått design, men har en styrke i at knappene tåler søl. Her slipper du trege knapper fordi en skvett med brus har funnet veien over tastene.

Her kan du se forskjellen i presisjonen mellom Dynamisk og vårt kalibreringsresultat når det gjelder fargene

Trenger justering før bruk

Sony gir deg en rekke bildemoduser å velge mellom ut av esken. Og her er det i tradisjonen tro ganske stor forskjell på hvilken bildekvalitet du får med de ulike valgene. Det aller dårligste alternativet er Dynamisk, etter vår mening. Her får du et kraftig blåstikk kombinert med en lysstyrke og kontrast som er helt på ville veier.

Resultatet bedrer seg noe om du heller velger Standard, men også denne er langt fra riktig. Det beste alternativet du har er Kino Proff, selv om også denne modusen ikke er helt korrekt, den heller. Her får du et litt varmt bilde, som samtidig jevnt over er litt for mørkt.

Med andre ord vil en justering på egenhånd gi deg et bedre resultat, og innstillingene vi brukte finner du nederst i bildekarusellen på denne siden.

Gamma-kurven er generelt for mørk om du bruker Kino Proff. Så det første vi gjør er å skru opp gamma-verdien et par knepp. Det gir oss en forbløffende presis kurve, og med litt justering av kontrasten får vi et resultat som er fullt på høyde med de beste LCD-skjermene vi har testet hittil.

Videre tar vi fatt på fargene. Via menyen kan du justere hvitbalansen med enten to eller ti punkter. Etter litt frem og tilbake får vi et godt resultat, selv om spesielt rødt og magenta kunne vært bedre. De har de samme tendensene som vi så på fjorårets XD93, hvor blant annet magenta trekkes noe mot blått. Det er ikke snakk om mye, men til denne prisen burde det uansett nevnes, for presisjonen er ikke like rå som for eksempel med Panasonics DX900-modell.

Bildekvalitet

Årets nye XE93-modell har blitt utstyrt med Sonys beste bildeprosessor, X1 Extreme, den samme brikken som sitter i toppmodellen ZD9. Det har forbedret noe av de problemene som XD93-modelllen hadde.

XE9305 har en godkjent bildekvalitet. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Når vi ser på sortnivået er dette ganske så imponerende, spesielt til en kantbelyst TV å være. Dog skal det sies at direktebelyste paneler fortsatt er et knepp hvassere om du ser på film i stummende mørke, men i en lett opplyst stue vil forskjellene være langt vanskeligere å se.

Fargene som XE93 leverer er mye de samme som XD93, altså har de en god presisjon og punch over seg, spesielt når du forsyner skjermen med HDR-innhold. Her gjør prosessoren en ryddig og god jobb med å levere gode og riktige farger som ikke trekkes ut av proposjoner. Ofte kan nemlig rødt bli litt vel intenst, en felle Sony ikke går i.

Når det gjelder bevegelser så har også dette blitt bedre. Med XD93-modellen opplevde vi en del clouding i bildet, og dette har bedret seg en del med inntoget av den forbedrede bildeprosessoren.

Generelt må vi si at X1 Extreme er en av de aller beste prosessorene på markedet – om ikke den beste. Her vil den dog få kraftig konkurranse av blant annet Panasonics nye konkurrent senere i år, men i skrivende stund er Sony kongen på haugen.

Dog skal det sies at ikke alt er helt rått ved XE93. Når det kommer til gjenskinn er ikke TV-en den beste, selv om den ikke er veldig sjenert med lyset på. Det som dog ikke er bra er innsynsvinkelen. Bildet vaskes litt ut når du beveger seg ut mot sidene av skjermen. Langt fra ille, dette heller, men i denne klassen forventer vi bedre. Samtidig må vi nevnte at skjermen har tendens til noe lyslekkasje i hjørnene, spesielt i de to nederste.

Rammen til den nye skjermen er delt i to, der fremre del er sort, mens den bakre er i børstet aluminium. Selve panelet er ganske raskt, altså kan du bruke TV-en som spill-skjerm om du ikke er blant de aller mest ihuga brukerne. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Kurant spill-TV

Som spill-skjerm var fjorårets XD93-modell ganske så habil. Og det samme kan vi si om årets modell, uten at den heller er noe soleklart førstevalg.

Vi starter med å sette TV-en i Standard-modus, og etter et par målinger kan vi trygt slå fast at denne modusen ikke er noe du burde bruke til spill. Resultatene viser en inputlag på rundt 85 millisekunder, altså alt for høyt til å brukes av aktive spillere.

Dog er ikke alt håp ute av den grunn. TV-en har en egen spill-modus som slår av all prosessering som forringer responsen. Med denne aktivert så bedrer resultatene seg betraktelig, hvor du i 1080p med 60 bilder i sekundet har en inputlag på rett under 20 millisekunder.

Det er et resultat som holder for mange, selv om de mest ihuga spillerne nok vil fortrekke enda lavere tall.

Lydkvalitet

Sony valgte å slanke sin 93-serie betraktelig fra X93 til XD93. Det førte til en langt dårligere lydopplevelse i fjor, og det samme gjelder i år også.

Lyden mangler en del krefter for å være god nok til å gi den en skikkelig filmopplevelse. Spesielt er bassen helt borte, en viktig brikke for et vellykket filmkveld. Likevel er lyden grei nok til at du ikke trenger å slå på anlegget for å se nyhetene.

Samtidig så havner vi mye på den samme konklusjonen rundt dette som i fjor. Altså at vi heller tar en slankere TV til fordel for bedre lyd. I denne prisklassen er det nok mange som har et eksternt anlegg stående parat til å ta seg av nettopp lyden.

Konklusjon

Årets nye XE93-modell har arvet mange av egenskapene til fjorårets XD93-modell – pluss at noen av svakhetene er forbedret. Prismessig koster den nye modellen omtrent det samme som det XD93 gjorde da vi testet den, og for pengene får du blant annet en bedre bildeprosessor.

Når det gjelder utseende så er årets modell bedre på alle måter, etter vår mening. Fremsiden er ganske lik, hvor Sony beholder sin klassiske og stilrene utforming hvor en helt sort overflate utgjør designen.

Forskjellene ligger i foten og baksiden av skjermen. Spesielt har foten blitt tøffere å se på, og den har i tillegg blitt enda enklere å tre kabler via. Det er nemlig slik at du fint kan gjemme kablene som skal inn i de ulike portene bak på TV-en via flere bakdeksler. Denne varianten får du også på XD93, men XE93 har arvet mønsteret fra toppmodellen ZD9, altså er den tøffere å se på etter vår mening.

Vi gir Sony XE9305 Anbefalt i vår bok. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Nok en gang tar Android-plattformen steg i riktig retning hva gjelder brukeropplevelse. Den er fortsatt ikke like rask og oversiktlig som de beste alternativene på markedet, men i alle fall mer stabil enn tidligere. Sony får pluss i boka for å legge ved en søle-sikker fjernkontroll, selv om denne ikke er verken tøff å se på, eller har noen spesielle ekstra-funksjoner å by på som for eksempel peke-funksjon.

Bildemessig har Sony tatt tak i et av de store problemene med XD93-modellen, nemlig clouding. Den nye og forbedrede prosessoren er bedre til å unngå dette problemet, samtidig som den er meget habil på å gjenskape farger. Riktignok klarer vi ikke justere fargene like presise som de absolutt beste skjermene på markedet, men når det kommer til å tolke signalet som kommer inn gjør Sony mye riktig.

Skal vi sette fingeren på noe her så må det bli at skjermen ikke har fullt så godt sortnivå som de aller beste TV-ene på markedet – spesielt ikke OLED – og samtidig er ikke innsynsvinkelen helt topp, samt at det er noe lyslekkasje å spore i hjørnene.

Likevel er dette en meget god TV. Den koster riktignok en god slump penger, og i denne prisklassen vil skjermen få flere konkurrenter fra både LG, Samsung og Panasonic. Hvor godt den står imot denne motstanden vil tiden vise, men enn så lenge har vi ingen skrupler med å gi denne TV-en et Anbefalt-stempel.

Alternativer

Mye TV for pengene Samsung UE65KS7005 Ikke alle er klare for å bruke over 30 000 kroner for en TV. En av de beste TV-ene du får for pengene du betaler er Samsungs KS7005, som vi ga 10/10 da vi testet 55-tommers utgaven. Nå får du 65-tommeren til under 15 000 kroner, og for pengene får du en fullverdig 4K HDR-TV som også er meget brukervennlig takket være Tizen-plattformen.