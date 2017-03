Test Shpock, letgo og 'Tise

Har du noe smått eller stort liggende som du ikke har særlig bruk for lenger, og gjerne skulle kvittet deg med? Frykt ikke, markedet for kjøp og salg av brukte gjenstander lever nemlig i beste velgående her i Norge. Dette kan vi i stor grad takke det velkjente og folkekjære nettstedet Finn.no for.

Schibsteds rubrikkveteran har lenge vært «go to»-tjenesten for bruktsalg, og har ikke hatt noen utfordring med å beholde sin dominante posisjon i markedet. I det siste har det imidlertid kommet en ny bølge med utfordrere på banen.

Tre aktører gikk i løpet av fjoråret virkelig inn for å tilegne seg norske brukere: 'Tise, letgo og Shpock. Disse tjenestene har en litt annerledes innfallsvinkel enn det vi tidligere har sett.

Vi forsøkte nylig å selge en brukt iPhone på alle tjenestene, noe som ga oss et inntrykk av aktiviteten på de forskjellige appene. Det som kjennetegner nykommerne er at de virkelig tar mobilopplevelsen på alvor. Her skal nemlig alt foregå på mobiltelefonen, og det skal også gå lynraskt å legge ut noe for salg.

Hva skal vi gå gjennom?

I den hensikt skal vi altså kun fokusere på mobilapplikasjonene, og ta en titt på funksjoner, grensesnitt og ikke minst brukervennlighet. Alle tjenestene kan også besøkes gjennom nettleseren, men her varierer mulighetene stort. Vi skal kun benytte oss av appene, og det hele bunner ut i spesielt to kriterier:

Hvor lett er det å legge ut ting for salg, og hvor lett er det å finne det du leter etter?

Det at disse tjenestene ble utviklet med smarttelefonen i sikte går naturlig nok utover mulighetene og funksjonene de kan tilby. Vi skal se om nykommerne har en sjanse, og hva de faktisk kan tilby oss forbrukere. Gode, gamle Finn har gravd seg meget dype røtter i den norske folkesjela, men vil bruktgiganten klare å ri ut stormen denne gangen også?

Finn.no Torget:

Selvsagt må Finns egen app få muligheten til å forsvare seg også, for det er nemlig en fiffig liten kraftplugg av en applikasjon. Det å integrere alle sine tilbud i en app som skal være elegant og brukervennlig er ikke lett, men her har Finn faktisk klart å utvikle en ganske så fullverdig og god mobilversjon av nett-tjenesten sin.

Søkeresultatene vises oversiktlig i form av en vertikal liste. Bilde: Skjermbilde

Når man logger inn på appen blir man møtt av alle de forskjellige kategoriene man også kan finne på nett, slik som jobb, bil, eiendom, og det gigantiske «torget» de aller fleste av oss har brukt en eller annen gang.

På torget kan du finne nesten bokstavelig talt alt mulig ute for salg. Det fins utallige kategorier og underkategorier, noe som gjør det lett å tilspisse søket ditt mot nøyaktig det du er ute etter.

Søkefunksjonen er avansert, men likevel nokså oversiktlig i bruk. Parameterne endrer seg ut fra hvilken kategori du søker på, og du får beskjed om hvor mange treff du får. Muligheten til å tilpasse søket ditt er lett tilgjengelig i en sidemeny du kan dra frem når som helst.

Resultatene popper opp i en ryddig og oversiktlig listevisning, med både bilde, tittel, pris og posisjon. Går du inn på en annonse finner du det du trenger av beskrivelse, informasjon, bilder og kontaktmuligheter på én og samme side. Oversiktlig og fint.

Det å legge ut en annonse går også ganske sømløst. Trykk "Ny annonse" fra snarveien nederst til høyre på skjermen, og man er i gang. Du skriver inn hva det er du skal selge, for eksempel "MacBook", og appen foreslår deretter automatisk hvilken kategori som kan passe. Dette ble i vårt eksempel "Elektronikk og hvitevarer / Data / Bærbar PC". Deretter tar man et bilde, lager en tittel og beskrivelse, og du er klar til å publisere.

Oppsummering:

Finns mobilapplikasjon er ryddig, gjennomført og grei i bruk. Den har alle funksjonene og kategoriene du har blitt vant til fra nettsiden, uten å gjøre opplevelsen for kronglete. Det er likevel ganske mange menyer og undermenyer man må bla seg gjennom, og dette kan Finn bli bedre på.

Den største fordelen Finn har er uten tvil den enorme brukermassen tjenesten har opparbeidet seg over sytten år. Det betyr også at annonsen din får mange flere konkurrenter. Likevel er det her flesteparten av de potensielle kjøperne er, og du kan være sikker på at annonsen din blir sett hos massene, det være seg på mobil eller desktop.

Letgo: utfordreren fra USA

Søkevisningen skulle gjerne vært foruten disse to avrundede rektanglene, som ikke tjener noen annen hensikt enn å være i veien for resultatene. Foto: Skjermbilde

Letgo startet opp i New York i 2015, og lanserte i Norge i fjor høst. Fokuset hos Letgo er at det skal gå lynkjapt å legge ting ut for salg, og her kan vi konstatere at tjenesten innfrir stort.

Det første man blir møtt med etter innlogging er en bildestrøm full av alskens gjenstander for salg i nærheten av deg. Dette er også visningen du får når du søker etter gjenstander. Man får bladd gjennom mange resultater på kort tid, men man får ikke sett titler eller pris på annonsene. Her må man altså trykke seg inn på hver annonse for å eksempelvis kunne se om prisen er passende, eller hvilken størrelse det er på de avbildede skoene.

Inne på annonsen blir bildet automatisk blåst opp til full størrelse, og det liker vi når man opererer på såpass små skjermflater. Her kan man også enkelt sende forhåndsdefinerte meldinger til selgeren med ett klikk, slik som «er det fortsatt til salgs?». Beskrivelsen og detaljene er derimot gjemt bort i nok en meny man må trykke seg inn på.

Søkefunksjonen baserer seg på posisjonen din. Man kan velge i hvor stor geografisk avstand det skal søkes, men man kan også velge å søke i en spesifikk by eller område. Dette liker vi, og gjør at det tar mindre tid å få opp listen over resultater.

Noe som raskt kan bli irriterende er de såkalte reklamevarslingene, hvor appen fra tid til annen ber deg «sjekke ut denne annonsen!» eller lete frem gjenstander du kan selge. Dette skrus på automatisk, men kan heldigvis enkelt deaktiveres i innstillingene på profilsiden.

Autotitulering:

En funksjon letgo er meget stolte av er bildegjenkjenningsfunksjonen, som automatisk setter en tittel på innlegget ditt for deg. Dette skal være med på å gjøre det enda kjappere å legge ting ut for salg:

Man tar et bilde man er fornøyd med, trykker publiser, og dermed er annonsen ute! Man kan deretter gå inn og endre på den automatiske tittelen, oppgi pris og kategori, eller legge til detaljer og beskrivelse.

Man må trykke seg inn på enda en meny for å få se beskrivelsen.

Gjenkjenningen fungerer overraskende greit. Vårt forsøk med en skitten kaffekopp ga tittelen «hvite keramiske krus», mens en blå kulepenn ble publisert som «blå og rustfritt stål kule penn». Ikke helt prikkfri norsk, altså, men konseptet er jo kult.

Likevel må vi innrømme at vi ikke ser nytten. Det tar sekunder å skrive det inn selv, og de færreste av oss trenger å bli fortalt hva det er vi akkurat har tatt bilde av. Dessverre senker dette kvaliteten på mange av annonsene der ute, når de kun består av et bilde og en autogenerert tittel på dårlig norsk. Og det er synd.

Oppsummering:

Letgo har lagt mye arbeid ned i å gjøre appen sin enkel å bruke, men mye kan fortsatt gjøres med brukeropplevelsen. Søkeresultater vises kun som bilder, og man må trykke seg inn på annonsen for å se pris og tittel, og deretter trykke seg inn i en ny visning for å se beskrivelsen. Dette burde kommet til syne tidligere, slik som i de andre appene.

Det å legge ut en annonse går som sagt utrolig kjapt. Men går det litt for fort i svingene? Mye av innholdet på appen føles halvgjort når overraskende mange av annonsene kun består av et bilde og en autogenerert tittel på dårlig norsk. Denne automatikken ser vi heller ikke helt behovet for, spesielt når den fungerer såpass dårlig på norsk. Man ender da opp med å bruke mer tid enn om funksjonen ikke var der i det hele tatt, fordi man må inn igjen og endre på tittelen.

Likevel er det en solid app som her har bykset seg inn i det norske markedet. Letgo går etter gruppen som hovedsakelig vil bruke telefonen sin for å kjøpe og selge ting, og med appen sin har de klart å gjøre denne prosessen enklere enn før.

Tise har et lyst og symmetrisk grensesnitt. Bilde: Skjermbilde

'Tise: et friskt pust

Denne tjenesten er definitivt utstikkeren blant nykommerne. I samarbeid med Jenny Skavlan har 'Tise blitt frontet som tjeneste #1 for salg av brukte klær, sko og lignende.

Det spesielle med 'Tise er at grensesnittet nærmest er identisk med en viss bildedelingstjeneste kalt Instagram. Tidslinjen og utformingen på innleggene er helt lik, og funksjonene er intet unntak heller: Dobbeltrykk på et bilde for å like annonsen, legg emneknagger i annonseteksten og følg selgere slik at deres nye innlegg kommer opp i feeden din.

Grensesnittet er oversiktlig og godt når man skal utforske hva slags «Tiser» som fins der ute. Når man søker vises resultatene i en lys og fin symmetrisk liste, og tittel og pris ligger under bildene.

Det er inne på annonsen man virkelig kan begynne å lure på om man ikke gikk inn på feil app. Alt ser akkurat ut som det ville gjort på Instagram. Det har sluttet å sjokkere oss at tjenester åpenlyst kopierer hverandres funksjoner, men en total imitasjon av designet forventet vi derimot ikke.

Uansett, inne på annonsen er tittel og pris innfelt i bildet, og man kan velge mellom flere forskjellige maler. Skal man først imitere Instagram kommer man ikke utenom muligheten til å slenge et filter oppå bildene dine også.

«Det var jo ikke Instagram jeg skulle inn på?» Bilde: Skjermbilde

Oppsummering:

Fungerer et slikt utradisjonelt grensesnitt for kjøp og salg? Tja, hvorfor ikke? Det å utforske hva slags annonser som finnes i nærheten av deg er imidlertid mer tilfredsstillende når bildene som regel er gode og detaljer er lett synlige når du blar. Brukeropplevelsen er bygd opp som et sosialt nettverk, noe som kanskje kan appellere til enkelte mer enn andre.

Vi synes i hvert fall 'Tise er et friskt pust, og må si at tidslinjen og søkeresultatene er tilfredsstillende å bla gjennom. Om du finner akkurat det du er ute etter, eller får solgt den stasjonære PC-en din her, er derimot ikke like sikkert. Selve appen er behagelig å bruke, men det har lite å si om du ikke får kjøpt og solgt det du interesser deg for. Akkurat nå virker det som at salg av klær, «wearables» og andre småting er det som det foregår aller mest av her.

Shpock: Schibsted satser på de yngre

Shpock står for «SHop in your POCKet», og eies faktisk i likhet med Finn.no av Schibsted. Konsernet uttalte at Shpock er deres satsing mot den yngre målgruppen, som i større grad bruker smarttelefonen enn PC.

Ryddig men detaljert: med ett øyekast viser Shpock deg det du trenger å se. Bilde: Skjermbilde

Førsteinntrykket er at appen kan sammenlignes med letgo på mange måter. Man blir møtt med en ganske så lik bildestrøm av gjenstander for salg i nærheten av posisjonen din. Bilder har et like stort fokus, og får naturlig nok mest plass i søkeresultatene. Likevel syns vi ganske raskt at Shpock gjør en bedre jobb på enkelte punkter.

Søkeresultatene kommer opp med både bilde, tittel og pris. Man slipper å måtte gå inn på annonsen for å se om gjenstanden er for dyr eller om klesplagget er i feil størrelse.

Vel inne på annonsen kan man enkelt bla mellom bilder, og lese mer om produktet lenger nede.

Noe vi liker godt er at man kan se gjennom spørsmål og svar andre allerede har stilt, i tillegg til å kunne se hvor mange som har gitt bud. Småting som dette liker vi, og er med på å gjøre kjøpeopplevelsen smidigere.

Det å legge ut gjenstander for salg hos Shpock går også veldig greit. Med et trykk på den grønne kameraknappen er du i gang. Knips et bilde, lag en tittel og beskrivelse, velg én av ni kategorier, sett en pris, og dermed er du klar til å publisere.

Sammenlignet med letgo går det bittelitt ekstra tid før annonsen er ute, men her får du faktisk lagt inn tittel, detaljer og pris på forhånd. Og det liker vi litt bedre.

Oppsummering:

Denne loppisappen er altså i samme spor som Letgo, men vi syns Shpock gjør en bedre jobb med grensesnittet sitt. Bilder får fortsatt mye plass, men det går ikke på bekostning av resten av informasjonen vi vil se. Tittel og pris er viktig informasjon, og derfor er det også alltid lett synlig.

På Shpock later det til at du kan selge alt mulig, men det fins ikke like mange kategorier som hos Finn. Vi må si at appen falt i smak hos oss, da det var en fryd å bla gjennom annonser samt å publisere selv.

Facebook: elefanten i rommet

Facebook har de siste årene faktisk klart å spise seg opp til en ganske stor andel av kjøp og salg-kaka, tilsynelatende uten at noen så det komme. På det sosiale nettverket finnes det alskens kjøp/salg/gis bort-grupper du kan melde deg inn i.

Fordelen er at «alle» har en Facebook-bruker, og de fleste av oss sjekker nok innom Facebook daglig. Innlegg fra gruppene popper opp i tidslinjen din, og sjansen er der for at man plutselig kommer over noe interessant.

Likevel byr ikke Facebook på en særlig god brukeropplevelse. Søkefunksjonen er fryktelig dårlig på nettleseren, og helt fraværende på mobilversjonen.

En annen ulempe er at du er begrenset til kun det som ligger ute i gruppene du er medlem av. Her må du melde deg inn i en gruppe administrert av privatpersoner og håpe på å finne lykken. Det er ingen kategorisering, bortsett fra målrettede grupper som for eksempel «bil og motor». Dermed får ikke kjøp og salg hos Facebook noen stjerne hos oss.

Slik ser det ut inne i annonsene på de forskjellige appene. Vi prøvde også å se hvor vi fikk solgt iPhonen vår først, og ble overrasket. Foto: Skjermbilder / Montasje Tek.no

Oppsummering: bør Finn være på vakt?

Letgo, Shpock og 'Tise viser seg som noen reelle utfordrere i kampen mot Finn, som absolutt ikke bør sove i timen. Finn har økt mobilfokuset sitt den siste tiden, men har fortsatt en jobb å gjøre på brukervennlighet. Vi hadde satt pris på muligheten til å sette en søkeradius, heller enn å bli tvunget gjennom utallige undermenyer for fylke, kommune, by og bydel.

Her er små-appene mer effektive, og viser deg umiddelbart hva som finnes for salg i nærheten. Letgo og Shpock er ganske identiske i hva de tilbyr, men vi syns Shpock har gjort en bedre jobb med å gjøre appen intuitiv og lett å bruke. 'Tise skiller seg ut med et friskt og kult design, og det at brukeropplevelsen føles som et sosialt nettverk er nytt for oss. Tiden vil vise om dette er noe folk flest setter pris på, men førsteinntrykket vårt er overraskende godt.

Et punkt alle de nye tjenestene kan bli bedre på er søk og kategorier, hvor Finn er mesteren. Hos utfordrerne er det ofte vanskelig å tilspisse søket slik at du minsker antallet uønskede resultater. Tise og Shpock har i enkelte kategorier også underkategorier, mens dette er helt fraværende hos Letgo.

Vi anser fortsatt Finn som kongen i det norske bruktmarkedet, rett og slett på grunn av brukermassen og statusen varemerket deres har opparbeidet seg gjennom årene. Foreløpig er det usikkert om de nye tjenestene har det som trengs for å kapre brukerne, men med en god mobilapplikasjon er mye av grunnlaget lagt. Vi oppfordrer til å sjekke ut de nye tjenestene, og se hva du liker selv.

