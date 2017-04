Test Sony KD-65A1

De siste par årene har stadig flere produsenter valgt å gå for LGs OLED-paneler i sine nye toppmodeller. Eksempler på dette er Panasonic og Philips – som begge er i ferd med å slippe sin andre generasjon med teknologien.

Lenge var det mange som lurte på hva Sony hadde for planer rundt sine TV-er. Ved utgangen av 2016 hadde selskapet fremdeles kun LCD-skjermer å skilte med – og den japanske giganten holdt kortene tett til brystet.

Men så kom årets CES-messe i Las Vegas, hvor Sony avslørte sin splitter nye toppmodell, A1. På menyen stod en helt ny OLED-skjerm, som i tillegg til å være syltynn, hadde et annet triks i ermet. Den bruker nemlig glasset på fremsiden av TV-en som høyttaler-element.

Nå har dette nye flaggskipet fra Sony funnet veien hit til vår testlabb. Skjermens fulle navn er Sony KD-65A1, og som du kanskje har gjettet så er dette en dyr TV. Den norske prisen ble avslørt i natt, og legger seg på 55 000 kroner for 65-tommersutgaven vi har testet, og 40 000 kroner for den litt mindre varianten på 55 tommer. Til tross for at det er mye penger er det faktisk mindre enn vi fryktet, og gjør den bare litt dyrere enn Sonys nåværende LCD-toppmodell, ZD9.

Krever fire forsiktige hender

OLED-teknologien har flere fordeler, og én av dem er at du kan lage TV-er meget tynne, noe Sony virkelig har benyttet seg av. Ut av esken er A1 noe av det absolutt tøffeste du får for penger. Dette er rett og slett «hakeslepp»-materiale for enhver stue.

OLED-teknologien gjør at TV-en kan lages meget tynn. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Før du kan ta i bruk TV-en, er det likevel noen nervepirrende minutter med montering. Her bør det absolutt være to personer på plass når skjermen skal pakkes ut. TV-en er nemlig meget tynn, hvor det er et syltynt panel du setter rett ned på TV-benken.

Baksiden er flott å se på med dekslet på plass. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Baksiden har en slags støttearm der all elektronikken sitter, i tillegg til du må feste en vekt til enden av denne armen som skal forhindre at TV-en tipper fremover. Her gjelder det å trå varsomt når vekten skal festes, samt når du løfte på plass skjermen og trekke ut støtten.

Selve panelet er nemlig så tynt at det svaier om du ikke er forsiktig. Det kan godt tenktes at det tåler mer en det kan virke som, men lønner det seg nok å være litt føre var. To personer og en porsjon forsiktighet er det som skal til før skjermen er sikkert plassert på TV-benken.

Spektakulært utseende

Denne nye OLED-modellen fra Sony er som sagt et spektakulært skue. Det som gjør at den skiller seg fra andre TV-er, er at fremsiden kun er én ren overflate, hvor bildet utgjør mesteparten av overflaten. Kun en tynn, sort stripe på rundt én centimeter skiller bildet fra ytterkanten på skjermen, hvor glasset trekkes sømløst helt ut mot kantene.

Undersiden er noe tykkere, hvor den sorte stripen har en halv centimeter tykk metallist på undersiden av seg, som igjen er TV-ens fot mot underlaget. Dette er rett og slett meget smakfullt løst.

Her ser du støtten med og uten dekslet på. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Med en så ren fremside, og tynn skjerm, har støtten på baksiden tatt over rollen med å huse resten av elektronikken.

Inngangene er plassert et stykke ned på denne støtten, som i seg selv er rett under fem centimeter tykk, og litt over 45 centimeter bred. Denne har en låsemekanisme som du må skyve til siden før du får vippe støtten helt bakover. I tillegg følger det med et stabiliserings-stag som sikrer at avstanden er riktig.

Tilkoblingene sitter nederst i foten på A1 Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Etter at du har koblet til de kablene du trenger, kan du dekke over det hele med et stofftrekk. Dette er med å gjøre baksiden langt bedre å se på, stilren og flott – akkurat slik resten av TV-en fremstår.

Totalen blir en TV som er helt særegen, et utseende som gir oss en kraftig «må ha»-følelse. Sjelden har vi blitt så imponert av et design på en TV. Og for et lite øyeblikk glemmer vi at det tross alt koster en betydelig slump penger å få en skjerm som ser så bra ut som denne.

Har du pengene til denne skjermen, blir du i hvert fall ikke skuffet over utseendet.

Android begynner å komme seg

Sony har lenge laget TV-er med god bildekvalitet, men brukervennligheten har ikke vært like god. Selskapet har brukt Android som sin plattform, og denne har de siste årene vært preget av en del barnesykdommer.

Den første 2017-modellen vi testet fra Sony var XE9305, som viste at plattformen begynner å bli mer moden. Dette gjelder også i høyeste grad A1, hvor brukeropplevelsen er omtrent identisk med XE9305.

Mange av problemene med at apper fryser har bedret seg, selv om det fortsatt er slik at det kommer noen korte tenkepauser innimellom. Sonys A1-modell er relativt raskt å bla i menyene med, men ikke like rask som for eksempel Philips sin OLED – som også bruker Android.

TV-en vil lære seg hva du liker å se på, og komme med anbefalinger i toppen av menyene. Noe av det som kommer opp treffer godt, men ikke alt. Her kan det muligens være at du trenger å bruke skjermen over en lenger periode enn vår testperiode, før anbefalingene henger mer på greip.

Sony har strammet inn antall valg du har i menyene, selv om det er langt flere apper å velge mellom ut av esken enn hva tilfellet var med Horizon-modellen til B&O. I utgangspunktet er flere av appene nyttige for de aller fleste, men vi likte bedre å starte med et tomt lerret – slik tilfellet var med B&O-TV-en.

Fjernkontrollen som følger med er den samme som Sony legger ved sin XE9305-modell. Altså en kontroll som er langt fra den mest spennende å se på, men som til gjengjeld har god respons – og som samtidig har et vanntett belegg over knappene. Kontrollen trenger innimellom å finsiktes mot TV-en, hvor mottakeren i TV-en sitter plassert nede til høyre sett forfra.

Fortsatt har altså Android-plattformen forbedringspotensiale i våre øyne, men sammenlignet med tidligere versjoner, begynner årets utgave å vise hva som bor av muligheter i plattformen.

En drøss av bildemoduser

En av våre kjepphester her i Tek.no er bildemoduser. Alle TV-er kommer fra fabrikk med ulike moduser, og som regel er den modusen du får når du slår på TV-en et dårlig valg.

Se forskjellen mellom modusene Standard og Kino,hjem

Dette gjelder også toppmodellen fra Sony. Ut av esken er det Standard-modusen som er aktivert, og denne leverer langt fra det beste bildet. Det første som ikke stemmer er fargene. Her er bildet preget av en blåstikk i hvitbalansen, samtidig som en rekke av fargene ikke treffer slik de burde.

I tillegg får du et bilde som har feil kontrast og lysstyrke. Kontrasten er for høy og en rekke tilleggsfunksjoner er aktivert, som ytterligere forringer resultatet.

Sony prøver å bøte på problemet ved å by på en hel drøss av forskjellige forhåndsinnstilte moduser – noen formet for stillbilder og sport, andre for film. Den beste modusene er Kino-modusene, hvor den ene (Kino, proff) egner seg bedre i mørke omgivelser, mens den andre (Kino, hjem) er bedre i lysere settinger.

Begge har et svakt rødstikk i hvitbalansen, men ikke i nærheten like distinkt som blåstikket i Standard-modusen. Dessuten er et litt for varmt bilde å foretrekke fremover et iskaldt alternativ. Samtidig er lysstyrke og kontrast langt mer naturlig justert, selv om de ikke treffer helt blink med en gjennomsnittsverdi på 2,34.

Ferdig kalibrert yter Sony A1 meget bra Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Husk å slå av all hjelpe-teknologi

For å tyne det beste ut av denne A1-skjermen må ekstra justering til. Vi tar derfor frem kalibreringsutstyret, og setter i gang med Kino, hjem-modusen som utgangspunkt. Hvilke innstillinger vi brukte kan du se nederst i bildekarusellen i artikkelen.

Det første som trenger litt justering er gamma-kurven. Denne er helt på ville veier med funksjoner som X-tended Dynamic Range påskrudd – hvor spesielt den øvre delen av gråskalaen blir altfor lys. Så fort vi deaktiverer dette blir gamma-kurven langt mer korrekt, og etter litt finjustering sitter vi igjen med en gjennsomsnittsverdi på eksakt 2,22.

Videre tar vi fatt på hvitbalansen. Her kan du velge å gå for en ti-punkts justering, men etter å ha finpusset på en to-punkts justering, må vi si at denne skjermen treffer blink allerede her. Det gjør også at fargene er helt presis, akkurat slik de burde være fra en toppmodell med en såpass sviende prislapp.

Gnistrende god bildekvalitet

Ferdig justert får du rå bildekvalitet. Mye takket være Sony sin egenutviklede X1-brikke, som gang på gang forbløffer oss i hvordan den løser selv dårlige kilder på en overbevisende måte.

Her kan du se forskjellen mellom lyse og mørke detaljer. Merk at dette er et bilde tatt av selve skjermen, så det kan avvike noe fra realiteten. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

OLED-teknologien bidrar til et sortnivå som LCD bare kan drømme om, og det kommer deg spesielt tilgode når du skal se film i mørke rom. Likevel skal det sies at denne skjermen ikke egner seg fullt like godt i kraftig opplyste rom, selv om resultatet også her er godkjent.

Også fargene er meget bra. De er både riktige og naturtro, og OLED-teknologien gir de i tillegg en varme som er en fryd for øyet. Bevegelsene i bildet er også meget bra. Sonys X1-brikke løser dette på en utmerket måte.

Du kan lese litt mer om hva som gjør X1-brikken så unik i denne artikkelen.

Lysstyrken er det heller ikke mye å utsette på med tanke på at det er en OLED-skjerm, men den kommer naturligvis for kort mot de beste LCD-skjermene, slik som Samsungs nye QLED-serie. Her veien OLED-teknologien opp ved å tilby et bedre sortnivå i den andre enden.

Når vi setter på Blu-ray-spilleren vår med 4K HDR-innhold får du virkelig oppleve hvor godt denne OLED-skjermen kan prestere. Riktignok går den ikke like høyt opp i lysstyrke som sine argeste LCD-konkurrenter, men likevel er spennet i mellom det lyseste og sorteste som kan vises samtidig imponerende godt. Skarpheten er helt på topp, og det samme er fargene. Her får du servert en bildekvalitet som inviterer til timesvis med film-glede.

Selv på lav strømmekvalitet får X1-brikken til Sony Clarkson til å se skarp ut Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Likevel er det ikke alt som er like bra. Om vi skal være litt pirkete så er det fortsatt litt å gå på rundt detaljer i mørke scener. Dette er et fenomen som OLED-skjermer har hatt tendens til å løse dårlig. Her ender detaljene opp med dras ut i helt sort, ellers så blir de for lyse. A1 er dog bedre enn hva vi har sett tidligere fra andre OLED-skjermer, men fortsatt er det en liten vei å gå før problemet er helt løst.

Samtidig er dette en skjerm som har en ganske blank overflate. Den er ikke håpløst når det kommer til refleksjoner, men skal du ha den i et opplyst rom, vil du få noen gjenskinn fra den stilrene overflaten.

Når det kommer til innsynsvinkel så er dette en av styrkene til OLED. Her kan du bevege deg langt ut på sidene av skjermen før bildet mister noe av piffen i kontrast eller farger.

Ikke noe førstevalg for spillere

OLED er i utgangspunkt en teknologi som egner seg godt med tanke responstid. Likevel er ikke Sony KD-65A1 noe førstevalg for deg som ønsker å spille aktivt.

Vi fisker frem inputlagmåleren, og resultatene vi får med Standard-modusen aktivert er rundt 100 millisekunder. Det er ikke så overraskende, og er ganske i tråd med hva de fleste andre TV-er presterer med en rekke hjelpefunksjoner – som Standard har aktivert.

Vi går derfor inn i menyen og velger modusen som er tilpasset for spilling. Da deaktiveres alt som påvirker tiden det tar fra signalet sendes til endringene skjer på skjermen. Likevel er ikke resultatet imponerende bra.

Våre målinger viser nemlig at inputlagen ligger rundt 46 millisekunder ved en oppløsning på 1080p. Altså greit nok for en del spill som ikke krever så rask reaksjon, men for en aktiv spiller finnes det bedre løsninger enn dette.

Lyden er helt kurant

Basselementet er gjemt i støtten på TV-en, mens glasset på fremsiden gir deg diskanten. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

En av tingene som skiller denne skjermen fra resten av TV-modellene på markedet er hvordan Sony har løst lyden. Her brukes nemlig hele glasset som element, slik at det vibrerer for å lage lyd.

Riktignok er det kun de høyeste tonene som kommer fra dette glasset, ellers hadde det blitt vanskelig å se på TV på grunn av vibrering. Bassen sitter derfor på baksiden i støtten som holder TV-en oppe. Uansett så er løsningen noe vi har sansen for, og lydopplevelsen er langt fra dårlig.

Lyden er riktignok litt platt sammenlignet med eksterne lydanlegg, og bassen er ikke veldig kraftig. Men til TV-lyd å være presterer denne skjermen ganske bra. Den er ikke like god og oppløst som de beste vi har testet, men den gjør seg heller ikke bort på noe vis.

Konklusjon

Skal du kjøpe deg en TV som bryter med tradisjonelle utforminger, er Sonys første OLED-modell noe du bør ta en nærmere kikk på. Her får du en TV som er lekkert og originalt utformet, og som samtidig gir deg gnistrende god bildekvalitet.

Dette er en TV som skiller seg ut fra mengden når det kommer til utseende. Fra fremsiden ser du kun en ren overflate hvor skjermen kun er omsluttet av en tynn, sømløs kant. Undersiden av skjermen har i tillegg en liten metall-list på undersiden, som også fungerer som fot.

OLED-teknologien gir muligheter for å lage tynne rammer. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Resten av elektronikken er gjemt bort i et støttebein som slås ut på baksiden av skjermen, akkurat som du gjør med en bilderamme. Når du har koblet til det du trenger, kan du kle inn baksiden med et deksel trukket i stoff. Her har Sony klart å lage en skikkelig diamant hva utseende gjelder, med en skyhøy «må ha»-faktor.

Sony fortsetter å bruke Android som sin plattform på TV-er. Årets utgave begynner å modnes i forhold til tidligere utgaver, og en rekke barnesykdommer er borte. Likevel er ikke alt sykdomsfritt helt ennå. Fortsatt er det noen stopp i brukeropplevelsen, men ting har blitt langt bedre enn tidligere – selv om for eksempel Tizen (Samsung) eller WebOS (LG) fortsatt er noen hakk bedre.

Når det kommer til bildekvalitet viser Sony at de er helt i toppsjiktet. Her kommer OLED-panelet til sin rett, med et enestående sortnivå og fargegjengivelse. Riktignok trengs en kalibrering før TV-en yter på sitt maksimale, men når denne jobben er gjort får du en bildekvalitet som få andre TV-er kan matche.

Spesielt om du ser film og innhold i litt lyssvake omgivelser vil denne skjermen briljere skikkelig. I lysere omgivelser må du spa på med litt mer lysstyrke for å beholde gnisten i bildet. Sonys X1-prosessor bearbeider selv de dårligste signalene med bravur, og selv vanlig strømming blir meget bra.

Bevegelsene er det lite å utsette på, og det samme kan vi si om innsynsvinkelen til denne skjermen. Det vi kan si noe negativt om er detaljer i mørke scener. Dette har vi opplevd på flere OLED-skjermer, og selv om A1 løser problemet bedre en de andre modellene vi har testet, er det fortsatt noe igjen å gå på.

Sony KD-65A1 er et klar anbefalt produkt Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Lyden i skjermen er løst på en unik måte. Hvor selve glasset til skjermen er høyttaler-elementet. Og lydkvaliteten du får er heller ikke dårlig til en flatskjerm å være. Den er riktignok ikke god nok til å gjøre filmkvelden til en suksess, men så vil nok de fleste som kjøper en såpass dyr TV også spe på med sitt eget anlegg til å ta seg av lyden. For å se nyhetene holder lyden i lange baner.

Alt i alt er Sony KD-65A1 en toppmodell verdig, hvor miksen av et råflott design og knakende god bildekvalitet gir deg et meget bra produkt. Det koster riktignok å være kar, men like fullt er dette en TV vi uten skrupler vil anbefale deg.

Alternativer

