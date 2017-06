Test Samsung Galaxy Tab S3

Nettbrett er i dag nærmest synonymt med Apples iPad. I 10-tommersklassen er det iPad Pro (9,7 tommer) som for tiden regjerer, men nå har den fått seg en kraftig motstander. Hils på Samsung Galaxy Tab S3.

Galaxy Tab S3 Størrelse: 23,7 x 16,9 x 0,6 cm

Vekt: 429 gram

Skjerm: 9,7 tommer, 2 048 x 1 536 piksler, Super AMOLED, 264 ppi (Retina), HDR 10-støtte

Maskinvare: Qualcomm Snapdragon 820, 2 x Kryo-kjerner @ 2.15 GHz + 2 x Kryo-kjerner @ 1,6 GHz, Adreno 530 GPU, 4 GB minne

Lagringsplass: 32 GB internt + minnekortplass

Operativsystem: Android 7.0 Nougat + Samsung Experience

Teknologi: Fingeravtrykksleser, fire stereohøyttalere, 4K-opptak, HDR 10

Kamera: 13 megapiksler, f/1.9, 27 mm + 5 megapiklser, f/2.2, 23 mm

Batteri: 6 000 mAh

Fjøla ble riktig nok lansert for litt over to måneder siden, men først nå landet den her. Tab S3 virker som et direkte motsvar på Apples brett, og følgelig er det mange likheter – men også noen viktige forskjeller.

Viktigst er selvfølgelig at vi finner Android på innsiden, men Samsung har også gjort mye annet for å vippe iPad ned fra nettbrettronen. Spørsmålet er: er det nok?

Design: Lekker blanding av glass og metall

Designet skal det i alle fall ikke stå på. Tab S3 har en bakside i speilblankt glass, i likhet med Galaxy S8-serien. Det sorte nettbrettet vi har fått inn til test fungerer fint som speil, og kjøper du sølvvarianten er det nok på Xperia XZ Premium-nivå. Nedsiden? At brettets bakside samler fingermerker bedre enn Trump samler velgere i fattige kulldistrikter.

På fremsiden virker det fettavstøtende belegget å være bedre, og gitt at du ofte bruker pennen vil du neppe ha spesielt stort behov for å tørke av her. Her finner vi også fingeravtrykksleser og kapasitive knapper på den ene siden av skjermen. Leseren er kjapp og presis, som vi kjenner Samsung for.

Rammene er marginalt tynnere enn på erkerivalen iPad Pro, og tykkelsen er også bittelitt mindre. Forskjellen på 6,1 og 6 millimeter er nok neppe merkbar uansett. Batteriet på 6 000 mAh kan nok forklare noe, mot 7 306 mAh i iPad Pro på 9,7 tommer.

Tab S3 er lekker. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Vinker mot Galaxy S8 og S8+

Uansett: der det ikke er glass, der er det kun metall. Grå, anodisert aluminium, for å være presis. Metallet brytes kun av et par ytterst subtile, nesten like grå antennebånd i topp og bunn, og løper ellers uavbrutt mellom de to glassflatene.

Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Metallet buer svakt innover mot glasset, vinkles så og ender til slutt i flyt med glasset. Resultatet er at nettbrettet oppleves mer behagelig å holde enn det først ser ut som, der forgjengeren var relativt spiss i kantene.

Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Designet vinker også forsiktig mot de splitter nye Galaxy S8-modellene fra samme selskap, noe både det svakt uthevede kameraet bak, USB Type-C- og AUX-inngangen i bunn og høyttalergrillene bærer preg av.

Dette er utelukkende positivt, og alt i alt oppleves Galaxy Tab S3 vel så luksuriøs som Apples nettbrett. Glass er riktig nok langt mer knuselig enn metall, men dersom du bruker et deksel (noe du selvfølgelig gjør, din luring!) er det mindre problematisk.

Underholdning – En innertier av de sjeldne

Undertegnede tør vedde på at nettbrett rundt om i de tusen hjem først og fremst brukes til én ting: underholdning. Da kreves tre ting: god ytelse, god skjerm og god lyd.

Det overrasker neppe noen, men Galaxy Tablet S3 har mer enn god nok opplevd ytelse. Alt du gjør går lynende raskt, om enn kanskje ikke helt like raskt som enheter utstyrt med helt «ren» Android. Samsung har tross alt et ganske tungt grensesnitt på toppen av det hele. Men stort sett er det et svært, svært kapabelt nettbrett vi har med å gjøre. Syntetisk ytelse forteller samme historie:

OBS! Enhetene nederst i gult kjører samme brikke som Tab S3, Snapdragon 820, mens enhetene i litt lysere rødt enn Tab S3 er nettbrett. Resten er telefoner med ulike prosessorer.

Brikken på innsiden er den litt eldre Snapdragon 820, men forskjellen i tallene over er likevel mest av alt symbolsk. Alle enhetene i oversikten vil etter all sannsynlighet kunne dra selv de tyngste appene i flere år fremover.

Også programvaren på innsiden, Android 7.0 Nougat, lover godt for fremtidige oppdateringer og dertil bonuser i ytelse. Samsung har dog har som en av få ikke-kinesiske produsenter ikke gjort stor innsats for å nærme seg standard Android. Du kan like eller mislike «Samsung Experience», men det er ingen tvil om at det både er pent, funksjonelt og mer velutstyrt enn Android rett fra Google.

Samsung har for eksempel et eget sikkerhetsvelv for filer og apper du vil sikre at andre ikke får tilgang til, og også en egen side kalt «Enhetsvedlikehold», der du kan holde maskinen rask og frisk. Ellers ligger det også en nyhetsstrøm fra Flipboard til venstre for hjemskjermen, og andre små finesser rundt om. Vil du lese alt om hva Samsung Experience kan by på, burde du ta en titt på dypdykket vårt fra Samsung Galaxy S8+-testen.

En skjerm hinsides alt vi har sett i nettbrett tidligere

. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Et nettbretts viktigste del er skjermen – og det stilles følgelig høye krav til denne. Disse kravene innfrir Galaxy Tab 3 til gagns, for skjermen er nemlig uten tvil det aller heftigste vi noensinne har sett i et nettbrett.

God innsynsvinkel. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Både farger og kontrast formelig spretter ut av det 9,7-tommers Super AMOLED-panelet. Overlegen fargegjengivelse og dynamikk er jo nettopp fordelen med OLED-paneler.

Kvalitet er selvfølgelig objektivt, men sett side ved side vil nok mange mene at slike paneler har et overtak på de mer tradisjonelle LCD-panelene for eksempel Apple benytter i sine iPad-er. Skjermen er dessuten sylskarp, med en oppløsning på 2 048 x 1 536 piksler i 4:3-format.

Men det er ikke bare dette som gjør at vi digger Tab S3-skjermen – det er også verdens første panel i et nettbrett som støtter HDR-innhold. Kort sagt betyr det bedre farger og et at maksimal lysstyrke er høyere enn på vanlige skjermer.

HDR er helt fantastisk – men det er (foreløpig) lite innhold

HDR er foreløpig sjelden kost på strømmemarkedet – men noe er det. Netflix har for eksempel en ganske fyldig HDR-portefølje etterhvert, men for å se det må du ha det dyreste abonnementet på 129 kroner. Greit nok – men verre er det at Tab S3 foreløpig ikke er på Netflix-appens liste over HDR-klarerte enheter, til tross for at S8-serien støttes.

Amazon Prime Video oppgir imidlertid på sine nettsider at de støtter Tab S3 for HDR-innhold, og innholdet er tilgjengelig for alle med vanlig abonnement. YouTube har også noen få HDR-titler, men gjør en svært dårlig jobb med å merke det som faktisk er HDR fra det som ikke er det.

Det eneste vi med sikkerhet kan fastslå er HDR, er en spilleliste YouTube Developers har på sin side. Her ligger det i skrivende stund fire videoer, og alle er nok laget mest for demonstrasjonens skyld – det er ikke helaftens spillefilmer, for å si det sånn.

«The Man in the High Castle», Ep. 1, sesong 1. Tid: 4:00.

Ekte innhold har derimot Amazon, og når du først spiller av HDR-innhold blir du forbløffet. Det kan nesten ikke beskrives, det må oppleves.

For det er smått surrealistisk når gnistene fra sveiseapparatene i første episode av serien «The Man in the High Castle» formelig spretter ut av skjermen og brenner deg – i alle fall i øynene.

Effekten i mørke rom er naturlig nok størst, og der kan det gjøre direkte vondt å se rett i lysene fra varebilen som svinger inn i scenen i 8. minutt i nevnte episode. Det mest imponerende er at denne blendende effekten er godt tilstede selv på redaksjonens godt belyste kontor.

HDR-effekten er begrenset på mobiltelefoner, som for eksempel Samsungs egen Galaxy S8+, LG G6 og Sony Xperia XZ Premium – men her får den bokstavelig talt skinne. Med 9,7 tommer kan Galaxy Tab S3 mye bedre forsvares til langvarig videotitting, og slik sett gir HDR-støtten mye mer mening. Bare synd det er så lite innhold, foreløpig – om du skulle finne på å kjøpe nettbrettet er du bundet til en ikke direkte lang liste serier og filmer.

Fire fantastiske stereohøyttalere

Det er ikke bare AMOLED-panel og HDR-støtte som gjør Tab S3 til en fantastisk underholdningsmaskin – også det faktum at det sitter fire knallgode stereohøyttalere langs sidene er sterkt medvirkende til at Tab S3 er så trivelig å titte på serier og film på.

Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Løsningen leveres i samarbeid med Samsung-eide AKG, og noe lignende har vi også sett i iPad Pro. Her som der tilpasser lyden seg alt ettersom hvordan du holder brettet. Kort sagt: uansett hvor du befinner deg innenfor en viss vinkel i front av Tab S3, vil lyden alltid virke å komme direkte mot deg – samtidig som det er et klart stereoperspektiv til stede.

Nettbrettet spiller betraktelig bedre enn både flere bærbare datamaskiner og minihøyttalere undertegnede har hørt, og de aller fleste vil nok neppe ha noe prekært behov for noe eksternt. Når brettet holdes er det lett å dekke til noen av høyttalerne, noe som heldigvis ikke er så farlig all den tid det stadig er minst to å ta av.

Knallgod batteritid – spesielt ved videoavspilling

Som tidligere nevnt sitter det et batteri på «bare» 6 000 mAh i Tab S3. Samsung oppgir likevel at nettbrettet skal holde ut lenger med videoavspilling enn Apple gjør for sin iPad Pro, noe som delvis kan forklares med AMOLED-skjermen.

Der et LCD-panel alltid vil belyse alle pikslene i hele panelet, kan pikslene i et AMOLED-panel styres og slukkes individuelt – og følgelig spare strøm på skjermintensive oppgaver.

Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Våre erfaringer tilsier at Samsung holder lovnadene. Selv ved 4K og HDR krøp prosentene relativt sakte av gårde, og enda saktere ved «vanlig» visning. Opptil 12 timer får du neppe med strømming av førstnevnte kaliber, men 8-9 er absolutt realistisk.

Også ved annen bruk oppleves batteritiden god. Dog, intensive oppgaver som spill og til dels veksling mellom mange faner i nettleseren og andre apper parallellt kan tømme Tab S3 for saft raskere.

Samtidig er det mindre prekært nå enn tidligere å måtte nødlade litt, takket være USB Type-C og Qualcomm Quick Charge 3.0. Å lade opp til 70-80 prosent er altså en relativt kjapp affære, mens batteriteknologiens natur gjør veien videre mot fullt mer tidkrevende.

Produktivitet – Skjermpenn til glede, tastatur til besvær

. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Mange produsenter forsøker å overbevise oss om at nettbrett kan brukes like godt til produktivitet som vanlige bærbare maskiner. Både Apple, Samsung og ikke minst Microsoft med sin Surface Pro 4 har lenge hatt dette som mantra, med varierende grad av suksess.

Sammen med Tab S3 sendte derfor Samsung oss også sitt originaldeksel med innebygget tastatur, noe du vanligvis må punge ut 800 kroner for.

Erfaringsmessig gir ikke tastaturdeksler en komfortabel skriveopplevelse over tid – og undertegnede har faktisk relativt små herrehender. Dermed er det langt fra gitt at du vil trives med løsningen om du skriver mye – og mange vil nok trives bedre med et slikt sammenbrettbart, eksternt tastatur.

Tastaturet. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Med dét sagt, så er ikke Samsungs tastaturløsning dårlig – den gir en stødig, myk og passe behagelig skriveopplevelse. Det kanskje mest irriterende – foruten størrelsen – er dimensjonen på enkelte taster, som den knøttlille Shift-tasten på venstre side og «Æ». Samsung kunne også med fordel flyttet hele tastaturet litt nedover, for fingrene kommer ofte i vanvare i kontakt med skjermen – noe som skjedde gjentatte ganger mens denne artikkelen ble hamret ned.

Den klart beste delen av tastaturet er at all kommunikasjon skjer gjennom seks gylne kontakter på nettbrettets venstre langside, som også gir strøm til tilbehøret samtidig. Dermed elimineres både opplading og trådløs oppkobling effektivt – akkurat som hos iPad Pro.

En fantastisk penneløsning

Tastaturet følger som nevnt ikke med, men det gjør derimot en helt fantastisk skjermpenn i gummiert plast og en festekrok i metall. I likhet med Apple Pencil og Microsoft Surface Pen er pennetuppen til S-Pen trykkfølsom, og gir eksempelvis tykkere streker om du presser bittelitt hardere.

Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

I motsetning til de to andre trenger den imidlertid ikke lades opp. Den trekker strøm fra nettbrettet trådløst via tuppen, og har en overraskende nyttig knapp vi skal titte på om litt.

Det er gøy å ta notater med pennen, men all den tid det går raskere å skrive ned tekst med tastaturet er det mest kreativt arbeid den er myntet på. En godt skjult hemmelighet i redaksjonen er at undertegnede faktisk har mye tegneerfaring på baken, og dermed fikk testet det kreative potensialet her godt.

For å få utbytte av pennen trenger man en app som gjenkjenner den og utnytter trykkfølsomheten. Samsungs medfølgende løsning er litt halvhjertet – men Adobe har heldigvis sin strålende Photoshop Sketch-app.

Med den er det en ren fryd å bevege seg mellom stiler og pennetyper, og du får også lag-funksjonalitet. I den 45-sekunder lange timelapsen under kan du se undertegnede og pennen i aksjon:

Rask skisse av gulrot, tegnet rett ut av hodet.

Halvferdige gulrøtter er riktig nok ikke stor kunst, men å tegne digitalt er svært fint også for å lære. At nettbrettet ignorerer håndflaten din når pennen er i nærheten er også supert, og gjør opplevelsen langt mer naturlig.

Mindre naturlig og mer rent praktisk er muligheten for å rette feil, spesielt ved hjelp av Photoshops lagdeling. Det gjorde det betraktelig enklere å tegne selvportrettet under, og legge på en rask bakgrunn:

Selvportrett. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Et annet klart bruksområde for pennen er for notatskriving der man trenger mer enn bare ren tekst. Men pennen kan du raskt tegne enkle grafer og illustrasjoner for å understøtte notatene dine, noe eksempelvis studenter nok vil sette pris på.

Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Et annet, og litt uventet, bruksområde fant vi under koding. Å kode kjapt på Android er faktisk ikke så rent ille etterhvert, gitt at du finner riktig app.

Tastaturet fungerer helt fint til å skrive kode med, så fremt du lærer deg hvordan du får frem spesialtegn og slikt – og med automatisk retting og fullføring av kode fungerer det relativt greit. Pennen er dessuten et finfint hjelpemiddel for presisjonsmarkering og flytting av kodelinjer og krøllparenteser.

Nå påstår vi på ingen måte at Android er det optimale miljøet for å kode i, men skal du først gjøre det er Tab S3 er et av de bedre maskinvaremiljøene å gjør det på, i det minste.

Tilpassbar og nyttig hurtigmeny

Dersom pennen holdes omtrent én centimeter fra skjermen dukker et svevende punkt opp rett under tuppen, og trykker du da inn den påmonterte knappen dukker en svevende hurtigmeny opp på høyre side av skjermen.

Se gjerne i fullskjerm for å se den fine skjermdumpfunksjonen.

Du kan selv tilpasse menyen som du ønsker med vanlige apper, men det er Samsungs egne, forhåndsbestemte tjenester som er mest nyttige.

Dette inkluderer blant annet en smart skjermdumptjeneste, som kan ta bilder av deler av skjermen og både kopiere tekst fra bilder og lage GIF-er av videoer.

Utenom denne er også en hurtigoversetter ved hjelp av det svevende punktet og en funksjon som minimerer appen du er i til høyre hjørne svært nyttig ved fleroppgavekjøring. Men også bare å ha rask tilgang til Spotify via pennen føles som en gevinst.

Kamera – En helt akseptabel nedgradering

Mørke omgivelser. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Frontkamera, Tab S3. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Kamera er som regel ikke den viktigste delen av et nettbrett, all den tid det er grusomt mye enklere å knipse i vei med mobiltelefonen. Dermed gir det også mening av Samsung har nedgradert kameraet i Tab S3 ved å ikke inkludere Dual Pixel-løsningen fra toppmobilene.

I stedet har man en 13 megapikslers brikke med blendertall f/1.9, som i seg selv er ganske sterke tall. I praksis yter også kameraet mer enn godt nok, og produserer jevnt over skarpe, fargerike og støyfattige bilder med jevnt over god dynamikk.

I mørke omgivelser blir bildestøy merkbart, men det er fortsatt på nivå med mye vi har sett i andre toppmobiler de siste åra. Frontkameraet sliter en god del med støy også i lysere omgivelser, og har bare 5 megapiksler til rådighet.

Det kanskje største problemet med Samsungs kamera er mangelen på automatisk HDR. Dette finnes i for eksempel Galaxy S7/S8, og burde være lett å implementere her også. Men akk, nei.

Motlys sliter Tab S3 med. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Video kan filmes i opptil 4K-oppløsning, med elektronisk bildestabilisering opp til 1440p-oppløsning. Noen skikkelig proffmodus får du dog ikke for hverken video eller bilder.

NB: Se nederst for bildekarusell!

Konklusjon: En bedre totalpakke enn iPad Pro

. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

For å oppsummere etter en uke med Tab S3: dette er et fabelaktig nettbrett. Det er absolutt et verdig alternativ til iPad Pro på 9,7 tommer, og det er fryktelig lite å plukke på. Både ytelse, funksjonalitet, design, kamera og ikke minst lyd og skjerm er absolutt noe av det heftigste du kan oppdrive akkurat nå.

Prisen på rett under 6 500 kroner gjør ikke Tab S3 til en billig sak, men når du tar i betraktning at pennen er gratis blir totalpakken billigere enn billigste variant iPad Pro 9,7 med Apple Pencil. Da slipper du også unna universets kanskje dummeste ladeløsning.

Du kjøper et nettbrett som Galaxy Tab S3 eller iPad Pro for å bruke det til kreativitet. For eksempel grafisk design eller digital tegning. Da trenger du strengt tatt ikke et tastatur, men heller et deksel med gode støtteløsninger. Slike får du billig i mange varianter.

Men begge fjølene er i et smalt marked. For å si det i klartekst: det er ingen tungtveiende grunn for å kjøpe noen av dem med mindre du bedriver seriøst kreativt arbeid.

Da sparer du masse penger på å kjøpe «vanlig» iPad (2017) eller et Galaxy Tab A-brett i stedet.

Samtidig er et nettbrett nokså begrenset. Trenger du fullverdige Adobe-programmer og skal bruke maskinen aktivt i jobben, så burde du heller titte på 2-i-1-markedet. Microsofts Surface-maskiner er det klareste alternativet, men også andre har alternativer i kategorien. Også Samsung, med sin Samsung Galaxy Book. Denne er foreløpig ikke tilgjengelig her, dog.

Alt i alt anbefaler vi Tab S3 på det varmeste, med forbeholdene over. Trenger du 4G-støtte finnes en (dyrere) variant med SIM-kortplass også, i tillegg til minnekortplassen. Sistnevnte må du også se langt etter i iPad-ene.

Anbefalte alternativer til Galaxy Tab S3:

