Test Sonos Playbase

Skal du se film eller høre på musikk, er såkalte strømmehøyttalere et av alternativene du kan velge. Sonos var produsenten som startet med slike høyttalere, og en etter en har ulike produsenter kastet seg på bølgen.

Nå har Sonos kommet med et nytt produkt i sin multiromsfamilie, Playbase, og denne sklir rett inn som en slags basestasjon for deg som ønsker bedre lyd fra for eksempel TV-en din. Selskapet har allerede en lydplanke, men denne modellen er mer som en lydplate å regne.

Sonos Playbase har nå funnet veien inn til vår testlabb. Enheten koster i skrivende stund i underkant av 7000 kroner, så den legger seg omtrent i samme prisklasse som mange tilsvarende multiroms-planker. Så kan Sonos fortsatt vise at de gamle er eldst?

Kraftig og solid bygget

Sonos er solid bygget for å kunne figurere som en plattform for TV-en din. Foto: OIe Henrik Johansen / Tek.no

Ut av esken er det et solid stykke produkt vi har med å gjøre. En av Playbase sine hovedfunksjoner er at den skal kunne holde vekten av en TV på opptil 45 kilogram.

Har du en normalt stor TV vil mange modeller kunne få plass på toppen av Playbase. Men du må finmåle før du kjøper deg et eksemplar av høyttaleren. Fordi det finnes en del TV som har en fot som er ganske bredbeint av seg. I dybden må den være under 38 centimeter, mens bredden må være innenfor 72 centimeter for å få plass på toppen av Playbase.

Skulle du ha en virkelig stor TV er ikke Playbase større enn at den kan skli under selve skjermen, gitt at avstanden mellom føttene er mer enn 72 centimeter, og høyden under skjermen er mer enn 5,8 centimeter.

Oversiden har berøringsfølsomme knapper. Foto: OIe Henrik Johansen / Tek.no

Byggekvaliteten til Playbase er det lite å utsette på. Selskapet har valgt å bruke en matt overflate i enten sort eller hvitt, hvor vårt testeksemplar er sort. Overflaten er imidlertid litt småallergisk mot fingermerker, så har du småbarn hjemme vil du måtte belage deg på å tørke av smuss ganske så ofte.

Fremsiden av enheten har rundt 41 000 perforerte hull, hvor dimensjonen avhenger av hvilket type element som gjemmer seg på baksiden. Uansett er hullene så små at du ikke vil klare å skille de fra hverandre med mindre du er i besittelse av en lupe.

Ellers er det rene overflater som preger Playbase, annet enn en av/på-knapp på den venstre siden, og en berøringsfølsomme knapper på toppen av enheten.

Vi må si vi har sansen for denne utformingen, hvor produktet har en solid byggekvalitet som gir deg den ekstra kvalitetsfølelsen du er på jakt etter. Tilkoblingene på baksiden er gjemt under et slags tak, så disse vil du heller ikke se mye til med mindre du ser enheten fra baksiden.

Har det aller mest nødvendige

Baksiden har få tilkoblingsmuligheter. Foto: OIe Henrik Johansen / Tek.no

Når vi først er inne på tilkoblinger så har Playbase med et nødskrik det aller mest nødvendige å by på. Foruten støtte for trådløs overføring av data via hjemmenettverket ditt, har du en trådbasert ethernet-kobling på baksiden. I tillegg til denne har du en optisk lydinngang, samt strøm-inntaket.

Utover dette er det ikke flere innganger på Playbase. Dermed er du avhengig av å ha et produkt som bruker optisk kabel for å kunne gi enheten noe å foredle – foruten muligheten til å strømme innhold via hjemmenettverket ditt.

Det er jo litt av poenget med en multiromsplattform, men likevel må vi si at vi savner for eksempel en HDMI-inngang på baksiden. Selv om mange TV-er i dag har en optisk overføring av lyden, er det ikke alle som har dette.

Via appen kan du enkelt hente inn spillelistene dine fra andre tjenester. Foto: OIe Henrik Johansen / Tek.no

Meget enkel å sette opp

Sonos har for tradisjon å være enkle å sette opp og bruke. Nye Playbase henger seg på denne trenden.

For å komme i gang laster du ned appen til selskapet, og via noe enkle steg er jobben unnagjort. Vi har vært innom ganske mange multiromsystemer etter hvert, men fortsatt holder vi en knapp på Sonos når det kommer til brukervennlighet.

Selve appen er dessuten ryddig satt opp, og vi liker godt at du hente ned og spille av for eksempel spillelisten din fra Spotify direkte i samme app. Da slipper du å styre med å ha en app oppe for musikken, og en annen for å kunne gjøre endringer på høyttaleren.

Samtidig så er Sonos en av de produsentene som kan skilte med meget bred støtte for systemer og aktører. Her finner du stort sett det meste du trenger.

Appen lar deg dessuten styre et par praktiske finesser som for eksempel nattmodus. Her temmes bassen flere hakk, slik at sovende naboer eller barn ikke skal vekkes selv om du ser film.

I tillegg er det greit å nevne at de trykkfølsomme knappene fungerer helt utmerket dersom du ikke skulle ha telefonen for hånd. Responsen er akkurat så rask og presis som den burde være.

Trenger en korrigering

Etter å ha koblet systemet opp mot hjemmenettverket er det på tide å se hva dette anlegget kan prestere rent lydmessig. I vårt tilfelle har vi plassert enheten i en stue på rundt 30 kvadratmeter, med vanlige smartpanelvegger.

Til å starte med syns lyden er grei nok, men klangen er ikke helt topp. Det dette anlegget trenger ut av esken er en romkorreksjon, og det gjøres på en smidig måte via appen til Sonos. Funksjonen heter Trueplay.

Husk å ta deg tid til rom-korrigering. Foto: OIe Henrik Johansen / Tek.no

Appen gir deg enkle instrukser om hva du skal gjøre, hvor anlegget sender ut en rekke testtoner mens du beveger deg rundt i ytterpunktene av rommet. Både lavt og høyt. Etter litt frem og tilbake er korrigeringen ferdig.

Låter meget godt

Med justeringen av plassering og romstørrelse i orden endrer lyden vi får servert til det bedre. Klangen og luftigheten er blitt bedre, og man får en fornemmelse av at anlegget er langt større enn hva det egentlig er.

Sonos skal ha brukt mye tid å få plass til et basselement i Playbase uten at det skulle gjøre enheten høyere, og det har de virkelig fått til. Bassen er rett og slett imponerende uavhengig av størrelsen, og tatt i betraktning hva slags formfaktor det kommer fra er det virkelig sterkt.

Den er nemlig såpass godt representert i lydbildet at du fint kan bruke Playbase uten en ekstra subwoofer. Den er kjapp og stram i takten når du spiller musikk, men kan også rumle godt fra seg om du ser film. For den virkelig bassglade vil nok en ekstra bass komme godt med, men for de aller fleste holder dette i lange baner.

Sammen med en god bass er det et ganske så balansert lydbilde som Playbase serverer. Tale presenteres med god tydelighet, samtidig som detaljene i de høyeste tonene bidrar til en komplett lytteropplevelse.

Ser du mye film vi du trolig savne at anlegget ikke har støtte for DTS, men foruten dette er den ganske så alt-spisende.

Skulle du sitter på andre høyttalere fra Sonos kan disse matches sammen med Playbase for å lage et fullgodt hjemmekinoanlegg. I vår testperiode hadde vi to andre Sonos-høyttalere tilgjengelig, og disse ble satt opp til å figurere som bakhøyttalere. Resultatet er et velfungerende hjemmekino-oppsett.

Her kunne vi ikke merke noe til plagsomme forsinkelser i overføringen, og alt fungerte fra første stund.

Under testperioden har vi bedømt anlegget ut i fra hvordan lyden er med et nøytralt utgangspunkt. Via appen kan du gå inn i en equaliseren og finjustere de ulike doneleiene etter din egen smak.

Konklusjon

Sonos viser nok en gang at de er å regne med i toppen blant produsenter av multiromsløsninger.

Sonos Playbase sklir inn som et slags nav til TV-en din, hvor du kan sette TV-en rett på høyttaleren – så lenge den ikke er tyngre enn 45 kilogram.

Utseendemessig er dette et produkt takler fint de fleste settinger, med et rent og robust design. Overflaten er riktignok ikke spesielt godt egnet for fingermerker, men annet enn det må vi si at dette er et produkt som har utseende med seg.

Sonos er kjent for å gjør produktene sine brukervennlige, og Playbase viderefører denne tradisjonen. Fra du pakker opp systemet til musikken klinger i stuen tar det ikke mange minuttene, takket være en meget velfungerende app.

Playbase er et produkt som er myntet på TV-en din, og som samtidig kan slås sammen med eksisterende Play-enheter for å få et flerkanalsystem. Skal du ha ut TV-lyden via dette systemet er du avhengig av at skjermen din har en optisk lydutgang. Playbase har nemlig ikke et HDMI-alternativ, noe noen nok vil savne.

Lydmessig er Sonos på rett spor. Selskapets produkter har lenge levert god lydkvalitet for pengene, og Playbase er også et slikt produkt. Riktignok må du kjøre igjennom funksjonen som plasserer og justerer høyttaleren i forhold til plassering i rommet der den står, før lyden er så god som den kan være.

Sonos Playbase er et anbefalt produkt. Foto: OIe Henrik Johansen / Tek.no

Noe av det som overrasker oss med Playbase er bassen. Den viser potensiale til å ha nok krefter til at filmkvelden kan bli en suksess uten at du trenger en ekstern bass i tillegg. Skal du likevel har bildene til å slå salto på veggen, kan du supplere med Sonos sin egen subwoofer ved siden av.

Samtidig er resten av lydbildet meget samkjørt, hvor tale i filmer er klar og tydelig, samtidig som de øverste notene også henger godt med uten at de blir for skarpe.

Playbase er en høyttaler bestående av flere elementer, og størrelsen på lydbildet den gir fra seg er ganske så imponerende.

Alt i alt er Sonos Playbase et godt gjennomført produkt, hvor brukervennligheten, så vel som selve lyden, er hentet fra øverste hylle.

Alternativer: