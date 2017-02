Test Smarthus: Telldus Live + Clas Ohlsons Cotech

Som du kanskje har fått med deg skal vi teste litt ulike smarthus-systemer her på Tek.no fremover. Og akkurat nå er Clas Ohlsons smarthussystem på tilbud, så vi tenkte at det var et bra sted å begynne.

Men for å presisere litt: Det er snakk om en del utstyr som Clas Ohlson selger, noe av det Cotech - som er produsert av Clas Ohlson, som fungerer- og selges sammen med smarthubben (basestasjon) TellStick Net fra Telldus. Og alt opereres fra Telldus sin app eller nett-tjeneste. Så sånn sett er dette kanskje mest en test av Telldus enn Clas Ohlson, men de selges altså sammen, så får det være opp til deg som leser å skille hodet fra halen dersom du finner ut at du vil bruke den ene uten den andre - for det er mulig.

Hvis du er helt fersk på smarthus, bør du sjekke denne lille innføringen »

Men helt kort fortalt: Et smarthus-system er, vel, et system som består av mange ulike enheter som «samles» i en basestasjon og styres fra en app, et program eller en nett-tjeneste, og vi forsøker å teste systemet som helhet. For å gjøre det litt enklere å sammenligne ulike systemer, skal vi mer eller mindre holde oss innafor det scenarioet vi beskrev i artikkelen om smarthus som vi la en lenke til litt lengre opp.

Veldig enkelt å sette opp basen

Vi skal gå gjennom systemet i mer eller mindre kronologisk rekkefølge, og begynner med oppsettet og installasjonen.

Basen, eller «hub»-en, er stygg, men liten. Foto: Kristoffer Møllevik

Selve basen, Telldus Stick Net, ser mest ut som en billig overlever fra 2002. Blank, men allerede ripet plast med signalblå farger og en ekstern antenne med kobberfarget mutter, gjør dette til noe vi hadde forventet å finne i server-rommet på jobben, og ikke noe vi egentlig tør spørre om vi får sette opp i stua hjemme. Men siden den ikke har wifi og må kobles til internett med kabel, og undertegnede har internett-ruteren montert i stua, har vi egentlig ikke noe valg. Heldigvis er den liten, og sånn sett lett å gjemme vekk.

En ting som irriterer oss er at vi ikke kan sette den opp via appen. I stedet må vi inn på nettsida for å gjøre det, og mobilversjonen av den fungerer veldig dårlig, så det er litt styrete å få det til med mobilen. Noe som er irriterende hvis du har stasjonær PC.

Når ruteren er koblet til wifi-nettet dukket den opp selv på Telldus Live under «Locations», og da er det egentlig bare å legge den til. Enkelt og greit.

Det er veldig enkelt å koble basen opp mot nett-tjenesten. Foto: Skjermbilde

Men det er litt verre med resten

For det å legge til sensorer, smartplugger og lignende var litt både óg. Vi skal gi et eksempel som vi håper forklarer problemet, fra da vi forsøkte å sette opp utendørs-smartpluggen som vi har koblet til motorvarmeren:

Programmet gir ingen bekreftelse når vi har lagt til noe, det får vi fra selve smartenheten, så hvis den er koblet til et sted der det er vanskelig å se den må du kanskje prøve og feile litt. Foto: Skjermbilde

Vi kobler smartpluggen til kontakten, trykker inn bryteren i tre sekunder for oppkobling (bekreftet med blink), småløper tilbake til PC-en for å legge den til på Telldus Live. «Control Devices» - «Add new device» - finn frem merket og typen, gi navn og legg til. Så må vi trykke på «learn» knappen for å parre den med enheten som står og blinker ute ved bilen et sted, og her kommer problemet: Programmet bekrefter ikke «parringen» - det er det selve enheten som gjør, men siden vi gjorde dette via PC-en kunne vi jo ikke se det. Men enheten står fortsatt i oversikten, og vi kan til og med slå den av og på i programmet, uten å få noe slags beskjed om at den knappen vi trykker på i netttjenesten faktisk ikke er koblet til en fysisk enhet.

Antakeligvis hadde oppkoblingstiden gått ut da vi endelig trykka på «learn» knappen første gang, og det gikk fint på andre forsøk. Med netttjenesten åpen på en smarttelefon kunne vi også gjort det rett ved pluggen. Men det løser ikke problemet med at programmet ikke skiller mellom faktisk oppkoblede enheter, og «virtuelle» enheter som bare finnes i programmet. Hvis du kommer og plugger ut motorvarmeren min en morgen, kommer ikke Telldus til å si fra om det. Faktisk så kan jeg fortsatt tilsynelatende skru den av og på. Men hvor stort problem er egentlig dette?

Motorvarmeren er egentlig ikke tilkoblet her, og de to andre finnes ikke; vi har lagt dem til i programmet uten å lenke dem opp mot en fysisk enhet. Men Telldus Live gir oss ikke beskjed om at noe ikke stemmer. Foto: Skjermbilde

Såfremt du er oppmerksom på det under oppsettet, bør det gå fint å sørge for at du setter opp reelle og ikke bare virtuelle enheter. Men det at vi ikke kan se om noe er blitt koblet fra eller ikke, kan være alt fra litt irriterende til direkte ødeleggende. Et slags «verste fall»-scenario: Enn hvis du stoler på en kombinasjon av disse enhetene for å holde huset frostfritt mens du er på lang sydenferie, og varmeovnen som skal koble inn ved ekstra kalde temperaturer ikke gjør det likevel? Når det er viktige ting, som å unngå frosne vannrør, må man jo teste at ting fungerer, men hva om søstra di, som skal passe huset mens du er borte, må låne den stikkontakten og lade mobilen når hun er innom for å vanne plantene, og glemmer å sette den tilbake på tur ut?

Joda, vi ser at det er mye som skal falle på plass før dette kan gjøre at noe går virkelig galt, men vi vil helst at et smarthussystem sikrer oss mot slike eventualiteter, usannsynlige eller ikke. Og det å si fra når en eller annen enhet ikke virker, uansett hva som har gått galt, regner vi som et minimum av driftssikkerhet.

Noe fungerer veldig bra, andre ting langt ifra

Når det er sagt, så har for eksempel motorvarmerløsningen vi satte opp fungert utmerket i hele testperioden på en drøy uke. Vi har til og med koblet Telldus Live til Google-kalenderen via If This Then That (IFTTT), og satt motorvarmeren til å slå seg på for ulike bestemte oppføringer. Vi har brukt «Motorvarmer på», men det kan være hva som helst, som «Kjør på jobb» eller «Fotballtrening».

Temperatursensoren vi fikk fra Clas Ohlson fungerte også veldig fint, og lot oss for eksempel koble inn en varmeovn i et gitt tidsrom ved gitte temperaturer; «På kontoret, mellom 0700 og 0900, på ukedager, hvis romtemperaturen er under 19ºC». Riktignok med en hake vi skal komme til litt lengre ned.

Men det å koble en bevegelsessensor til taklyset, eller en lyssensor til radioen via en smartplug, fungerte ikke i det hele tatt, og ble et studie i frustrasjon og feilsøking. Bevegelsessensoren og lys-sensoren vi fikk sammen med settet er produsert av Nexa, og må av en eller annen grunn legges inn som kontrollenheter og ikke sensorer.

Ta lyssensoren, for eksempel: I Telldus Live har den bare to funksjoner; av og på. For å velge hva som er hva, må vi plassere den der vi vil ha den, og trykke inn en knapp når lyset, der den skal stå, er så svakt at vi vil at den skal slå seg på. Så hvis du vil at det skal være en halvtime etter solnedgang på en klarværsdag, må du gjøre det en halvtime etter solnedgang på en klarværsdag. Hvorfor i all verden kan vi ikke bare stille inn lysnivået i appen? Eller på selve sensoren? Det hadde gitt mye mer mening og vært mye enklere.

Denne lyssensoren skulle skru på radioen på badet når vi skrudde på taklyset. En god idé i teorien, men det fungerte ikke i praksis. Foto: Kristoffer Møllevik

En startknapp på baksiden, og en slags timerløsning innafor dekselet, men ingen mulighet til å bare velge lysnivået manuelt. Foto: Kristoffer Møllevik

Men vi forsøkte å jobbe rundt det. Plasserte sensoren akkurat der den ene spotten på badet treffer veggen, og ba sensoren være på når lyset er av og omvendt. Da kan vi i Telldus Live lage en «Event» der smartpluggen i radioen på badet skrur seg på når lyssensoren skrur seg av, altså når vi skrur på taklyset. Forvirret? Vi også, egentlig. Dette burde jo fungere. Men nei. Først skrudde ikke radioen seg på. Så flytta vi sensoren litt, justerte lysnivå-kravet, og forsøkte på nytt. Og nå fungerte det delvis: Vi skrudde på lyset, og radioen skrudde seg på (etter litt venting). Vi skrudde av lyset, og... ingenting. Radioen sto fortsatt på.

Kanskje var ikke differansen mellom lys og mørke stor nok, men det er nesten umulig å finne ut av, for Telldus Live gir oss ingen informasjon om hvor mye lys sensoren faktisk måler, eller nøyaktig hva grenseverdiene som skal gjøre at den slår seg av og på er.

Bevegelsessensoren og taklyset ga oss mer eller mindre samme opplevelse - tre timer med prøving, feiling, flytting og venting ga oss ingen stabile resultater. Det fungerer litt, og så ikke, skrur seg plutselig på, skrur seg plutselig ikke på. Og Telldus Live gir oss ingen informasjon om hva det er som skjer, så vi famler litt i mørket når vi feilsøker (pun not intended).

Avanserte muligheter, men betalingsmur

En ting vi liker, som Telldus Live skal ha skryt for, er de forholdsvis avanserte betingelsene vi kan sette når vi lager mer sammensatt automatisering, eller «Events», som det heter i programmet. Her kan vi for eksempel si at en bevegelsessensor skal slå på taklyset, vifteovnen og radioen på soverommet når vi går ut av senga, men bare mellom klokken 7 og 9, men ikke taklyset hvis det er nok dagslys i rommet, og ikke ovnen hvis det er varmt nok. Det krever riktignok at du finner en bevegelsessensor og lysmåler du får til å fungere.

De avanserte funksjonene ligger bak en betalingsmur. Foto: Skjermbilde

Det som er litt kjipt er at denne avanserte funksjonaliteten ligger bak en betalingsmur. Prisen er 25 euro, eller rundt 220 kroner, så det er ikke all verden, men litt kjipt likevel. Hadde vi i det minste kunne satt én betingelse i «Eventene» våre med gratisløsningen, hadde vi ment at det var litt greiere, men nå må vi egentlig betale for å få de avanserte mulighetene som etter vår mening er 90% av poenget med å gå for en smarthusløsning, og ikke bare et vanlig koblingsur. Og dette kommer ikke frem på Clas Ohlsons nettside (hvis de ikke endrer det nå, da).

Fordelen med en betalingsløsning her er at produsenten ikke er avhengig av videre salg av maskinvare for å holde programvaren i drift, men da hadde vi for å være helt ærlig forventet en bedre programvare. Appen er nær sagt ubrukelig, og med de problemene vi nevnte lengre opp i artikkelen er vi ikke kjempeimponerte over nettløsningen heller.

Konklusjon: Fungerer for det helt enkle, men hva er da poenget?

Noen ting går altså veldig fint, og er nokså enkelt å få til med Telldus Live og TellStick Net, som å få en smartplugg til å skru seg på til et gitt tidspunkt. Og det å koble motorvarmeren til kalenderen er kjekt, men vi vet ikke om vi vil betale 200 kroner i året - på toppen av maskinvareprisen - for å få det til. Da er det ikke så mye mer upraktisk å bare gå for et digitalt koblingsur for utendørsbruk.

Når alt kommer til alt har vi opplevd mer begrensning og feilsøking, enn muligheter og plug-and-play. Foto: Kristoffer Møllevik

En app som står til stryk og en nettløsning med klare mangler er ikke nok til å veie opp for de relativt avanserte mulighetene som tilsynelatende ligger inne i systemet - så fremt du kan få de nødvendige sensorene til å fungere, noe vi ikke gjorde. Og kanskje fungerer det bedre med andre sensorer enn de vi brukte fra Nexa, men vi kan ikke se noen grunn til at det skal det.

Vi skal teste flere smarthjem-systemer fremover, og vi skal være litt forsiktige med å konkludere for hardt helt i startgropa. En oppdatering kommer nok her etter hvert. Men den foreløpige konklusjonen er i alle fall at det ikke er verdt pengene eller bryet. Vi har vanskelig for å tro at det ikke finnes bedre systemer der ute, og vi skal finne dem.