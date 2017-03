Test Samsung QE65Q8C

En av de store snakkisene under årets CES-messe var Samsungs introduksjon av QLED-TV-er. Med disse skjermene går selskapet rett i strupen på OLED-teknologien – som er LCD-skjermenes argeste konkurrent om den beste bildekvaliteten.

De nye skjermene er nemlig tredje generasjon med LCD-TV-er fra selskapet, og bruker ørsmå kvanteprikker. Ved hjelp av disse prikkene skal de nye modellene på papiret by på overlegen lysstyrke.

Nå har den første QLED-TV-en funnet veien til vår testlab, nærmere bestemt QE65Q8C. Altså snakker vi en Q8-modell i 65 tommer, som i tillegg er kurvet. Dette er en modell som i skrivende stund koster deg rundt 43 000 kroner.

Lekker å se på

Samsungs nye QLED-modeller kommer i totalt tre serier, og det er den midterste modellen vi nå har fått inn til test. En av tingene som kjennetegner Q8-modellen er at den er kurvet, og ikke minst at det er lagt ekstra ressurser i materialene den er bygget i.

Ved hjelp av en oppfinnsom fot, et par deksler, en strømledning og en optisk kabel kan du få et strøkent resultat hvor kablene skjules inne i foten.

Ut av esken er dette noe av det flottere vi har sett av TV-er med LCD-teknologi. Skjermen i seg selv er tynn, og rammene er såkalt «bezel-løse», som betyr at det er en glidende overgang mellom selve panelglasset og ytterkanten av skjermen.

Utover dette er fremsiden ganske så elegant, uten for mange skrikende elementer. TV-ens fot bærer også preg av dette – et massivt rør i aluminium, buet i samme fasong som resten av TV-en.

Skal du ha skjermen fremme i stua hvor det vil være mye innsyn til baksiden av TV-en, er denne skjermen et godt alternativ. Baksiden er minst like tøff som fremsiden, etter vår mening.

Baksiden er nemlig i børstet aluminium, og minner en del om utformingen til fjorårets 9-serie. Et par ting er dog blitt forbedret. Der du fester foten er nå fordypet i baksiden av skjermen, slik at foten «går rett» inn i TV-en.

Baksiden av Q8 er et skikkelig skue.

I tillegg har Samsung løst problemet med mange synlige kabler på en mesterlig måte. Også denne modellen bruker en OneConnect-boks for å samle alle tilkoblingene, men forskjellen er at de nye QLED-modellene benytter en fiberoptisk kabel for å hente inn signalene fra denne boksen.

Med andre ord slipper du unna med en syltynn optisk kabel for å håndtere signalene, samt at TV-en trenger en egen strømkabel. Begge disse kablene kan du gjemme inne i foten, slik at kablene først kommer til syne ved fotens bakside.

Skal du henge TV-en på veggen kommer den samme forsenkningen som huser festet til foten også til nytte. På denne måten får du festet TV-en så tett på veggen som mulig, slik at baksiden av skjermen flukter med veggen. Dessuten kan du male over eller på annet vis skjule de to kablene som blir hengende ned fra TV-en.

Samsung Q8 er nok den flotteste LCD-TV-en vi har sett til dags dato, og skulle ikke den kurvede utformingen være noe for deg, kan du eventuelt ta lillebror Q7 i nærmere skue. Denne har riktignok ikke den samme foten og lys aluminium på baksiden, men skal etter hva vi erfarer være teknisk sett lik denne modellen.

Tizen har modnet ytterligere

Fjernkontrollen er liten og nett, og er en helt klar forbedring fra fjorårets variant. Foto: Ole Henrik Johansen/tek.no

En av tingene vi virkelig likte med fjorårets TV-modeller fra Samsung var Tizen-plattformen. Sammen med LGs WebOS-løsning er dette det beste brukergrensesnittet på markedet.

Årets TV-er kommer med en nyere versjon av nettopp Tizen, og kort fortalt så har denne utgaven løftet brukeropplevelsen enda noen hakk.

Den nye utgaven har blitt enda mer strømlinjeformet, og ikke minst mer automatisk. Om du for eksempel kobler til en Apple TV så vil TV-en automatisk oppdage enheten, og ikke minst legge den til i meny-linjen på skjermen samtidig som TV-fjernkontrollen fungerer rett på enheten. Skulle produktet ikke oppdages automatisk så kan du eventuelt legge det inn manuelt.

Generelt har også menyene blitt strammet opp en del, og det er færre hovedkategorier å velge mellom når du trykker deg inn i innstillingene. Samtidig kan du ha enten sort eller hvit bakgrunn på selve grafikken, hvor det er sistnevnte som er standard ut av esken.

Det vi liker best med denne utgaven av Tizen er hvor enkelt navigasjonen er løst, uten behov for en fjernkontroll med utallige knapper på.

Fjernkontrollen som følger med er også forbedret noe, spesielt når det kommer til utseendet. Til denne modellen så kommer kontrollen i aluminium, og det gir deg en god kvalitetsfølelse. Et minus kan muligens være at kontrollen er så liten at du nok vil ha problemer med å finne den om du er litt rotete av deg, men ellers er størrelsen en positiv opplevelse.

En annen ting som er verdt å merke seg er hvor rask denne TV-en er i responsen. Allerede på fjorårets modeller fikk vi et stort sprang i hvor rask TV-en kunne laste inn apper, men i år er denne tiden kraftig forbedret på ny.

Sammen med en meny som er logisk og enkelt bygd opp får du en brukeropplevelse som er helt på topp.

Trenger kalibrering ut av esken

Standard-modusen er ikke spesielt presis Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Når du pakker opp en Q8, eller en hvilken som helst annen Samsung-TV, står skjermen i Standard-bildemodus fra fabrikken. Dette er ikke den aller verste modusen, for det trofeet stikker Dynamisk av med, men heller ikke denne modusen er noe du bør satse på.

Grunnen er at bildekvaliteen du får med Standard-modusen ikke er den beste, hvor blant annet hvitbalansen er preget av et distinkt blåstikk, samtidig som lysstyrken og kontrasten ikke er godt nok justert. Resultatet er et bilde med for mye lys, som samtidig ikke gir deg korrekte farger.

Det finnes en trøst for deg som ikke vil inn i menyene og styre for mye med innstillingene på egenhånd. Modusen du bør velge heter Film, og denne gir deg langt mer presise farger, samtidig som lysstyrken ikke er helt på bærtur.

Film-modusen er den beste du kan velge om du ikke vil justere videre på egenhånd Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

En ting du dog skal være klar over med denne modusen er at funksjonen som kompenserer for bildeflyten blir deaktivert. Altså vil du få det antallet bilder som signalet ditt gir TV-en, som igjen resulterer i et litt flikkende bilde. Litt den samme opplevelsen du får når du ser film på kino.

For å endre dette må du inn i menyen under Bilde og videre til Ekspertinnstillinger, hvor du finner et valg som heter Auto Motion Plus. Her kan du justere parameterne slik at TV-en legger til fiktive bilder, og på den måten sikrer en jevnere gange i bevegelsene over skjermen.

Skal du ha det beste bildet på denne skjermen må du uansett belage deg på å finjustere litt.

Vi slår oss ikke til ro med Film-modusen, men tar denne som et utgangspunkt for videre kalibrering. Hvilke verdier vi endte opp med finner du i bildekarusellen som ligger presentert nederst i denne artikkelen.

Det første vi starter med er å få gamma-kurven riktig. Her trenger baklyset litt mer krefter, samtidig som kontrasten må senkes noe. Etter litt frem og tilbake havner vi på en verdi på 2,22, nøyaktig det målet vårt er.

Ferdig kalibrert blir resultatet meget bra Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Videre tar vi fatt på hvitbalansen. Her prøver vi oss først med en presis justering (20 punkter). Her kommer vi over et problem, hvor verdiene ikke endrer noe særlig på utfallet, så vi må slukøret gå tilbake til en vanlig 2-punkts-justering.

PS: TV-en vi har fått inn har en tidlig versjon av programvaren, og på den måten kan vi ikke utelukke at det er selve programvaren som spiller oss et puss her.

Likevel viser det seg fort at det ikke er noe stort savn å ikke ha muligheten til å justere hvitbalansen med 20 punkters nøyaktighet. For selv med en tradisjonell topunktsjustering treffer vi meget godt. Det eneste vi kan sette fingeren på er at bildet kunne hatt en anelse mindre rødt mellom 40 og 60 prosent grått, men sett under ett er dette noe av det bedre vi har sett fra en LCD-skjerm.

Videre tar vi fatt på fargene. Her er menyene langt mer samarbeidsvillige, og etter litt frem og tilbake treffer vi ekstremt godt med alle fargene – som igjen gir en hvitbalanse som må kalles en ren innertier. Sammenlignet med fjorårets KS8 er fargene mer presise på denne Q8-modellen.

Yter godt med HDR-innhold

Ferdig justert så er dette en bildekvalitet som er et par hakk hvassere på noen punkter sammenlignet med fjorårets 8-serie. Spesielt må vi si at fargene er blitt bedre. De er mer presise, og samtidig mer livlige å se på.

Denne TV-en skal kunne klare opp mot 1500 nits lysstyrke. Under vår testing har vi kun hatt tilgang til innhold som ligger på maksimalt 1000 nits, altså det samme som du kan forvente av å se en film mastret i den nye Blu-ray-standarden. Og 1000 nits klarer denne skjermen uten noen større problemer. Den kraftige lysstyrken er med på å gi filmopplevelsen en ekstra piff.

Vi blir sittende og se på The Revenant i 4K-Blu-ray-versjon, og selv om filmen ikke nødvendigvis er den aller beste rent innholdsmessig, er bruken av det naturlige lyset helt fengende å se på. Spesielt i kampscenene tidlig i filmen, hvor morgensolen er i ferd med å finne veien gjennom skogen, er det imponerende hvor godt denne skjermen klarer å gi deg detaljer både i mørke og lyse partier samtidig.

Bildekvaliteten på Q8 er meget bra. Selv om den gamle "Top Gear"-gjengen ikke blir noe mindre kranglete av den grunn. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Dette er en kantbelyst TV, og tradisjonelt har dette vært en svakere løsning enn direktebelyste paneler når vi snakker LCD-teknologi. Men kombinert med kvanteprikkene blir kvaliteten meget god. Riktignok er ikke sortnivået like rått som med en OLED, men til å være LCD er dette mer enn godkjent. Og da kan du samtidig pøse på med en lysstyrke i den andre enden av skalaen som OLED-skjermer ikke klarer.

Samtidig må vi si oss imponert over skarpheten denne skjermen klarer under raske bevegelser. Dette er en skjerm som takler selv de mest krevende situasjonene, og vil være en god følgesvenn for deg som liker å se på innhold med raske bevegelser.

Når det kommer til gjenskinn så er denne skjermen god. Panelet er buet, og det lille av gjenskinn som gjengis blir da trekt utover skjermen. Et problem du ikke vil ha i like stor grad med en tradisjonell, flat TV.

Det er likevel en ting som ikke imponerer oss like mye. Innsynsvinkelen til denne skjermen er nemlig ikke blant de beste vi har sett. Spesielt mister skjermen noe av den kraftige lysstyrken om du beveger seg ut på sidene, samtidig som bildet mister litt av piffen.

Kan fint brukes som spill-TV

Til å se film og programmer er den nye QLED-TV-en fra Samsung et meget godt alternativ. Men hva om du vil spille litt på den? Vel, det kommer helt an på om du husker å aktivere en viktig funksjon.

Samsung Q8 har kraftig lysstyrke, og er meget bra på bevegelse. Samtidig er den også vel egnet til å spille på takket være lav inputlag. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Vi tar frem vår inputlag-tester, og i de vanlige modusene er ikke dette en TV som egner seg spesielt godt til å spille på. Da ligger verdiene tett oppunder 100 millisekunder, hvilket betyr at selv en hobby-spiller burde vurdere noe annet.

Likevel er dette en av de bedre TV-ene du kan spille på. Tar du nemlig en tur innom menyen, blar deg ned til Generelt og videre til Behandling av eksterne enheter, finner du en egen spill-modus.

Med denne aktivert så endrer ting seg drastisk. Da går vi fra å ha en inputlag på rundt 100 milisekunder til under 20. Det er noe av det bedre vi har målt med en oppløsning på 1080p.

Lyden gir deg neppe bakoversveis

Q8 er ikke spesielt plaget av gjenskinn. Her har vi dog fremprovosert det så godt vi kan med TV-en avskrudd og kraftig motlys i vinduene. Legg også merke til at det ikke er noen synlige høyttalere på skjermen. Likevel er lydkvaliteten helt ok. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Denne nye TV-en fra Samsung er veldig tynn og nett av seg. Og det betyr også at det er mindre plass til høyttalere.

Likevel er ikke lydkvaliteten du får servert så dårlig som du kanskje skulle tro. Diskanten og mellomtonen er nemlig godt balansert, og du får en god og klar tale om du for eksempel ser på Dagsrevyen.

Men skal du se film vil naturligvis ikke opplevelsen bli den samme uten et ekstert anlegg. Og kjøper du en TV i denne prisklassen, mistenker vi at du også har et eksternt anlegg stående parat til å trå til når det er duket for filmkveld.

Konklusjon

Vårt første måte med Samsungs nye QLED-modell er ganske så positivt. Q8-modellen er en slags mellom-modell mellom innstegsmodellen Q7 og toppmodellen Q9. Spesifikasjonsmessig er den ganske så lik lillebroren, men har et mer påkostet ytre. Spørsmålet er om denne forskjellen, kombinert med en kurvet overflate, er verdt de ekstra tusenlappene.

Brukermessig holder fortsatt Samsung koken, og leder an, etter vår mening. Årets Tizen-plattform har blitt både raskere og enklere i bruk, og kombinert med en meget behagelig fjernkontroll gir den deg markedets beste brukeropplevelse.

Samsungs nye Q8 blir utvilsomt et blikkfang i stuen din. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Likevel er det bildekvaliteten som er det mest spennende med denne TV-en. Samsung er som kjent en av ytterst få selskaper som ikke har sverget til OLED-teknologien på sine toppmodeller – men har heller valgt å fortsette å forbedre LCD-teknologien ved hjelp av såkalte kvanteprikker (Quantum Dots). På rent sortnivå har fortsatt denne QLED-en noe å gå på versus OLED-skjermene, men til å være en kantbelyst LCD er resultatet meget habilt. I den andre enden av skalaen, altså når du beveger deg kraftig opp i lysstyrke, kommer Q8 langt mer til sin rett. Her bevarer bildet detaljer og farger selv om lysstyrken kryper godt forbi det en OLED-TV klarer å gjengi.

Skjermen er rågod til å gjengi bevegelser, og lar seg ikke vippe av pinnen uansett hvor raskt bildet beveger seg. Dessuten er det en meget habil skjerm for deg som liker å spille, blant annet med en meget lav inputlag.

Likevel er ikke alt like overbevisende, og vi må spesielt si oss litt skuffet over innsynsvinkelen. Den blir på ingen måte håpløst dårlig når du beveger deg ut mot sidene, men den mister likevel litt piffen både i lysstyrke og sortnivå.

Alt i alt er Q8 en meget god TV, og Samsung viser med denne modellen at LCD-skjermer fortsatt kan gi OLED en solid kamp om beinet. Prisen på skjermen er ganske stiv, men for pengene får du et smykke av en TV som samtidig byr på en bildekvalitet fra øverste hylle.

Vi venter likevel med å gi den et eventuelt Anbefalt-stempel til vi har fått testet lillebror Q7 – som er langt billigere og teknisk sett ganske lik, men har et litt mindre påkostet design.