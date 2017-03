Test Sennheiser HD650 og Apogee Groove

Musikk er en viktig del av hverdagen for mange. Stadig flere ønsker seg bedre lydkvalitet, enten det er på farten eller hjemme i stuen. PC-en er også et yndig mål, og nå har Sennheiser inngått en avtale med Apogee for å bedre nettopp dette.

Resultatet er en bundlet pakke der du får kjøpt Sennheisers HD650 med Apogees snertne Groove-DAC. Disse produktene kan du også kjøpe hver for seg, så vi har derfor testet begge som enkeltstående produkter, men også sett nærmere på hva dette samarbeidet høster av frukter.

Sennheiser HD650

Vi starter med hodetelefonene fra Sennheiser, som etter hvert har fått noen år på baken, men som fortsatt holder koken.

Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Når det kommer til design så er dette et sett med hodetelefoner som ikke nødvendigvis utstråler noe spesielt god byggekvalitet. Klokkene består for det aller meste av plast, og samtidig kan de virke litt «skranglete» i konstruksjonen.

Med andre ord er disse klokkene ganske like som mange andre av selskapets klokker når kommer til byggekvalitet, men det betyr ikke at de ikke er gode å ha på seg – langt i fra.

Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

For HD650 virker ganske så lette av seg, samtidig som de er behagelig å ha på seg over lengre perioder av gangen. Dette er åpne klokker, og da trenger du heller ikke skinn på øreputene for å stenge lekkasjer ute fra omverden i samme grad. I stedet er disse putene trukket i et behagelig stoff, som du ikke blir svett eller utilpass av å ha på deg over flere timer.

Selve klokkene er store og du har godt med plass til ørene på innsiden av puten. Samtidig er bøylen godt polstret, slik at komforten også her er helt på topp. Justeringen av bøylen er dessuten helt kurant, og er akkurat passe hard slik at den ikke flytter på seg så lett.

Lydmessig er HD650 gode. De er inne i et tøft segment hvor du bør forvente å få mye kvalitet for pengene du betaler, og prisen på disse klokkene nærmer seg nesten tre tusen kroner. Samtidig er de såpass tungdrevne at de ikke yter på sitt beste om du kobler de rett til en mobiltelefon. Og det er her samarbeidet med Apogee kommer inn.

Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

En av tingene vi vil trekke frem med HD650 er bassen. Den er ganske svulstig og kraftfull, uten at den tar helt overhånd. Spiller du for eksempel rocke-låter vil stortromma sette sitt preg på musikken, samtidig som resten av lydbildet beholder godt med detaljer.

For HD650 er meget gode på nettopp detaljer, og har et relativt bredt stereoperspektiv. Setter du på låter fra for eksempel Eric Clapton, vil du fint kunne nyte mannens evne til å håndtere en gitar på best mulig måte. Samtidig er dette også et hodesett for deg som vil ha god gjengivelse av stemmer. Kari Bremnes høres akkurat like varm og god ut som hun skal med disse klokkene på hodet.

Skal vi sette fingeren på noe så er det at disse klokkene ikke alltid er like patente på dynamikken i de øverste tonene. På enkelte låter mister diskanten litt beherskelsen, og de skarpeste detaljene blir litt blandet i hverandre når du spiller veldig høyt.

Likevel må vi si at dette er en godt hodesett til det aller meste av musikk-sjangere. Sammen med et ganske ærlig lydbilde får du dessuten en komfort som gir deg mange timer med lytterglede uten ubehag.

Apogee Groove

I esken følger det også med en DAC fra Apogee. Selskapet er mest kjent for å figurere innenfor proffmarkedet de siste tiårene, men her har altså selskapet også laget en modell for massene.

Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Det fine med Apogee Groove er størrelsen på selve enheten. Den er på størrelse med en avlang lighter, og er ganske tung. Dette er en DAC som tilsynelatende er bygget for å ha med på seg på farten, og byggekvaliteten er det lite å utsette på.

Dette er ikke en DAC for deg som er på jakt etter en enhet med mange tilkoblingsmuligheter. Groove har en USB-tilkobling som du hekter i PC-en, og en minijack-utgang til hodetelefonene.

Apogee Groove har heller ikke flust med justeringsmuligheter rett på enheten. Her har du to knapper plassert på hver sin side av en rekke med lysdioder, og med disse knappene kan du justere volumet. Utover dette har du ikke flere knapper eller tilkoblinger å velge mellom.

Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Før du kan starte å høre på lyd via Groove må du innom nettsiden til produsenten og hente ned driverne. I vårt tilfelle koblet vi enheten til en PC med Windows 10, og det måtte en driver til før vi fikk USB-enheten skikkelig installert. Her kan det være greit å nevne at du må innom en rask registrering før du får tilgang til driverne.

Når du først har fått enheten til å fungere skikkelig så er det lite problemer å melde om. Her får du en DAC som er kompakt, om som ikke minst er kraftig nok til å forsyne ganske så tungdrevne klokker uten store problemer. Skulle du mot formodning vurdere denne DAC-en mot Sennheisers storebror HD800, kan vi fortelle at det blir litt for lite krefter til at bassen blir å stram som den kan være.

Klangen i Groove kan fungere for det aller meste av musikk, selv om vi har hørt varianter i denne klassen som er litt mer dynamiske og detaljerte. Selve lydvolumet er det ikke noe å si på, her kan du spille på deg tinnitus om du er uvøren.

Klangen for øvrig er ganske varm. Bassen er ikke på noen måte dominerende, men mellomtonen er ganske fremtredende. Vi tester med en rekke ulike hodesett, og dette særpreget er en gjenganger – uten at det nødvendigvis er noe negativt.

Det vi liker med Apogee Groove er kombinasjonen av størrelsen og kreftene den faktisk besitter. Her får du en DAC som ikke tar opp mye plass i sekken, og som kan bistå med bedre lyd på farten, så vel som hjemme i godstolen. Den blir riktignok ganske lunken under bruk, men aldri så varm at det er noe problem for verken ytelse eller omgivelser.

Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Kombinasjonen gir en dyr og solid lydopplevelse

Når du kobler hodetelefonene til Apogee Groove så får klokkene de kreftene de trenger for å gi deg en potent bass. Selve DAC-en gir dessuten klokkene en litt kraftigere klang i stemmene, og kombinasjonen er et resultat vi kan like godt.

Sammen blir lyden du får servert ganske så detaljert, og dette må sies å være en behagelig og «rett frem»-lytteopplevelse.

Skal vi sette fingeren på noe så er det at dynamikken totalt sett ikke er så rå som den burde vært. Mesteparten av dette skyldes nok DAC-en, for HD650 har ikke det samme problemet i samme grad når vi bruker andre forsterkere.

Konklusjon

Skal du kjøpe deg lyd for bruk mot PC-en din til 6000 kroner kan du tillate deg å bli rimelig kravstor. Sennheiser HD650 er et par åpne hodeklokker som på mange måter vil være et godt alternativ dersom det faktum at de er åpne, og på den måten lekker lyd som bare det, ikke er noe problem.

Fordelen med et åpent hodesett er blant annet størrelsen og luftigheten på lydbildet du får servert. HD650 er et hodesett som lar deg lytte til musikk med en meget brukbar kvalitet. Bassen er bestemt og rask, samtidig som mellomtonen bringer frem stemmer og instrumenter med god dynamikk og kontroll.

Dessuten har disse klokkene en bærekomfort som plasserer seg høyt oppe på listen – selv om byggekvaliteten fint kunne vært bedre. Skal vi sette fingeren på noe så er det at HD650 ikke alltid er like gode til å skille de aller høyeste tonene fra hverandre.

DAC-en fra Apogee, Groove, er også en liten og hendig sak som gjør det enklere for deg å komme deg rundt forbi med for eksempel en bærbar PC, og fortsatt ha god lyd på ørene.

Likevel må vi si at prisen blir sviende for denne pakken. Og dessuten kan du kjøpe de to enhetene hver for seg for ganske nøyaktig den samme prisen. Derfor har vi også valgt å lage denne testen slik at vi ser på dem hver for seg, samtidig som vi vurderer pakken også.

Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Utenom prisen må vi at disse to komponentene til sammen gir deg en god totalpakke.Lydkvaliteten er god, selv om vi syns DAC-en mangler noe dynamikk kontra de aller beste alternativene i samme prisklasse. Dog skal det sies at disse konkurrentene ikke nødvendigvis er like bærbare, så med det inne i regnestykket må vi si at Groove er et greit alternativ.

Isolert sett vil vi gi HD650 et Anbefalt-stempel. Her får du virkelig en luftig og velbalansert hodetelefon til en ikke så alt for skremmende pris. Apogee Groove på sin side er et godt produkt som trenger noen få endringer for å nå helt opp til et tilsvarende stempel.

Andre alternativer

Trådløst B&O Play BeoPlay H9 Skal du mye på farten kan et trådløst system være langt mer smidig. Vi i Tek.no har de siste månedene testet over 50 trådløse enheter, og den beste av de alle er B&O Play sin nye H9-modell. Her får du en forrykende god lydkvalitet, pakket inn i et utsøkt ytre, og samtidig sparer du litt over tusenlappen kontra alternativet fra Sennheiser og Apogee.