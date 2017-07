Test Samsung Gear VR (2017)

Samsung har hatt sine Gear VR-briller i ganske lang tid nå, og selv om jeg tidvis har hatt det gøy med konseptet har løsningen hatt til gode å imponere meg skikkelig. Frem til nå.

Nye Gear VR har byttet farge og blitt svart. Den kommer dessuten med en inkludert Bluetooth-basert kontroller som til en viss grad spores og tegnes opp inni masken.

Men aller viktigst er det enorme utvalget nedlastbare titler som nå møter deg inni Oculus-appen.

De siste par årene har jeg klødd meg litt i hodet over hvor de nye, fete mobilspillene har blitt av? De fleste av de råeste grafikkprøvene du kan utsette en spillmobil for i dag er oppdaterte utgaver av de samme som gjaldt for et par år siden. Ellers er det et stykke mellom de virkelig store opplevelsene på mobilskjermen.

Hvor er egentlig de dype spillopplevelsene?

Det må forresten sies at det ikke er fullstendig stillstand på mobilspillfronten. Naturligvis er det ikke det, men det er ganske langt mellom de store spillopplevelsene. Og når man ser på topplistene for hver plattform er det i veldig stor grad pay-to-win-titlene som dominerer. Titler der man helst skal legge igjen så mange penger som mulig i spillet.

Typisk innebærer dette en spillmekanikk som er fastsatt på forhånd; den innebærer enten store mengder venting du kan kjøpe deg ut av, eller du kan betale for å låse opp kjøretøy eller våpen du ikke ville fått uten å spille mer eller være flinkere.

Det er ikke slik at disse enklere, formelbaserte titlene nødvendigvis er dårlige. Men de er ofte ganske enkle. Så hvor blir det av de dypere, mer gjennomførte spillopplevelsene?

Er det til VR-land de har reist? Det er ikke godt å si. Men utvalget innhold inni VR-brillene er i hvert fall ekstremt mye bedre enn da Samsung og Oculus begynte sin reise for to-tre år siden.

Årets likner veldig på fjorårets

Forrige generasjon Gear VR hadde hvit farge på innsiden. Akkurat hvorfor Samsung ikke valgte å gjøre den mørk er uvisst. Hvitt reflekterer lys, og til tider kunne man se maskens konturer fra innsiden. Da ble magien fort brutt. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Selve maskinvaren er ikke så annerledes nå. Årets Gear VR har blitt svart, i stedet for hvit, slik den gamle var. Det eneste stedet det utgjør en viktig, og riktig, forskjell er inni masken. Den hvite innsiden av den gamle varianten har en tendens til å reflektere lyset fra mobilskjermen og de to linsene. Det gjør ikke den svarte innsiden på de nye. Utover det er den fysiske forskjellen på den nye brillen først og fremst at den kan ta imot større telefoner, og at den har USB-C fremfor Micro-USB på innsiden. Tilkoblingsdingsen er utskiftbar i denne utgaven, skulle man ha en eldre telefon til å putte inni.

Mye er likt, altså, så dette er nok i større grad en vurdering av plattformen som helhet enn av de nye, svarte brillene. Men det som er nytt, er at fjernkontroll følger med i årets utgave.

I motsetning til for Googles Daydream VR-briller, er inkludert fjernkontroll relativt nytt for Gear VR. Det har eksistert en fjernkontroll ganske lenge, men først i år ligger den oppi eska sammen med brillene. I hvert fall her til lands.

Oppdatert innhold i butikken

Den nye brillen er svart på innsiden. Ellers har det ikke skjedd store endringer. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Det første jeg lurte på var dermed om noen av de gamle appene mine alt hadde fått støtte for fjernkontrollen?

Joda. Flesteparten hadde det, og blant de få som tilsynelatende har rukket å utgå på dato siden første gang jeg prøvde systemet hadde det dukket opp nye versjoner av et par. Det var irriterende å måtte kjøpe dem på nytt, men det fikk stå sin prøve.

Det som var enda mer imponerende var utvalget. Det finnes side opp og side ned med VR-apper i Oculus-butikken nå. Det er så mye og så mye nytt innhold her at den faktisk slo meg som mer spennende enn mye av det man finner i Google Play om dagen.

Nesten alt er nytt nok til å støtte kontrolleren, og enda bedre; mye her er faktisk gode og tydelig påkostede produksjoner. Både i grafisk kvalitet og i historiefortelling.

Mye ræl i det tidlige utvalget

Den Bluetooth-baserte kontrolleren som følger med har en berøringsfølsom plate øverst, noen knapper og en avtrekker. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

La oss spole tilbake til Gear VRs tidlige dager. Svært mye av VR-innholdet som var tilgjengelig, selv for de større plattformene, tidvis var ganske enkle greier med boksete og lettdrevet grafikk. Det var mer teknologidemoer enn faktiske spill og applikasjoner. Et «spill» jeg tilbrakte i overkant mye tid med lot meg fly rundt med jetpack på ryggen, du vet - sånn ryggsekk med dyser på som man kan fly med. Men grafikken var enkel og stripete. Triangler og rektangler. Hele fyllfarger på de enkle polygonene, og ingen teksturer, slik vi kjenner dem i moderne spill.

Det hele så ut som noe som sikkert enkelt kunne imponert i nittitallsserien VR5.

Og problemet var i grunnen ikke den ene tittelen. Problemet var at det var langt mellom titlene som ikke var så enkle.

Noen fantastiske nye spill

Term1nal er et imponerende stykke spill med tanke på at det foregår i VR og kjøres fra mobiltelefon.

I dag kan man fint gå tørrskodd utenom sånne titler i Oculus-butikken, og denne helgen har jeg tilbrakt med et knippe betydelig heftigere saker. Term1nal er antakeligvis spillet jeg har tilbrakt mest tid med. Her får man rollen som helten som skal kontrollere en robot gjennom et skurkete selskaps overvåkingskamera. En gneldrete robotbikkje som fungerer som plugg i en rekke brytere og merkelige dører hører til.

Det er smyging i labyrinter og rundt robotvakter som gjelder. Labyrinten avbrytes av små gåter i form av bryterpaneler der man enten skal koble fra de riktige kablene eller sørge for at man fullfører et koblingsmønster med begrenset antall muligheter. Det hele skal gjerne foregå mens man passer på at sikkerhetsrobotene ikke kommer for nærme. I verste fall kan man titte seg litt rundt i rommet mens man holder på, og få robotbikkja til å gneldre litt for å avlede de mekaniske vekterne.

Spillet er gjennomført, det har en slags historie som foldes ut underveis. Hovedpersonen sliter tydeligvis med pengene, og det er mye som tyder på at han blir stadig mer mismodig etter hvert som nye og større roboter dukker opp. En stemme forklarer at her er det mer cash å hente, om du holder ut. Og selvsagt gjør du det, for dette er kjempegøy.

Rollespill i VR

Augmented Empire fungerer ikke så helt ulikt, og er altså også et spill der du ser det meste ovenfra og ned. Dette spillet veksler mellom en labyrint som likner litt på Term1nal og et slags rollespill dersom du støter på fiender. Når det går som hardest for seg har du to trekk per omgang, med mulighet for å hoppe unna når fienden gjør sine trekk. Ellers går du fritt uten begrensninger i antall bevegelser eller handlinger.

Stemningen og designet på begge de to spillene er utsøkt, og bringer tankene raskt hen til langt dypere PC-spill som man kan sitte med i time etter time. De er så langt unna de klassiske korte og historieløse 30-60-sekunder-per-omgang-spillene du får i Google Play som du kan komme.

Det kan virke litt teit å bruke VR-plattformen til dette, men det fungerer faktisk, ved at hvor du titter blir en del av selve spillet. Du ser ikke hele brettet eller rommet samtidig, og må dermed se deg rundt etter hint om hvor du skal sende figuren din i neste omgang.

Utnytter VR så langt det lar seg gjøre

Endspace er et spill av et helt annet slag. Her utnyttes VR-plattformen til fulle. Du flyr et romskip, og hodet ditt kontrollerer kanonene, mens kontrolleren fungerer som styrestikke når du flyr.

Dermed har du mange lag med bevegelse inni brillen, der du titter på fiendenes romskip ut fra cockpiten. Det er fascinerende å titte seg rundt, mens kanonene følger hodebevegelsene dine - og skipet flyr i stikk motsatt retning.

Google Play er stappfull av til dels enkle og dårlige gratistitler, mens det har skjedd minimalt i listen over populære betalte spill de siste årene. Et fotballspill og et lek-og-lær-spill virker å være det eneste som ikke er flere år gammelt i denne listen, som inkluderer klassikere som Wordfeud og Bloons TD. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Både Term1nal og Augmented Empire er nye av året - nye av våren/sommeren, om vi skal være mer presise - mens Endspace har vært med oss en ganske god stund allerede. Det var imidlertid ikke særlig inspirerende uten å ha håndkontrolleren som Samsung nå legger ved.

Opplevelsen er mange hakk bedre

Håndkontrolleren sammen med inntrykket av økt kvalitet rund baut har gitt opplevelsen inni Gear VR en heving på mangfoldige hakk. Der jeg omtrent måtte laste ned hele butikken for å finne noe gøy i VR-brillens tidlige dager, plukket jeg nå bare litt tilfeldig her og der. Kan hende var jeg bare skikkelig heldig med utvalget?

Vel, hva med resten da? Noe som plaget meg lenge da Gear VR var ny, var fraværet av tilkobling til resten av verden. Joda, det var nå saktens noen apper å laste ned i Oculus-butikken, og joda, Netflix hadde en egen app for løsningen. Men det store og vide internett? Det måtte man ta av seg masken for. Inkludert Youtube, sannsynligvis klodens største kilde til 360-videoer, som jo slike briller egner seg utmerket til.

Mye friskere! Det er massevis av nye titler i Oculus-butikken. De fleste koster penger, men så er de også ofte verdt det. En gratistittel av året er imidlertid Blade Runner 2049. Den første VR-tittelen på langt og lenge jeg har blitt småkvalm av - her styrer man nemlig ikke sine egne bevegelser, men må sitte på i en flygebil som går sine egne veier. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Det har kommet til en nettleser i løsningen der man kan surfe rundt som vanlig. Her er også Youtube inkludert. 360-videoene på Youtube har den irriterende egenskapen at mange er sperret fra å virke i denne nettleseren, og av de som spiller av er det også mange som blir nokså sære opplevelser der ingenting stemmer. Denne løsningen fungerer til videoer generelt, men bare til de færreste 360-opplevelsene.

Og mens vi er inne på svakheter; selv om kontrolleren som nå følger med gjør susen i langt de fleste spilltitler og apper, er den ikke eneste kontrollmetode systemet kjenner til. Enkelte titler krever en helt vanlig gamepad i tillegg, selv om kontrolleren som følger med brillen har fem knapper og et berøringsfølsomt felt med ytterligere fem «klikkemuligheter». Ergonomien blir sikkert bedre av å ha en fullverdig gamepad, men det er snodig å kreve det når en såpass godt utstyrt kontroller følger med.

Galaxy Note med 4K-skjerm?

Jeg skal gladelig innrømme det. Jeg er aller mest glad i VR på papiret. Jeg lar meg fascinere av teknologien, og synes det er stilig at den har kommet så langt som den har. Men å faktisk plukke det opp og bruke det - det krever tiltak. VR er noe man kler på seg, mens skjermene bare er der. De krever ikke arbeid eller at man setter av tid der man ikke kan dele oppmerksomheten til noe annet.

Derfor blir det ikke så ofte jeg faktisk plukker frem VR-briller, selv om jeg har dem tilgjengelige både hjemme og på jobb i flere ulike varianter.

Men nyeste Gear VR, og det store utvalget innhold som endelig er på tjenesten som hører til, gjør det langt mer forlokkende å ta på seg brillene og hoppe uti. Så var det bare å håpe at ryktene om en Galaxy Note med 4K-skjerm faktisk stemmer. For det er i hovedsak det som mangler her; litt bedre oppløsning. Fortsatt er pikslene i overkant godt synlige inni masken. Spesielt når man ser på video. I hektiske spill går det uansett for fort til at man rekker å se så hardt på prikkene i bildet.

