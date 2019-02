Test Sonos Amp

Mange har på et tidspunkt kjøpt seg et sett gode høyttalere sammen med en tradisjonell forsterker.

Og selv om forsterkeren etter hvert begynner å bli litt avleggs med tanke på nye funksjoner, betyr ikke det at høyttalerne må pensjoneres i samme slengen.

Det finnes nemlig stadig flere produsenter som lager forsterkere som gjør de gamle høyttalerne dine smartere å bruke.

En av disse er Sonos, som nå står klar med en ny modell. Sonos Amp er en liten forsterker som på papiret skal være kraftig nok til å holde styr på selv større, gulvstående høyttalere.

Prisen er i skrivende stund rundt 6500 kroner, altså cirka 1500 kroner mer enn hva den foregående Sonos Connect Amp-modellen nå koster.

Liten og kompakt

Fremsiden har tre berøringsknapper. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Forsterkeren er ikke spesielt stor av seg, og er nå svart i stedet for hvit, slik den gamle Connect Amp-modellen var.

Modellen er om lag 6,4 centimeter høy, og måler videre nesten 22 centimeter i både bredde og dybde. Med andre ord kan du for eksempel stable disse to og to i bredden for å fylle ut stereohylla.

Sonos holder seg til rene linjer med denne nye modellen, og vi liker dette godt. Det som bryter med det kantete designet er en stor sirkelform på toppen av forsterkeren. Det er her varmluften som produseres av komponentene i enheten luftes ut.

Undersiden drar til seg luft for å kjøle komponentene inni enheten. Legg også merke til skrufestet som lar deg skru forsterkeren på for eksempel veggen. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Ser vi på undersiden er det en tilsvarende sirkel her, men denne har jobben med å være foten til produktet. Hele ytterkanten er belagt med gummi, slik at den sitter godt mot underlaget. Utenfor sirkelen er det perforert inn masse luftespalter.

I tillegg er det et lite skrufeste i midten av undersiden. Det betyr at du kan skru enheten fast, noe som for eksempel er hendig om du vil ha et par høyttalere i taket eller felt inn i veggen, og slippe lange kabler ned til stereobenken.

Om du vil ha mer enn én forsterker av samme type, er dessuten sirklene oppe og nede på forsterkeren utformet slik at de kan stables rett på hverandre i høyden.

Bedre egnet til TV enn før

Sonos Amp har greit med tilkoblinger Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Selv om dette er en liten enhet, så er har den likevel greit med tilkoblinger.

Blant annet har du en HDMI-inngang som støtter ARC (Audio Return Channel) fra TV-en din, hvilket betyr at du enkelt kan hente ut lyd fra TV-en til forsterkeren via nettopp en HDMI-kabel. Bare husk å sjekk at skjermen du skal hente lyd fra faktisk har støtte for ARC – noe som heldigvis er ganske vanlig blitt.

(PS: det er mulig å få kjøpt en overgang fra Sonos fra HDMI til optisk dersom TV-en din ikke har ARC-støtte).

Videre har du mulighet for å koble til enheter som har analog utgang. Det betyr at du fint kan ta vare på plate- eller CD-spilleren din og bruke disse videre mot denne forsterkeren. Du har også en sub-utgang som gjør at du kan spe på med en aktiv subwoofer for å gi lyden enda mer punch.

Det følger med bananplugger som lar deg skru kablene godt fast før du setter dem i forsterkeren. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Utenom dette har du to kontakter for kablet nettverk, samt tilkobling for høyttalerne. Det vi kanskje savner på baksiden her er en optisk lydutgang. Dette hadde vært kjekt å ha mot for eksempel en Blu-ray-spiller eller lignende, selv om HDMI også vil få jobben gjort her.

For å minske plunderet med å koble til høyttalerkabler til forsterkeren, har Sonos valgt å gå for en «bananplugg»-løsning som lar deg skru eller lodde på pinner på kablene som enkelt stikkes inn i de ulike terminalene.

Med i esken følger det med stikk som du kan skru rett på dine eksisterende høyttalerkabler, og dette er en løsning vi syns er praktisk. Spesielt om du har en kabel som er litt stiv og tverr.

Sklir rett inn i Sonos-verdenen

Denne forsterkeren kan fint kombineres med andre enheter fra Sonos, som for eksempel Beam-lydplanken selskapet lanserte for litt siden. Da kan du for eksempel ha forsterkeren til å drive noen bakhøyttalere, mens lydplanken håndterer lyden foran.

Mobilens app fungerer meget bra med forsterkeren. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Du kan også bruke to Amp-forsterkere sammen, hvor den ene driver fronthøyttalerne, mens den andre passer på de bak. Kombinert med en aktiv sub vil du i så fall sitte igjen med et 4.1-system.

For å komme i gang starter du med å laste ned Sonos-appen. Via denne appen følger du en enkel steg for steg-anvisning hvor enheten blant annet kobles mot nettverket i huset ditt – enten med eller uten kabel.

I kjent stil kan du gi enheten navn ved å merke den med hvor i huset den står. For eksempel i stua. Hele installasjonsprosessen er unnagjort på noen få minutter. Er det noe Sonos er dyktige på så er det nettopp brukervennlighet.

Kraftigere – men er det nok?

Den aldrende Sonos Connect Amp kan skilte med 55 watt per kanal målt ved 8 ohm. Med den nye Amp-modellen har Sonos skrudd opp effekten til hele 125 watt per kanal ved 8 ohm.

Kablene kobles enkelt til forsterkeren. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

På papiret skal denne forsterkeren dermed ha nok krutt til å gjøre ganske store høyttalere tilfreds. Men først tok vi frem et par B & W 686-høyttalere som er i klassen «bokhylle».

Og disse har Sonos Amp ingen problemer med å kontrollere. Likevel vil vi si at den er litt vel skarp i toppen, så litt temming er nødvendig. Her må du rote en del i menyene på appen før du omsider finner equalizeren.

Disse gamle Audio Pro-høyttalerne er blant de vi testet forsterkeren på. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Her savner vi også funksjonen TruePlay, som ved flere tester tidligere har gjort lyden fra Sonos sine andre produkter langt bedre. Dette er en funksjon som korrigerer lyden etter hvordan rommet ditt er, ved at du går rundt med mobilen i rommet mens anlegget sender ut testlyder som analyseres via appen.

Likevel er bassen godt med på notene, hvor trommen trykker til med rappe og kraftige smekk når vi spiller Pink Floyd på maks volum. Det er ingen tvil om at Sonos Amp har kontroll over disse høyttalerne.

Derfor fisker vi frem et par Audio Pro Avanti A90 fra glemselen nede i kjelleren. Et par gulvstående høyttalere som vel kan sies å være greit medgjørlige når det kommer til behov for krefter.

Også disse håndterer Sonos Amp godt, selv om den mister bittelitt kontrollen på bassen når vi vrir over til maks. Fortsatt er det rikelig med bass, for alle del, men den kunne vært litt mer snerten. I stedet er den gått over til å være litt mer buldrete. Men likevel er dette overbevisende levert av et så lite og kompakt produkt.

For dynamikken og kontrollen i de øvre registrene er fortsatt gode, og selv om vi fortsatt syns den spiller litt vel skarpt og lyst, må vi si at den lille boksen øser ut langt mer krefter enn hva undertegnede så for seg på forhånd.

Oppsummering

Denne lille forsterkeren viser seg å ha ganske så godt med krefter på lager, og kan klare å drive selv gulvstående høyttalere på en god måte. Men til prisen burde du også få en forsterker som har litt krefter å by på.

For 6500 kroner gir deg en del å velge blant av tradisjonelle forsterkere, gjerne også en del billigere uten at du mister mye effekt av den grunn.

Men fordelen med denne modellen til Sonos er at du får en veldig kompakt enhet som gir deg mulighet for montering på vegg eller tak takket være et skrufeste på undersiden. I tillegg kan du stable dem i høyden dersom du trenger flere etter hvert.

Sonos er en kostbar, men god måte, å riste liv i gamle høyttalere på. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Har du allerede noen produkter fra Sonos er dessuten denne forsterkeren en gylden mulighet til å spe på systemet ditt med favoritt-høyttalerne du en gang kjøpte. Du kan for eksempel samkjøre disse med lydplanken Beam, slik at filmkvelden blir enda litt bedre.

Vi savner en optisk inngang, men ellers er du godt dekket. Eneste problemet er dersom TV-en din ikke støtter ARC, da må du kjøpe en overgang. Denne kunne vel kanskje fulgt med i esken til denne prisen?

Forsterkeren har godt med krefter til vanlige høyttalere, men du trenger å justere litt i menyen før den låter helt på topp etter vår mening. Ut av esken er lyden litt lys og skrikende, men dette kan du altså temme noe i appen.

Alt i alt er dette et velfungerende produkt fra Sonos, og uten tvil et hendig produkt for deg som vil ha mulighet til å sy tredjeparts høyttalere inn i brukergrensesnittet til selskapet på en enkel måte.

Vi har ikke testet noen tilsvarende forsterkere som dette, og lar derfor være å gi karakter.