Test SanDisk Ultra 3D og WD Blue 3D NAND SSD

I sommer testet vi WD Blue PC SSD – en SSD fra harddiskgiganten Western Digital. Men mens vi strengt tatt var fornøyd med den blå SSD-pinnen, visste vi også at det var en ny modell på trappene.

Måneden før kunne nemlig Western Digital dra duken av de første SSD-ene med 64-lags 3D NAND – altså minnedisker der minnecellene er stablet i høyden.

Og nå har vi altså fått denne inn på testlaben: WD Blue 3D NAND SSD. Men det stopper ikke der. Western Digital eier nemlig SanDisk i tillegg, som også har fått en 3D-SSD i sin portefølje: SanDisk Ultra 3D.

Dette er ikke tilfeldig.

– Disse to diskene har akkurat den samme innmaten, ble vi av forklart Jared Peck, produktmarkedssjef i SanDisk, da vi stakk innom Western Digital under årets Computex-messe.

Dette har vi nå også muligheten til å sjekke, ettersom vi har fått klørne i begge SSD-ene – og da i samme kapasitet.

To sterke merker

Grunnen til at Western Digital selger hva som i praksis skal være den samme SSD-en under to forskjellige navn, har med forskjellige folks kjennskap til merker å gjøre. Tanken er at de som kjøper en SanDisk-SSD i større grad er folk som handler i fysiske butikker og har vært borti dette merket tidligere.

WD-navnet er på den annen side mer innarbeidet for folk som er opptatt av komponenter og kanskje bygger sine egne datamaskiner.

Derfor er det også en viktig forskjell her: WD Blue 3D NAND SSD får du både i vanlig 2,5-tommers format og som en M.2-SSD.

SanDisk Ultra 3D får du kun som en 2,5-tommer.

Foto: Vegar Jansen, Tek.no

Grensesnittet er uansett SATA, som betyr at disse på ingen måte kan konkurrere med de langt raskere M.2-SSD-ene med PCI Express-grensesnitt.

På den annen side har en SATA-SSD en langt hyggeligere pris, mens hastighetsforskjellen under vanlig bruk av datamaskinen kan være minimal.

Fysikk og programvare

Rent fysisk sett er det ingenting som skiller dagens testobjekter fra andre 2,5-tommers SSD-er med 7 millimeters høyde – som over de siste årene har blitt normen for dette formatet.

WD SSD Dashboard (eller SanDisk SSD Dashboard) hjelper deg med å hode disken i form.

SSD-ene kommer enkelt innpakket og uten tilbehør av noe slag. Windows-brukere kan laste ned det tilhørende SSD-verktøyet, som heter WD SSD Dashboard eller SanDisk SSD Dashboard, alt ettersom hvilken SSD som har blitt anskaffet.

SSD Dashboard kan blant annet brukes til å holde et øye med diskens helse, oppgradere fastvaren og sørge for sikker sletting. Det er også mulig å sette opp e-post-varsling dersom det skulle oppstå noen uregelmessigheter med disken.

I tillegg har du programmet Acronis True Image WD Edition som er tilgjengelig fra WDs nettsider. Dette programmet kan du bruke dersom du ønsker å klone din gamle disk til den nye SSD-en. Programmet krever at du har en SanDisk- eller WD-disk installert.

Mot kjente testvinnere

For ti måneder siden hadde vi en stor samletest av SSD-er til under tusen kroner, og dagens disker skal få kjøre seg mot våre testvinnere HyperX Savage SSD og Samsung 850 Evo.

Sammenligningen blir riktignok ikke hundre prosent rettferdig, ettersom vi testet disse i kapasiteter på rundt 250 GB, mens dagens testobjekter har en kapasitet på én terabyte. Og som vi ser av tabellen under, er de større kapasitetene fra WD/SanDisk noe kjappere.

WD Green PC SSD WD Blue PC SSD WD Blue 3D NAND SSD SanDisk Ultra 3D SSD Kapasitet 120 og 240 GB 250, 500 og 1000 GB 250, 500, 1000 og 2000 GB 250, 500, 1000 og 2000 GB Minneteknologi TLC TLC TLC, 64-lags 3D TLC, 64-lags 3D Oppgitt hastighet 120 GB: 540 MB/s les og 430 MB/s skriv



240 GB: 540 MB/s les og 465 MB/s skriv 250 GB: 540 MB/s les og 500 MB/s skriv



Resten: 545 MB/s les og 525 MB/s skriv 250 GB: 550 MB/s les og 525 MB/s skriv



Resten: 560 MB/s les og 530 MB/s skriv 250 GB: 550 MB/s les og 525 MB/s skriv



Resten: 560 MB/s les og 530 MB/s skriv Format og grensesnitt 2,5", 7 mm, SATA 6 Gb/s



M.2, 2280, SATA 6 Gb/s 2,5", 7 mm, SATA 6 Gb/s



M.2, 2280, SATA 6 Gb/s 2,5", 7 mm, SATA 6 Gb/s



M.2, 2280, SATA 6 Gb/s 2,5", 7 mm, SATA 6 Gb/s Garanti 3 år 3 år 3 år 3 år MTTF 1,75 millioner timer 1,75 millioner timer 1,75 millioner timer 1,75 millioner timer TBW Hhv. 40 og 80 TB Hhv. 100, 200 og 400 TB Hhv. 100, 200, 400 og 500 TB Hhv. 100, 200, 400 og 500 TB

Men her kunne det gått begge veier. HyperX Savage SSD på 960 GB – som også er den høyeste kapasiteten fra den kanten – er faktisk oppgitt til å ha en tregere skrivehastighet enn varianten på 240 GB.

Uansett bør det ikke være den helt store forskjellen fra våre testobjekter og ned til utgavene med 250 GB kapasitet. Holder vi oss til lese- og skrivehastighet snakker vi om henholdsvis 10 MB/s og 5 MB/s i differanse.

Ytelse i toppsjiktet

Samme disk, forskjellige klistremerker. Foto: Vegar Jansen, Tek.no

Dagens testobjekter har – ikke helt overraskende – praktisk talt identisk ytelse. De små forskjellene vi ser kommer inn under naturlige variasjoner i programvare.

I denne testen har vi kun sammenlignet med andre SATA-toppmodeller, og som du selv kan se av resultatene på neste side er det ingen tvil om at Western Digitals nye 3D-produkter fortjener en plass i det gode selskap. For de fleste operasjoner snakker vi dog om små forskjeller – der begrensningene nå i stor grad ligger i selve SATA-grensesnittet.

For merkbart raskere SSD-er må vi over på det kjappere PCI Express-grensesnittet, og dette vil typisk gjøres gjennom en PCIe M.2-SSD, enten direkte på hovedkortet eller via et adapterkort.

Med fire hundre terabyte TBW (total bytes written) for terabyteutgaven og beregnet levetid på 1,75 millioner timer, ser det også ut til at Western Digital har trua på at produktene skal holde en stund.

Konklusjon

SanDisk Ultra 3D og WD Blue 3D NAND SSD bringer egentlig ikke noe nytt til markedet. Vertikal «stabling» av celler i flashminne har vi hatt i flere år allerede i form av Samsungs V-NAND, og SATA-grensesnittet er en kjent fartsbrems – her er det lite å hente på ytelsesfronten.

Så selv om vi sier at de to SSD-ene vi nå har testet er blant de raskeste vi kjenner til i sin klasse, er det ingen revolusjon å spore.

Men vi er likevel veldig glad for at Western Digital nå virkelig har kommet seg inn i konkurransen, og nyhetene fra WD/SanDisk er gode alternativer for deg som vil ha en god og kjapp SATA-SSD.

Ser vi nærmere på ytelsestestene, vaker SanDisk Ultra 3D og WD Blue 3D rundt Samsungs toppmodeller 850 Evo og Pro. I tillegg har de på papiret bedre utholdenhet når vi ser på mengden overskrevne data og driftstimer før feil. Samsungene har på sin side bedre garantitid, men litt avhengig av planlagt bruk behøver ikke det å bety noe.

Ettersom Samsung 850 Pro har en betydelig høyere pris, er det i hovedsak disker som Samsung 850 Evo og HyperX Savage som blir hovedkonkurrentene til 3D-utgavene fra Western Digital. Vi tipper pris og tilgjengelighet i stor grad vil være utslagsgjørende ved et kjøp.

Eksempelvis er WD Blue 3D NAND den eneste SSD-en blant de nevnte som er å få med 2 TB kapasitet i M.2-formfaktoren, mens HyperX Savage og SanDisk Ultra 3D ikke produseres i M.2-versjoner i det hele tatt.

Men prisen vil nok være aller viktigst for mange, og her kan det fort være noen hundrelapper å spare – spesielt når vi går opp i kapasitet. Holder vi oss til 2 TB er WD Blue 3D omtrent fem hundre kroner rimeligere enn Samsung 850 Evo akkurat nå.

Men forskjellen er mindre påtagelig for andre kapasiteter, og vil nok variere fra uke til uke, så her gjelder det å bruke en god prissammenligningstjeneste.

