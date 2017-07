I gjennomsnitt bruker vi TV-en omlag fire timer om dagen. De resterende timene av døgnet er skjermen kun en stor, svart overflate. Samsung går nå nye veier for å gi deg mer glede av TV-en når du ikke ser film og serier på den.

Satsingen går under navnet «The Frame», og et eksemplar av denne spesielle TV-en har nå funnet veien til vårt testrom.

Prislappen er sviende, men ikke helt uoverkommelig. Vil du ha en 55-tommer vil denne koste deg cirka 22 000 kroner, mens det største alternativet på 65 tommer ligger på rett under 30 000 kroner.

Utskiftbare rammer

TV-en kommer med sorte rammer som standard, men du kan kjøpe andre farger som tilleggsutstyr.

Disse rammene er magnetiske, og klipses rett over den originale, sorte rammen. Passformen er imponerende god, og rammene gir en god kvalitetsfølelse samtidig som de faktisk minner om en bilderamme.

Det bør du også forvente, for disse ekstra rammene er ikke billige. Her må du punge ut med 2500 kroner til den minste TV-en, mens de koster rundt 3200 kroner til 65-tommeren.

Nå koster vanlige rammer til bilder ganske mye penger, men at et par ekstra rammer koster nesten ti prosent av totalprisen på skjermen syns vi er litt i det drøyeste laget.

Selve TV-en har mange likhetstrekk med toppmodellen Q9. De originale rammene er formet på samme måte, selv om The Frame er tykkere enn hva Q9 er. Baksiden ser også ganske lik ut som på flaggskipet, med en overflate som har et helt spesielt mønster.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

TV-en har mørke rammer som standard. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Følger med spesielt veggfeste

Skjermen blir sittende tett på veggen med et eget veggfeste som følger med i esken. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Skjermen kan settes på fot, men det er på veggen den er ment å sitte. Veggfestet som følger med er det samme som du får kjøpt som ekstrautstyr til toppmodellen Q9. Dette festet er designet slik at du kan henge TV-en helt tett på veggen – akkurat som en vanlig bilderamme.

Selve festet kommer i to deler, hvor den ene skrus fast på veggen. Den andre delen festet på baksiden av TV-en, i en egen forsenkning som gjør at den kan henges opp uten at det blir luft mellom TV-en og veggen.

Festet hektes på delen som allerede henger på veggen, og vips har du skjermen montert. Du har mulighet til å finjustere TV-en sideveis slik at den henger rett, samtidig som den også kan tiltes noen grader fremover i toppen.

Best på brukervennlighet

Samsung bruker Tizen som plattform på alle sine TV-er – også The Frame. Og årets versjon er den beste når det kommer til brukervennlighet. Trykker du på menyknappen får du frem en linje nederst på skjermen, hvor blant annet de ti mest brukte funksjonene og appene vises.

Markerer du for eksempel Netflix-appen så dukker en ny linje opp over den originale med de seriene og filmene du pleier å se på. Altså kan du starte opp innhold direkte fra menyen uten å måtte fyre opp appen først.

Det følger med en hvit fjernkontroll som er bygget opp på samme måte som de andre kontrollene til årets 2017-modeller – enkle, med så få knapper som mulig. En løsning vi har sansen for.

Kobler du til enheter som TV-en automatisk gjenkjenner, som for eksempel en Apple TV, kan du styre den med TV-ens fjernkontroll via HDMI-CEC.

Fjernkontrollen er liten og hendig. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

TV-en er like rask og kjapp som de fleste andre modeller vi har testet fra Samsung i år, altså går navigeringen uten problemer. Sammen med LGs WebOS-løsning er denne plattformen til Samsung den beste på markedet.

Overbevisende som kunst-ramme

Det som skiller denne skjermen fra andre TV-er er at den er laget med et helt spesielt triks i ermet. Den har nemlig en egen kunst-modus hvor baklyset på TV-en dimmes ned så lavt at overflaten blir seende ut som papir.

Og dette er noe Samsung virkelig har fått til. Vårt første måte med denne TV-en var under årets CES-messe i Las Vegas. Den gang fikk vi ikke vite noe om skjermen, men gjettet at det var snakk om en enorm skjerm av e-papir.

Men det er altså snakk om en LCD-TV, og det er imponerende hvor godt denne skjermen fungerer som et lerret for kunst og bilder i stuen din.

Skjermen har spesielle sensorer som kontinuerlig måler lyset i rommet, og som er så fintfølende at de endrer styrken på skjermen om du kaster skygge på TV-en. Det er nemlig lysreguleringen som er mye av hemmeligheten bak hvordan Samsung har klart å lage et så bra resultat. Skjermen justerer også hvitbalansen fortløpende slik at denne er riktig uansett lysforhold.

Alt av tilkoblinger styres via denne boksen. Videre opp til TV-en trenger du kun en kabel med strøm og den fiberoptiske kabelen som sender innholdet. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Vi tar frem måleutstyret, og i kunst-modusen er skjermen nede i 5,2 nits på et bilde som er helt hvitt. Det er fortsatt nok lysstyrke til at du ser det lyser om det er helt mørkt i rommet, men i normale omgivelser vil du ikke kunne se dette.

Den spesielle kunst-modusen får du frem ved å trykke en gang på av/på-knappen på fjernkontrollen. Modusen erstatter den vanlige standby-modusen, som du fortsatt kan få frem ved å holde knappen inne i noen sekunder – i stedet for å bare trykke på den.

Kunst-modusen bruker fortsatt en del strøm, omtrent 1/3 av hva skjermen trekker når den brukes som en vanlig TV. Skjermen er i tillegg stilt inn slik at den slår seg av om det blir helt mørkt i rommet.

Kommer med mange bilder installert

Du har flere valg til hvordan bildet skal se ut på skjermen. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Fra fabrikk kommer denne TV-en med en god del bilder installert. Totalt har du 100 bilder å velge blant.

Bildene er lagt under ulike kategorier. Når du velger bildet du har lyst til å vise på skjermen, kan du dessuten bestemme om du vil se bildet over hele skjermen, eller om bilde skal ha passepartout rundt. Går du for passepartout, kan du velge blant ti ulike farger for denne.

I tillegg kan du også velge å ha en skygge-effekt på passepartout-en til bildet. Altså er det gode muligheter til å personifisere kunsten som skal vises på skjermen. Skulle det ikke være noen bilder som faller i smak blant de 100 som følger med, finnes det også andre muligheter.

Er du ikke interessert i å kjøpe kunst kan du også leie bilder. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Du kan kjøpe, leie eller legge inn egne bilder

Samsung har nemlig stablet på beina et eget kunstmarked til denne skjermen. Her vil det komme flere og flere bilder, og mange av disse vil være eksklusive for The Frame.

Via dette markedet kan du gå inn i et stort kartotek, og før du eventuelt betaler for bildet, kan du få en forhåndsvisning på TV-en. Prisen for å kjøpe et bilde ligger på 199 kroner.

Om du ikke vil kjøpe bilder, finnes det også en mulighet for å leie disse. Denne tjenesten kan du prøve gratis i én måned, og etter dette koster det 49 kroner per måned.

Det koster 199 kroner å kjøpe deg et nytt bilde. Det kan brukes på flere TV-er som er registrert til samme Samsung-konto. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Du kan enkelt legge inn dine egne bilder Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Vil du heller bruke egne bilder er dette grei skuring. Via Samsungs Smart View-app kan du overføre bilder fra for eksempel mobilen din til TV-en. I appen kan du foreta en enkel redigering av bildene før du lagrer dem på skjermen, og du kan sette sammen flere bilder i en collage om du vil det.

Trenger justering før du kan bruke den som TV

The Frame er et såkalt «lifestyle» produkt. Men det er også en fullverdig TV. Og som med alle andre TV-er vi tester er modusene du får fra fabrikk ikke all verden å skryte av.

Se forskjellen på Dynamisk og Film-modusen.

Fargene er langt fra riktige, og verst av alle er modusen Dynamisk. Denne pøser på med for mye lysstyrke og kontrast, samtidig som fargene er preget av et kraftig blåstikk. Dette er en modus som tar seg best ut i butikkhyllene, og ikke hjemme i stuen din.

TV-en står stilt inn på modusen Standard når du tar den i bruk. Dette er et bedre alternativ, men likevel langt fra det beste du kan gå for.

Har du skrekk for menyen og justeringer vil Film-modusen være ditt beste valg. Her får du farger som er riktigere enn med andre valgene, og hvor lys og kontrast også stemmer bedre. Men skal du ha denne TV-en til å vise seg fra sin beste side, må ytterligere justeringer til.

Vi tar utgangspunkt i Film-modusen. Først gjør vi noen få endringer til lys og kontrast, slik at vi får riktig gamma-kurve med en verdi på 2,22. Etter det ser vi nærmere på hvitbalansen. Vi prøver først med en topunkts justering, men hopper raskt over til å justere med flere punkter. Etter å ha gått igjennom skalaen fra 10 - 100 prosent grått, sitter vi igjen med et godt resultat.

Så er det fargene sin tur. Disse er ikke så ille i utgangspunktet, men noen endringer trengs. Etter at fargene er justert sitter vi igjen med et godt resultat, der de fleste fargene, bortsett fra rødt, treffer ganske så korrekt.

Alle justeringene vi gjorde finner du i bildekarusellen under artikkelen.

God som vanlig TV

Det ferdig resultatet gir deg langt bedre farger. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Ferdig justert så er The Frame også en god TV, selv om den har et stykke opp før den kan tukte for eksempel Samsungs egne QLED-serier på en del ting. Fargene er ganske presise, og panelet som brukes klarer å gjengi et 10-bits spekter. Fargene er ganske riktige, og samtidig har de ganske riktig intensitet.

Dette er en TV som takler HDR-formatet, så den har en maksimal lysstyrke på rundt 1000 nits. Sortnivået er heller ikke så ille med tanke på at det er en LCD-TV, men ikke like godt som på QLED-TV-ene til Samsung. Og langt unna konkurrerende OLED-TV-er.

Likevel må vi si at bildekvaliteten er mer enn godkjent. Skjermen er dessuten god til å takle raske bevegelser, så dette er en TV som vil håndtere sport og annet innhold med hurtige bevegelser uten større problemer.

Skarpheten i skjermen er det heller lite å si på. TV-en takler 4K-oppløsningen, og serverer du skjermen lavere oppløsning, for eksempel innhold fra en dekoder, blir dette oppskalert på en god måte, slik at resultatet blir bedre enn utgangspunktet.

Innsynsvinkelen på denne skjermen er ikke så imponerende. Om du beveger deg ut på sidene av skjermen mister fargene noe av stinget. Det er ikke hårreisende dårlig, på ingen måte, men til denne prisen finnes det alternativer på markedet som er bedre.

TEST: Samsung QLED: Samsungs beste TV noensinne byr på ekstrem lysstyrke og krystallklart bilde

Ikke et førstevalg for spillere

Denne skjermen kan altså tjenestegjøre både som kunstformidler og TV, og den kan også håndtere spill på en grei måte.

Bildekvaliteten er helt på høyde med andre, gode LCD-TV-er på markedet. I tillegg har altså denne skjermen en kunst-modus ingen andre har. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Det fordrer dog at du velger riktig modus. Med de vanlige modusene får du en skjerm som er alt for treg, hvor måleutstyret viser at inputlagen ligger godt over 130 millisekunder ved en oppløsning på 1080p.

Endrer vi til den dedikerte spillmodusen, blir imidlertid resultatet et helt annet, med en inputlag på rundt 36 millisekunder. Det er nok for høyt for de aller mest ihuga spillerne, men til en del spill vil dette fungere greit.

Ganske sped lyd

Denne TV-en er først og fremt myntet på å få frem det visuelle. I tillegg har skjermen innebygde høyttalere, men disse er ikke noe å få bakoversveis av. Heller tvert imot.

Lyden er ganske balansert, men det er svært lite krefter å finne, spesielt i de laveste toneleiene. Bassen er så godt som fraværende, mens mellomtonen og diskanten i seg selv er helt kurant.

Totalen faller rett under midt på treet, altså ingen stor opplevelse. Lyden er grei nok om du bare skal se nyhetene, men for å få det maksimale ut av filmkvelden trengs det kraftigere skyts.

Konklusjon

Som tradisjonell TV er The Frame ganske god. Men det er ikke bare en en vanlig TV.

Vi har hatt denne skjermen hengende på veggen i testlabben vår i en periode, og alle som har tittet innom har latt seg fascinere av kunst-modusen.

Samsung The Frame har skyhøy «må ha»-faktor, og er et såpass gjennomført produkt at det fortjener et Anbefalt-stempel. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Hemmeligheten ligger i hvordan baklyset justeres, og her gjør skjermen en glitrende jobb. LCD-panelet dimmes så langt ned at TV-en ser ut som den er laget av e-papir. Og det er ikke bare teknologien som er velfungerende. Samsung har skapt et økosystem rundt kunst-skjermen som gjør det enkelt for deg å handle eller leie bilder, samt legge inn dine egne, i tillegg til å kjøpe nye fysiske rammer.

Vi må si at vi lar oss fascinere av muligheten for å bruke TV-en selv når den ikke er i vanlig bruk, og kvaliteten du får fra kunst-modusen er rett og slett imponerende.

Prislappen på TV-en er ganske høy, og som alltid koster det å være tidlig ute med ny teknologi. Både «må ha»- og WAF-faktoren på denne TV-en er skyhøy, og noe av det aller mest spennende som har kommet på markedet i år. Et klart anbefalt produkt i våre øyne.