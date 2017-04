Test Smarthus: Futurehome

Vi skal se litt på enkle, gjør-det-selv-smarthjempakker her på Tek.no, og etter et litt skuffende møte med den kanskje enkleste enden av skalaen, skal vi nå se på det vi håper er en bedre gjennomført løsning fra norske Futurehome.

Hvorfor er vi optimistiske til Futurehome? Først og fremst fordi selskapet kun driver med smarthjem og leverer store og små totalløsninger, alt etter hvor stort og komplisert du vil gjøre det. Du kan for eksempel koble til en smart dørlås, termostater, bygge lysstyringen inn i det skjulte anlegget, styre ladingen av elbilen og fjernstyre garasjeporten. Så mulighetene for et stort oppsett er helt klart til stede. Men vi har fått låne en mindre startpakke i «gjør-det-selv»-kategorien.

I pakken

Vi har fått det vi kommer frem til må være gjør-det-selv-pakken for fritidsboliger, som egentlig bare skiller seg fra pakken for hus ved at den ikke inneholder en smart dørlås. Her finner vi en basestasjon, to smarte veggplugger, en vannlekkasjesensor, røykvarsler og en multisensor som registrerer bevegelse, temperatur, lys og vibrasjon. I tillegg har vi fått en svært kompakt dør/vindus-sensor.

Futurehome legger i stor grad opp til at du kan legge til de produktene du vil ha; den minste startpakken inneholder en basestasjon, to stikkontakter og en multisensor (den lille golf-ball-greia oppe til venstre). Foto: Kristoffer Møllevik

Systemet har innebygget støtte for Z-Wave og EnOcean, som litt enkelt forklart er teknologien enhetene i systemet bruker for å snakke sammen, litt på samme måte som en smarttelefon kan kobles til internett med Wi-Fi. Via USB-porter i basestasjonen skal det også gå an å utvide med støtte for for eksempel Zigbee, Bluetooth og Thread. De har dessuten en ganske fyldig IFTTT-side, som gir enda bedre utvidelsesmuligheter.

Men så var det dette med teori og praksis

Vi fikk ikke sensoren fra D-Link til å oppføre seg som den skulle. Foto: Skjermbilde

En kjapp test med å legge til en multisensor fra D-Link viser dog at dette ikke nødvendigvis vil fungere helt smertefritt i alle tilfeller. Multisensoren vi forsøker å legge til er en kombinasjon av lys, bevegelse, temperatur og magnetkontakt (dør/vindu), men i Futurehome-appen har vi fått vannlekkasje-registrering i stedet for bevegelse, og hverken magnetkontakten eller lyssensoren fungerer.

Så selv om teknologien er den samme, må Futurehome i en del tilfeller legge produktene til i deres system for å se til at alt fungerer som det skal. Du kan finne en liste over de støttede enhetene her. Noe vil ifølge Futurehome fungere selv om det ikke står på listen, men da kan man selvsagt få problemer, slik som vi gjorde.

Får vi resten til å fungere?

Installasjonen av basestasjonen går stort sett smertefritt, med den vanlige steg-for-steg-gjennomgangen i appen. Den gjør dog en litt dårlig jobb med å forklare hvordan vi skal legge til de ulike sensorene og pluggene som fulgte med. Den skal nemlig finne dem automatisk, men vi må åpne manualen til de forskjellige produktene for å finne ut hvordan vi åpner dem for det. Langt fra det verste, men vi er litt bortskjemte ved at slikt kommer frem i selve appen, og mener som regel at dersom brukervennligheten er god nok, er manualen overflødig.

Vi starter med et enkelt test-scenario, og skal la multisensoren reagere på bevegelse, og slå på lyset i gangen, som er koblet til en smartplugg. Dette kunne også vært temperatursensoren som startet en varmeovn, eller lyssensoren som skur av et lys, prinsippet er det samme. Så, hvor gjør vi dette?

Vi har ikke mange triggere tilgjengelig, og vi savner en oversikt over hvilke vi allerede har satt opp. Foto: Skjermbilde

Vi sjekker først Rom-siden i appen, og finner inngangen med enhetene vi skal styre der. Her kan vi manuelt slå kontakten av og på, og vi får informasjon fra sensoren. Men ikke noe programmering. Så, under siden for «Sted» finner vi noen valg for «triggere» (utløsere på norsk). Og her kan vi velge «Bevegelse i et rom» som en trigger. Perfekt! Der står det at dette kan «skru på lys til sist kjente verdi når det blir bevegelse i rommet», også kan vi velge en «timeout» fra 5 til 65 minutter, eller ingen timeout. Og så lagre. Vi kan også velge hvilke lys i rommet som skal slå seg på, men ikke sette noen betingelser, som å for eksempel ikke gjøre det hvis det er lyst i rommet allerede, eller hvis det er midt på natten.

Lite regelstyring, med andre ord

Dette er nok det største problemet med Futurehome for øyeblikket. Altså at vi ikke kan sette betingelser for de ulike handlingene vi programmerer, i tillegg til at vi i ikke kan bruke sensordata som lys og temperatur til å styre tingene våre.

Vi kan for eksempel koble en smartplugg til en varmeovn, og få den til å være på eller av ettersom systemet er satt i «Hjemme», «Borte», «Natt» eller «Ferie». Men vi kan ikke kombinere dette med temperaturen i rommet, slik at den for eksempel ikke skrur seg på om natta, eller når vi er borte, med mindre temperaturen kryper under 10 grader. Eller ikke skrur seg på når vi er hjemme hvis rommet får nok varme fra sollyset.

Vi kommer til dels rundt det med IFTTT

Untitled-1. Foto: Skjermbilde

Heldigvis har Futurehome en skikkelig fet IFTTT-kanal som gir oss god tilgang til å sette opp egne regler. Som for eksempel skru av eller på bestemte stikkontakter basert på temperaturen i rommet. Eller lysnivå, bevegelse (eller fraværet av bevegelse), strømforbruk, registrering av røyk, vann, en dør som åpnes og så videre.

Og dette gir oss også muligheten til å kjøre systemet opp mot mange andre dingser og tjenester. Som for eksempel kan vi få et sikkerhetskamera fra Arlo til å starte opptak hvis temperaturen i et rom blir for høy, vi kan få Google-kalanderen til å aktivere Ferie-modus, eller vi kan få systemet til å skru av TV-en hvis Fitbit-målet ditt ikke er nådd innen klokka 18.

Men IFTTT har sine begrensninger. Selv om vi kan få en stikkontakt til å skru seg av eller på etter temperaturen, kan vi ikke begrense tidsrommet der den gjør dette. Vi kan altså si «Skru på ovnen hvis det er kaldere enn 19 varmegrader», men ikke «Skru på ovnen hvis det er kaldere enn 19 varmergrader, men bare på hverdager mellom klokken 0600-0900 og 1500-2200».

Eksempler på funksjoner vi kan sette opp i IFTTT. Foto: Skjermbilde

Men det er ikke akkurat dette Futurehome går for

Når vi snakker med Futurehome, forteller de at de jobber med mer avansert regelstyring, men at fokuset deres egentlig er å lage en helhetlig smarthjemløsning som brukeren nesten ikke skal trenge å tenke på. Per i dag kan man velge å få en større pakke installert av elektriker, med innebygd lysstyring, smarte termostater, diverse sensorer og smart dørlås. En slik løsning med termostater og innebygget lysstyring vil selvsagt utvide nytteverdien mye, men prisen blir også høy. «Gjør det for meg Huspakken» koster rett over 26 000 kroner, som jo er en betydelig smell for de flestes lommebok, sett mot en mindre startpakke som heller kan utvides etter hvert.

Dette får du med i «Gjør det for meg Huspakken». Foto: Skjermbilde

Prisen kommer jo an på lommeboka som ser, og sett bort fra den ser vi at vi nok hadde fått en betydelig bedre brukeropplevelse på den måten, med lysstyring på alle husets lamper og varmestyring i alle oppholdsrom. Til et slikt system ser appen også ut til å fungere veldig fint. «Startskjermen» er nærmest et slags kommandosenter der vi raskt får oversikt over hele huset; hvor mange lys og apparater som står på, temperaturen og strømforbruket. Inne i «Rom»-visningen får vi en rask og god oversikt over de ulike rommene, og vi kan gå inn i de ulike rommene for å styre apparatene som er der.

Mer avanserte innstillinger ligger litt mer gjemt bort under «Sted»-fanen, men det er kanskje like greit, da dette er innstillinger du egentlig ikke skal endre så ofte, og hvis de er litt pakket bort er det mindre sjans for at du, eller noen litt mindre teknologikompetente i husholdningen, gjør noen kjedelige endringer med et uhell.

Konklusjon: Strømlinjeformet, men foreløpig litt for enkelt

Dette er forholdsvis komplekse greier, så for å forsøke å gjøre oppsummeringen vår oversiktlig skal vi ta det bit for bit:

Futurehome ser ut til å ha valgt ut gode produkter som tilbehør til systemet, som for eksempel smartpluggen (nærmest) som er betydelig mindre enn de fleste andre smartpluggene på markedet, som ofte gjør at de tar plassen til to støpsel. Foto: Kristoffer Møllevik

Oppsett og installasjon

Stort sett enkelt og greit, men vi måtte slå opp i et par manualer og klø oss litt i hodet underveis. Futurehome kunne nok med fordel laget noen gode videoveiledninger og lagt ut på YouTube eller noe slikt, som sikkert ville vært spesielt nyttig for de mindre tekniske bevandrede blant oss. For større oppsett kan du få jobben gjort av en sertifisert elektriker. En annen fordel med Futurehome er at selskapet har telefon- og chatsupport, og svarer (ifølge dem selv) raskt på henvendelser der.

Utvidelsesmuligheter

Svært gode; systemet støtter i utgangspunktet de mye brukte Z-Wave og Z-Wave Plus-standardene, og kan utvides med støtte for blant annet Zigbee og Thread. Ikke alt Z-Wave-basert vil fungere helt automatisk og smertefritt, men mye, og ifølge Futurehome legger de stadig til mer. Futurehome har dessuten en fyldig IFTTT-kanal som gir gode muligheter for oppkobling utenfor økosystemet.

Vi liker «kommandosenter»-skjermen som gir oss en veldig god oversikt over huset. Foto: Skjermbilde

Regelstyring

Veldig begrenset. Appen er bare tilpasset ganske enkel automatisering, der lys, varme, smartplugger og lignende kan gå av og på avhengig av hvilket av systemets fire modus som er aktivert, og/eller ved bevegelse. Mer detaljert regelstyring er tilgjengelig via IFTTT-kanalen, men det egner seg dårlig til mer komplekse oppsett.

I bruk

Hvis du kan leve uten de mer komplekse, kreative løsningene er systemet enkelt og oversiktlig i bruk, og vi liker spesielt startskjermen i appen som gir oss følelsen av å ha et lite kommandosenter for hjemmet i lomma. Men selv for nokså enkel bruk savner vi å kunne sette opp flere tidsrom enn de fire som er nå (Hjemme, Borte, Natt og Ferie), som for eksempel Morgen og Kveld.

Alt i alt

Vi tror Futurehome i større grad egner seg som et større totalsystem med innebygget lys- og varmestyring, enn som en mindre gjør-det-selv-løsning, som er det vi ser etter nå. For å ganske enkelt styre lys og varme i store deler av en bolig vil det nok fungere fint, men det er foreløpig lite innebygd funksjonalitet for å sette opp mer komplekse funksjoner med flere betingelser enn bare klokkeslett og bevegelse. Det kan nok fungere bra for brukere som ikke nødvendigvis har den store interessen for å leke med de mange mulighetene som kan ligge i et slikt system, men vi synes det blir litt for lite fleksibelt for vår del.

Vi har troen på Futurehome når vi får litt flere avanserte styringsalternativer, men per i dag er det litt for enkelt. Foto: Kristoffer Møllevik

Men vær obs på at vi fortsatt er litt tidlig ute i smarthjem-testingen vår, så vi kan komme til å oppdatere karakteren etterhvert som vi blir bedre kjent med konkurrentene. Da regner vi også med å komme tilbake med en oppsummeringsartikkel om de ulike produktløsningene.

Du finner flere smarte ting til huset i testoversikten vår her »