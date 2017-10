Test Sonos One

Sonos One er et ganske rart produkt å finne i norske butikkhyller, for det er tydelig at Sonos har hatt et helt annet marked i tankene da de designet sin nyeste høyttaler.

På den andre siden av Atlanterhavet foregår det nemlig en intens kamp mellom to giganter. Google og Amazon krangler så busta fyker om hvem som har den beste stemmeassistenten: Google Assistant mot Amazon Alexa. Begge systemene kan gjøre omtrent det samme, begge ønsker å knytte kundene til hvert sitt økosystem, og begge vil gjøre det via dingsene i hjemmet ditt.

I dette markedet, hvor Google og Amazon satser for fullt, er Sonos One et tydelig tegn på at Sonos ikke vil gi opp kampen om hjemmehøyttalere med det første. For Sonos One skal nemlig støtte begge taleassistentene, og skal la deg slippe å velge leir. Et veldig godt timet produkt fra Sonos, altså.

Men i Norge er historien en helt annen. Verken Google eller Amazon har rullet ut tjenestene sine her, og dermed forsvinner også det som Sonos har fremhevet som den største nyvinningen: En høyttaler som forstår hva du sier.

Sonos One kommer enten i helsvart eller i helhvitt, mens Sonos Play:1 til venstre alltid har en metallgrå midtpart. Foto: Niklas Plikk, Tek.no

Likevel, Sonos One har kommet, så hva er det den faktisk kan gjøre?

Solid bygd

Sonos One er en utrolig velbygd og solid høyttaler og veier nesten to kilogram. Topp og bunn er gummiert i et behagelig, matt materiale, mens den midtre delen er perforert metall, som i vårt tilfelle er farget i hvitt. Høyttaleren kommer imidlertid også i svart utførelse. Fra framsiden ser den nesten identisk ut med selskapets Play:1-høyttaler, bortsett fra at metalldelen nå også har samme farge som topp og bunn. En liten oppgradering vi definitivt synes ser bedre ut. Toppen har også blitt hakket mer minimalistisk, og de fysiske knappene til Play:1 har blitt erstattet med berøringsflater.

Det er noen perforeringer på toppen også, som skjuler seks forskjellige mikrofoner. I nåværende tidspunkt har som sagt ikke disse noen funksjon, ettersom stemmestyringen ikke er aktivert enda. Når det kommer skal du imidlertid kunne snakke til den akkurat som med andre andre smarthøyttalere, og be den om å for eksempel sette på nye sanger, endre volumet eller styre smarthjem-utstyret ditt.

Du kan justere volumet og starte/stoppe musikken på selve høyttaleren, og nytt i Sonos One er at du også kan bytte sang ved å sveipe til siden på det berøringsfølsomme området.

Utrolig enkelt oppsett

Sonos har vært med i bransjen lenge, og virkelig perfeksjonert oppsettet av høyttalerne sine. Du trenger bare å koble til strømkontakten før du gjør resten av høyttaleroppsettet via Sonos' mobilapp.

Den eneste fysiske knappen på Sonos One finner du på baksiden, som du bruker når du setter opp høyttaleren. Foto: Niklas Plikk, Tek.no

Appen finner høyttaleren i løpet av et par sekunder, og etter et par steg for å veilede den til å bruke riktig Wifi-nettverk og fortelle den hvilket rom den er plassert, er du klar for å begynne å bruke den nye høyttaleren.

For å få mest ut av høyttaleren anbefaler Sonos å kjøre en runde med deres «Trueplay»-korrigering. Det er en prosedyre for å tilpasse høyttalerens lydbilde til rommet den befinner seg i og plasseringen den har fått. Dette løser naturligvis ikke alle problemer, men endringene den gjør er definitivt merkbare. Likevel er det klart at du høyttaleren vil låte bedre hvis den står relativt fritt i stua enn hvis du putter den i et skap på badet.

Trueplay-oppsettet støtter forøvrig bare iOS-enheter. Sonos sier dette er fordi de er nødt til å benytte seg av enhetens mikrofon for å gjøre de nødvendige lydtilpasningene, og det er rett og slett for mange Android-mobiler til å kunne tilpasse appen for hver enkelt. Skulle du ikke ha en eneste iOS-enhet i nærheten kan du kanskje overtale en venn til å laste ned Sonos-appen for deg, og gjøre Trueplay-korrigeringen for deg. Det tar bare 45 sekunder, og trengs bare å gjøres én gang.

Knallgod lyd

Mikrofonlyset lyser hvis mikrofonen er aktiv. Ettersom stemmestyring ikke er tilgjengelig i Norge, er den av. Foto: Niklas Plikk, Tek.no

Det er imponerende hvor mye lyd den lille Sonos One-høyttaleren klarer å lage. Sonos har dyttet inn et lite diskantelement og et langt større «midwoofer»-element for å ta seg av avspillingen, og komboen er ypperlig. Sonos sier de har designet høyttaleren fra bunnen av, men vi vil tippe de har lånt veldig mye av designet til Play:1 også på innsiden, for de låter rett og slett identisk. Og det er absolutt ikke en dum ting.

Kombinert med Trueplay-korrigeringen låter Sonos One bedre enn de fleste andre høyttalere vi har hørt i samme størrelse, og klarer fint å fylle et mellomstort rom, som et bad eller et soverom, med lyd. Alt er jo relativt, men for sin størrelse er det imponerende mye punch i lyden, og spesielt mellomtonene får skinne fra Sonos One. Jeg vil si Sonos har nok skrudd opp bassfokuset litt mye fra fabrikk, spesielt om du setter høyttaleren i et litt lukket område, men hvis ikke Trueplay-korrigeringen justerer for dette, kan du enkelt gjøre det selv ved å justere lydbildet selv i menyene.

Slik ser den nye berøringsvennlige toppen ut. Foto: Niklas Plikk, Tek.no

Hvis du trenger mye lyd, eller vil ha noe å imponere alle gjestene med i stua eller et annet stort rom, bør du trolig enten se på en større Sonos-høyttaler, som Sonos Play:5, eller noe morsomt som en Marshall Woburn (PS: Vi kommer med en test av deres multiromshøyttaler snart!).

I ekte Sonos-ånd er det ingen fysiske innganger på One, i tilfelle du vil koble til en musikkavspiller eller en PC. Den har ikke engang Bluetooth, og alt av lydsynkronisering blir gjort over WiFi. Dermed er det bare å glemme å ta høyttaleren med på hytta uten trådløst nett, eller spille av musikk hvis nettet ditt er ustabilt. I praksis vil nok dette skje ytterst sjeldent, men det er likevel noe vi gir dem et lite trekk for. En annen interessant detalj er at Sonos har fjernet det lille skruhullet på baksiden av høyttaleren som finnes i Play:1-høyttaleren, som gjorde det lettere å henge den på veggen hvis du skulle ha den som surround-høyttaler.

God app, som snart kan bli mer åpen

Vi liker det nye knappeoppsettet bedre. Foto: Niklas Plikk, Tek.no

Det meste av innstillinger og musikkstyring gjør du via Sonos-appen, som over årene har blitt veldig lett å forstå seg på. Den første gang du setter opp høyttaleren velger du hvilket rom den skal stå i, og har du flere Sonos-høyttalere dukker de også opp i appen. Setter du flere høyttalere i ett rom kan du enkelt sette dem opp i stereomodus (forutsatt at det er samme modell), og det er lekende lett å flytte musikkavspillingen fra ett rom til et annet. Lyden hikker aldri, noe vi trolig kan takke Sonos' egne, lukkede system for. Det er for eksempel ikke like smidig på høyttalere som bruker Apples Airplay eller Spotify Connect.

Sonos har dog begynt å åpne opp programvaren sin litt. Tidligere var du nødt til å spille av absolutt alt via deres egen app, men nå har de blant annet gjort at Spotify kan spille direkte til høyttalerne via deres Connect-funksjon. Dette ser det ut til å bli mer av i framtiden også.

Sonos har lovet å åpne opp plattformen sin for nye utviklere, og har også bekreftet at høyttalerne deres vil få støtte for Apples nye Airplay 2-funksjon, og dermed også Siri. Kombinert med Amazon Alexa-støtte fra dag én, og Google Assistant-støtte neste år, vil vi trolig benytte oss mindre og mindre av selve Sonos-appen, og heller spille av ting på høyttaleren direkte. Endelig, spør du oss.

Til tross for mangel på stemmestyring er det en utrolig god høyttaler, og i framtiden blir den enda bedre. Foto: Niklas Plikk, Tek.no

Fortsatt en god høyttaler, men lite nytt

One er en nok en god høyttaler fra Sonos, og selv om det er en marginal oppgradering fra Play:1 for nordmenn, er det likevel en bedre høyttaler. Den kommer også med et løfte om at den er fremtidssikret, og når Amazon eller Google endelig våger seg til Norge, kan du være sikker på at du har en høyttaler du kan snakke til.

Fram til da har du imidlertid «bare» en høyttaler. En skikkelig solid høyttaler som låter fantastisk, ser bra ut og er lekende lett å sette opp og bruke. Og det er jo ikke bare-bare. Sonos har også begynt å gjøre det lettere å komme seg rundt deres egen app, og bruker du Spotify kan du enkelt sende musikken din rett til høyttaleren, uten å gå via appen. For mange vil dette gjøre høyttaleren langt mer anvendelig.

Det største aberet er nok prisen. Sonos One koster 2000 kroner ,det samme som Play:1-høyttaleren deres. Det er mye penger for en relativt liten høyttaler, men som vi har nevnt så spiller den imponerende bra, og mye, for sin størrelse.

Så, selv om den ikke har fått Alexa-støtte her i Norge enda så kan vi fortsatt si at Sonos One leverer varene. Ikke alle varene, men nok til at du neppe blir skuffet hvis du kjøper en i dag, og enda mer fornøyd stemmestyringen blir låst opp.