Test Samsung Galaxy S8+

Samsung Galaxy S8+ Størrelse: 15,95 x 7,34 x 0,81 cm

Vekt: 171 gram

Skjerm: 6,2 tommer, Super AMOLED, 18,5/9-aspekt, 2960 x 1440 piksler, Gorilla Glass 5

Maskinvare: Samsung Exynos 8895, åtte kjerner, 4 x Exynos M2@2,5 GHz + 4 x Cortex A53@1,7 GHz, Mali G71 GPU, 4 GB RAM

Lagringsplass: 64 GB, plass for minnekort

Operativsystem: Android 7 Nougat + Samsung Experience

Teknologi: Trådløs hurtiglading (Qi), HDR, USB-C, iris-leser

Kamera: 12 MP, dual pixel, optisk stabilisert, f/1.7, frontkamera: 8 MP, f/1.7

Batteri: 3500 mAh

Pris og tilgjengelighet: 8 490, 28. april, kan forhåndsbestilles.

Interessen rundt Samsungs telefoner har eksplodert de siste årene, og det er med rette. Ser vi bort fra fjorårets i overkant heite Galaxy Note 7 har Samsung stått bredbeint og fjellstøtt på toppen av Android-markedet i flere år. De har til og med klart å snu kritikk for å resirkulere design til nær universell hyllest for designen fra Galaxy S6 og ut. Med Galaxy S8 drar de volumbryteren på denne designen til 11.

Her er det knapt rammer igjen rundt skjermen. Telefonen har fortsatt kantbuer på langsidene, slik Edge-modellene har hatt. Men nå er designen så etablert at Samsung ikke lenger gjør noe vesen av det, og de har heller ikke noen flat utgave av Galaxy S8 på vei. Iallfall ikke som de har snakket høyt om.

Over og under skjermen er det stadig litt ramme igjen, men vi snakker bare om veldig få millimeter; nok til å få plass til frontkamera, høyttaler og de vanlige sensorene i toppen. I bunnen er den klassiske hjem-knappen borte. Her er det kun samme smale leppe som over, men uten synlige komponenter.

Skjermbøyen er fortsatt mer design enn nytte

Samsung Galaxy S8 Størrelse: 14,89 x 6,81 x 0,8 cm

Vekt: 151 gram

Skjerm: 5,8 tommer, Super AMOLED, 18,5/9-aspekt, 2960 x 1440 piksler, Gorilla Glass 5

Maskinvare: Samsung Exynos 8895, åtte kjerner, 4 x Exynos M2@2,5 GHz + 4 x Cortex A53@1,7 GHz, Mali G71 GPU, 4 GB RAM

Lagringsplass: 64 GB, plass for minnekort

Operativsystem: Android 7 Nougat + Samsung Experience

Teknologi: Trådløs hurtiglading (Qi), HDR, USB-C, iris-leser

Kamera: 12 MP, dual pixel, optisk stabilisert, f/1.7, frontkamera: 8 MP, f/1.7

Batteri: 3000 mAh

Pris og tilgjengelighet: 7590, 28 april, kan forhåndsbestilles.

Som vanlig kan jeg i grunnen tidlig konstatere at kantbøyen ikke er så fryktelig nyttig. Det sedvanlige utvalget snarveier som har vært med oss siden Samsung introduserte konseptet er her fortsatt. Men akkurat hvorfor det skal være spesielt nyttig å kunne sveipe inn et utvalg apper, kontakter eller annet fra skjermbøyen vet jeg ikke. Man kan jo like gjerne ha dette på hjemmeskjermen, og er de ikke der finnes de gjerne i appmenyen. En tredje appmeny gir ikke så fryktelig stor mening.

Telefonen kan imidlertid bruke kantskjermen til å varsle at man har hatt ubesvarte anrop, ettersom den såvidt er synlig når telefonen ligger med skjermen ned. Her nærmer man seg faktisk nytte fremfor gimmick.

Lekkert å se på er det, og telefonen reagerer aldri feil på berøringer langs kantene. Der jeg brukte litt tid på å bli vant til å trykke på tastene ytterst på tastaturet i Galaxy S7 Edge trykker jeg aldri feil på Galaxy S8+. Kanskje skyldes det litt større skjerm, eller at vanen allerede sitter i fingrene.

Ingen flat helskjermtelefon fra Samsung

Jeg har hørt enkelte klager over at kantskjermen reagerer når den ikke skal i tidligere Edge-modeller. Det enkle svaret den gang var; «da er det antakeligvis Galaxy S7 i flat utgave du skal ha.»

Baksiden av telefonen likner mye på den du kanskje kjenner fra Galaxy S7. Unntaket er fingersensoren ved siden av kameraet. Det er en litt uheldig plassering. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Så enkelt er det ikke å svare i år, når begge S8-modellene har kantbuer. Ønsker du deg heldekkende skjerm uten buer på er det mest nærliggende svaret i år at du bør se til LG og deres G6-modell, som har HDR-skjerm i omtrent samme aspekt, også er bygget i glass og har en utmerket kamerarigg på baksiden. Den er ikke like maskinvaresterk som Galaxy S8, men byr likevel på en utmerket brukeropplevelse med sin digre og flate skjerm.

Diger skjerm, relativt kompakt telefon

Men tilbake til Galaxy S8+. Den enorme skjermen på 6,2 tommer føles ikke på langt nær så stor som den er, med så minimale rammer rundt seg. Og i realiteten er den heller ikke fullt så stor som den høres ut. Aspektet på 18,5:9 betyr at du kan se for deg en vanlig mobilskjerm på rundt 5,5 tommer og legge til et par centimeter i høyden.

Det blir ikke stort mindre imponerende uansett, for S8+ er en del mer kompakt i hånden enn for eksempel Apple iPhone 7 Plus, som altså har en 5,5 tommers skjerm. S8+ er omtrent like høy som Apples kjempetelefon, men den er en del smalere. Og skjermen er som sagt vesentlig større, om enn i høyden.

Det er tynne rammer i topp og bunn på S8, og ingen rammer i det hele tatt langs sidene. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Fargegjengivelse, lysstyrke og det meste er på stell her. Ikke akkurat overraskende, gitt at Samsung år etter år har fått Super AMOLED-skjermene sine kåret til å være blant de beste på markedet, eller aller best på markedet. Det er lang tid siden klager over fargegjengivelsen i de AMOLED-baserte skjermene var særlig utbredt.

Skulle du likevel ønske å justere på fargegjengivelsen har du muligheten til å gjøre det med forvalgte innstillinger, eller et trinnløst justeringsverktøy der du trekker andelen rødt, grønt og blått opp eller ned.

Designmessig har det skjedd en del med Samsung-menyene de siste par årene. Det hele har blitt veldig rent og pent i dag, og til tross for et utall funksjoner er det rimelig lett å finne frem. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Det er forresten HDR-støtte her, men som med LGs G6, har enn så lenge ikke Galaxy S8 så veldig mye å bruke denne egenskapen til. Lett tilgjengelig innhold må først på plass. I mellomtiden kan du la telefonen forsøke å justere seg frem til bedre kontrast og lysstyrke selv, slik at du får en slags HDR-opplevelse. I seg selv fungerer faktisk dette svært bra, og etter å ha skrudd funksjonen av og på et par ganger, lot jeg den stå på. Den fungerer for de fleste vanlige medieapper så som Netflix og Youtube.

Med tiden har både Netflix og Amazon Prime Video lovet støtte for HDR i sine apper, og Youtube er sannsynligvis heller ikke langt unna. Den Google Alphabet-eide videogiganten har alltid vært tidlig ute med nye videoformater som 60 bilder per sekund og skyhøye oppløsninger.

Hvordan er skjermen å bruke?

Helt nye skjermaspekt bruker en stund på å sette seg. Det innebærer at du fra tid til annen vil måtte leve med svarte striper rundt innholdet. Enten over og under, for innhold som er bredere enn 18.5/9, eller langs sidene for innhold i 16:9 eller 16:10.

Netflix og Youtube har ingen problemer med å tilpasse seg den ekstra brede skjermen. Men av og til støter man på apper som ikke vil tilpasse innholdet, slik som Viaplays app. Det tar neppe lange tiden før de fleste apper er oppdatert for det nye formatet.

Men telefonen lar deg justere hvordan innholdet skal vises. Normalen er at appene startes i standardaspektet de er skrevet for, men hvis du ber S8 om det gir den tilgang på hele skjermen. De aller fleste ordinære apper fungerer utmerket, ved å tilpasse seg tilgjengelig skjermareal selv. Noen få ganger strekker ikke grafiske elementer helt til, slik at man får bakgrunnsgrafikk i 16:9, mens spillknapper strekker seg litt ut i de svarte områdene rundt. Det ser litt pussig ut, men selv om du kanskje ikke føler du får full utnyttelse av skjermen på denne måten, kan det uansett være en fordel å flytte fingrene litt ut av selve spillområdet på skjermen.

Spill tilpasser seg ofte automatisk, men du får en del innstillinger ved siden av. For eksempel kan du deaktivere den virtuelle hjem-knappen.

For video kan de fleste mobile spillere tilpasse innholdet tilnærmet perfekt til skjermen. Mye nytt innhold er allerede tilgjengelig i svært brede formater, og aspektet er ikke så langt unna vanlig bredskjerm at man mister uhorvelig mye av innholdet ved å blåse opp bildet til det ikke er svarte kanter igjen.

Unntaket er veldig gammelt innhold i 4:3-aspekt. Der mister man svært mye om man forsøker å strekke det til hele skjermen.

Gjør mange ting på samme skjerm

Galaxy S8 lar deg kjøre flere vinduer på samme skjerm, og det er rimelig enkelt å bytte mellom apper og innhold. Akkurat slik appene tilpasser seg det litt rare aspektet på fullskjerm i disse telefonene, tilpasser de aller fleste seg også greit til å kjøre ved siden av hverandre.

Det er kanskje hakket mer aktuelt å bedrive mange samtidige aktiviteter på Galaxy S8+ enn på den vanlige modellen. Men funksjonene er der på begge. Ikke helt unaturlig ettersom de etter hvert også ligger i grunnleggende Android.

Å gjøre mange ting på samme skjerm er ekstra aktuelt når skjermen er så stor som den er i Galaxy S8+. Ved siden av vanlig skjermdeling kan du ha et flytende vindu over skjermen. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Her kan du trykke på en egen knapp i appveksleren for å starte funksjonen. Så langt er alt slik det pleier å være i nyere Android. Men i Samsungs programvare er det også mulig å la apper kjøre som vinduer på skjermen.

Det varierer hvor nyttig det er, og ikke alle apper egner seg til å ligge i et veldig lite vindu som flyter oppå de andre appene. Men for noen ting er det praktisk, og funksjonen virker fint. Det kan virke som om dette er mer eller mindre samme løsning man får se i stort format når man bruker Galaxy S8 som «PC» sammen med Dex-krybben og en skjerm. Der får man naturligvis også en startlinje og enda litt flere funksjoner. Men selve vindusstyringen har muligens en del til felles.

Kort sagt, til tradisjonell mediebruk og spilling fungerer den enorme skjermen stort sett finfint. Til kjøring av flere samtidige apper vil det variere litt hvor nyttig den er. Det avhenger veldig av hvor tungt lastet med knapper og innhold en app er, og hvor godt den tilpasser seg vinduet den må bo i. Totalt sett er det likevel store stjerner i boka for begge løsninger.

Spesielt med tanke på at det nå er tre telefoner på markedet med skjermer som dekker hele fronten, og med all denne skjermplassen til rådighet i stadig flere enheter må vi også bruke innholdet på en litt annen måte. Dette blir neppe siste helskjermtelefon fremover, og dermed følger nok appene etter.

Hjem-knappen er vekk ... på en måte

En av de store nyhetene sammenliknet med eldre Galaxy-modeller er fraværet av en hjem-knapp. Samsung har i stedet laget det de omtaler som en virtuell hjemknapp på skjermen. Under mitt første møte med Galaxy S8 skal jeg innrømme at jeg ikke helt skjønte hva de mente med dette.

Telefonen reagerte da på den sedvanlige skjermknappen som mange telefoner i dag har. Hva er så spesielt med det, liksom?

Vel, etter en ukes bruk av telefonen må jeg innrømme at Samsung kanskje har gjort noe veldig riktig her. For selv om telefonen reagerer på vanlige, lette trykk når skjermknappene er fremme, er hjemfeltet ganske annerledes enn på andre telefoner.

Hjemknappen er alltid bare et hardt trykk unna

Ett hardt trykk på skjermen under visning av fullskjerminnhold tar deg tilbake til hjemmeskjermene. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

For det første kan du trykke ekstra hardt på det, hvorpå telefonen reagerer omtrent som de ubevegelige hjemknappene i iPhone 7. Dette virker veldig som en slags 3D Touch-funksjon, der skjermen er trykkfølsom og ikke bare berøringsfølsom. Men enda viktigere; skjermen reagerer på harde trykk i samme området uansett om knappen er tegnet opp eller ei.

Hvis du har trykket i vanvare på Netflix og behøver en hurtig nødutgang fra Adam Sandlers tre-hundre-og-førti-fjerde variant av Happy Gilmore kan du altså bare trykke hardt på en av statistene lengst til høyre på skjermen, og telefonen tar deg tilbake til den trygge og langt mindre idiotiske hjemmeskjermen din.

Skjermen kan vise varslinger, dato og klokkeslett mens telefonen ellers er i dvale. Siden det er AMOLED-teknologi vi snakker om bruker den ikke strøm på områdene som ikke lyser. Utendørs blir det imidlertid ofte litt krevende å se alltid-på-skjermen. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Muligheten til å enkelt og raskt returnere til hjemmeskjermen når man kommer på at man har noe som trenger å gjøres er en i hvert fall jeg setter stor pris på. Her er det ikke behov for menyer eller annet. Kun ett hardt trykk på skjermen er nødvendig, enten du spiller, ser film eller ser på bilder.

Når det harde trykket blir registrert vibrerer telefonen, men i motsetning til Apples varianter virker ikke vibrasjonen å komme fra selve knappen. I stedet føles det mer som om hele telefonen vibrerer. Det er altså bittelitt annerledes enn følelsen Apples løsning gir, samtidig som det også likner veldig.

Og før du klager. Samsung har allerede forutsett at du kanskje trykker litt hardt på skjermen akkurat når du spiller. Dermed kan man skru av funksjonen under spilløkter.

Om man henter frem snarveisfeltet mens man er i fullskjerm dukker det opp en ekstra knapp som lar deg stille på viktige saker og ting for nettopp spill og fullskjermvisning. Her kan du skru av den trykkfølsomme hjem-snarveien, slik at du heller må sveipe inn fra bunnen av skjermen for å hente opp de tradisjonelle snarveiene. Du kan også skru av reaksjoner langs kantskjermen, deaktivere varsler under spillingen eller ta opptak av spillingen din. Game Tools som funksjonen heter er faktisk ganske så praktisk i en del sammenhenger.

Valg du gjør i Game Tools deaktiveres så fort du forlater appen du stilte dem inn for.

Hvor trykksensitiv er egentlig skjermen?

Kantskjermen er stadig aller mest en kosmetisk greie. Det ser virkelig flott ut, men det er lite funksjonalitet her som ikke er dobbelt opp mot den du finner i telefonen forøvrig. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

En ting jeg stadig lurer på er om trykksensitiviteten er fysisk begrenset til hjemsnarveien, eller om dette bare er en programvarebegrensning. Andre skjermer som likner, for eksempel iPhone-skjermene siden 6S og skjermen i Huawei P9 Plus, har trykkfølsomhet over det hele. Men eier du en av de få Android-telefonene som har funksjonen vet du antakeligvis det samme som Samsung vet. Nemlig at det ikke er spesielt nyttig uten dyp integrasjon i programvaren på telefonen, og støtte fra apputviklere.

Men skulle det bli det mens den fortsatt får oppdateringer hadde det vært spennende om dette var en funksjon som kunne vekkes fra dvalen i S8. Noe svar på hvordan dette fungerer har jeg ikke klart å få fra Samsung, som kun snakker om trykksensitivitet for hjem-knappen.

Kanskje er det bare jeg som er i overkant konspiratorisk her, men det vil være relativt uvanlig om Samsung har produsert en skjerm, glasspanel og fingersensor som har maskinvare for trykksensitivitet kun på ett sted. Spesielt siden vi vet at Samsung også selger maskinvaren sin til konkurrenter som kanskje har bruk for heldekkende trykkfølsomhet. Nuvel, foreløpig sier ikke Samsung stort om dette, og gitt at S8-modellene alene kan ventes å selge i 10 millioner og mer til av hver modell er det ikke sikkert de trenger å ta hensyn til andre behov i komponentene.

Ferske menyer med smart sveipstøtte

Et kort sveip opp eller ned fra hjemmeskjermene henter inn appmenyen. Enda et sveip opp eller ned går ut av den igjen. Dette er en ekstremt praktisk og fleksibel måte å ta seg frem i menyene på. Man slipper å tenke på å treffe et spesielt punkt på skjermen, eller å sveipe i riktig retning. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Menyene som kjører i Galaxy S8-modellene er relativt nye og ferske. De har i seg mye av det du kanskje alt kjenner fra Android 7-oppdateringen for Galaxy S7, men med en del nytt ved siden av.

Designmessig går Samsung i samme retning som de har gjort en stund. Ikonene er enkle strektegninger av funksjonaliteten, på ensfargede bakgrunner. Det er både stilig og intuitivt å ta seg frem her, og på mange måter den rake motsetning av de grafiske valgene du finner i mange kinesiske mobilmodeller, der vesentlig mer detaljerte og fargesprakende ikoner ofte fortsatt rår.

Skal du inn eller ut av appskuffen som skjuler appene du ikke bruker så ofte holder det med et sveip opp eller ned på hjemmeskjermen. Det spiller faktisk ingen praktisk trille hvilken vei du sveiper på skjermen. Den eneste forskjellen du kanskje vil legge merke til er at om du sveiper ned kommer appskjermen tilsynelatende inn fra toppen av skjermen, mens om du sveiper opp kommer den inn fra bunnen.

En naturlig refleks, i hvert fall for meg, er å sveipe motsatt retning av veien jeg sveipet inn menyen for å bli kvitt den igjen. Men igjen spiller det ikke store rollen. Et sveip opp eller ned inni appmenyen tar den vekk til fordel for hjemmeskjermen igjen. Løsningen er ekstremt kjapp og praktisk.

Synlige, men ikke plagsomme varsler

Samsung videreutvikler stadig menyopplevelsen sin. I Android 7-utgave på Galaxy S8 har den blitt svært så god å bruke. Stilren og pen å se til er den også. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

En annen veldig trivelig ting med de nye Samsung-menyene, som for tiden omtales som Samsung Experience og ikke Touch Wiz, er måten varslinger håndteres på.

Får du en melding dukker den opp som en liten boble øverst på skjermen, der innholdet ruller forbi en kjapp gang før det skjules igjen. Varslingen er så liten at den ikke er veldig i veien for annet innhold på skjermen. Strengt tatt er det ikke allverdens forskjell på Samsungs løsning og den du eksempelvis kjenner fra Facebook Messengers skjermhoder. Men størrelsen og at den forsvinner av seg selv hvis du ikke trykker på betyr at man veldig sjelden blir nevneverdig forstyrret i det man gjør. Noe Facebooks løsning slett ikke kan skryte av, selv om den likner litt.

En annen fin ting med disse menyene er at Samsung nå antakeligvis har en av de aller enkleste innstillingsmenyene i en topptelefon.

Lett å finne frem til innstillingene

Du har et utall ulike strøminnstillinger å tukle med om du synes telefonen ikke holder lenge nok. Generelt har jeg ladet S8+ annenhver dag i testperioden, samtidig som den har blitt tungt brukt til lynmeldinger, musikk og spilling. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Det har gjennom de siste årene vokst seg til mangfoldige små kratt av innstillingsmuligheter, og selv Apples tidligere så enkle menyer blir litt hindret av at det er altfor mye å stille på til at det er lett å finne frem.

Samsungs har gjennom hver generasjon av menysystemet sitt puslet og lekt litt med ulike måter å organisere på. Noen ganger med kategorisider, andre ganger med ulike oppdelinger av en liste. I Galaxy S8 får du antakeligvis den beste listevisningen så langt av Samsungs nærmest uendelig mange brytere og funksjoner. Korte stikkordsbeskrivelser under hver kategori forklarer deg hva du finner, og så godt som ingenting er ulogisk plassert. Det er tross alt stadig ikke uvanlig å finne skjerminnstillinger strødd litt tilfeldig rundt i menysystemet.

Skulle du mot formodning ikke finne noe er søkefunksjonaliteten faktisk såpass oppegående at den finner ting, og det gjør den ofte også om søkeordet ikke er fulltreff. Ofte er jo en av komplikasjonene at ulike produsenter har ulike navn på samme funksjon, og er ikke søkeløsningen fleksibel nok kommer man ikke langt om man prøver de mange alternative navnene på en ting man leter etter i sin telefon.

Det er i det hele tatt lett å finne frem her, enten du skal stille inn ting eller bare bruke telefonen til daglig.

Menysystemet er også raskt og fint, men jeg har notert meg ett og annet kjapt hopp eller hakk i animasjonene. Dette er ikke uvanlig for telefoner med sterkt tilpasset programvare, og brukshastigheten lider ikke under dette, men det er en skjønnhetsfeil som man av og til kan irritere seg over.

Selve ytelsen i telefonen for spilling og andre ting er derimot usedvanlig heftig.

Verdens første mobil med Bluetooth 5.0

Ut fra våre mange tester og kommentarfelt vet jeg at det er en del der ute som bryr seg veldig om Blueooth-oppdateringer. Personlig gjør jeg det stort sett ikke. Det har kommet et traktorlass slike små og middels store oppdateringer siden Bluetooths barndom. Men de har bare vekselvis vært spennende. Da A2DP, eller trådløs stereolyd, dukket opp mellom 2004 og 2006 var det en enorm nyhet. Lavenergi-Bluetooth, eller BT LE, var også en stor nyhet da den kom, og sørget for at tilkoblede enheter med mikroskopisk databehov ikke trakk store mengder strøm hele tiden.

Men dette har vært en relativt saktegående vekst der det har vært forholdsvis langt mellom de helt nye måtene å bruke teknologien på.

Med Bluetooth 5.0 skjer det endelig litt større og synlige ting igjen. Galaxy S8-modellene er først ut. Og fremfor å bare la teknologien være en del av merkelappen på produktet, har produsenten gjort to ekstremt nyttige ting med dem.

Bluetooth 5.0 i Galaxy S8 løser reelle hverdagsirritasjoner. Og stort bedre skussmål kan man antakeligvis ikke gi en ny teknologi.

Bluetooth-problem #1: Flere samtidige hodetelefoner

To samtidige Bluetooth-hodetelefoner er støttet. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Det første irritasjonsmomentet som Galaxy S8 løser er gjengs for svært mange. Hvor ofte har du ikke sett medpassasjerer på fly, buss eller tog som deler et sett ørepropper? De bittelitt mer avanserte har et lite Y-ledd som de kan dele opp hodetelefonlyden til to kablede hodetelefoner med.

Så langt har det ikke vært gode måter å løse dette på. Noen veldig få hodetelefoner har støtte for å sende strømmen videre til andre hodetelefoner med Bluetooth, men generelt har regelen vært ett sett hodetelefoner per mobiltelefon.

Den regelen kan du kaste til havs så langt du klarer med Galaxy S8. Den kan strømme til to samtidige hodetelefoner, og med mindre det står Kygo på hodetelefoneska er lyden som regel også godt synkronisert til innholdet du ser på i begge.

Det betyr at de nedlastede Netflix-seriene nå kan nytes av mer enn ett hode når man sitter på den lange togreisen. Dette har nok mange ønsket seg.

En litt spennende løsning er at Galaxy S8 også kan sende ulik lyd til kablede hodetelefoner og til Bluetooth-hodetelefoner. Gitt disse mulighetene kan du mikse og matche mellom en rekke enheter og bruksmønstre. Kanskje har du en trådløs høyttaler du vil sende musikk til mens du ser på Youtube selv? Skulle jeg fått ønske meg en forbedring var det å sende ut to ulike trådløse lydstrømmer også. Da kan mobilen gjøre tjeneste som et enkelt hjerte i et lite «multisoneanlegg» bestående av Bluetooth-dingser.

Bluetooth-problem #2: For mange volumbrytere

Det er enkelt å holde styr på Bluetooth-enhetene. Koble til på vanlig måte i Bluetooth-menyen, og bruk valgene du får presentert i nedtrekksmenyen. Hvis hodetelefonen støtter det kan du også synkronisere volumkontrollen. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Et problem Apple-brukere stort sett ikke kjenner til, men som er så altfor ekte for oss andre, er at hodetelefoner og mobiler har separate volumbrytere. Du kan irritere deg over å stille opp volumet i Bluetooth-hodetelefonene, til man treffer maks og det fortsatt er for lavt.

Som regel er det volumkontrollen i telefonen som står svært lavt, og den flytter seg ikke samtidig som man bruker bryterne på hodetelefonene. Likeledes kan man stille lyden på telefonen til maks, uten at hodetelefonene følger etter.

Det hele er fryktelig irriterende, om enn ikke egentlig noe man må ha Bluetooth 5.0 for å få til. Apple har hatt synkronisert volumkontroll i sine produkter i lang tid, men nå kommer det altså til Android-produkter også.

Hvis hodetelefonen din støtter det får du opp spørsmål om du ønsker å slå sammen de to kontrollene til én, slik at knappene på hodetelefonene styrer volumet på telefonen også. Samtidig får man nøyaktig den samme kontrollen fra volumbryterne på telefonen.

Dermed er Galaxy S8 og riktig sett hodetelefoner, for eksempel Bose QC35, fasit om du er lei av å tukle med mange samtidige volumkontroller. I hvert fall om det er en Android-telefon du skal kjøpe.

Lyd og underholdning

Den eksterne lyden i telefonen kunne vært noen hakk bedre. Det er kun én høyttaler her, og den er i bunnen av enheten. Den låter helt greit og spiller høyt nok, men stereo er det ikke. Og lyden er ikke så god at jeg faktisk ville lyttet til noe særlig mer enn korte nettklipp fra telefonen.

Så fort du tar i bruk hodetelefonutgangen stiller det seg annerledes. For det første er lyden her mer enn godkjent så lenge hodetelefonene ikke er altfor tunge å drive. For det andre følger det med et meget godt sett øreplugger fra AKG – et resultat av Samsungs nylige oppkjøp av AKGs morselskap, Harman International.

Liker du ørepropper og ikke har noe imot å bruke kabel på farten er det ingen grunn til å skifte ut disse.

Det er en mengde lydinnstillinger tilgjengelig i telefonen, med alt fra oppskalering av komprimert lyd til korrigering for svakheter i brukerens hørsel. Kort sagt blir S8 en meget utmerket underholdningstelefon så fort du spenner på deg hodetelefonene, enten de er trådløse eller ikke.

I bruk som telefon

Galaxy S8 er også en utmerket telefon til de grunnleggende tingene. Oppå alt det andre den er god til. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Det er forferdelig lett å glemme at mobiler er mer enn avanserte chattemaskiner i dag. Og avsnittene ble faktisk skrevet sist i denne testen, fordi jeg nesten glemte det selv. Men Samsung har heldigvis ikke glemt det.

Å ringe i Galaxy S8+ er en fryd. En ting er at lydkvaliteten er på stell, og at høyttaleren er både høylydt og tydelig. Men Samsung er tydelige flere steder. Her får man opplysninger om alt det nettet kan opplyse om. Har du 4G-tale eller Wi-Fi-tale er det egne logoer for det. Er det et HD-anrop får du også beskjed om det. Kommer innkommende samtale fra en bedrift? Da dukker kanskje logoen «SMART» og navnet på bedriften opp.

Det er ikke det at Samsung er alene om disse funksjonene, for de finnes mange steder. Men vellet av små og ikke alltid åpenbare forbedringer gjør det likevel mer smidig å ringe med Galaxy S8 enn med mange andre telefoner.

Samsungs sedvanlige knallgode tastatur er også en fordel når meldinger skal tastes kjapt. Her er det ikke noe utenomsnakk eller kjøpemas, og talltastatur er tilgjengelig øverst, slik at man slipper å bytte visninger i ett kjør om man skal taste passord eller blande tall og bokstaver i tekst.

Et par spennende hjelpefunksjoner i S8 er lyddetektoren som får telefonen til å varsle om barnegråt eller ringeklokker. I utgangspunktet vibrerer den bare, og når den krever å ligge ganske nærme både barn og ringeklokke for å virke er kanskje ikke det så meningsfylt. Men den logger tidspunkt, og den kan varsle med kameralyset eller blinkende skjerm. Da gir det kanskje litt mer mening i situasjoner der du syntes du hørte noe, eller om du har dårlig hørsel. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

En mengde andre små og store nyttefunksjoner er bakt inn under tilgjengelighetsmenyen. Telefonen kan for eksempel reagere på barnegråt(!) og ringeklokker. Mer aktuelt enn å ha en slags baby call til over åtte tusen kroner er det kanskje å stille på tekststørrelser eller å skru på tekst til tale.

Batteriet i Galaxy S8+ varer tilstrekkelig lenge. Med tung bruk må jeg lade den omtrent annenhver dag, og da går det med noen timer til spill, musikk, lynmeldinger og surfing hver dag. Her er det noen som begynner å melde seg som bedre, men relativt få av de virkelige toppmodellene kan skilte med bedre stamina. Unntaket er muligens Mi Mix som gjerne holder enda ett døgn med tilsvarende bruk, men så er det også en enda større telefon, med 4000 mAh batteri.

Blir skjermen litt stor? Aktiver énhåndsmodusen.

Bixby er foreløpig ikke særlig nyttig

Bixby-knappen er på venstre side av telefonen, under volumknappene. Foreløpig er den ikke særlig nyttig. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

En egenskap ved S8-telefonene Samsung la stor vekt på ved lansering er assistenten Bixby. Den skal være en enda mer intuitiv variant litt over samme lest som Apples Siri og Amazons Alexa. For ikke å nevne Google Assistant.

Felles for disse er at de ikke er spesielt godt integrert med alt av apper, og de er heller ikke alltid like enkle å snakke til. Det til tross for at utviklerne i hver leir sier de skal skjønne naturlig språk. Noen ganger gjør de det, mens de andre ganger virker stokk dumme. Så her er det forbedringspotensial Samsung kunne plukket på.

Dessverre ser det ut til at Bixby foreløpig har falt litt i fisk for selskapet. Ved lansering skulle den være tilgjengelig på koreansk og engelsk. Men den engelske utgaven har fortsatt ikke talestøtte.

Uansett ville nok ikke norsk stått på menyen på en god stund.

Det vi får i norsk utgave er ikke akkurat allverden. Bixby kan lete etter vinårganger og bilder som likner på det kameraet peker på. Den skal også kunne finne ut hvor du er basert på landemerker du peker på. Denne funksjonen har jeg så langt ikke prøvd noe særlig, i mangel av kjente landemerker i omgivelsene.

I tillegg er Bixby en slags erstatning for den gamle Flipboard-skjermen som pleide å ligge til venstre for Samsungs hjemmeskjermer. Dermed åpner knappen på siden av telefonen en slags kombinert nyhetsskjerm med varslinger og enkelte apper integrert.

Bixby slik den fremstår i en norsk Galaxy S8 er ikke særlig imponerende. Men så forventet vi vel kanskje heller ikke så mye her oppe i isødet. Vi er typisk nederst på prioriteringslisten for slike løsninger. Men de lengstlevende løsningene har begynt å dukke opp her, med Apples Siri i front. Akkurat hva jeg skal med søkeresultatet til høyre må fuglene vite. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Spotify-støtte er her allerede, men jeg er ikke uten videre veldig imponert av funksjonaliteten. Foruten litt mer personlig innhold enn den gamle skjermen bød på, er opplevelsen at det ikke er så fryktelig mye som har skjedd med innholdet. Et innhold de fleste av oss er vant til å oppsøke selv gjennom et utall andre tjenester - og veldig ofte en nyhetslastet Facebook-strøm.

Bildesøket vet jeg ikke helt hva Samsung har tenkt skulle gjøre slags nytte. Bixby Vision, som funksjonen heter, søker kun i Pinterest, og det man får opp er bare generelle former som likner på de man fotograferer. Som regel får man opp helt andre ting. Hvorfor skal man kunne søke på noe om likner det i kameralinsen og få opp tilnærmet tilfeldige resultater? Det er jo ikke noe man har nytte av. Kun ett av mange forsøk ledet meg til å få opp et bilderesultat som stemte med det jeg tok bilde av.

Hvis du er så heldig at Bixby Vision klarer å gjenkjenne at det er en vin du vil søke etter kan det tenkes den også klarer å søke den opp i Vivino. Da jeg prøvde insisterte funksjonen på at vinflasken måtte stå rett opp og ned. En vinetikett i seg selv var slett ikke nok til at den forsto hva den så på.

Men når teknikken til slutt satt kom resultatene, og de stemte. Så jeg mistenker at dette kan være nyttig for deg som er vinfrelst.

Under første oppstart får du velge hvilke av Samsungs ekstraapper du trenger. Dermed blir det noen færre unødvendige apper å trekke rundt på. Positivt for deg som ikke liker for mye skrot i menyene. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Uansett blir dette veldig snevert om man tenker på nytteverdi, og for markeder utenfor der Bixby virkelig er støttet kunne funksjonen like gjerne vært deaktivert, erstattet av Google Nå eller noe liknende.

Bixby-knappen lar seg heller ikke uten videre bruke til noe annet, og jeg har av og til en tendens til å aktivere funksjonen mens telefonen ligger i lommen. Det gjør at man plukker opp telefonen med lysende skjerm og Bixby-visning, med en fin advarsel over om at skjermen vil slukke om fem sekunder. Akkurat hvorfor den advarselen er der, og hvorfor skjermen fortsatt står på når telefonen kommer opp av lommen vet jeg ikke. Å deaktivere Bixby helt lar seg heller ikke gjøre, selv om man kan ta den vekk fra hjemmeskjermsutvalget om man ønsker.

En virkelig velfungerende taleassistent virker imidlertid fortsatt utenfor rekkevidde nesten uansett hvor man snur seg. I hvert fall for annet enn relativt enkle ting. Apples Siri er veldig god på talestyrt oppringning og jakt etter lokal informasjon hvis man snakker til den, men ofte sliter den med mer avanserte forespørsler.

Om Bixby hadde holdt lovnadene ville det vært mer en bonus enn noe jeg forventet.

Biometri

Ansiktslåsen er så kjapp at du nesten glemmer at du har ekstra sikkerhet på mobilen din. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Det har vært en del ståhei rundt biometriløsningene på Galaxy S8 da noen tidlig klarte å vise at telefonen lot seg låse opp ved hjelp av et bilde av eieren.

For å ta det aller først; dette er i hovedsak bare et problem om noen målrettet vil åpne akkurat din telefon. Hvis du mister den på gaten er sannsynligheten meget liten for at den som plukker opp telefonen din har et bilde av akkurat deg. Skulle du miste den sammen med lommeboken, eller ha åpne varslinger som sier hvem du er, blir faren noe større. Men vedkommende skal fortsatt finne et bilde av deg som er fra noenlunde riktig vinkel til å gjenkjennes som deg av telefonen.

Har du fornuftige tilgangsinnstillinger på sosiale medier, og ikke viser ansiktet ditt så altfor ofte ellers på internett burde du med andre ord være betydelig sikrere med en «usikker» ansiktslås enn uten noe. Også en av de aller vanligste kodeløsningene er svært utsatt for enkel åpning. Låsemønsteret har en tendens til å føre til fettstriper på skjermen som en heldig og uærlig mobilfinner kan følge med fingrene.

Lynrask ansiktslås

Hvorfor mobilen ikke kan veksle mellom ansikt- og iris-gjenkjennening vites ikke. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Det handler om å sikre mobilen sin litt ekstra. Og oppbevarer du ikke statshemmeligheter er antakeligvis ansiktslåsen på Galaxy S8 et greit alternativ når det skal gå fort.

Telefonen er nemlig lynrask til å åpne skjermen når du ser på den. I perioden jeg har hatt telefonen gikk det som det gikk første gang jeg fikk prøve den. Jeg glemte rett og slett at jeg hadde sikkerhet på den, og å låne den til andre ble ofte fulgt av et «åja, forresten ... vent litt, jeg skal bare åpne den.»

Jeg tenkte jo ikke på at den ikke ville åpne seg for dem.

I den grad ansiktslåsen ikke virker er det når det er for mørkt i rommet. Helt motsatt av iris-låsen som sliter når det blir for lyst.

Så fort biometrien er lagt til kan den brukes nesten overalt. Her ved pålogging til et nettforum. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Iris-gjenkjenningen, som også er her, fungerer godt, og er nok langt sikrere enn ansiktslåsen. Men den er også tregere, og den er litt mer følsom for lysforholdene rundt. Jeg hadde den aktivert noen dager, men ble så irritert av å til stadighet måtte bruke kode eller fingeravtrykk for å komme meg inn at jeg byttet tilbake til ansiktslås. Er du flombelyst skjønner ikke iris-gjenkjenningen så veldig mye av noe som helst, så skal man bruke den bør man håpe på en værmelding full av skiftende skydekke.

Jeg forstår ikke helt hvorfor de to låsemulighetene gjensidig utelukker hverandre. Man kan ikke ha begge aktive samtidig, eller engang vekselvis, men automatisk. Når den ene sliter når det er for mørkt, mens den andre sliter når det er for lyst, ville det vært optimalt om telefonen brukte den som fungerte best i situasjonen. Man må aktivt inn for å skru av og på hver av løsningene i innstillingsmenyen, og det er et meget pussig valg.

Skal telefonene sikres må det være enkelt

Holdt med venstre hånd faller pekefingeren naturlig på feil side av kameraet ... Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

... for å treffe fingerleseren med venstre pekefinger må man strekke den godt ut fra langfingeren. Dette er ingen optimal løsning for deg som bruker telefonen mest med venstre hånd. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Iris-låsen er vesentlig bedre enn jeg opplevde den på kortlevde Galaxy Note 7, men det viktige her er kontrasten i enkelhet.

Det tok lang tid å få mobilbrukere flest til å sikre telefonene sine. Mange av dem er ikke engang sikret i dag, selv om fingersensorene har gjort det svært enkelt å få grunnleggende sikkerhet på slike enheter.

Et annet eksempel er at jeg selv har pratet med toppledere i milliardbedrifter som brukte iOS-produkter den gang de hadde et litt frynsete sikkerhetsrykte. Det er riktig nok en hel del år siden, men det sier muligens noe om hvor villige vi er til å forsake sikkerhet for brukervennlighet. Noen av oss er veldig opptatt av det, men flertallet vil at det skal gå fort og være enkelt.

Ansiktslåsen på Galaxy S8 besvarer det ønsket på utmerket vis. Så kunne vi saktens ønsket oss at den også var i stand til å skille mellom et levende ansikt og et utskrevet bilde, men foreløpig er altså ikke det tilfelle.

En tidvis irriterende fingerleser

En irritasjon på biometrisiden av Galaxy S8 er fingersensoren. Den er stort sett god og kjapp, men etter over en uke med telefonen er jeg fortsatt ikke blitt helt vant til å finne den med pekefingeren. Når du holder telefonen med skjermen mot deg er sensoren til venstre for kameralinsen. Det gjør at høyre pekefinger kan falle ganske naturlig på den, mens venstre pekefinger i utgangspunktet vil falle på motsatt side av kameralinsen. Er du venstrehendt må du strekke fingeren litt sidelengs for å treffe.

Men uansett om du bruker høyre, venstre eller begge hender like godt er det en vanesak å bruke løsningen.

Selve leseren er knapt avmerket. Den er et bittelite søkk i baksiden med en hårfin ramme rundt. En annen ting som svarer til samme beskrivelse er kameralinsen som ligger midt på. Et sted der mange av oss er vant til å finne nettopp fingerleseren på en telefon.

Resultatet er at jeg omtrent annenhver gang jeg legger fingeren på baksiden av telefonen for å åpne den treffer kameralinsen og ikke fingersensoren. Men det føles jo som om jeg treffer fingersensoren, siden de begge er markert omtrent likt.

Kom igjen da! Se flere testbilder fra S8 på side to av testen, ellers blir denne hunden misfornøyd. Fotografert med S8+-kameraet på full auto. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Dette skjer som regel når lysforholdene ikke tillater ansiktsopplåsning, altså når det er svært mørkt. Snur man telefonen da vil man også oppdage at det heller ikke er noen kontrastfarger som viser hva som er hva på baksiden.

Det er ikke slik at fingerleseren her er ubrukelig. Den fungerer greit nok når man blir vant til den, og med tiden kommer nok jeg også til å lære meg hvor den er. Men det tar lang tid å bli vant til den når de andre låseløsningene er så gode at man nesten aldri bruker fingeravtrykket. Dette kunne rett og slett vært vesentlig mer brukervennlig. Hvorfor kunne den ikke ligget under kameraet, for eksempel? Spesielt på Galaxy S8+ er det meget god plass på baksiden uansett.

Et annet problem dette skaper er at kameralinsen er tilnærmet konstant smussete. Mer om det på neste side.

Vil du se flere testbilder fra Galaxy S8+ finner du dem på side to av testen.

Til slutt

Jeg har gitt Galaxy S8+ litt kjeft i denne testen, men den kjeften kommer med et viktig forbehold. Her handler det mye om svært høye forventninger arvet fra forrige generasjon, til en telefon der svært mye uansett er nytt. Så når Bixby er en suveren skuffelse, fingerleseren kunne vært plassert bedre og jeg undres over hvorfor iris- og ansiktsgjenkjenning ikke kan veksle automatisk, er dette likevel mest skjønnhetsfeil i et produkt som er ekstremt gjennomført der det teller.

Vi hevet Xiaomi Mi Mix til toppen av vår skala i fjor høst delvis fordi den viste oss en helt ny måte å bruke telefoner på. Og de fleste som så den ble umiddelbart fascinert av den spesielle telefonen med heldekkende skjerm. I tillegg hadde den massive mengder lagringsplass, en kropp av keramikk og den til dags dato raskeste Snapdragon-brikken som var å oppdrive. Det er fortsatt en fabelaktig telefon, men med både Samsung og LG på ballen med fullskjermtelefoner som tar med seg mange av de finpussede egenskapene fra mer tradisjonelle enheter må bordet snus litt på.

Vanntetthet og knallgode kamera er stadig vekk egenskaper som står svært høyt i kurs, og nå får man det også i fullskjermtelefoner. Galaxy S8 virker å ha hakket kvassere kamera enn LG G6, men i praksis fremstår de begge som virkelig gode kombinasjoner av den tradisjonelle og raffinerte telefonen, og galskapen vi fikk stifte bekjentskap med i Mi Mix.

Til tross for at S8 har noen områder igjen der finpuss er på sin plass, senker vi dermed karakteren på Xiaomis telefon noe, og gjør plass for en ny leder i toppen. Når vi står midt i en slags mobilrevolusjon som fyker såpass kjapt avsted må det av og til til.

For det er hevet over enhver tvil at Galaxy S8 og storebroren med plusstegnet bak tar med seg svært mye av det det har gjenstått å ønske seg fra en fullskjermtelefon siden Mix dukket opp på markedet.

Gode alternativ til Galaxy S8