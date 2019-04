Test Segway Drift W1

De siste årene har vi fått en rekke nye og forskjellige elektriske kjøretøy – fra tradisjonelle ståhjulinger til rullebrett og sparkesykler.

Men aldri før har vi vært borti et elkjøretøy som Segway Drift W1.

Vi kan for øvrig knapt tenke oss noe annet produkt der betegnelsen ståhjuling passer bedre. Her står du jo nesten praktisk talt på to små hjul.

Sånn sett har også dette produktet noe til felles med tradisjonelle rulleskøyter, men dette er altså ikke sko eller noe som du fysisk fester til beina.

Segway Drift W1 er i større grad å betrakte som en liten, selvbalanserende plattform. Eller egentlig to – én til hvert bein. De to enhetene er helt uavhengige, og styres kun med sensorer i plattformen. Disse merker hvor tyngdepunktet ditt ligger og sørger for at hjulet trekker i riktig retning.

Noe helt annet enn vanlige rulleskøyter

Disse elektriske rulleskøytene har dog en rekke begrensninger sammenlignet med analoge og umotoriserte rulleskøyter.

Hver skøyte veier 3,5 kilogram. Foto: Vegar Jansen, Tek.no

For det første er det vekta. Selv om Segway har klart få det til å se motsatt ut på sine nettsider, er de skikkelig tunge – de veier ganske nøyaktig 3500 gram hver. Det er syv kilogram totalt, det, og sånn sett er ikke dette et skøytepar du pakker med deg ukritisk.

For det andre har vi dette med at de ikke festes til beina. Dette betyr at det ikke går å løfte et bein og på den måten få skøytene over slikt som dørstokker, kvister, fortauskanter eller andre ujevnheter.

Ettersom skøytene har små og harde hjul, er resultatet at slike små hindringer nærmest blir «uoverkommelige» med mindre du flytter skøytene med hendene.

For det tredje må vi nevne at moroa ikke varer evig. Skøytene er altså batteridrevne, og må derfor lades med ujevne mellomrom. Segway selv opererer med 45 minutter, men dette vil være helt avhengig av underlag, vekt, hastighet og eventuelle bakker. Selv klokket vi inn nærmere halvannen time ved innendørs variert småkjøring rundt i redaksjonslokalet.

Det vil trolig uansett bli et problem å dra på langtur med slike skøyter. Det er naturligvis mulig å ta med seg laderen, men det er ikke alltid så lett å finne stikkontakter på veien – og ladetiden er på hele tre timer. Dette forsterker naturligvis inntrykket av at skøytene i hovedsak er ment for lek og moro, og ikke kan betraktes som et seriøst transportmiddel.

Langt unna vanlige rulleskøyter

Som du selv kan se av bildene, har altså Segway Drift W1 svært lite til felles med tradisjonelle rulleskøyter. Brorparten av oversiden er dekket av en tykk gummimatte som sørger for at skoene eller føttene dine ikke glir. I endene har skøytene i tillegg en tykk «støtfanger» av gummi.

Foto: Vegar Jansen, Tek.no

Det er for øvrig ikke noe «foran» og «bak» på dette produktet, de oppfører seg likt uansett hvilken vei du står.

Derfor er skøytene også praktisk talt symmetriske på undersiden. Begge ender har LED-belysning med flere modi – inkludert av – pluss en elastisk reim som fungerer som bærehåndtak. Midt på sitter av naturlige grunner produktets eneste hjul.

Kvaliteten på skøytene virker for øvrig god, men det skulle vel også bare mangle når de skal tåle en vekt på 100 kilogram hver.

På den ene langsiden av skøytene sitter en batteriindikator i form av fire små LED-lamper. Her har vi også av/på-knapp og en ladeport beskyttet av en gummipropp.

Ifølge spesifikasjonene skal hver skøyte ha en batteripakke på 44,4 wattimer (Wh). Det er omtrent det samme som vi finner i mange bærbare PC-er.

Kan brukes av de fleste

Med en oppgitt maksimumshastighet på 12 kilometer i timen, er det ingen aldersbegrensninger for hvem som kan benytte seg av Segway Drift W1. Hver skøyte skal som nevnt tåle 100 kilogram, så de fleste voksne vil også kunne kjøre rundt på disse.

Med full fart forover synes vi også hastigheten er tilfredsstillende. Å rulle noe særlig kjappere enn dette balanserende på to små hjul ville fort blitt mer skummelt enn gøy. 12 kilometer i timen er også det dobbelte av hastigheten folk flest spaserer i.

Som nevnt innledningsvis er altså skøytene av den selvbalanserende typen. Det vil si at når vi skru dem på og setter dem på gulvet eller bakken, så står de der og holder balansen på sitt ene hjul. For å få dem til å kjøre, er det ikke noe verre enn å dytte ned den ene enden.

Skøytene holder selv balansen. Dersom de ikke brukes på ett minutt, går de i hvilemodus og detter ned på den ene siden. Foto: Vegar Jansen, Tek.no

Normalt sett gjøres dette ved at man står på skøytene og flytter tyngdepunktet sitt litt fremover eller bakover avhengig av hvilken vei man ønsker å gå – eller rettere sagt rulle.

Men dette krever at plattformen man står på er relativt følsom, og det er det ingen tvil om at Segway Drift W1 er. Derfor er det en liten utfordring å komme seg opp på skøytene de første gangene. Noe eller noen å holde seg fast i anbefales sterkt.

Selve «plattformen» har en høyde på omtrent 12 centimeter, noe som betyr at du også føler deg såpass mye høyere når du står på skøytene.

Egentlig enkle å lære

For ordens skyld: Denne går i 2X hastighet.

For de aller fleste er den første «kjøreturen» en relativt ustabil affære som går i rykk og napp. Men når man først har funnet balansen, er skøytene nesten overraskende intuitive å bruke. Mange trenger bare noen få minutter før de ruller jevnt og kontrollert av gårde.

Men det er naturligvis også store individuelle forskjeller på hvor fort man blir vant med disse små enhjulingene under føttene.

For å svinge flytter man eksempelvis trykk og tyngdepunkt som man kanskje ville gjort i skibakken eller på tradisjonelle rulleskøyter, så det vil nok være en fordel å ha drevet med noe slikt tidligere.

Men å stå på disse skøytene er også ganske annerledes, for man blir relativt fort sliten i leggmusklene av å holde tyngdepunktet akkurat der det skal være hele tiden. Det fører til at de fleste synes det er greit med en liten pause hvert tiende minutt – eller oftere.

Vår utskremte Tek-medarbeider er litt usikker på asfaltkvaliteten. Foto: Vegar Jansen, Tek.no

En annen ting som er avgjørende for kjøre- og bruksgleden ved disse skøytene er kvaliteten på underlaget. De små og ganske harde hjulene på Drift W1, med hele tyngden din rett oppå, plukker opp hver eneste lille ujevnhet.

En litt stor sprekk, kant, kvist eller list kan fort få den ene skøyta til å stoppe eller «henge igjen», med det resultat at de to skøytene og beina går i hver sin retning.

Beskyttelsesutstyr anbefales, kanskje spesielt utendørs, ettersom asfaltstandarden på norske veier er ytterst varierende. Nyere asfalt er det urbane underlaget vi foretrekker med slike elektriske rulleskøyter.

Konklusjon

Segway Drift W1 er et ganske så spesielt produkt. Vi kan godt kalle det for elrulleskøyter, men i praksis snakker vi om et par elektriske og selvbalanserende enhjulinger – ett for hvert bein.

Hvis du ganske enkelt ønsker deg noe lite og elektrisk som kan ta deg kjapt og effektivt fra A til B, bør du se etter noe annet. For en slik jobb går Drift W1 for sakte, og den har dessuten for små hjul – de klarer knapt å rulle over en liten kvist. Disse «skøytene» er altså ekstra avhengig av et jevnt underlag.

Foto: Vegar Jansen, Tek.no

Vi foreslår nyere og nyfeid asfalt, eller å holde seg innendørs om det er muligheter for det. For når underlaget er jevnt, er det ikke til å komme unna at det er ganske artig å suse rundt på disse skøytene. I hvert fall når man har funnet balansen og fått litt trening.

Skøytene gjør det også usedvanlig enkelt å komme i kontakt med andre – sjelden har et testprodukt fått såpass mye oppmerksomhet fra folk rundt oss.

Så dette er en Segway for deg som vil ha noe å rulle litt rundt på for lek og moro. Eller kanskje du bare ønsker å vise deg fram?

Til ren persontransport er det aller meste annet å foretrekke.