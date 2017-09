Test Samsung Galaxy Note 8

Galaxy Note-serien har vært Samsungs virkelige flaggskip i en del år nå. Joda, Galaxy S-modellene er fine, men produsenten har som regel forbeholdt større batterier og enda fetere spesifikasjoner til Note-modellene.

Samsung Galaxy Note 8 Størrelse: 16,25 x 7,46 x 0,85 cm

Vekt: 195 gram

Skjerm: 6,3 tommer, Super AMOLED, 2960 x 1440 piksler, kurvet Gorilla Glass

Maskinvare: Samsung Exynos 8895, åtte kjerner, 4 x Exynos M2 @ 2,3 GHz + 4 x Cortex A53 @ 1,7 GHz, 6 GB RAM, Mali G71MP20 GPU

Lagringsplass: 64 GB + plass for MicroSD

Operativsystem: Android 7.1.1 med Samsung Experience 8.5

Teknologi: S-Pen (digital penn), Bluetooth 5.0

Kamera: 12 MP + 12 MP (2x zoom), OIS + EIS på begge, f/1.7 + f/2.4, fasedeteksjonsfokus, Dual Pixel, live-visning av styrt fokus

Batteri: 3300 mAh

Pris: Ca. 10 000 kroner

Fjorårets Note 7 gikk i vasken på grunn av batteriskandalen som førte til en tilbaketrekning av alle sammen. Om det er det som gjør at årets Galaxy Note faktisk har mindre batteri enn største Galaxy S-modell er uvisst. Men slik er det i hvert fall.

Du kan nok uansett være rimelig sikker på at dette er en ganske trygg modell å lade. Batteriskandaler kommer svært sjelden to ganger på rad.

Den har også kun 0,1 tommer større skjerm, og foruten litt ekstra RAM er det knapt forskjell på grunnfunksjonaliteten til de to modellene.

Ekstra kamera og penn

De to store forskjellene finner du i form av den digitale S-pennen og et kamera med to linser på baksiden. Faktisk det første kameraet i sitt slag; det kombinerer den fantastiske kamerabrikken fra Galaxy S7 og S8 med et ekstra kamera som gir to ganger zoom.

Kameraet i Samsung Galaxy Note 8 sliter med bildestabiliseringen når du tar opp video i 4K. Samsung er imidlertid klar over problemet og jobber med saken.

Løsningen fungerer kjempegodt, og som vi er vant til fra Samsunger, tar Galaxy Note 8 flotte bilder enten det er lyst eller mørkt. Den har aldri fokusproblemer, det er så godt som aldri bevegelsesuskarphet i bildene og den treffer veldig godt på eksponering. Ekstrakameraet oppleves også som nyttig til zoom, og morsomt nok til selektiv fokus.

En ulempe er imidlertid at å skru på stabiliseringen under opptak av video i 4K gjør resultatene tilnærmet ubrukelige. Så ikke gjør det. Hvis du skal bruke 4K-funksjonene bør du kjøre uten ekstra stabilisering. Selv da virker det som om telefonen sliter litt med å opprettholde bildeflyten. Se ellers videoen til høyre/under.

Les testen av Galaxy S8: Samsung Galaxy S8 er dyr, men deilig

Mange nyttige pennefunksjoner

På baksiden er det to gode kamera. Begge tar veldig fine bilder, men løsningen byr på problemer om du vil ta opp stabilisert 4K-video. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Galaxy Note 8 har fortsatt en mengde nyttige pennefunksjoner. De som nok blir flittigst brukt rundtom er notatfunksjonene. En veldig praktisk måte å få med seg huskelister og andre ting på. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Den store stjernen her er den digitale S-pennen. Den lar deg gjøre en rekke ting på telefonen, og så godt som samtlige virker gjennomtenkte og nyttige. I hvert fall for deg som liker kombinasjonen av skjerm og penn.

Pennen er dessuten behagelig å bruke, og har en jevn og god motstand i skjermen, slik at den føles mer som en ordentlig penn mot papir. Helt det samme blir det aldri, men dette er omtrent så nærme som man kommer.

Muligheten til å tegne små GIF-bilder som sendes via lynmeldinger og MMS er en kjekk funksjon, men langt nyttigere er det at man kan opprette notater på skjermen mens telefonen egentlig er låst. Mulighet til å gjenkjenne og oversette tekst på skjermen ved å holde pennen over er også svært nyttig.

For de virkelig kunstnerisk anlagte har du appen PenUp som lar deg tegne og laste opp egne bilder til skyen. Samsung pleier å gjøre et stort poeng ut av nettopp samfunnet rundt Note, og hvordan de har omfavnet pennen.

... men er det alle som trenger pennen?

Men Galaxy Note-serien er tross alt en millionselgende serie. Allerede siden første modell var salgstallene oppe i mer enn ti millioner enheter. Selv om mange liker pennen, er det grunn til å mistenke at ikke alle kjøper Galaxy Note for pennens del. Så hvordan er resten?

Note 8 har en fantastisk skjerm, meget god byggekvalitet og den er vanntett. Med littegranne ekstra RAM flyter menyene bittelitt bedre enn i Galaxy S8, men det er veldig avhengig av situasjonen og hvor hardt du belaster telefonen.

Lynrask og fabelaktig lyd

Menyene er ikke for fulle av skrot du ikke trenger, men ikke forvent en ren Android-opplevelse heller. Samsung-menyene er fortsatt en mellomting, men med betydelig færre unyttige gimmicks enn i tidligere år. Og mye av det som ligger her er svært nyttig.

Et fabelaktig par ørepropper følger med, og hodetelefonkontakten er også med, selv om enkelte andre produsenter har kuttet den ut.

Fra venstre: iPhone 7 Plus, Galaxy Note 8 og Galaxy S8+. Alle er store mobiler. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Som telefon er lyden god og den er enkel å bruke. Du kan bytte ut minnekortet med et ekstra SIM-kort, men da må du klare deg med de 64 gigabytene plass som er internt. Normalt ville vi kalt dette helt grei mengde lagringsplass, men en iPhone 7 Plus med 256 gigabyte intern lagring koster i skrivende stund 9000 kroner. Rett nok er den kanskje satt ned litt i påvente av Apple-lanseringen om en uke.

Trenger du ikke penn? Kjøp S8+

Til syvende og sist står vi igjen med følgende konklusjon. Galaxy Note 8 er en fantastisk flott telefon, som har alt det Samsung har å tilby akkurat nå. Men det den tilbyr utover Galaxy S8+ er først og fremst en penn og et ekstra kamera på baksiden. Når du kan kjøpe S8+ fra rundt 7000 kroner nå, føles 3000 kroner som uhorvelig mye penger å betale for relativt liten gevinst.

Hvis du virkelig elsker Note-telefonene og pennen som hører til går du absolutt ikke feil ved å kjøpe denne telefonen. Men har du ikke bruk for pennen har du i praksis kjøpt en kjempedyr Galaxy S8+, så da må du selv avgjøre om 2 gigabyte mer RAM, 0,1 tomme større skjerm, litt mindre batteri og et ekstra kamera er verdt prisen. Det ville det ikke vært for meg.

Alternativer