Test Sony HT-ST5000

Vil du ha det maksimale ut av filmkvelden er et godt lydanlegg en viktig brikke. Dagens TV-er er for spinkle i lyden til at du får nok trøkk i de heftigste scenene, der bassen som oftest er helt fraværende.

Mange velger derfor å kjøpe seg et eksternt lydanlegg, der en lydplanke kan være et godt alternativ – som blant annet ikke tar opp alt for mye plass av stuen din.

Vil du samtidig boltre deg i et godt lydformat, finnes det etter hvert flere modeller som kan bistå deg med å levere Dolby Atmos-standarden.

Denne nye standarden sender lyd via taket i tillegg til de tradisjonelle lydkanalene i et filmoppsett. Dette åpner for at du nå enklere kan høre lyden også i høyden. Med andre ord kan du høre at et helikopter kommer flyvende over hodet ditt.

Vi har allerede testet Samsung sitt alternativ som kan gi deg dette formatet, og nå står en ny utfordrer klar. Denne gangen er det Sony som inviterer til kamp med sitt nye HT-ST5000-anlegg.

Prisen er stivere enn konkurrenten til Samsung, hvor du i skrivende stund må ut med over 15 000 kroner for et eksemplar – over 5000 kroner mer enn Samsungen. Hva får du for de ekstra pengene du betaler?

Metallristen foran planken kan tas av om du vil se elementene i aksjon. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Ikke hørt om Dolby Atmos?

Her kan du lese det du trenger å vite om formatet (Ekstra) »

Eksklusivt og robust bygget

Dette er et dyrt anlegg, men til prisen får du en stridsvogn av en lydplanke. Sony byr på børstet metall i rikelige mengder, i et ganske kantete og stilrent design. Det børstede metallet kombineres med en elementrist i perforert metall.

Denne risten kan du ta av om du heller vil ha elementene synlige, men skulle du ha småbarn i huset så er du nok best tjent med å beholde risten på.

Utenom denne risten er det altså børstet metall som kler denne lydplanken. På forsiden er det kun en liten skjerm som viser praktisk informasjon som hvilken kilde du henter musikk og innhold fra.

Det er ikke før du ta en kikk på toppen av lydplanken at du på kanten mot baksiden finner noen få knapper. Disse lar deg for eksempel slå av eller på produktet, endre hvilken kilde du bruker eller justere volumet.

Fjernkontrollen er alt annet enn spennende å se på. Men den har god respons når du bruker den. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Planken er ganske tung av seg, så du bør passe på at de to festeskruene den skal hektes på sitter godt forankret i veggen.

Subwooferen er heller ingen lettvekter, og bærer mye av de samme faktene som planken når det kommer til utseende. Basskassen har et element som slår nedover mot gulvet, slik at selve kassen holdes oppe av en halvbuet fot som gir designet en liten ekstra piff.

Om det er noe ved designet vi skal sette fingeren på så må det være fjernkontrollen som følger med. Den gjør jobben sin helt greit, men til denne prisen burde Sony lagt litt mer sjel i denne når resten av utseendet er såpass barskt.

Godt med tilkoblinger

ST5000 har godt med tilkoblinger. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Denne lydplanken fra Sony er godt utstyrt når det gjelder tilkoblinger. Ofte kan det være snaut med for eksempel HDMI-porter på en lydplanke, men med denne modellen får du rikelig. Totalt kan du koble til hele tre produkter via HDMI, i tillegg til at en egen utgang fører signalet videre til TV-en din.

Om du ikke vil bruke HDMI til å servere lyden, har du et optisk alternativ i tillegg. Du kan også koble til produkter via jack-plugg, men vær oppmerksom på at du da kun får analog overføring.

Planken kan for øvrig også kobles til nett, enten trådløst eller med kabel.

De fleste tilkoblingene er plassert på baksiden av enheten, utenom en USB-port. Denne finner du på siden av planken, bak et lite deksel. En hendig løsning slik at du ikke trenger å løfte ned enheten fra veggen for å koble til eksternt utstyr.

Enkel å bruke

Menyen er enkel og ryddig Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Som tidligere nevnt har denne lydplanken en del betjeningsknapper på baksiden av enheten, men det er først og fremst via TV-skjermen du bruker den.

Her foregår det meste via en meny som vises direkte på TV-en. Og denne menyen har vi sansen for. Den er nemlig meget ryddig og enkel å skjønne seg på, samtidig som den er rask i responsen.

Når du trykker på meny-knappen på fjernkontrollen møtes du av noen få, store bokser, hvor du kan velge hvilken tilkobling planken skal hente signaler fra. I tillegg har den også god oversikt over andre enheter i samme hjemmenettverk, slik at du enkelt kan spille av innhold fra for eksempel en PC.

Dessuten kan du hekte på telefonen din ved hjelp av Bluetooth, og på den måten spille musikk trådløst.

Lydkvalitet

Sonys lydplanke kan som nevnt by på Dolby Atmos. Men det er ikke dette formatet den takler best, etter vår mening.

Elementet i bassen slår nedover, og leverer rikelig med trykk. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Denne planken har nemlig en meget behagelig lydgjengivelse når du hører på musikk. Planken har imponerende dynamikk, spesielt i de høyere toneleiene. Diskanten er krisp og klar, uten at den blir ubehagelig når du skrur opp volumet.

Hører vi på sanger fra for eksempel Pink Floyd kommer denne dynamikken til sin rett, hvor gitarsoloene til Gilmour byr på en passende mengde nerve og engasjement uten at det noen gang blir ubehagelig.

Samtidig får du en god åpenhet og størrelse på lydbildet til å være en lydplanke. Med andre ord kan denne modellen fra Sony med hell figurere som musikk-anlegg i stuen din, hvor den har krefter og kontroll nok til å fylle ganske store rom.

Bassen er heller ikke dårlig. Langt i fra. Den har en bunnsolid og bestemt punch som også kommer godt til rette når du hører på musikk, men som gjør seg desto mer gjeldende når du ser film. Her er den ganske så brutal og byr på et herlig driv og engasjement når du for eksempel ser actionfilmer.

Når du ser film er dessuten denne lydplanken en mester til å presentere stemmer. Klarheten og tydeligheten i mellomtonen og diskanten gjør at du fint kan få med deg hva som blir sagt – selv på lavere volum.

Begge endene på planken har høyttalere som skyter lyden opp via taket. Likevel savner vi noen bakhøyttalere for å få den ultimate opplevelsen. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Likevel er det Atmos-delen som vil være mest forlokkende med dette produktet, og her er den ikke like overbevisende som til vanlig musikk og film. Sammenligner vi med Samsungs HW-K960, får du ikke en like god opplevelse med Sonys ST5000.

Noe av grunnen er at Sony sin modell ikke leveres med egne bakhøyttalere, slik Samsung gjør med sin Atmos-planke. Dermed får du ikke fylt på med effekter fra denne kanten, og det gjør at opplevelsen blir en del tammere.

Planken skyter noe av lyden opp via taket, men kun fra fremsiden. I motsetning gir Samsungs alternativ deg de samme muligheten også fra bakkanalene, og det hele blir mer innlevende og detaljert på denne måten.

Dessuten så mangler den støtte for DTS X, noe en del vil savne.

TEST: Samsung «The Frame» : Aldri før har vi testet en så stuevennlig TV

Konklusjon

Dolby Atmos er en lydstandard som kommer til å glede mange film-elskere rundt om i de tusen hjem. Samsung har allerede gitt oss en velfungerende lydplanke som kan gi deg denne standarden. Nå er det altså Sony sin tur til å gi Samsung konkurranse.

Selskapets forsøk er godt på mange måter. Den er har et røft og attraktivt design pakket inn i et solid stykke lydplanke. Dessuten er den meget enkel å bruke, og har godt med tilkoblingsmuligheter.

Problemet ligger likevel i at den ikke presterer like godt når du først skal se film som har støtte for Dolby Atmos. Mens konkurrenten kan friste med en planke som også har trådløse bakhøyttalere, serveres alt av lyd kun fra lydplanken hos Sony.

Samtidig er det ikke til å stikke under en stol at forskjellen i pris er markant. Riktignok er Sony-en bedre på å spille musikk og vanlig film enn alternativet fra Samsung, men ikke nok til at vi klarer å se bort fra prisdifferansen på over fem tusen kroner. I hvert fall ikke når vi legger den dårligere Atmos-opplevelsen til regnestykket.

Alternativer

Billigere og bedre på Atmos Samsung HW-K960 Samsungs lydplanke var den første modellen vi testet med støtte for Dolby Atmos, og spesielt etter at den falt en god del i pris er den fortsatt vår favoritt. Her får du en planke som også har trådløse bak-høyttalere. Samtidig har den jevnt over en meget god lydkvalitet, som gjør den god til det aller meste.