Test Sapphire Radeon RX480 4GB Nitro+

For et par måneder siden kunne vi slå fast at AMDs nye «stjerne», det Polaris-baserte RX 480-kortet, i praksis presterte like godt med fire gigabyte minne som med åtte. Altså kunne det være flere hundrelapper å spare for den opplyste.

Vi demonstrerte også hvordan RX 480 med fire gigabyte minne i snitt leverte omtrent like gode resultater som den argeste konkurrenten fra Nvidia, GTX 1060 med tre gigabyte minne, da godt hjulpet av total overlegenhet i våre DirectX 12-spill.

Problemet var bare det at vi grunnet den heftige prisen ikke kunne anbefale vårt testeksemplar av RX 480. MSIs RX 480 4GB «Gaming X» kostet nemlig en hel tusenlapp mer enn enkelte andre RX 480-kort, noe som førte til at vi skrev følgende i vår konklusjon (noe forkortet):

Vi har liten grunn til å tro at MSIs RX 480 Gaming X 4GB-variant er verdt en hel tusenlapp mer enn for eksempel Sapphires Nitro+-modell. MSI virker altså å ta seg alt for godt betalt i forhold til konkurrentene. Om vi skulle bygget en budsjett-spill-pc i dag ville vi utstyrt maskinen vår med et annet og rimeligere RX 480 4GB-kort. Grunnen til at vi faller på et AMD Radeon-kort er støtten for FreeSync, en teknologi som gir en jevnere spillopplevelse fri for riving i bildet. FreeSync er tilgjengelig på forholdsvis rimelige spillskjermer, noe Nvidias tilsvarende G-Sync-teknologi ikke er. Som ikke dette var nok lar AMD deg også oppgradere riggen din senere med et ekstra grafikkort i CrossfireX, mens Nvidia har reservert sin SLI-teknologi for dyrere grafikkort.

Med den konklusjonen følte vi at vi var helt nødt til å faktisk teste et av de aller billigste RX 480 4GB-kortene, og hvilket var vel en klarere kandidat enn nettopp Sapphires RX 480 4GB Nitro+ til 2250 kroner, som for anledningen har besteget vår testbenk.

Dette er et kort basert på AMDs «Ellesmere XT»-brikke, som også ligger til grunn for AMDs eget referansedesign samt blant annet MSIs langt dyrere Gaming X-kort.

Denne testen vil ikke dreie seg om små forskjeller i antall megahertz eller tekniske spesifikasjoner, men om hvorvidt valgene Sapphire har tatt for sin RX 480-modell utover disse faktisk påvirker ytelsen, og i så fall i hvilken retning.

Har Sapphire med sitt Nitro+ for eksempel tatt snarveier når det kommer til kjøling eller byggekvalitet for å kunne legge seg langt under MSIs Gaming X i pris, eller tilbyr selskapet rett og slett bare et like godt produkt til en langt hyggeligere pris?

Om du er interessert i å se hvordan RX 480-brikken måler seg rent spesifikasjonsmessig mot blant annet den som sitter i GTX 1060 3GB og GTX 1060 6GB, kan du det her i vår tidligere duell. Der kan du også lese i hvilket enkelttilfelle det kan lønne seg å kjøpe 8GB-modellen av RX 480-brikken. (Hint: Kun når du spiller i 4K-oppløsning!)

Sapphire RX 480 Nitro+ 4GB. Foto: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Sapphire Nitro+-egenskaper

Kortet er ganske anonymt, men det kan jo være en fordel i mange PC-bygg. Foto: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Sapphire har gjort noen egne valg når det kommer til mye at det som skjer rundt selve grafikkbrikken. Det første en legger merke til er selvsagt kjøleløsningen med de to relativt voksne viftene på 95 mm. Selve viftebladene er av plast, men kjernen har dobbelt kulelager og en funksjon som skal redusere opphopingen av støv rundt. Lurt er det også at viftene enkelt kan demonteres fra kortet ved å løsne en enkelt skrue. Det kan være kjekt ved rengjøring eller om du må bytte en vifte av en eller annen grunn. Slik slipper du å returnere hele kortet på garanti om en vifte ryker, og kan heller få en ny i posten. (Med mindre du ønsker det, selvsagt).

Viftene skal videre være langt mer stillegående enn den éne på AMDs referansedesign, og ifølge Sapphire skal de også stoppe helt om temperaturen og lasten faller. Slik blir kortet i alle fall lydløst når det ikke anstrenger seg.

Viftene kan fjernes for å rense kortet bare ved å løsne på en skrue. Foto: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Som alle andre produsenter av grafikkort har også Sapphire utstyrt sitt kort med LED-belysning, og der vi ikke alltid lar oss begeistre for dette, gleder det oss å se at selskapet har nøyd seg med å pynte opp den enkle logoen sin på siden av kortet med dette. Det er helt ok, og vi synes kortet blir litt tøffere, samtidig som det holder på den minimalistiske stilen. Du kan for øvrig slå av eller velge farge på LED-belysningen fra en palett på 16,7 millioner farger via et eget program.

Det samme programmet, kalt Sapphire TriXX, lar deg også overklokke kortet og administrere ulike vifteprofiler om du ikke vil gjøre dette rett fra AMDs eget WattMan-program, som nå er en del av skjermdriverpakken deres.

Om du lar deg rive med og overklokker for høyt, eller om du for eksempel flasher BIOS og prosessen feiler, er det betryggende at kortet kommer med to BIOS-er som du enkelt kan bytte mellom ved hjelp av en dedikert bryter rett ved LED-logoen på siden av kortet.

Du har alltid en reserve-BIOS for hånden om alt skulle gå til skogen. Foto: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Kortet tar en standard åtte-pinners PCIe-kontakt. Foto: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Fronten av kortet er bygget i plast som er matt og har små fordypninger, eller prikker, i seg for å gjøre det hele litt mer spennende. Mens forsiden uansett ser relativt edruelig ut, er det på baksiden det er fest. Bakplaten av aluminium gjør nemlig langt mer ut av seg, med et futuristisk mønster og sterk kontrast mellom hvitt og svart. Vi synes den ser ganske stilig ut, rett og slett, selv om den nok ikke vil passe inn i alle bygg.

Et ganske standard utvalg tilkoblinger. Foto: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Byggekvaliteten er overraskende god, i alle fall om vi tar prisen med i betraktningen. Plasthuset er solid, viftene vil tåle å bli tatt på og bakplaten stiver av kretskortet på en god måte.

Av tilkoblinger skilter kortet med to HDMI 2.0b-porter for bedre kompatibilitet med VR-briller. Du har også to DisplayPort 1.4-porter og en DL-DVI-port for kompatibilitet med eldre skjermer rett ut av boksen. Ellers trenger kortet en åttepins PCIe-strømkontakt, noe du garantert allerede har i maskinen din.

Oppsummering og konklusjon

Når vi skal oppsummere og bestemme om Sapphires tolkning av RX 480, kalt Nitro+, skal få vår anbefaling eller ikke, er det greit med litt bakgrunnskunnskap.

Baken på Nitro+ legges godt merke til og står mer ut enn den noe anonyme fronten. Foto: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Da AMD lanserte Polaris-arkitekturen, som er basis for RX 480, var det selskapets ønske å flytte grensene for hva som var oppnåelig ytelse for pc-spillere i budsjett- og mellomklassesegmentet. Også pc-spillere med et budsjett burde få mulighet til å oppleve spill slik utviklerne ser dem, altså i høy oppløsning og med grafikkdetaljene skrudd langt opp. Og, det er akkurat her Sapphire treffer spikeren på hodet.

De har nemlig med sitt rimelige Nitro+-kort prioritert helt riktig overfor målgruppen til Polaris-brikken. Fremfor å falle for fristelsen til å utstyre kortet med ekstra dyre kondensatorer og strømkretser som kan holde i en million timer, vifter i et eller annet revolusjonerende materiale, eller å bygge kortet inn i en kasse av fre(l)st aluminium, har de enkelt og greit satt ytelse, kjøling og støynivå på agendaen. Ja, nå viser jo faktisk Sapphire til at også deres kondensatorer er oppgradert noe fra referanseutgaven av RX 480 da, men uansett har de latt andre produsenter ta enda mer av på disse områdene.

Kanskje har et og annet RX 480-kort dermed hakket større potensiale til overklokking, men ut over at det vel er ytterst få med et grafikkort til et par tusenlapper som driver virkelig seriøst med dette koker det uansett ned til «brikkelotteriet» hvilke kort som overklokker og yter aller best.

Vi kan uansett tydelig se av målingene våre at Nitro+ ikke står tilbake for MSIs Gaming X med fire gigabyte minne til en langt høyere pris. AMDs referansedesign yter litt bedre i 4K-oppløsing, takket være dens åtte gigabyte minne, men om du kjøper et RX 480 for å spille i denne oppløsningen har du uansett bommet kraftig.

Når et grafikkort leverer minst like god ytelse til en vesentlig lavere pris uten at det går nevneverdig ut over støy eller temperaturer, da er det bare å hente frem anbefalt-stempelet vårt.

Spesielt når vi, som vi var inne på i konklusjonen i vår forrige RX 480-test, også kan vise til at AMDs kort gir deg på budsjett alle muligheter når det kommer til å skaffe deg et rimelig oppsett med FreeSync, og i tillegg utvide ytelsen senere ved hjelp av CrossfireX.

Vi anbefaler derfor Sapphires RX 480 4GB Nitro+ på det varmeste, og spesielt for deg som ikke er helt fremmed for tanken om å pare det med en FreeSync-skjerm med et raskt 1080p- eller et 1440p-panel den nærmeste tiden.