TEST: Samsung Galaxy S10

Årets mobilflaggskip fra Samsung heter Galaxy S10. Det følger opp den litt kjedelige Galaxy S9 som skuffet på salgslistene i fjor.

Dette er altså året Samsung har alt å vinne. I hvert fall om de skal klare å holde konkurrenten Huawei fra livet.

Vi har testet Galaxy S10+ og Galaxy S10 de siste dagene og inntrykket er meget godt av begge to. Men det er spesielt den største modellen som imponerer.

Denne testen tar i hovedsak for seg største modell, ettersom det i hovedsak er batteristørrelse og skjermstørrelse som er forskjellen ned til vanlig Galaxy S10.

Galaxy S10+ har samme skjermstørrelse og enda litt større batteri enn Galaxy Note 9. Men den er likevel lettere. Dermed føles den påfallende fin i hånden. Ikke for stor og ikke for tung.

Trenger du ikke egentlig en penn er det vanskelig å se noen grunn til å vurdere inneværende Note med S10 på markedet.

Her er det Gorilla Glass 6 foran og bak, og telefonen har en metallramme rundt. Avrundede kanter ut mot sidene er slik vi kjenner det fra Samsung. De svarte linjene over og under skjermen er blitt minimale sammenliknet med fjoråret, men frontkameraet titter ut gjennom et hull øverst til høyre i skjermen.

Telefonen ligger godt i hånden og føles velbygget. Alt her oser av luksus.

Fantastisk menysystem

Det fantastiske menysystemet OneUI gjør at det gode inntrykket fortsetter. Samsung har alltid levert noenlunde raske telefoner, men det har gjerne manglet litt på den siste lille finishen. Det har gjerne stotret litt i overganger og animasjoner. Noen ganger har vi måttet vente på telefonene.

Med Galaxy S10 skjer ikke det. At menyene i tillegg er laget for å være enkle å nå uten å strekke tommelen ut av ledd er også en fordel. Bittelitt rotete er de noen ganger, med kategorier under innstillingene som ikke alltid er åpenbare. Men det er vanskelig å unngå helt.

Galaxy S10 Galaxy S10+ Skjerm, størrelse og vekt: Dynamic AMOLED Dynamic AMOLED 6,1 tommer 6,4 tommer 3040x1440 piksler 3040x1440 piksler 14,99 x 7,04 x 0,78 cm 15,76 x 7,41 x 0,78 cm 157 gram 175 gram Prosessor, RAM og lagring: Exynos 9820 Octa Exynos 9820 Octa 8 kjerner 8 kjerner Mali G76 MP12 Mali G76 MP12 6-8 GB RAM 6 - 8 - 12 GB RAM 128/512 GB lagring, MicroSD-kort 128/512/1024 GB Kamera Tre kamera: 12 MP, dual pixel, OIS, f/1.5-2.4, 12 MP Tele f/2.4 OIS, 16 MP vidvinkel f/2.2 Tre kamera: 12 MP, dual pixel, OIS, f/1.5-2.4, 12 MP Tele f/2.4 OIS, 16 MP vidvinkel f/2.2 Enkelt frontkamera 10 MP, f/1.9 Dobbelt frontkamera, 10 MP f/1.9 + dybdemålende 8 MP f/2.2 Batteristørrelse og viktige egenskaper: 3400 mAh 4100 mAh Ultrasonisk fingerleser i skjerm, trådløs vennelading, WiFi 6 (ax) Ultrasonisk fingerleser i skjerm, trådløs vennelading, WiFi 6 (ax) Fra 9500 kroner

(sjekk billigste pris hos Prisjakt.no) Annonselenke Fra 10 500 kroner

(sjekk billigste pris hos Prisjakt.no) Annonselenke

Endelig er batteritid i fokus

Fingerleseren er flyttet inn i skjermen på Galaxy S10, og her snakker vi om en ultrasonisk fingerleser. Det betyr at skjermen ikke lyser opp under fingteren din, slik den gjør på andre telefoner med liknende løsning. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Fingerleseren på baksiden er borte. Den erstattes av en fingerleser som bor inni skjermen. Den markeres med en liten grafikk når du løfter telefonen, men noen ganger bruker markeringen litt tid på å dukke opp slik at jeg ender med å trykke på feil sted. Over en tids bruk vil uansett markeringen spille mindre og mindre rolle.

Størstemann i S10-serien skilter med særdeles god batteritid, og vil nok for mange klare seg et par dager i vanlig bruk per lading. Den vanlige S10-en har magrere batteri og blir mer gjennomsnittlig - du skal likevel bruke den mye for å gå tom i løpet av én dag.

Noen tester viser til og med at S10+ har gått forbi Huaweis Mate 20 Pro ved enkelte typer bruk. Mens vårt inntrykk er at det avhenger av hvordan du bruker telefonene. Hviletid er en vesentlig del av regnestykket og når Huawei har store batterier og en skruppelløs holdning til å stenge apper som ikke er i bruk blir resultatet ofte telefoner som varer lenge. Samtidig som strategien noen ganger også kan by på trøbbel for enkelte apper.

Meget bra kamera, men ...

Kameraet har også vært et viktig punkt for nye Galaxy S10. Her har en nattmodus kommet til som hjelper telefonen i de aller mørkeste omgivelsene, men den aktiveres ikke før ganske lenge etter at bildene har begynt å bli grumsete. Og du har heller ingen måte å aktivere den manuelt på.

Men noe bedre bildekvalitet på dagtid, en ultravidvinkellinse og god videostabilisering berger inntrykket. Hvis stillbilder etter mørkets frembrudd er målestokken er imidlertid Huawei ganske mange knepp foran fortsatt.

Den samme bygningen i London fotografert med Galaxy S10 (venstre) og Mate 20 Pro. S10 nektet å aktivere nattmodusen, mens Huaweis nattløsning aktiveres manuelt.

Det er en del her som bærer preg av å hoppe etter Huawei. Uten at det gjør så mye - flere gode funksjoner i flere telefoner kommer uansett oss mobilbrukere til gode. For eksempel venneladingen som lar deg lade andre produkter med Galaxy S10. Det er spesielt aktuelt for S10+ med det største batteriet, men for lading av småting som ørepropper er det like aktuelt å bruke den vanlige S10-modellen.

Mange forbedringer på forsiden

En knallbra skjerm med særdeles gode menyer på. Det er lett å bli glad i Galaxy S10. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Den fabelaktige skjermen er et trekkplaster her, og bildekvaliteten går et lite stykke utenpå det Huaweis telefoner leverer. Men da er vi også veldig, veldig kresne. Du ser det først og fremst med de to telefonene side om side.

En funksjon som er fjernet bedrer faktisk inntrykket betraktelig. Samsung har nemlig tatt bort iris-leseren som pleide å være i Galaxy S- og Galaxy Note-modellene. Den var treg og resulterte ofte i feilmeldinger som ga et dårlig inntrykk av hele produktet.

Fingerleseren som er bygget i skjermen er kjapp og sikker, og frontkameraet kan låse opp telefonen med ansiktet ditt. Men like trygt som ansiktsleseren i en iPhone Xs eller Mate 20 Pro blir det ikke. S10 har ikke en like trygg og rask låsemulighet som de to nevnte konkurrentene.

Innfrir på de fleste punkter

Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Alt i alt står vi igjen med en telefon som innfrir på de fleste punkter, og som gir et særdeles godt totalinntrykk. Det er vanskelig å ikke bli glad i en Galaxy S10 etter å ha brukt den litt. Den er så rask og smidig som vi knapt har opplevd en Samsung tidligere. Dette er ytelse vi har bladd opp altfor mange penger for å få i Googles rene Pixel-telefoner tidligere.

Samtidig har Samsungs programvareoppdateringer en litt ujevn fortid, der ytelsen har gått både opp og ned gjennom produktenes levetid, mens Pixel-telefonene har holdt dampen oppe. Så det er for tidlig å kåre S10 til en Pixel-killer helt ennå.

Men den er definitivt inne på noe, og det er spennende det også.

Samtidig oppleves den litt som en telefon som tar igjen markedet. En telefon som er det Galaxy S9 burde vært i fjor. Hva som skjer når Huawei slipper nytt flaggskip i slutten av mars er et veldig spennende spørsmål.

PS! Vi velger å la S10+ få litt høyere karakter enn den vanlige S10-modellen. Det skyldes batteritiden oppleves som vesentlig bedre.

