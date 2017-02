Test Sennheiser GSX1000

Sitter du foran PC-en din er sjansen stor for at den også serverer deg lyd – enten du spiller spill, ser film eller hører på musikk. Og ofte er ikke lydkvaliteten du får hentet ut direkte fra maskinen spesielt god.

Med mindre du har et habilt lydkort, bør du vurdere en ekstern enhet til å hjelpe deg med å få bedre lyd i hodetelefonene dine – spesielt om du har kostet på deg et par skikkelige hodetelefoner.

Sennheiser har nå laget en egen liten forsterker, GSX 1000, som er laget for nettopp dette formålet. Den lille boksen koster deg i skrivende stund over to tusen kroner, så hva får du for pengene dine?

Kompakt design

Ut av esken så er det en ganske liten enhet vi har med å gjøre. Selve boksen måler om lag 10 x 10 centimeter i bredde og høyde, og er rundt 2,5 centimeter tykk. Med andre ord en ganske liten enhet som ikke tar opp mye plass på skrivebordet ditt.

Forsterkeren kan løftes en fot på undersiden. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

GSX 1000 er laget i plast, men er av typen som gir deg en god kvalitetsfølelse sammen med en forholdsvis høy vekt. Kombinert med gode gummiføtter står den også rolig på pulten din selv om den er liten av seg i størrelse. I tillegg har den en avlang fot på baksiden som lar deg heve den ene enden av enheten litt.

Det som fanger oppmerksomheten din er den store sølvringen som bryter med den ellers så sorte overflaten. Ringen minner oss om aluminium, og er altså volumhjulet til enheten. Ringen har en helling mot ytterkanten som gjør at den er enkel å bruke med kun én finger. Bak ringen er det i tillegg et rødt lys som gjør det lettere å finne frem i mørket.

Utover dette er det en skjerm i midten av volum-ringen som gir deg diverse informasjon, i tillegg til fire lys som er plassert i hvert hjørne av enheten. Tar du på en av kontrollene så lyser de ulike delene opp, og etter å ha vært inaktiv i mer en ti sekunder dimmes det hele ned så du kun ser hvor mye volum du bruker.

Både til hodetelefon, mikrofon og høyttaler

På baksiden har du totalt fire tilkoblinger å velge mellom. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Sennheiser GSX 1000 er først og fremst myntet på deg som har et hodesett som trenger litt ekstra kjærlighet. Om vi ser på utgangene du har å velge mellom så kobles selve enheten til PC-en med en USB-kabel.

I tillegg så har den tre minijack-utganger som er merket med hodesett, mikrofon eller høyttaler. Altså kan du koble til en ekstern mikrofon eller mikrofonen som sitter på hodesettet ditt – så lenge det har minijack-plugger.

Du har også en minijack-utgang som er merket med en høyttaler, noe vi tolker dit hen som en slags AUX-utgang du bruker om du vil bruke denne mellom PC-en din og en forsterker. Selve enheten er nemlig ikke så kraftig at to høyttalere av litt størrelse kan drives med hell.

Mange justeringsmuligheter

GSX 1000 har de fleste justeringsmulighetene plassert innenfor volumringen. I tillegg har du fire modus-knapper på utsiden som lar deg sette opp ulike makroer, slik at du har rask tilgang til personlige innstillinger mens du spiller, hører musikk eller ser film.

For å lagre disse makroene er det kun å holde den knappen du vil binde innstillingene til nede i noen sekunder, så lager GSX 1000 en liten lyd som bekrefter at justeringene er lagret. Alle knappene er berøringsfølsomme, og reagerer presist og raskt.

Inne i volumhjulet har du en rekke funksjoner som justeres ved hjelp av berøringsknapper. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Tilbake til midten av volumhjulet så har du fire grunnvalg (gitt at du kjører stereo). Blant annet kan du velge hvilken utgang som skal brukes, altså om du vil koble til hodetelefoner eller høyttalere, samt at du også kan velge mellom fire ulike lydmoduser. Disse modusene er enten nøytral, musikk, film eller spill, og de ulike modusene er ganske så bra gjennomført.

Videre kan du velge mellom stereo eller 7.1-lyd. Det siste valget har Sennheiser kalt sidetonekontroll. Denne tester vi ut litt, og funksjonen regulerer hvor mye som fanges opp av stemmer.

Trykker du på 7.1-modusen får du i tillegg to ekstra valg. Den ene justerer hvordan lydbildet serveres, i form av om du ønsker at lyden skal komme «bak» fra hodetelefonene, nøytralt eller «foran». Funksjonen endrer helt klart lydbildet, og her er det nok snakk om personlig smak i hvilken av variantene du velger. Personlig syns vi den nøytrale var best.

Den siste funksjonen endrer klangen i klokkene. Desto mer du justerer denne opp, jo mer gjenklang blir det i hodetelefonene. Jevnt over så gir denne hodetelefonforsterkeren deg rikelig med justeringsmuligheter, og vi liker samtidig at knappene og volum-hjulet er raske og responsive.

Gir en god lytteropplevelse

Lyden i PC-en din kan variere veldig i kvalitet. Med Sennheiser får du en lydkvalitet som passer deg som er på jakt etter en nøytral og riktig lydgjengivelse. Vi har testet alle modusene du har å velge mellom, og vi må si at Sennheiser treffer ganske godt med de ulike alternativene.

Skyte-modusen gir deg en slankere bass og skarpere mellomtone og diskant. Det er hendig i spesielt skytespill, hvor du ofte er på jakt etter å høre detaljer som fiender som nærmer seg. Diskanten er på kanten til bli for skarp, men holder seg akkurat innenfor uten å bli for plagsom å høre på.

Går vi videre til musikk og film-modusene så er disse ganske like hverandre. Her er forskjellene ørsmå, hvor musikk-modusen har noe bedre og strammere diskant. Ellers er begge av typen som gir deg et litt basstungt lydbilde, noe som passer bedre til å se film enn å høre på musikk etter vår mening.

Ergo vil vi heller anbefale deg det nøytrale valget om du liker å høre på musikk – uten at lydbildet blir for farget.

I denne testen har vi prøvd oss frem med flere ulike hodetelefoner, som har ulike lyd-karakterer. Jevnt over må vi si at GSX 1000 takler selv ganske tungdrevne klokker med bravur. Dog skal det sies at du bør forvente dette til prisen du betaler også. Over to tusen kroner gir deg spillerom til å kjøpe andre, gode hodetelefonforsterkere.

Konklusjon

Har du et godt hodesett vil du ofte ikke få det beste ut av det dersom du henter lyden rett fra PC-en din – med mindre du har et habilt lydkort.

Sennheiser har utviklet en hodetelefon-forsterker for deg som bruker PC-en til å spille, se film eller høre på musikk. Modellen heter GSX 1000, og den har en sviende prislapp på rett i overkant av to tusen kroner.

Vi må si at størrelsen på enheten er tiltalende, hvor den måler omlag ti centimeter i bredden. I tillegg er den tung nok til at den blir stående selv om du nøkker litt i ledningen – også takket være gode gummi-bein på undersiden.

Sennheiser GSX 1000 får et Anbefalt-stempel i vår bok. Foto: Ole Henrik Johansen/Tek.no

Når det kommet til bruk så har Sennheiser laget en kurant løsning som både er oversiktlig og enkel å bruke. Via fire dedikerte knapper kan du lage ulike forhåndsinnstillinger til forskjellige situasjoner.

Du har i tillegg en rekke valgmuligheter i midten av enheten, hvor du blant annet kan velge mellom stereolyd eller 7.1-lyd. I tillegg har du enkel tilgang til andre funksjoner som lydmoduser og ulike innganger. Du kan nemlig pense mellom å gi lyd til hodetelefoner eller en eventuell ekstern forsterker.

Samtidig må vi si at volum-hjulet på GSX 1000 er flott å se til, samtidig som det er stort og enkelt å bruke. Ergo vil du neppe ha problemer med å justere volumet, selv midt i kampens hete på den digitale slagmarken.

Lydkvaliteten du får ut av GSX 1000 kan oppsummeres som god og nøytral. Du har som nevnt en rekke lydmoduser å velge mellom, hvor Sennheiser har truffet godt med de ulike modusene.

Til spill får du mer fokus på detaljer ved at mellomtonen og diskanten fremheves, mens film-modusen gir deg kraftigere bass. Til musikk vil vi dog anbefale deg å velge den nøytrale innstillingen, da musikk-modusen minner for mye om film-modusen i våre ører, og med det gir for mye bass.

Alt i alt er Sennheiser GSX 1000 et meget gjennomført produkt, og det som trekker mest ned i vår bok er prislappen du må betale. Likevel finner vi ikke mye annet å trekke for utenom den sviende prislappen, og kan du svelge denne er dette et anbefalt produkt i våre øyne.